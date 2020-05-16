Почему испанцы предпочитают жить в квартирах, а не в домах
Две трети испанцев живут в квартирах. Возможно, граждане некоторых других стран не увидят в этом ничего необычного, однако для французов (34%) и британцев (15%), например, это очень странная цифра. Как сложился такой рынок недвижимости и как на него повлияет то, что люди испытали, сидя в карантине из-за пандемии Covid-19?
Все те недели, которые испанцы провели дома в самоизоляции, СМИ регулярно публиковали фотографии людей на балконах - аплодирующих врачам и медсестрам, переговаривающихся друг с другом, музицирующих для соседей…
Помимо того, что такие кадры, безусловно, согревают сердце, они лишний раз подчеркивают ту важную роль, которую играет для испанцев жизнь в многоквартирных домах.
Согласно данным Eurostat (статистической службы Евросоюза), Испания на втором месте в ЕС по проценту живущих в квартирах, немного уступая только Латвии - почти 65%. (Испанский процент живущих в квартирах очень близок к российскому, и причины этого, как мы увидим далее, тоже имеют большое сходство. - Ред.)
Для сравнения: в Италии таковых чуть больше 50%, во Франции - около 34%, а в Соединенном Королевстве - лишь 15% от всего населения.
И если говорить о продажах недвижимости, то в Испании 65% жилья на рынке - именно квартиры, подтверждает Фернандо Энсинар из интернет-агентства недвижимости Idealista.
Сравним это с данными по Великобритании агентства Rightmove: только 25%.
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38-летний учитель Мигель Кобос много лет живет в одном и том же районе Мадрида, в настоящее время - в отремонтированной мини-квартире площадью в 25 кв. м в одном из зданий XIX века, так называемом corrala, многоквартирном доме, которые когда-то строились для рабочего класса.
"Испанцы живут в квартирах, потому что невозможно найти дом по приемлемой цене. А если цена подходящая, то он расположен очень далеко от центра города и от места работы", - рассказывает Кобос.
Когда-нибудь ему хотелось бы купить свой дом в той горной деревушке, где сейчас владеют домом его родители. Но пока он живет в столице, вариантов практически нет: "В Мадриде на рынке недвижимости - одни квартиры".
Вверх, а не вширь
В Испании бум строительства многоквартирного жилья пришелся на 1960-е и 1970-е, когда страной правил диктатор Франко. Люди покидали сельскую местность, чтобы найти работу в городах, городское население росло как на дрожжах, отмечает историк Глория Роман, научный сотрудник Университета Радбоуд и Института NIOD (Нидерланды).
"Надо было срочно строить жилье для рабочего класса, много жилья. И было решено строить вертикально, а не горизонтально, поскольку это было дешевле", - рассказывает она.
Дело в том, что, по испанским законам, земля, окружающая города, очень дорогая. Из-за этого и было принято такое решение, объясняет экономист Хавьер Диас Хименес из мадридской бизнес-школы IESE.
Многие испанцы выросли в квартирах многоэтажек, пользование лифтом для них - вторая натура, а лестница в квартире - это что-то из области фантазий.
"Это считалось чем-то необычным, совершенно исключительным, неслыханным - жить в доме, в котором два этажа, ходить по лестнице с этажа на этаж в собственной квартире", - говорит Диас Хименес, вспоминая свое удивление, когда в возрасте 12 лет он приехал в Дублин изучать английский и жил в доме, где комнаты располагались на двух уровнях (обычное дело и для Ирландии, и для Великобритании. - Ред.).
Признак процветания
Да, Испания - страна обитателей квартир, но в то же время она, также традиционно, нация домовладельцев. И в этом состоит еще одна причина того, почему квартиры настолько популярны - они дешевле.
Согласно цифрам Eurostat, в 2018 году 76% испанцев владели своей жилой недвижимостью - в сравнении с 65% французов и британцев и 52% немцев. (В России, по некоторым данным, примерно 54% граждан - собственники жилья. - Ред.)
В 1960-х новые экономические условия позволили испанцам поставить себе цель - владеть собственным жильем, и это поощрялось Франко, чей режим придавал большую важность дому и семье как основе католического общества.
"Квартиры отлично отвечали сразу двум целям: во-первых, их можно было построить много и продавать недорого, во-вторых, они удовлетворяли желание испанцев иметь в собственности жилую недвижимость, - рассказывает Глория Роман. - В Испании того времени владение собственностью было одним из главных признаков процветания".
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Ввод в эксплуатацию вновь построенных зданий сопровождался торжественными церемониями с участием священников - по словам Роман, пропагандистская машина диктатора использовала такие моменты на всю катушку.
Для многих бедных семей владение собственностью было одной из главных целей в жизни, говорит она. Кроме того, в стране с высоким уровнем инфляции для большинства вложить деньги в покупку квартиры имело смысл.
"Финансовые рынки в то время были не очень развиты, инфляция съедала ваши сбережения. И самым лучшим способом сохранить ценность этих сбережений была покупка недвижимости", - добавляет экономист Диас Хименес.
"Крепкое общинное чувство"
Да, причины жизни в квартирах, возможно, лежат в экономике, но как насчет того, что испанцам просто нравится жить в тесноте, да не в обиде, бок о бок, плечом к плечу?
Во многих из них детство, проведенное в окружении соседей, воспитало замечательное чувство общинности.
40-летний Марк Праделл, эксперт по городской социологии из Барселонского университета, говорит, что доминирование квартир на испанском рынке недвижимости создало динамичные общины в большинстве испанских городов, отчего местная общественная жизнь отличается добрососедством и сплоченностью.
Именно такая общинность и обаяние жизни в центральных кварталах города - это то, что делает квартиры привлекательными.
Дружная жизнь с соседями - это одна из самых чудесных вещей в испанском обществе, считает 37-летняя журналистка Клеа Хаус, вернувшаяся в родной Мадрид из Лондона, чтобы тут растить своих детей.
"Мне хотелось, чтобы мои дети тоже почувствовали всю прелесть общинного чувства, жизни бок о бок с соседями, этой по-настоящему семейной близости, - рассказывает она. - Лично для меня это было чем-то особенным, и я хочу, чтобы мои дети испытали то же самое".
А вот еще одна причина того, что испанцев не раздражает жизнь в тесных квартирах: они проводят очень много времени на улице - в парках, скверах, уличных кафе, ресторанах и барах.
Исследование 2018 года показало, что испанцы отводят гораздо больше времени на потребление пищи вне дома, чем другие европейские нации. 15% потребления испанских домохозяйств ушло на рестораны и бары, в то время как в других странах Евросоюза - в среднем 9%.
Исследование 2018 года компании Velux тоже пришло к выводу, что испанцы проводят вне дома гораздо больше времени, чем, например, британцы.
45-летняя Кристина Ача, соучредитель архитектурной студии AZAB в Бильбао, говорит, что общение в Испании тесно связано с общественным местами. По ее словам, из-за этого дом становится местом для чисто домашних дел, а не местом общения с друзьями.
"Качество жилья - недостаточно высокое"
Однако у жизни в квартирах есть свои минусы. У квартир более низкого качества маленькие кухни, меньше комнат, из-за стенки слышен шум соседей и ощущаются ароматы их еды.
Для архитектора Ачи главная проблема в планировке квартир - создание таких домов, которые сочетали бы уединенное пространство внутри с "максимумом оптимизма, приносимого светом, свежим воздухом и прекрасными видами из окон".
Вот один пример. Все больше молодых фрилансеров работают из дома. "Это означает, что им в квартире нужно дополнительное пространство для работы", - говорит Кристина Ача.
Продолжительная самоизоляция во время пандемии Covid-19 заставила людей взглянуть на свои квартиры иначе, добавляет она: "В каком-то смысле это было как переосмысление старых взаимоотношений".
Это чувство разделяет и социолог Марк Праделл, который указывает на то, что карантинные меры исключили возможность пользования общественными пространствами вне дома, и это открыло глаза на недостаточно высокое качество многих квартир.
По его словам, пока трудно прогнозировать, изменится ли что-то в посткарантинной Испании в отношении жилья, но он считает, что трудности локдауна лишний раз подчеркнули наличие проблем с качеством квартир.
А как быть с шумными соседями? Клеа Хаус это не беспокоит. "Мне нравится, что я слышу своих соседей, мне нравится шум за стеной. Я так всегда жила - для меня это и есть настоящая жизнь. Я люблю шум города, и для меня это составная часть жизни в многоквартирном доме", - подчеркивает она.
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Впрочем, хотя карантин и самоизоляция и выявили самые негативные аспекты жизни в квартирах, благодаря вирусу мы увидели и самые позитивные.
Помимо знаменитых ежевечерних аплодисментов в адрес медработников, многочисленные видео в соцсетях рассказывают о том, как соседи вместе занимаются физическими упражнениями, играют в лото, сидя на балконах и у открытых окон, хором поют Happy Birthday в честь дня рождения соседа.
По мнению Мигеля Кобоса, карантин только укрепил общинный дух.
"Заточение в квартирах сделало нас чуть более человечными, - считает он. - После ежевечерних аплодисментов я обычно задерживался на балконе поболтать с пожилым соседом, который тоже живет один, а потом мы прощались до завтра".
Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Worklife.
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