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В Японии вы можете нанять частного агента, называемого "вакаресасея" (разлучник), чтобы соблазнить вашу супругу или супруга. Или того, с кем у них роман.

В 2010 году Такеси Кувабара был признан виновным в убийстве любовницы Рие Исохаты. Но почему преступление на бытовой почве привлекло внимание всего мира? Кувабара был вакаресасея - профессионал, нанятый мужем Исохаты для того, чтобы разрушить их брак.

Агент Кувабара, женатый мужчина, у которого были дети, подстроил встречу с Исохатой в супермаркете. Он сказался инженером-компьютерщиком, и его внешность "ботаника", его очки вроде бы подтверждали это.

У парочки завязался роман, который в конце концов перерос в настоящие отношения. Тем временем коллега Кувабары сфотографировал их в отеле для влюбленных, а муж Исохаты использовал снимки в качестве доказательства измены, необходимого по японским законам для развода.

Когда Исохата узнала об обмане, она была в гневе и попыталась разорвать отношения с Кувабарой. Однако тот не хотел ее отпускать. Кончилось все тем, что он задушил свою возлюбленную. Его приговорили к 15 годам тюрьмы.

После убийства Исохаты индустрия вакаресасея на некоторое время пришла в упадок. Трагедия подтолкнула к реформам в этом бизнесе, среди прочего было выдвинуто требование к частным детективным агентствам работать только по лицензии.

Юсуке Мотидзуки, агент специализирующейся на расставаниях компании First Group, рассказывает, что услуги вакаресасея было запрещено рекламировать онлайн и часть общества стала с подозрением относиться к "разлучникам", что затруднило работу агентов.

Но после убийства Рие Исохаты прошло 10 лет, и рекламные объявления вернулись в интернет, а бизнес вновь процветает - несмотря на высокие расценки и продолжающиеся в обществе споры по поводу его этичности.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Бизнес агентств-"разлучников" в Японии считается нечистоплотным, многие агенты работают без лицензии - и тем не менее спрос на их услуги стабильно существует

Спрос на услуги "разлучников"

Этот бизнес - по-прежнему нишевый. Как показало одно из исследований, около 270 агентств вакаресасея рекламируют свои услуги в интернете. Многие из них действуют как подразделения частных детективных фирм.

"Эти услуги стоят довольно дорого", - признает Мотидзуки. Так что его клиенты - обычно люди зажиточные.

Мотидзуки, бывший музыкант, превративший давнее свое увлечение детективной практикой в карьеру, говорит, что относительно простое дело, в котором о человеке многое известно, может стоить 400 000 иен (3700 долларов, 277 тысяч рублей - Ред.), но цена резко возрастает, если тот, которого надо соблазнить, живет затворником.

Расценки могут достигать 20 млн иен (189 тысяч долларов, 14 млн рублей - Ред.), если клиент - политик или знаменитость и требуется высокий уровень секретности.

Мотидзуки утверждает, что его фирма гарантирует высокий уровень вероятности успешного исхода дела. Впрочем, консультативная контора по вопросам деятельности агентств-"разлучников" предупреждает, что на самом деле к таким гарантиям надо относиться с известной долей скептицизма и быть готовым к тому, что агентов постигнет неудача в выполнении задания.

Роман писательницы из Лондона Стефани Скотт "Что от меня осталось - то твоё" (What's Left of Me Is Yours) написан по мотивам дела Исохаты. Скотт настолько глубоко исследовала тему, что ее пригласили быть наблюдателем в Британо-японской правовой ассоциации.

Она говорит, что агент-разлучник помогает вам избежать конфронтации. "Это способ выйти из сложной ситуации, не вступая в конфликт [с близким человеком, с которым пришло время расстаться]. Да и ваша жена с гораздо большей долей вероятности согласится на развод, если в это время будет влюблена в кого-то".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Вакаресасея поможет расстаться, избежав острого конфликта с близким человеком

Получается, эти услуги особенно полезны, если один из супругов не соглашается на развод.

Однако большинство клиентов Мотидзуки - не супруги, желающие развестись, а те, кто хочет разрушить роман своей жены или мужа на стороне. Вот как он описывает типичное развитие событий в таких случаях.

Предположим, Айя считает, что у ее мужа Бунго роман с кем-то. Она обращается за помощью к агенту-вакаресасея Тикахиде.

Тикахиде начинает изучать материалы, которые Айя ему предоставляет, отслеживает передвижения Бунго, знакомится с его профилем в соцсетях, смотрит, с кем он дружит, чем занимается в течение дня. Агент делает необходимые фотографии и в итоге приходит к твердому выводу, что Бунго изменяет жене.

Бунго родом из Кагосимы и страстный поклонник фитнеса. Тикахиде посылает своего сотрудника Дайсуке, у которого выговор уроженца Кагосимы, в тот тренажерный зал, куда обычно ходит Бунго.

Дайсуке знакомится с Бунго и постепенно втирается к нему в доверие - тем более у них, оказывается, столько общего. Завязывается "дружба".

Он уже многое знает о Бунго и его интересах в жизни от Тикахиде, поэтому Дайсуке легко находить общие темы для разговора. В конце концов Бунго рассказывает ему о своей девушке Эми.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Расставание с использованием услуг агента может стоить дорого

После этого на арену выходит Фумика, агент женского пола. Как и в случае Дайсуке и Бунго, Фумика устанавливает дружеские отношения с Эми и узнает о ней как можно больше, в том числе - и о ее предпочтениях в отношениях с противоположным полом, о ее идеальном мужчине.

Фумика организует дружеский обед с Эми и несколькими другими агентами-мужчинами. Один из них - Горо.

Горо уже изучил всю информацию об Эми, предоставленную ему Фумикой, он знает, что ей нравится, что она не любит. Горо старается вести себя как идеальный мужчина Эми.

В итоге он ее соблазняет (хотя наш знакомый Мотидзуки утверждает, что агенты не спят с разрабатываемыми, чтобы избежать нарушения закона о проституции).

Итак, Эми влюблена в другого мужчину и порывает с Бунго. Такой исход дела считается успешным (хотя клиент может через некоторое время вернуться в агентство, если его партнер снова заведет роман на стороне).

Агент Горо тем временем постепенно прекращает отношения с Эми, так и не признавшись ей, что он - вакаресасея.

Как видим, в операции участвовали четыре агента, и на то, чтобы роман на стороне прекратился, потребовалось четыре месяца работы. Весьма трудозатратно.

"Вы должны очень хорошо знать японские законы", - рассказывает Мотидзуки. Включая те, которые регулируют брак и развод. И хорошо понимать, где нельзя переступать черту (например, без разрешения проникать в дом или угрожать).

Он допускает, что есть теневые агенты-разлучники, которые действуют без лицензии, но такие фирмы, предполагает Мотидзуки, создаются как разовые, для выполнения одного задания, и после этого исчезают.

Обслуживание отношений между людьми и японский рынок

Хотя некоторые стороны бизнеса вакаресасея выглядят по-японски уникально, по словам Скотт, подобные услуги существуют и в других странах мира. Они могут заключаться в менее формализованном расставлении ловушек или других хитрых операциях. Или же осуществляться под крылом частного детективного агентства.

Скотт предупреждает: Западу свойственно преподносить этот японский бизнес как нечто сенсационное и даже экзотическое. "Создание фальшивой экзотики на пустом месте - довольно частое явление на Западе".

Правообладатель иллюстрации Julius Honnor Image caption Писательница из Лондона Стефани Скотт, прежде чем написать роман, глубоко изучила бизнес вакаресасея

Довольно трудно до конца понять, что движет людьми, прибегающими к подобным услугам, потому что, по словам Скотт, "им очень не хочется, чтобы их имена упоминались в этом контексте, не говоря уже о том, чтобы о них говорили как о жертвах этого". Все-таки у бизнеса вакаресасея - плохая репутация.

Как подчеркивает журналистка Маи Нисияма, "в Японии есть рынок для всего". В том числе и для обслуживания отношений между людьми - например, аренда фальшивых членов семьи, помощь в примирении бывших возлюбленных, избавление сына от неподходящей для него подружки, предотвращение порномести и т.д.

Агентов могут нанять и для того, чтобы собрать доказательства измены одного из супругов - тогда обманутый или обманутая получат при разводе так называемые утешительные выплаты в качестве компенсации разрыва отношений.

Хотя Международный правовой центр Ямагами не работает с агентами-разлучниками, юрист Сёго Ямагами отмечает, что некоторые клиенты обращаются за помощью к частным детективам, чтобы собрать доказательства супружеской измены.

Система утешительных выплат означает, что работа вакаресасея приносит пользу не только с точки зрения морального удовлетворения, но и с практической, финансовой стороны.

То, что бизнес вакаресасея продолжает существовать, подтверждает: деньги и обман вплетаются в отношения людей гораздо чаще, чем нам хотелось бы признать.

Законодательство о разводах, социальные нормы в отношении супружеской измены и сложности конфликта с некогда близким человеком - все это вряд ли изменится в ближайшем будущем. Поэтому бизнес Мотидзуки обречен на процветание - на него будет спрос.

"Это очень интересная работа", - размышляет он. По его словам, она дает возможность понять, как и когда люди лгут и изворачиваются. "Очень интересно наблюдать, из чего сделаны люди".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Никогда точно не знаешь, о чем думает близкий человек, даже если прожил с ним много лет...

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В подготовке статьи участвовали Маи Нисияма и Рие Амано.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Worklife.