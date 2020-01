Годы великого сужения: 106 лет эволюции пассажирского кресла

Каждый год авиакомпании перевозят по всему миру миллионы пассажиров, а размеры пассажирского места неуклонно уменьшаются, подчиняясь логике экономики воздушных путешествий. Давайте проследим эту эволюцию - начиная с плетеных кресел в первых пассажирских самолетах и вплоть до кресел из углеродного волокна в авиалайнерах будущего.

Первые коммерческие авиаперевозки В первые два десятилетия коммерческих авиаперевозок усовершенствование конструкции самолетов и развитие инфраструктуры отрасли постепенно сделали воздушные путешествия более комфортабельными для пассажиров. Американская летающая лодка Benoist XIV длиной 8 м и с размахом крыльев 13 м совершила первый коммерческий полет с пассажиром на борту 1 января 1914 года (Сент-Питерсберг - Тампа, 23 минуты в пути). Максимальная скорость воздушного судна была 103 км в час, единственный пассажир сидел рядом с летчиком на деревянном сиденье. Сиденья в первых пассажирских самолетах были в основном плетеными. Никаких ремней безопасности или мягких подушек не предусматривалось. Как не было и отдельного от кабины летчика пассажирского салона, все сидели вместе. Сиденья из алюминия и пеноматериалов пришли на смену плетеным креслам, устранив риск возгорания деревянных материалов. Первый билет на пассажирский рейс был продан бывшему мэру Сент-Питерсберга Абраму Филу за 400 долларов (примерно 10 тыс. долларов в современных деньгах). Сегодня такая сумма обеспечит вам роскошный перелет первым классом (La Premiere) авиакомпании Air France. В 1936 году в воздух поднялся американский Douglas DC-3 - первый авиалайнер, перевозки только пассажиров (от 20 до 30 человек) на котором начали приносить доход. Ширина сиденья была примерно 45 см. Пассажирские самолеты того времени летали гораздо ниже 4500 м, из-за чего часто попадали в суровые погодные условия. Герметизация кабины и салона с поддержанием в них постоянного давления позволила летать гораздо выше. Полеты стали безопаснее и приятнее для пассажиров.

Золотой век гражданской авиации Несмотря на то, что годы золотого века пассажирской авиации ознаменовались большим, чем в последующие десятилетия, количеством катастроф, авиаперелеты того времени проходили в самой роскошной атмосфере в истории и многими вспоминаются с теплом. Расстояние между рядами пассажирских кресел в то время достигало 86 см. Экипажи винтовых "Конни" (американских Lockheed Constellation авиакомпании Pan Am) одевались стильно, с воздушным шиком. В полете у пассажиров был огромный выбор блюд. Салоны были роскошными, а кресла часто располагались так, что пассажиры сидели лицом к лицу - для удобства общения. Авиалайнеры Boeing 707 и Douglas DC-8 брали на борт более 200 пассажиров и летали на 80% быстрее своих предшественников - при меньших затратах. Впервые в истории авиапутешествия смогли себе позволить представители среднего класса. В 1955 году перелет Нью-Йорк - Париж стоил 310 долларов, или на нынешние деньги (с учетом инфляции) 2 622 доллара. Для сравнения: сегодня, если заказать билет заранее (за месяц до полета) такое путешествие будет стоить 1650 долларов. Доходы (в мире): 112 млрд долларов в 1969 году

Годы дерегулирования Избавление авиаиндустрии от жесткого государственного регулирования помогло сделать более гибкой структуру цен, позволив авиакомпаниям вводить разнообразные тарифы для пассажиров эконом-класса. Эта эпоха прежде всего ознаменовалась переходом от экстравагантного авиашика к утилитарной планировке салона. Высокая мощная спинка у пассажирских кресел появилась в 1970-е из соображений безопасности. В то же время новая конструкция существенно ограничила обзор для пассажиров. Доходы: 251 млрд долларов в 1979 году

После дерегулирования Развитие технологий позволило предложить пассажирам новые удобства, новые формы развлечений в полете, а также более подходящие условия для мобильного рабочего места. В конце 90-х на рынок вышли Expedia и Priceline, предлагающие множество вариантов более дешевых билетов. Это вынудило авиакомпании вступить в гонку за самые выгодные предложения. К концу 1990-х расстояние между рядами кресел существенно уменьшилось - теперь вас и вашего соседа в кресле перед вами (и за вами) разделяло не более 81 см. В конце 1980-х у кресел в эконом-классе Pan Am Shuttle появились телефоны для пассажиров ("аэрофоны"). Первые встроенные в спинки кресел экраны были очень маленькие, около 7 см по диагонали, и их разрешение по нынешним меркам было очень низкое. Запрет на курение в самолете, введенный в 1990-х, означал, что пепельницы в подлокотниках больше не нужны. Доходы: 471 млрд долларов в 1999 году

После трагедии 11 сентября В начале нового тысячелетия авиационную отрасль потрясли две катастрофы. Первая - использование лайнеров в террористических актах 11 сентября 2001 года, вторая - глобальный экономический кризис. Из-за этого рост количества пассажиров замедлился. Чтобы снизить общий вес и сэкономить топливо, авиакомпании пытались заставить пассажирское кресло эконом-класса "похудеть", снимая с него всё, с их точки зрения, лишнее и упрощая конструкцию. В пассажирском салоне тяжелые галогенные и флюоресцентные лампы уступили место светодиодным. Карманы для газет в спинке кресла тоже стали облегченными - ткань на резинке. Доходы: 570 млрд долларов в 2009 году Во время глобального экономического кризиса 2007-2008 гг. цены на нефть подскочили до более чем 100 долларов за баррель. Авиакомпаниям пришлось искать новые способы компенсировать расходы на топливо.

Современность Современная эра развития гражданской авиации - это одновременное уплотнение эконом-класса и диверсификация удобств пассажирского кресла, творческий подход к компоновке салона. Авиакомпании стараются по максимуму использовать углеродное волокно, чтобы снизить вес самолета и сэкономить на топливе. С 2019 года Alaska Airlines использует на креслах в своих лайнерах зажимное крепление, позволяющее пассажирам располагать их девайсы так, как им наиболее удобно. В 2012 году Air New Zealand придумала Skycouch ("небесный диван") - ряд из трех соседних кресел, которые можно сложить так, что они образуют постель. Очень удобно для семей с маленькими детьми. Мировые показатели загрузки (процента занятых пассажирами мест) в 2015 году преодолели отметку в 80%. В 1950-х авиакомпании были довольны, когда она составляла 60%. 76 см стало стандартом для расстояния между рядами пассажирских кресел в эконом-классе у большинства современных авиалиний, но многие бюджетные перевозчики доводят его до 70 см. Доходы: 834 млрд долларов в 2018 году

Пассажирское кресло будущего Заглядывая вперед, эксперты прогнозируют, что авиакомпании продолжат попытки сочетать максимальный комфорт кресел с максимальной экономией на топливе и попытками поместить в салон побольше пассажиров. Но долго ли пассажиры будут терпеть эти попытки? Ткани, устойчивые к загрязнению, скоро станут стандартом для пассажирских кресел - как и экологически чистая искусственная кожа. Бюджетная авиакомпания Ryanair обдумывает заманчивую идею стоячих пассажирских мест, что позволит брать на борт дополнительно от 40 до 50 человек. Рано или поздно в креслах начнет работать система мониторинга происходящего, что позволит экипажу или ремонтникам быстро обнаруживать неисправности - оторвавшиеся подушки, пятна или неполадки в системе развлечений. Прогнозируется, что объем воздушных пассажирских перевозок в течение ближайших 20 лет удвоится, что раскрывает беспрецедентные возможности перед авиакомпаниями. Пассажирские места продолжат съеживаться, но это постараются компенсировать более удобными механизмами наклона, откидывания спинки, что поможет добиться ощущения увеличения "жилого" пространства.

Дизайн - Пьеро Загами и Олеся Волкова. Текст - Питер Рубинстайн (BBC Worklife).

