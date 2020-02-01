Почему женщины, став начальницами, чаще разводятся

Правообладатель иллюстрации Getty Images

В Швеции женщины шутят: "Чем лучше ты работаешь, тем скорее разведешься". И в самом деле: ученые выяснили, что для женщины цена успеха на работе весьма высока: продвижение по службе сильно увеличивает вероятность развода. А у мужчин всё не так. Почему?

Многие из нас мечтают о том, чтобы сделать успешную карьеру и в то же время найти верного и любимого спутника жизни. Но даже в странах, предоставляющих женщинам равные возможности с мужчинами, женщине, занимающей на работе высокий пост, гораздо труднее удачно выйти замуж, чем мужчине в аналогичной ситуации.

Возьмем, к примеру, Швецию, которая занимает первое место в рейтинге гендерного равенства стран ЕС - там предоставляется длительный отпуск по уходу за ребенком, государство субсидирует детские сады, родителям позволено иметь гибкое рабочее расписание и так далее.

Недавно шведские экономисты изучили, как продвижение по службе на высокий пост влияет на вероятность развода - для обоих полов. Результат: у женщин эта вероятность гораздо выше, чем у мужчин.

"Повышение по службе в сфере политики увеличивает уровень разводов среди женщин, но не среди мужчин, а женщины, которые становятся генеральными директорами, разводятся быстрее, чем мужчины в той же ситуации", - подытоживает Йоханна Рикне, профессор Стокгольмского университета и соавтор исследования, опубликованного в начале января в American Economic Journal.

Исследование, в ходе которого ученые наблюдали за жизнью гетеросексуальных мужчин и женщин, работающих в частных компаниях (от 100 сотрудников и больше), обнаружило, что замужние женщины в течение трех лет после назначения на пост гендиректора разводились вдвое чаще, чем мужчины в аналогичной ситуации.

На госслужбе, согласно данным за 30 лет, женщины-мэры и парламентарии, занимавшие высокие посты в результате выборов, тем самым в два раза увеличивали вероятность развода.

Спустя восемь лет после выборов замужем остались только 75% - по сравнению с 85% у тех, кто не был столь успешен в политике. У мужчин ученые не нашли ничего подобного.

Женщины-врачи, полицейские и священники, по мере того, как продвигались по карьерной лестнице, точно так же рисковали своими отношениями с партнером.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Новые социальные роли женщин влияют на отношения в браке - не все мужчины к такому готовы

Авторы исследования отмечают, что хотя у большинства его участников были дети, они уже не жили с родителями к тому времени, когда те решили развестись, так что разрыв не был связан с тяготами ухода за маленьким ребенком.

Как подчеркивает Рикне, хотя в Швеции законодательство и социальная структура таковы, что вы теоретически не должны встать перед выбором "либо работа, либо семья", исследование показало, что в реальной жизни у женщин, идущих на повышение, все не так просто.

У многих пар увеличивается количество конфликтов, возникают трения и стрессовые ситуации, связанные с изменившимся социальным и экономическим положением жены и рождаемые несоответствием ожиданий. Например, из-за того, что у нее теперь меньше времени на совместный семейный досуг или на работу по дому.

По-прежнему считается необычным для мужчины быть заботливым супругом при жене, достигшей большого карьерного успеха Йоханна Рикне, профессор Стокгольмского университета

Хотя исследование Рикне не углублялось в то, по чьей инициативе совершались разводы, одна из теорий такова: мужья женщин-топ-менеджеров, недавно получивших этот высокий пост, находили ситуацию более для себя сложной, чем женщины, которые замужем за мужчинами-начальниками.

Рикне указывает на то, что современный брачный рынок просто не поспевает за рынком труда в вопросах гендерного равенства, поскольку "по-прежнему считается необычным для мужчины быть заботливым супругом при жене, достигшей большого карьерного успеха".

"Думаю, до перемен здесь пока очень далеко", - добавляет она. Поэтому, считает Рикне, результаты ее исследования можно рассматривать как урок тем, кто хочет понять, что ждет другие страны, продвигающиеся в том же направлении, что и Швеция - к более эгалитарному обществу.

Распространенные тревоги

39-летняя Шарлотт Люнг - гендиректор шведской компании, занимающейся элитной мебелью. Параллельно она оказывает консультационные услуги онлайн для тех, кто развелся. По ее словам, результаты исследования Рикне отражают тревоги, распространенные среди знакомых ей женщин, достигших многого на работе и сделавших карьеру.

"Мы шутим: чем лучше ты работаешь, тем скорее разведешься", - смеется она.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Среди женщин-участниц исследования Рикне вероятность развода возрастала вдвое, после того как они становились мэрами или парламентариями

Люнг развелась, когда двое ее детей еще были маленькими. Как она говорит, для нее балансирование между обязанностями родителя и высоким постом в компании было основным источником трений в браке.

Но, считает Люнг, даже если в семье женщины-начальника и нет детей, все равно - частые командировки, долгие часы работы и постоянный стресс, рождаемый высокой ответственностью, часто становятся причиной конфликтов супругов.

"Кроме того, встает вопрос - а кто в доме главный? Кто приносит в дом больше денег?"

"Сегодня мужчины часто находят интригующим встречаться с женщиной, которая занимает высокое положение на работе. Поначалу они стараются всячески ее поддерживать, переживают за ее успехи и неудачи. И это очень хорошо. Но проходит немного времени, и они сталкиваются с реальностью, которую им непросто переварить", - подчеркивает она.

Правильно выбрать партнера

Так что же делать женщинам-начальникам, как смягчить влияние их должности на отношения с мужем?

Как подчеркивает Рикне, даже в таких эгалитарных государствах, как Швеция, женщины, как правило, по-прежнему выходят замуж за мужчин старше себя, зарабатывающих больше. И в этом слышится отголосок прошлого, когда девушки мечтали выйти замуж за сказочного принца, когда высоко ценилось умение найти себе успешного и богатого мужа.

"[Проблема еще и в том, что] женщины с высоким статусом и высоким доходом не ищут себе мужа с низким доходом, который согласен стать "домохозяином". Но если взглянуть на ситуацию реально, то лучше с самого начала строить равноправные отношения", - говорит она.

Ее исследование в Швеции показало, что чаще всего разводы после повышения на работе случались у пар, где жена была значительно моложе мужа и брала большую часть отпуска по уходу за ребенком (в Швеции родители имеют право поделить такой отпуск между собой поровну).

Те пары, которые были по возрасту ближе и где подход к заботам о ребенке был более равноправным, гораздо реже разводились из-за карьерного роста жены.

Положительные примеры

38-летняя Шарлотт Сундокер была назначена исполняющей обязанности гендиректора международной образовательной компании в Стокгольме через два года после рождения своего первого ребенка.

Ее партнеру Кристиану Хагману - 31 год. Как считает Шарлотт, то, что Кристиан младше, сыграло положительную роль в ситуации, когда ее повысили. Он испытывал гораздо меньше стресса (мол, я не такой успешный!), поскольку находился на другом этапе своей карьеры.

По словам Сундокер, Хагман относится к другому поколению, представители которого пытаются ломать стереотипы ожиданий, каким должен быть мужчина. Он с большим пониманием относится к ее нагрузке на работе.

Но главная причина того, что они по-прежнему вместе, считают Кристиан и Шарлотт, - это частые и откровенные разговоры о трудностях, с которыми они сталкиваются.

"Когда она начала работать гендиректором, ее это поглотило, и это нормально, это такая работа, - рассказывает Хагман. - Мне было немножко грустно, что мы реже стали общаться… Но она прислушивалась ко мне, и я делал то же самое".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В таких странах, как Швеция, хорошо зарабатывающие женщины часто пытаются найти себе мужа с еще более высоким доходом

Кристиан и Шарлотт считают, что полезно было видеть и перспективу: например, понимать, что в будущем у Хагмана тоже может наступить период, когда работа и карьера потребуют от него большего.

Сейчас он открыл свое дизайнерское консультационное бюро, а Сундокер тоже занимается собственным делом и возглавляет Ownershift, шведский аналитический центр, помогающий женщинам открывать свой бизнес.

Разведенная Шарлотт Люнг считает, что осведомленность об опасностях, которые поджидают отношения мужчины и женщины, когда последняя становится на работе боссом, может увеличить шансы на то, что всё пройдет более гладко и разрыва не произойдет - даже у тех пар, кто начинал свой брак в более традиционных гендерных ролях.

"Не надо в спешке надевать шляпу феминистки, тыкать друг в друга пальцем и искать виноватого, потому что мужчине к такому повороту очень трудно, почти невозможно подготовиться, - говорит она. - Нам надо больше и чаще говорить об этой проблеме, находить инструменты для ее решения".

Преимущества развода

Между тем, развод - это не всегда плохо. Молли Мальм, юрист фирмы Lexly, указывает, что высокий уровень разводов в Швеции (по сравнению с остальными странами ЕС) связан с гендерным равенством, к которому стремятся шведы.

Значительная доля работающих женщин и правило, согласно которому оба родителя после развода имеют равные права по уходу за ребенком, позволяют легче принять решение о разрыве, если отношения не работают.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Для одиноких шведских женщин стало гораздо проще исполнять обязанности руководителя - как в бизнесе, так и в политике

"Развод - это не всегда конец света", - говорит Мальм, отмечая, что в Скандинавии сейчас считается нормальным выходить замуж несколько раз или иметь в течение жизни несколько длительных отношений.

"Швеция - не очень религиозная страна… Вы выходите замуж, потому что это приятно и романтично, это ассоциируется с праздником. Если для вас это не срабатывает, вы понимаете, что можно развестись".

Данные, собранные профессором Рикне, позволяют предположить, что те женщины, которые разводятся вскоре после назначения на высокую должность, с меньшей долей вероятности, чем мужчины в схожей ситуации, снова потом выходят замуж или вступают в серьезные отношения.

Общество более терпимо относится к разводам, и наверное, это хорошо Йоханна Рикне, профессор

Однако из ее исследования невозможно сделать вывод - то ли им просто лучше без партнера, то ли трудно найти себе подходящего.

Есть, однако, одно конструктивное последствие высокого уровня разводов, утверждает она: и для одиноких шведских мужчин, и для одиноких шведских женщин стало гораздо проще исполнять обязанности руководителя - как в бизнесе, так и в политике.

"В других странах... если, допустим, ты ведешь предвыборную кампанию и хочешь понравиться избирателям, то чуть ли не обязан иметь рядом супругу или супруга. То же самое с гендиректорами - их супруги становятся необходимым приложением в мире бизнеса. Но в Швеции все не так", - говорит Рикне.

"Общество более терпимо относится к разводам, и наверное, это хорошо, - считает она. - Если женщина состоит в браке с человеком, который не поддерживает ее успехи на работе, то развод позволяет продвигаться по карьерной лестнице уже в одиночку, а может, и искать нового партнера… Прожить всю жизнь с одним партнером - это далеко не всегда идеальное решение".

--

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Worklife.