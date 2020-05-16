Почему испанцы предпочитают жить в квартирах, а не в домах

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Две трети испанцев живут в квартирах. Возможно, граждане некоторых других стран не увидят в этом ничего необычного, однако для французов (34%) и британцев (15%), например, это очень странная цифра. Как сложился такой рынок недвижимости и как на него повлияет то, что люди испытали, сидя в карантине из-за пандемии Covid-19?

Все те недели, которые испанцы провели дома в самоизоляции, СМИ регулярно публиковали фотографии людей на балконах - аплодирующих врачам и медсестрам, переговаривающихся друг с другом, музицирующих для соседей…

Помимо того, что такие кадры, безусловно, согревают сердце, они лишний раз подчеркивают ту важную роль, которую играет для испанцев жизнь в многоквартирных домах.

Согласно данным Eurostat (статистической службы Евросоюза), Испания на втором месте в ЕС по проценту живущих в квартирах, немного уступая только Латвии - почти 65%. (Испанский процент живущих в квартирах очень близок к российскому, и причины этого, как мы увидим далее, тоже имеют большое сходство. - Ред.)

Для сравнения: в Италии таковых чуть больше 50%, во Франции - около 34%, а в Соединенном Королевстве - лишь 15% от всего населения.

И если говорить о продажах недвижимости, то в Испании 65% жилья на рынке - именно квартиры, подтверждает Фернандо Энсинар из интернет-агентства недвижимости Idealista.

Сравним это с данными по Великобритании агентства Rightmove: только 25%.

38-летний учитель Мигель Кобос много лет живет в одном и том же районе Мадрида, в настоящее время - в отремонтированной мини-квартире площадью в 25 кв. м в одном из зданий XIX века, так называемом corrala, многоквартирном доме, которые когда-то строились для рабочего класса.

В Мадриде на рынке недвижимости - одни квартиры Мигель Кобос

"Испанцы живут в квартирах, потому что невозможно найти дом по приемлемой цене. А если цена подходящая, то он расположен очень далеко от центра города и от места работы", - рассказывает Кобос.

Когда-нибудь ему хотелось бы купить свой дом в той горной деревушке, где сейчас владеют домом его родители. Но пока он живет в столице, вариантов практически нет: "В Мадриде на рынке недвижимости - одни квартиры".

Вверх, а не вширь

В Испании бум строительства многоквартирного жилья пришелся на 1960-е и 1970-е, когда страной правил диктатор Франко. Люди покидали сельскую местность, чтобы найти работу в городах, городское население росло как на дрожжах, отмечает историк Глория Роман, научный сотрудник Университета Радбоуд и Института NIOD (Нидерланды).

"Надо было срочно строить жилье для рабочего класса, много жилья. И было решено строить вертикально, а не горизонтально, поскольку это было дешевле", - рассказывает она.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Во время карантина обитатели многоквартирных домов по максимуму использовали балконы для общения

Дело в том, что, по испанским законам, земля, окружающая города, очень дорогая. Из-за этого и было принято такое решение, объясняет экономист Хавьер Диас Хименес из мадридской бизнес-школы IESE.

Многие испанцы выросли в квартирах многоэтажек, пользование лифтом для них - вторая натура, а лестница в квартире - это что-то из области фантазий.

Это считалось чем-то необычным, совершенно исключительным, неслыханным - жить в доме, в котором два этажа Диас Хименес, , бизнес-школа IESE

"Это считалось чем-то необычным, совершенно исключительным, неслыханным - жить в доме, в котором два этажа, ходить по лестнице с этажа на этаж в собственной квартире", - говорит Диас Хименес, вспоминая свое удивление, когда в возрасте 12 лет он приехал в Дублин изучать английский и жил в доме, где комнаты располагались на двух уровнях (обычное дело и для Ирландии, и для Великобритании. - Ред.).

Признак процветания

Да, Испания - страна обитателей квартир, но в то же время она, также традиционно, нация домовладельцев. И в этом состоит еще одна причина того, почему квартиры настолько популярны - они дешевле.

Согласно цифрам Eurostat, в 2018 году 76% испанцев владели своей жилой недвижимостью - в сравнении с 65% французов и британцев и 52% немцев. (В России, по некоторым данным, примерно 54% граждан - собственники жилья. - Ред.)

В 1960-х новые экономические условия позволили испанцам поставить себе цель - владеть собственным жильем, и это поощрялось Франко, чей режим придавал большую важность дому и семье как основе католического общества.

"Квартиры отлично отвечали сразу двум целям: во-первых, их можно было построить много и продавать недорого, во-вторых, они удовлетворяли желание испанцев иметь в собственности жилую недвижимость, - рассказывает Глория Роман. - В Испании того времени владение собственностью было одним из главных признаков процветания".

Ввод в эксплуатацию вновь построенных зданий сопровождался торжественными церемониями с участием священников - по словам Роман, пропагандистская машина диктатора использовала такие моменты на всю катушку.

Для многих бедных семей владение собственностью было одной из главных целей в жизни, говорит она. Кроме того, в стране с высоким уровнем инфляции для большинства вложить деньги в покупку квартиры имело смысл.

"Финансовые рынки в то время были не очень развиты, инфляция съедала ваши сбережения. И самым лучшим способом сохранить ценность этих сбережений была покупка недвижимости", - добавляет экономист Диас Хименес.

"Крепкое общинное чувство"

Да, причины жизни в квартирах, возможно, лежат в экономике, но как насчет того, что испанцам просто нравится жить в тесноте, да не в обиде, бок о бок, плечом к плечу?

Во многих из них детство, проведенное в окружении соседей, воспитало замечательное чувство общинности.

40-летний Марк Праделл, эксперт по городской социологии из Барселонского университета, говорит, что доминирование квартир на испанском рынке недвижимости создало динамичные общины в большинстве испанских городов, отчего местная общественная жизнь отличается добрососедством и сплоченностью.

Именно такая общинность и обаяние жизни в центральных кварталах города - это то, что делает квартиры привлекательными.

Мне хотелось, чтобы мои дети тоже почувствовали всю прелесть жизни бок о бок с соседями, этой по-настоящему семейной близости Клеа Хаус, журналистка

Дружная жизнь с соседями - это одна из самых чудесных вещей в испанском обществе, считает 37-летняя журналистка Клеа Хаус, вернувшаяся в родной Мадрид из Лондона, чтобы тут растить своих детей.

"Мне хотелось, чтобы мои дети тоже почувствовали всю прелесть общинного чувства, жизни бок о бок с соседями, этой по-настоящему семейной близости, - рассказывает она. - Лично для меня это было чем-то особенным, и я хочу, чтобы мои дети испытали то же самое".

А вот еще одна причина того, что испанцев не раздражает жизнь в тесных квартирах: они проводят очень много времени на улице - в парках, скверах, уличных кафе, ресторанах и барах.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Испанцы проводят вне дома гораздо больше времени, чем жители других европейских стран

Исследование 2018 года показало, что испанцы отводят гораздо больше времени на потребление пищи вне дома, чем другие европейские нации. 15% потребления испанских домохозяйств ушло на рестораны и бары, в то время как в других странах Евросоюза - в среднем 9%.

Исследование 2018 года компании Velux тоже пришло к выводу, что испанцы проводят вне дома гораздо больше времени, чем, например, британцы.

45-летняя Кристина Ача, соучредитель архитектурной студии AZAB в Бильбао, говорит, что общение в Испании тесно связано с общественным местами. По ее словам, из-за этого дом становится местом для чисто домашних дел, а не местом общения с друзьями.

"Качество жилья - недостаточно высокое"

Однако у жизни в квартирах есть свои минусы. У квартир более низкого качества маленькие кухни, меньше комнат, из-за стенки слышен шум соседей и ощущаются ароматы их еды.

Для архитектора Ачи главная проблема в планировке квартир - создание таких домов, которые сочетали бы уединенное пространство внутри с "максимумом оптимизма, приносимого светом, свежим воздухом и прекрасными видами из окон".

Вот один пример. Все больше молодых фрилансеров работают из дома. "Это означает, что им в квартире нужно дополнительное пространство для работы", - говорит Кристина Ача.

Продолжительная самоизоляция во время пандемии Covid-19 заставила людей взглянуть на свои квартиры иначе, добавляет она: "В каком-то смысле это было как переосмысление старых взаимоотношений".

Это чувство разделяет и социолог Марк Праделл, который указывает на то, что карантинные меры исключили возможность пользования общественными пространствами вне дома, и это открыло глаза на недостаточно высокое качество многих квартир.

По его словам, пока трудно прогнозировать, изменится ли что-то в посткарантинной Испании в отношении жилья, но он считает, что трудности локдауна лишний раз подчеркнули наличие проблем с качеством квартир.

А как быть с шумными соседями? Клеа Хаус это не беспокоит. "Мне нравится, что я слышу своих соседей, мне нравится шум за стеной. Я так всегда жила - для меня это и есть настоящая жизнь. Я люблю шум города, и для меня это составная часть жизни в многоквартирном доме", - подчеркивает она.

Впрочем, хотя карантин и самоизоляция и выявили самые негативные аспекты жизни в квартирах, благодаря вирусу мы увидели и самые позитивные.

Помимо знаменитых ежевечерних аплодисментов в адрес медработников, многочисленные видео в соцсетях рассказывают о том, как соседи вместе занимаются физическими упражнениями, играют в лото, сидя на балконах и у открытых окон, хором поют Happy Birthday в честь дня рождения соседа.

По мнению Мигеля Кобоса, карантин только укрепил общинный дух.

"Заточение в квартирах сделало нас чуть более человечными, - считает он. - После ежевечерних аплодисментов я обычно задерживался на балконе поболтать с пожилым соседом, который тоже живет один, а потом мы прощались до завтра".

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Worklife.

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