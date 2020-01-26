Годы великого сужения: 106 лет эволюции пассажирского кресла
- 26 января 2020
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Каждый год авиакомпании перевозят по всему миру миллионы пассажиров, а размеры пассажирского места неуклонно уменьшаются, подчиняясь логике экономики воздушных путешествий. Давайте проследим эту эволюцию - начиная с плетеных кресел в первых пассажирских самолетах и вплоть до кресел из углеродного волокна в авиалайнерах будущего.
1910-1940-е
Первые коммерческие авиаперевозки
1950-1960-е
Золотой век гражданской авиации
1960-1970-е
Годы дерегулирования
1980-90-е
После дерегулирования
2000-е
После трагедии 11 сентября
2010-е
Современность
2020-й и дальше
Пассажирское кресло будущего
Источники: ICAO, OECD, IATA, Seatguru, The Atlantic, The New York Times, Gizmodo, Popular Science, USA Today, Insider, Fast Company, Air & Space Magazine, Дженнифер Клэй из JetlinerCabins и Верн Алг, консультант по интерьеру пассажирских салонов.
Дизайн - Пьеро Загами и Олеся Волкова. Текст - Питер Рубинстайн (BBC Worklife).
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