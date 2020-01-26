Годы великого сужения: 106 лет эволюции пассажирского кресла

  • 26 января 2020
Кресло в самолете: годы великого сужения

Каждый год авиакомпании перевозят по всему миру миллионы пассажиров, а размеры пассажирского места неуклонно уменьшаются, подчиняясь логике экономики воздушных путешествий. Давайте проследим эту эволюцию - начиная с плетеных кресел в первых пассажирских самолетах и вплоть до кресел из углеродного волокна в авиалайнерах будущего.

1910-1940-е

Первые коммерческие авиаперевозки

В первые два десятилетия коммерческих авиаперевозок усовершенствование конструкции самолетов и развитие инфраструктуры отрасли постепенно сделали воздушные путешествия более комфортабельными для пассажиров.
Benoist XIV
Американская летающая лодка Benoist XIV длиной 8 м и с размахом крыльев 13 м совершила первый коммерческий полет с пассажиром на борту 1 января 1914 года (Сент-Питерсберг - Тампа, 23 минуты в пути). Максимальная скорость воздушного судна была 103 км в час, единственный пассажир сидел рядом с летчиком на деревянном сиденье.
Плетеное кресло
Сиденья в первых пассажирских самолетах были в основном плетеными. Никаких ремней безопасности или мягких подушек не предусматривалось. Как не было и отдельного от кабины летчика пассажирского салона, все сидели вместе.
Кресло из алюминия
Сиденья из алюминия и пеноматериалов пришли на смену плетеным креслам, устранив риск возгорания деревянных материалов.
Абрам Фил
Первый билет на пассажирский рейс был продан бывшему мэру Сент-Питерсберга Абраму Филу за 400 долларов (примерно 10 тыс. долларов в современных деньгах). Сегодня такая сумма обеспечит вам роскошный перелет первым классом (La Premiere) авиакомпании Air France.
Douglas DC-3
В 1936 году в воздух поднялся американский Douglas DC-3 - первый авиалайнер, перевозки только пассажиров (от 20 до 30 человек) на котором начали приносить доход. Ширина сиденья была примерно 45 см.
Высота полета
Пассажирские самолеты того времени летали гораздо ниже 4500 м, из-за чего часто попадали в суровые погодные условия. Герметизация кабины и салона с поддержанием в них постоянного давления позволила летать гораздо выше. Полеты стали безопаснее и приятнее для пассажиров.

1950-1960-е

Золотой век гражданской авиации

Несмотря на то, что годы золотого века пассажирской авиации ознаменовались большим, чем в последующие десятилетия, количеством катастроф, авиаперелеты того времени проходили в самой роскошной атмосфере в истории и многими вспоминаются с теплом.
Кресло
Расстояние между рядами пассажирских кресел в то время достигало 86 см.
Одежда
Экипажи винтовых "Конни" (американских Lockheed Constellation авиакомпании Pan Am) одевались стильно, с воздушным шиком.
Еда
В полете у пассажиров был огромный выбор блюд. Салоны были роскошными, а кресла часто располагались так, что пассажиры сидели лицом к лицу - для удобства общения.
Самолет
Авиалайнеры Boeing 707 и Douglas DC-8 брали на борт более 200 пассажиров и летали на 80% быстрее своих предшественников - при меньших затратах. Впервые в истории авиапутешествия смогли себе позволить представители среднего класса.
Нью-Йорк - Париж
В 1955 году перелет Нью-Йорк - Париж стоил 310 долларов, или на нынешние деньги (с учетом инфляции) 2 622 доллара. Для сравнения: сегодня, если заказать билет заранее (за месяц до полета) такое путешествие будет стоить 1650 долларов.
Пассажиры
Доходы (в мире): 112 млрд долларов в 1969 году

1960-1970-е

Годы дерегулирования

Избавление авиаиндустрии от жесткого государственного регулирования помогло сделать более гибкой структуру цен, позволив авиакомпаниям вводить разнообразные тарифы для пассажиров эконом-класса.
Кресло
Эта эпоха прежде всего ознаменовалась переходом от экстравагантного авиашика к утилитарной планировке салона.
Салон
Высокая мощная спинка у пассажирских кресел появилась в 1970-е из соображений безопасности. В то же время новая конструкция существенно ограничила обзор для пассажиров.
Пассажиры
Доходы: 251 млрд долларов в 1979 году

1980-90-е

После дерегулирования

Развитие технологий позволило предложить пассажирам новые удобства, новые формы развлечений в полете, а также более подходящие условия для мобильного рабочего места. В конце 90-х на рынок вышли Expedia и Priceline, предлагающие множество вариантов более дешевых билетов. Это вынудило авиакомпании вступить в гонку за самые выгодные предложения.
Кресло
К концу 1990-х расстояние между рядами кресел существенно уменьшилось - теперь вас и вашего соседа в кресле перед вами (и за вами) разделяло не более 81 см.
Аэрофон
В конце 1980-х у кресел в эконом-классе Pan Am Shuttle появились телефоны для пассажиров ("аэрофоны").
Экраны
Первые встроенные в спинки кресел экраны были очень маленькие, около 7 см по диагонали, и их разрешение по нынешним меркам было очень низкое.
Табло
Запрет на курение в самолете, введенный в 1990-х, означал, что пепельницы в подлокотниках больше не нужны.
Пассажиры
Доходы: 471 млрд долларов в 1999 году

2000-е

После трагедии 11 сентября

В начале нового тысячелетия авиационную отрасль потрясли две катастрофы. Первая - использование лайнеров в террористических актах 11 сентября 2001 года, вторая - глобальный экономический кризис. Из-за этого рост количества пассажиров замедлился.
Кресло
Чтобы снизить общий вес и сэкономить топливо, авиакомпании пытались заставить пассажирское кресло эконом-класса "похудеть", снимая с него всё, с их точки зрения, лишнее и упрощая конструкцию.
Салон
В пассажирском салоне тяжелые галогенные и флюоресцентные лампы уступили место светодиодным.
Карманы
Карманы для газет в спинке кресла тоже стали облегченными - ткань на резинке.
Пассажиры
Доходы: 570 млрд долларов в 2009 году
Нефть
Во время глобального экономического кризиса 2007-2008 гг. цены на нефть подскочили до более чем 100 долларов за баррель. Авиакомпаниям пришлось искать новые способы компенсировать расходы на топливо.

2010-е

Современность

Современная эра развития гражданской авиации - это одновременное уплотнение эконом-класса и диверсификация удобств пассажирского кресла, творческий подход к компоновке салона.
Кресло
Авиакомпании стараются по максимуму использовать углеродное волокно, чтобы снизить вес самолета и сэкономить на топливе.
Зажимы
С 2019 года Alaska Airlines использует на креслах в своих лайнерах зажимное крепление, позволяющее пассажирам располагать их девайсы так, как им наиболее удобно.
Кровать
В 2012 году Air New Zealand придумала Skycouch ("небесный диван") - ряд из трех соседних кресел, которые можно сложить так, что они образуют постель. Очень удобно для семей с маленькими детьми.
Загрузка
Мировые показатели загрузки (процента занятых пассажирами мест) в 2015 году преодолели отметку в 80%. В 1950-х авиакомпании были довольны, когда она составляла 60%.
76 см стало стандартом для расстояния между рядами пассажирских кресел в эконом-классе у большинства современных авиалиний, но многие бюджетные перевозчики доводят его до 70 см.
Пассажиры
Доходы: 834 млрд долларов в 2018 году

2020-й и дальше

Пассажирское кресло будущего

Заглядывая вперед, эксперты прогнозируют, что авиакомпании продолжат попытки сочетать максимальный комфорт кресел с максимальной экономией на топливе и попытками поместить в салон побольше пассажиров. Но долго ли пассажиры будут терпеть эти попытки?
Ткани
Ткани, устойчивые к загрязнению, скоро станут стандартом для пассажирских кресел - как и экологически чистая искусственная кожа.
Стоячие места
Бюджетная авиакомпания Ryanair обдумывает заманчивую идею стоячих пассажирских мест, что позволит брать на борт дополнительно от 40 до 50 человек.
Мониторинг
Рано или поздно в креслах начнет работать система мониторинга происходящего, что позволит экипажу или ремонтникам быстро обнаруживать неисправности - оторвавшиеся подушки, пятна или неполадки в системе развлечений.
Перевозки
Прогнозируется, что объем воздушных пассажирских перевозок в течение ближайших 20 лет удвоится, что раскрывает беспрецедентные возможности перед авиакомпаниями.
Кресло
Пассажирские места продолжат съеживаться, но это постараются компенсировать более удобными механизмами наклона, откидывания спинки, что поможет добиться ощущения увеличения "жилого" пространства.

Источники: ICAO, OECD, IATA, Seatguru, The Atlantic, The New York Times, Gizmodo, Popular Science, USA Today, Insider, Fast Company, Air & Space Magazine, Дженнифер Клэй из JetlinerCabins и Верн Алг, консультант по интерьеру пассажирских салонов.

Дизайн - Пьеро Загами и Олеся Волкова. Текст - Питер Рубинстайн (BBC Worklife).

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