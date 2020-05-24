Как выглядеть хорошо во время видеозвонков? 5 советов

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Из-за режима самоизоляции мы гораздо чаще участвуем в виртуальных совещаниях и деловых встречах с помощью таких приложений, как Zoom или Skype, не отказывая себе в их использовании и для общения с родственниками и друзьями. Но мы же хотим при этом выглядеть не хуже, чем при личных встречах - несмотря на то, что сгорбились над ноутбуком? Вот как это сделать - пять советов специалистов.

Глобальная пандемия отправила почти весь мир по домам. Социальное дистанцирование и карантин привели к тому, что мы встречаемся с коллегами по работе и друзьями только на экране компьютера, планшета или смартфона.

Часы, проведенные перед глазком веб-камеры, стали чуть ли не нормой и для работы, и для личной жизни. Zoom, Skype и другие программы вторглись в нашу жизнь и не собираются из нее уходить. Собеседования при приеме на работу, ежедневные рабочие планерки - все это теперь осуществляется на расстоянии.

И если вы хотите при этом выглядеть так же образцово, как выглядели бы при личной встрече с потенциальным работодателем, то это вопрос не тщеславия, а рационального подхода - ведь от того, какое впечатление вы произведете, зависят ваша работа, ваш успех в жизни.

Да и коллегам приятней видеть ваше лицо не искаженным глубокими тенями или странным углом веб-камеры. Не говоря уже о том, что беспорядок у вас за спиной заставит вашего собеседника обращать больше внимания на то, что происходит у вас в комнате, и меньше - на то, что вы хотите сказать.

По тому, как вы выглядите на экране, собеседник быстро составляет мнение о вас, подчеркивает Санни Ленардуззи, ванкуверский онлайн-предприниматель, ведущая свой канал в YouTube, в прошлом телерепортер.

Мы поговорили с теми людьми, чья работа предполагает ежедневные многочасовые переговоры перед веб-камерой, кто знает, как выглядеть при этом профессионально и привлекательно. Вот какими советами они поделились.

1. Позаботьтесь о том, чтобы ваше лицо было хорошо освещено

Если выбирать самый важный совет - то вот он: сосредоточьтесь на правильном освещении.

Наилучший вариант - естественное фронтальное, равномерное освещение всего лица, обеспечивающее качество профессионального фильма. В таком случае вы будете выглядеть выразительно и без любительских искажений.

"Такое освещение подчеркивает ваши глаза и делает вашу внешность очень презентабельной", - говорит Ленардуззи.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Освещение и угол камеры имеют ключевое значение во время видеозвонков, если вы хотите, чтобы ваш собеседник увидел вас в правильном свете

Поставьте ваш компьютер к окну, чтобы дневной свет падал прямо вам на лицо.

Если же вы сделаете наоборот (свет будет у вас за спиной), вашего лица просто не будет видно, от вас останется один силуэт.

"Плохое освещение - это то, чего ты всегда опасаешься", - отмечает Нима Танг, которая ведет в YouTube канал о косметике с более чем миллионом подписчиков.

Хуже всего то, что плохое освещение не просто превращает вас в темный силуэт - оно создает на вашем лице уродливые тени, придавая вам усталый, больной, а иногда и жутковатый вид.

Но и на этом минусы освещения из-за спины не исчерпаны: свет прямо в глаза раздражает ваших собеседников, подчеркивает Сюзан Яра, бывший тележурналист, ныне предприниматель со своим каналом в YouTube.

В комнате нет окон? Поставьте настольную лампу прямо за ноутбуком напротив вашего лица, советуют профессионалы.

2. Избегайте вида снизу

Это одно из главных правил операторской работы: устанавливайте камеру на уровне глаз или выше.

"Убедитесь, что ваш компьютер приподнят, иначе у вас появится двойной подбородок или камера будет заглядывать вам в ноздри", - отмечает Ленардуззи.

Это не так сложно - приподнять ноутбук, подложив под него те вещи, которые просто валяются рядом. Поваренные книги или толстые журналы отлично подходят для этого, говорит Яра. "Угол имеет большое значение", - подчеркивает она.

3. Уделите внимание коже своего лица

В дни самоизоляции и видеозвонков уход за кожей стал еще важнее, чем обычно.

Веб-камера делает все недостатки кожи вашего лица "в десять раз хуже", говорит Нима Танг, она их подчеркивает - например, лоснящиеся, жирные участки.

Танг рекомендует протереть и высушить лицо перед видеозвонком. Обратите внимание на участки кожи, которые выделяются, и на обветренные или потрескавшиеся губы. (Кстати, у программы Zoom есть фильтр, выравнивающий тон вашей кожи.)

Правообладатель иллюстрации Susan Yara Image caption Идеальный вариант - это естественное освещение и отсутствие лишних, отвлекающих деталей на заднем плане

Эксперты рекомендуют перед видеоконференцией нанести на лицо тонированный увлажняющий крем.

"Многие из тех, кто работает с камерой, пользуются тонированным увлажняющим кремом, потому что он не создает впечатления чрезмерного макияжа", - говорит Яра.

Не забывайте пользоваться бальзамом для губ, гигиенической помадой, если ваши губы обветрены, и регулярно мойте лицо, чтобы на нем не возникло покраснений и прыщей.

"Когда вы находитесь вплотную к камере, вам вряд ли хочется, чтобы другие заметили, как плохо вы соблюдаете гигиену лица", - подчеркивает Яра.

4. Знайте, как вы выглядите

Подготовка очень важна: вы не должны начинать участие в видеоконференции с того, что налаживаете правильное освещение, причесываетесь - в общем, делаете всё то, что нужно сделать заранее.

"Используйте обычный телефонный звонок для того, чтобы порепетировать поведение перед включенной веб-камерой, - советует Танг. - И когда начнется настоящая видеоконференция, вы будете чувствовать себя увереннее".

Ленардуззи упоминает еще одну ловушку: люди часто забывают в ходе видеозвонка, что они перед камерой. "Обязательно ведите себя так, словно это настоящая, а не виртуальная встреча", - подчеркивает она.

Люди часто забывают, что их видят, и начинают отвлекаться на другие вещи, например, углубляются в свой телефон

"Такое часто случается [во время видеозвонков] - люди забывают, что их видят", - рассказывает Ленардуззи, которая начала работать на удаленке задолго до того, как в мире вспыхнула пандемия.

Многие программы и приложения для видеообщения имеют опцию "только аудио", но не вредно лишний раз убедиться в том, выключена ли веб-камера.

Ленардуззи предупреждает: люди часто забывают, что их видят, и начинают отвлекаться на другие вещи, например, углубляются в свой телефон, проверяя соцсети. "А мы все это видим".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В марте лидеры стран "Большой двадцатки" тоже прибегли к помощи видеоконференции, чтобы обсудить мировые проблемы. Как видим, далеко не у всех кадр выстроен идеально

5. Правильно выбирайте задний план

Конечно, наши дома и квартиры не оборудованы для профессиональных видеотрансляций, но и там можно найти более удачное место для переговоров по Zoom.

Стоит иметь в виду, что рабочий видеозвонок - не очень подходящий повод демонстрировать на заднем плане заставленные книжные полки или картины на стене.

Конечно, заманчиво показать коллегам, как вы живете, но это будет только отвлекать их от главного - от вас и от того, что вы говорите.

Яра рекомендует использовать простой, однотонный задний план, не отягощенный деталями.

Когда вы думаете, что надеть, выбирайте что-то однотонное и избегайте платьев без рукавов или с открытыми плечами

Ленардуззи рассказывает, как сама она поначалу участвовала в видеовстречах, сидя за обеденным столом, и всегда беспокоилась, не попали ли в поле зрения веб-камеры невымытые тарелки.

Вы должны выглядеть так, словно хорошо подготовились к совещанию или переговорам - в том числе и внешне, и вокруг вас чистота и порядок.

Когда вы думаете, что надеть, выбирайте что-то однотонное и избегайте платьев без рукавов или с открытыми плечами. Деловой видеозвонок не должен выглядеть, как тусовка в честь дня рождения.

Главная цель, говорит Яра, - свести к минимуму отвлекающие факторы.

По ее словам, умение преподнести себя как личность - важный навык, особенно когда всё, что видят другие, это ваше лицо.

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Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Worklife.