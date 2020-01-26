Годы великого сужения: 106 лет эволюции пассажирского кресла

В первые два десятилетия коммерческих авиаперевозок усовершенствование конструкции самолетов и развитие инфраструктуры отрасли постепенно сделали воздушные путешествия более комфортабельными для пассажиров.

Американская летающая лодка Benoist XIV длиной 8 м и с размахом крыльев 13 м совершила первый коммерческий полет с пассажиром на борту 1 января 1914 года (Сент-Питерсберг - Тампа, 23 минуты в пути). Максимальная скорость воздушного судна была 103 км в час, единственный пассажир сидел рядом с летчиком на деревянном сиденье.

Сиденья в первых пассажирских самолетах были в основном плетеными. Никаких ремней безопасности или мягких подушек не предусматривалось. Как не было и отдельного от кабины летчика пассажирского салона, все сидели вместе.

Сиденья из алюминия и пеноматериалов пришли на смену плетеным креслам, устранив риск возгорания деревянных материалов.

Первый билет на пассажирский рейс был продан бывшему мэру Сент-Питерсберга Абраму Филу за 400 долларов (примерно 10 тыс. долларов в современных деньгах). Сегодня такая сумма обеспечит вам роскошный перелет первым классом (La Premiere) авиакомпании Air France.

В 1936 году в воздух поднялся американский Douglas DC-3 - первый авиалайнер, перевозки только пассажиров (от 20 до 30 человек) на котором начали приносить доход. Ширина сиденья была примерно 45 см.