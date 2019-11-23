Правообладатель иллюстрации Saila Huusko Image caption Дорожный указатель на пути из Оулу: "Вы подъезжаете к Пуоланке. Еще есть время развернуться"

Если Пуоланка и появлялась в новостных сообщениях финской прессы, то только по плохому поводу. И ее жители решили: пусть мы худшие, но мы будем лучшими из худших. Теперь городок с гордостью носит звание самого пессимистичного места в Финляндии, и все о нем знают.

Когда вы подъезжаете к Пуоланке, крохотному городку в финской глубинке, вы не можете не обратить внимания на большие желтые указатели сбоку дороги. В пасмурный день они выглядят даже весело - до тех пор, пока вы не прочитаете, что на них написано.

"Заблудились? Вы подъезжаете к Пуоланке", - предупреждает первый. "Пуоланка уже скоро. У вас еще есть время развернуться", - жизнерадостно советует следующий.

"Тут есть люди, который каждый день мечтают свалить эти дорожные знаки", - говорит с невозмутимым лицом Томми Раяла, 41-летний исполнительный директор Пессимистической ассоциации Пуоланки. Желтые указатели - ее рук дело.

Пуоланка превратила пессимизм в свой собственный бренд: здесь проходят пессимистические фестивали, ставятся мюзиклы, есть даже онлайн-магазин - и всё это с невероятной самоиронией.

Видеоклипы, в которых Пуоланка предстает во всей своей пессимистичной красе и славе, собирают сотни тысяч просмотров в интернете.

По словам мэра городка Харри Пелтолы, когда он говорит своим соотечественникам, откуда он, все сразу вспоминают о пессимизме. "Для многих теперь Пуоланка - символ пессимизма", - согласен Раяла.

Почему же этот скромный городок в финской глуши выбрал себе такой безрадостный имидж? И что для его жителей означает быть самопровозглашенным всемирным центром пессимизма?

Мрачные цифры

Мрачный имидж Пуоланки родился вследствие демографических перемен, подкрепленных нелицеприятными статьями в национальной прессе.

Как и во многих развитых странах, в Финляндии - спад рождаемости, население стареет, и прогноз здесь пессимистичней, чем, скажем, в соседней скандинавской стране, Швеции.

Самый свежий отчет финского статистического бюро прогнозирует с 2031 года начало сокращения населения, что рождает беспокойство по поводу того, как это скажется на соцобеспечении и системе здравоохранения.

В городке около 2600 жителей, более 37% из них - старше 64 лет

Больнее всего это ударило по таким общинам, как Пуоланка, которую Раяла называет "самой далекой общиной в самой далекой провинции Финляндии".

В городке около 2600 жителей, более 37% из них - старше 64 лет. По сравнению с 1980-ми население сократилось наполовину. Большие города продолжают манить к себе молодежь - она уезжает.

Тимо Аро, специалист по финской демографии, говорит, что у таких перемен есть свои выигравшие и есть проигравшие. Пуоланка - в числе проигравших: "Если взять статистику Пуоланки, то цифры мрачные, с какой стороны ни посмотри".

Правообладатель иллюстрации Saila Huusko Image caption Члены Пессимистической ассоциации Пуоланки обсуждают свои дела. Судя по лицам, с делами все плохо

Раяла вспоминает начало 2000-х, когда о Пуоланке если и упоминали в прессе, то всегда - в негативном ключе. Движение пессимизма возникло как ответ на постоянное упоминание городка в качестве примера всего самого плохого, что могло случиться с демографической ситуацией.

"Ну и ладно, пусть мы самые плохие, но мы станем лучшими из худших в Финляндии".

Посреди рабочего дня центр Пуоланки безлюден и тих. Шесть раз в неделю отсюда ходит автобус до Оулу, более крупный город в 130 км.

В центре - пара продуктовых магазинов, аптека и заправочная станция, куда местные жители приходят поболтать и выпить кофе. Есть ресторан, предлагающий зайти пообедать. Большинство здесь работает в сфере услуг или в сельском хозяйстве.

63-летний Яакко Паавола, хозяин книжного магазина, что напротив городского совета, был одним из тех, кто в середине 2000-х принимал участие в решении создать городку пессимистический имидж.

Кто-то сказал: "Здесь ничего не получается - даже настоящего пессимизма не получится Риитта Нюканен, ветеран движения пессимизма

Чтобы как-то разбавить скуку обычных летних мероприятий, были придуманы "вечера пессимизма". Вместо того, чтобы брать плату за вход, предлагалось платить за выход.

"Люди приходили не столько ради программы вечера, сколько для того, чтобы посмотреть друг на друга, - вспоминает Павола. - В духе настоящего пессимизма они говорили соседу: "Я вижу, ты еще жив".

Правообладатель иллюстрации Saila Huusko Image caption Томми Раяла - исполнительный директор "Пессимистов Пуоланки", зарегистрированной некоммерческой организации, в которой работают в основном волонтеры

60-летняя Риитта Нюканен, которая тоже принимала участие в тех мероприятиях, вспоминает, как в один из первых вечеров кто-то сказал: "Здесь ничего не получается - даже настоящего пессимизма не получится".

Тем не менее, то, что поначалу было просто идеей нескольких друзей, переросло в "группу пессимизма", которая начала проводить мероприятия не только в Пуоланке, но и по всей Финляндии.

Нюканен, которая работает медсестрой в местном доме престарелых, была на ведущих ролях в видеороликах. Она до сих пор - член пессимистической музыкальной группы с многообещающим названием "Травма", время от времени дающей концерты (клип "Травмы-бэнд" можно посмотреть здесь).

Пригласи на свидание маму

В 2016 году, после 10 лет пессимистически бурной деятельности исходная группа пессимистов решила, что с них хватит. Одной из причин называли снижение числа активных членов.

Но вскоре после этого община пригласила на работу Томми Раялу, уроженца этих мест, который вернулся в родную Пуоланку, прожив в крупных городах и за границей почти 20 лет.

В его обязанности входит развитие муниципальных онлайн-услуг, но он, кроме того, несет ответственность за поддержание и совершенствование пессимистического бренда на рынке туризма.

Пуоланка превратила пессимизм в свой собственный бренд

В первом видео, которое он снял, когда приступил к работе, Раяла с нескрываемым сарказмом проводит экскурсию по Пуоланке. Клип, полный черного юмора, набрал 200 тысяч просмотров в соцсетях. Второе видео набрало полмиллиона.

"Обычно реклама состоит в том, чтобы изображать вещи более привлекательными, чем они есть на самом деле, - рассказывает он. - Самое хорошее в пессимизме то, что мне не нужно лгать".

Сейчас Раяла больше не работает в муниципальных органах, но по-прежнему руководит (на полставки) некоммерческой Пессимистической ассоциацией, в которой в основном волонтеры.

Она финансируется из доходов, которые приносят онлайн-магазин и мероприятия - да плюс еще помогают гранты на отдельные проекты, выделяемые местными властями и Евросоюзом.

Самое хорошее в пессимизме то, что мне не нужно лгать Томми Раяла, исполнительный директор Пессимистической ассоциации

И ассоциация по-прежнему снимает видео. Одна из тем - в городке сравнительно мало женщин. В среднем женщины чаще покидают такие места, уезжая в крупные города. В Пуоланке в возрастной группе от 20 до 29 лет две трети - мужчины.

Нико, которого играет 22-летний Антти Риинанен, - антигерой серии видео, в которых он на автомобиле кружит по городку в поисках подружки.

В одном из видео он регистрируется в приложении онлайн-знакомств "Тиндер", но все кончается тем, что ему предлагается в качестве идеального партнера его собственная мать.

"Не очень глубокий юмор, - отмечает Раяла. - Но все началось с мысли о том, что единственная женщина, с которой ты можешь встречаться в Пуоланке, - это твоя мать".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Пуоланке, между прочим, есть что посмотреть - например, самый высокий в Финляндии водопад

Раяла считает, что пессимизм в Пуоланке только вступает в новую фазу. Соцсети укрепили бренд, в онлайн-магазин постоянно приходят заказы на футболки с надписями "старый ворчун" или "старая карга".

Музыкальный фестиваль собрал прошлым летом зрителей со всей страны и, скорее всего, снова будет проведен через год. Для туристов, проезжающих через Пуоланку в Лапландию, в центре города будет создано специальное общественное пространство, посвященное пессимизму.

Если заглянуть в будущее, то Раяла хотел бы видеть пессимистов на обложках модных журналов. Правда, стратегия еще не выработана. "Мы просто занимаемся тем, что нам самим нравится".

Не сражаться с ветряными мельницами

Тимо Аро считает, что упадок, в котором оказались общины, подобные Пуоланке, будет только углубляться.

"Во многих местах, таких как Пуоланка, ждут каких-то больших перемен, - говорит он. - Кто-то рассуждает о движении "антиурбанизации", которое вернет людей из больших городов. Но этого пока не происходит".

Тем не менее Аро полагает, что Пуоланка выжимает всё возможное из сложившейся ситуации. "Даже если по демографическим показателям город на самом дне, здесь все равно ощущается, что мы сумели превратить негатив в общественный ресурс".

Мэр Харри Пелтола более… хм-хм… оптимистичен. Он считает, что тишина и природа Пуоланки привлекательны. И действительно, окружающие городок леса полны ягод и грибов. Недалеко - один из самых высоких водопадов страны, Хепокёнгяс. Свежий воздух, зимой - чистейший снег.

Даже если люди не живут здесь постоянно, у многих летние домики в Пуоланке и ее окрестностях. Во время праздников население города вырастает почти вдвое.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Зима в Финляндии: разве такая красота может быть скучной?

Главное - сделать так, чтобы люди узнали, что им предлагает Пуоланка. "Вам необходимо иметь нечто, что заинтересует людей, и я думаю, что пессимизм вполне пригоден для этого", - говорит он.

И хотя, как считает Раяла, местным пессимистам еще многое предстоит сделать, он вполне представляет себе, что наступит день, когда городок совсем вымрет.

В конце концов, пессимиста трудно чем-то огорчить. "Если вы здесь живете и тратите время на мечты о том, как в Пуоланке наладятся дела и сюда приедут новые жители, вы сражаетесь с ветряными мельницами", - говорит он. Такого рода мечты ведут к разочарованию.

"Но если вы принимаете реальность такой, какая она есть, здесь вполне можно жить", - заключает Раяла подозрительно оптимистично.

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Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Worklife.