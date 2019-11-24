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Эксперимент компании Instagram, которая решила скрыть от глаз пользователей количество "лайков" к постам, охватывает все больше стран. И тут на арену выходит текст. Насколько важны подписи к снимкам для популярности вашего аккаунта?

Они могут быть шутливыми или серьезными, короткими или растянутыми, загадочными или самоуничижительными.

Они могут содержать в себе умышленный каламбур, как у Дженнифер Энистон: "Теперь мы и в "Инстаграме" ДРУЗЬЯ". Они могут быть совсем просты, как у Криштиану Роналду: "Всем счастливого Хэллоуина".

Или могут быть ничем иным, как грубым трюком для сбора "лайков": "Давайте все вместе поставим мировой рекорд и сделаем этот пост самым залайканным в "Инстаграме" (на фото - рыжее куриное яйцо).

Всё это - подписи к фотографиям в "Инстаграме". И хотя сами фотографии - главный привлекательный момент этой соцсети, ориентированной на изображения, маленькие кусочки текста имеют большое значение.

Это станет еще более справедливым, когда "Инстаграм" полностью перейдет на новый этап своего развития. В части регионов США начинается эксперимент: пользователи больше не увидят, сколько "лайков" заработал тот или иной пост. Только его автор будет понимать, насколько пост популярен.

Эксперимент нацелен на снижение конкуренции, основанной на погоне за "лайками", и на улучшение психического здоровья пользователей.

Подобные эксперименты уже прошли в некоторых странах - например, в Австралии, Бразилии и Японии. И хотя ряд знаменитостей и так называемых инфлюенсеров жалуется, что им стало труднее привлекать аудиторию, эксперты говорят, что фокус теперь просто переместится с "лайков" на подписи к снимкам. А также на комментарии и на сообщество, которое создается с помощью этих комментариев.

Подписи - от совершенно лаконичных до обнажающих душу - определяют, насколько преуспевает тот или иной инфлюенсер. И с переменами в политике "Инстаграма" текст, опубликованный вместе с фотографией, будет теперь нести дополнительную нагрузку.

Но в чем заключается сила подписи в "Инстаграме"? И как ее можно использовать?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В вирусном видео в "Инстаграме" звезда американского хип-хопа Карди Би говорит, что текстовая часть этой соцсети представляет для душевного здоровья куда большую угрозу, чем борьба за количество "лайков"

Сила подписи

Простой поиск в "Гугле" демонстрирует, насколько высоко люди ценят подписи уже сейчас.

Поиск выдает миллионы схожих результатов: "1,000+ прекрасных подписей для "Инстаграма" - коллекция текстов песен и цитат", "31 лучшая подпись из "Инстаграма" для использования прямо сейчас"...

Содержатся рекомендации на все случаи жизни: тема друзей ("От инь - моему ян"), тема фитнеса ("Сильней, чем был вчера"), тема еды ("Но сначала - кофе"). И так далее.

Многое из этого рассчитано, конечно, на начинающих инстаграммеров, которые пытаются создать более или менее приличный пост и нуждаются в капельке вдохновения.

Но не будем забывать и о серьезной стороне дела: если вы опытны и работаете в сети в качестве инфлюенсера, вам известно: подпись к снимку - это не просто свалка эмодзи. Это то, что может заставить людей реагировать на ваш пост.

"Я часто использую подпись к красивому снимку, чтобы донести до людей суровую правду жизни, как, например, в случае с недавней блокадой Кашмира [после отмены автономии этой индийской провинции]", - рассказывает Сиддтхартха Джоши, путешествующий фотограф из Мумбая.

Подписи придают посту информационный вес

В его случае подписи придают посту информационный вес, заставляют людей уделять больше внимания его аккаунту (хотя сам Джоши говорит, что все-таки считает фотографию более важной).

Подписи - это не просто описания, добавленные постфактум. Они помещают ваш пост в контекст и придают ему форму. Всё это привлекает пользователей.

"Это как вишенка на торте", - говорит инфлюенсер из Чикаго Марико Деннис, использующая "Инстаграм" для рекламы собственного ювелирного бизнеса.

Подписи помогают ей установить отношения с фолловерами, дают им "больше узнать о том, кто ты такой и как мыслишь".

Подписи подпитывают то, чего инфлюенсеры добиваются любыми средствами - вовлечённость пользователей, подписчиков. Она измеряется тем, как много людей лайкают пост, комментируют его или делятся им.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Подпись к этому фото призывала лайкнуть его, чтобы сделать снимок самым "залайканным" в "Инстаграме", и это удалось

Чем выше уровень вовлеченности, тем более вероятно, что большие бренды заключат с тобой как с инфлюенсером спонсорский договор или бизнес-контракт.

"В "Инстаграме" именно яркие изображения заставляют пользователей выделять твой пост среди множества других в фиде. Однако подписи - это то, что создает вовлеченность", - объясняет Стефани Картин, одна из директоров Socialfly, нью-йоркского агентства, налаживающего связи инфлюенсеров с большими корпорациями.

"Делиться честными личными историями, приглашать пользователей комментировать, задавать им умные или игривые вопросы - всё это отличный способ начать диалог".

Как показывают аналитические исследования, те снимки в "Инстаграме", которые сопровождаются подписями или текстом на самой фотографии, получают больше откликов.

Socialbakers, международная маркетинговая фирма, работающая с соцсетями, изучила опыт шести крупных медийных компаний (таких, как BuzzFeed и HuffPost) и обнаружила, что посты с поясняющим текстом генерировали в среднем на 41% больше контактов с пользователями в течение 2017 года.

С точки зрения маркетологов, "именно диалог создает сообщество, поэтому продуманные подписи к снимкам очень важны", подчеркивает Картин.

Способ наладить связь

Одна из сильных сторон подписей к снимкам - это то, что они создают и поддерживают дух сообщества. По словам экспертов, они служат мостиком, позволяющим нам почувствовать себя более близко к тому человеку, на аккаунт которого мы подписаны.

Пол Бензон, профессор английского языка в Скидморском колледже, что на севере штата Нью-Йорк, специализируется на интернет-культуре и проблемах цифровой идентичности. Он считает, что подписи в "Инстаграме" помогают закрепить нашу привязанность к соцсетям.

Именно яркие изображения заставляют пользователей выделять твой пост среди множества других в фиде. Однако подписи - это то, что создает вовлеченность Стефани Картин, директор Socialfly

"Суть соцсетей состоит в том, что они создают иллюзию равенства пользователей и знаменитостей. Суть понятия "инфлюенсер" - человек, который должен зарабатывать в соцсетях деньги, создавая эту иллюзию, - объясняет Бензон. - Если модель такова, то нужны всякие крючки и зацепки, заставляющие людей проводить больше времени в аккаунте, общаться, реагировать".

Какую подпись можно назвать хорошей? Среди советов можно выделить такие: используйте призывы к действию, отмечайте друзей с помощью тегов, пользуйтесь эмодзи и хэштегами, пишите либо очень коротко, либо, наоборот, очень длинно, и набросайте несколько вариантов в черновике перед тем, как опубликовать ("запостить").

Ну и если сомневаетесь, можно прибегнуть к помощи бесчисленных сайтов.

Но главное, для чего служат подписи, - это создание более тесного контакта с аудиторией. И тут они эволюционировали из чисто служебного элемента, дежурных приписок к фотографиям, в "мегаподписи" - длинные, глубоко личные посты, к которым прибегают такие знаменитости, как Тейлор Свифт.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Первый в истории пост в "Инстаграме" Его Величества королевы Елизаветы II: старое письмо принцу Альберту

Все это отражает более общий тренд в соцсетях: звезды и инфлюенсеры все больше раскрывают душу перед пользователями, предстают психологически уязвимыми, сражающимися со своими личными демонами.

Что, в свою очередь, может привести к новой "гонке вооружений" - каждая знаменитость будет чувствовать необходимость показаться уязвимей других и пытаться обнажить свою душу как можно сильнее...

Так что - да, это правда: эти провоцирующие сильную реакцию пользователей подписи могут вернуться бумерангом.

Американская рэперша Карди Би, у которой в "Инстаграме" 54 миллиона фолловеров, осудила решение спрятать "лайки", заявив, что комментарии - вот самый проблематичный элемент этой соцсети, особенно если учитывать, что комментарии сами по себе могут собирать "лайки" и их тоже могут комментировать.

Пользователи "Инстаграма", говорит она в своем видеопосте, "начинают безумные споры, помещают комменты, полные расовых предрассудков, поскольку хотят, чтобы их коммент поднялся выше других". (Чем больше "лайков" у коммента, тем выше он среди других под тем или иным постом.)

Некоторые медийные компании согласны с Карди Би. "Карди проанализировала ситуацию лучше, чем большинство тех людей, которым платят за принятие таких решений", - написал феминистский сайт Jezebel.

Фолловеры тоже поддержали рэпершу, призвав компанию Instagram больше внимания уделять удалению аккаунтов ботов и троллей, вместо того чтобы прятать "лайки".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Инфлюенсер - это человек, который должен зарабатывать в соцсетях деньги"

"Вы - не больше, чем ваше сообщество"

Некоторые аналитические компании, например, нью-йоркская AdExchanger, прогнозируют: когда "лайки" совсем перестанут быть мерой популярности поста, это пойдет на пользу инстаграммерам, менее знаменитым, чем Джастин Бибер.

"Это подтолкнет бизнес в сторону "микроинфлюенсеров" - людей с большой и лояльной аудиторией. Да, знаменитости собирают больше "лайков", но у них обычно нет личных контактов, человеческих отношений со своими подписчиками", - говорится в блоге на сайте AdExchanger.

Инфлюенсеры могут переживать по поводу того, что перемены в политике "Инстаграма" повлияют на их средства к существованию. Некоторые из них во время эксперимента даже плакали, жалуясь, что спрятанные "лайки" разрушают вовлеченность.

Однако, как говорят эксперты, надо просто более творчески подходить к делу - например, писать такие сопровождающие тексты, которые заставляют пользователей реагировать, интересны им.

"Инфлюенсеры лишь настолько ценны, насколько ценно сообщество, создаваемое ими", - подчеркивает Картин.

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Больше статей на подобные темы (на английском языке) - на сайте BBC Worklife.