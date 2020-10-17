Асбест и Вандалы хотят сменить название. Ад и Дилдо - не хотят

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Когда-то канадский Асбест гордился своим гигантским асбестовым карьером. Теперь от асбеста шарахаются, как от чумы

Представьте, что в вашей визитной карточке, которой вы обмениваетесь с деловыми партнерами на бизнес-встрече, написано "Ад". Или "Вандалы". Или, того хуже, "Дилдо".

Да и город Асбест - тоже не самый удачный адрес для человека, который ищет новых инвестиций в экономику родного края. Но что же делать, если место, где вы родились, выросли и работаете, называется именно так?

Да, у многих городов мира названия звучат неудачно - в частности, в их английском написании. Но, кажется, это не всегда плохо, и далеко не всегда имеет смысл собирать подписи к петиции о смене названия.

Даже если ваш маленький славный городок называется Ад.

Когда ты живешь в Асбесте

Конкуренция за инвестиции на глобальном рынке остра, как никогда, и даже у представителей городов с нейтрально звучащими названиями есть проблемы.

Но когда ваш город назван в честь канцерогенного минерала, запрещенного почти в 60 странах мира, то на бизнес-конференциях потенциальные инвесторы будут от вас шарахаться, как шарахались от представителя франкоязычного канадского городка Асбест, когда тот приехал в США на конгресс по деловому развитию.

По словам Каролин Пайе, члена муниципального совета Асбеста, у посланца из провинции Квебек даже отказывались принимать визитную карточку, очевидно, считая, что она может быть опасной.

Видимо, это переполнило чашу терпения 6800 жителей Асбеста, и в эти дни (с 14 по 18 октября) они голосуют за то, во что переименовать свой городок.

На выбор есть шесть названий - от Ла Рошели и Феникса до Трех Озер и Долины Источников. Голосование будет стоить местным властям около 133 тыс. канадских долларов (100 тыс. долларов США), но отцы города убеждены в том, что будущие успехи оправдают затраты.

"Из-за нашего названия мы упускаем отличные деловые возможности, - говорит Пайе. - И это очень грустно".

Например, в прошлом году одна компания рассматривала Асбест для размещения своего бизнеса, обещая создать 30 рабочих мест. "Но одним из основных критериев для них, - рассказывает Пайе, - было то, чтобы название места звучало приемлемо для клиентов. Так что эта возможность была упущена - как и многие другие подобные возможности за последние несколько лет".

А ведь так было не всегда. Когда-то, на протяжении более ста лет, городок гордился своим гигантским асбестовым карьером Джеффри шириной в 2 км, создававшим тысячи хорошо оплачиваемых рабочих мест и ставшим символом этого места.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Предупреждающий об опасности знак на мусорном контейнере рядом с местом переработки асбеста. И вы сюда переведете свой бизнес?

Однако начиная с 1920-х росло количество доказательств того, что асбест становится причиной серьезнейших заболеваний - рака легких и мезотелиомы плевры.

По прошлым оценкам Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от болезней, связанных с воздействием асбеста, умирало более 100 тыс. человек по всему миру.

В 2011 году карьер Джеффри был закрыт навсегда. С тех пор город пытается избавиться от старого имиджа и создать новый, но безуспешно.

Здесь хотели даже создать на базе карьера парк экстремальных развлечений - для альпинистов и любителей горных велосипедов, но проект зарубили из-за опасений по поводу влияния места на здоровье.

Пайе рассказывает, что городок нанял специалистов по пиару, чтобы изменить городской логотип и создать новый интернет-сайт. Посланцы Асбеста много раз выезжали в командировки, пытаясь убедить инвесторов вложиться в город. Бесполезно.

Вот как бывает, когда создаваемая долгие годы репутация места вдруг оказывается плохой. С подобными проблемами сталкиваются многие города, чье название либо странное, либо ужасно звучащее.

Тут многое зависит и от самого названия, и от отношения местных жителей к нему. Некоторые города идут на все, чтобы назваться иначе, а другие просто придумывают способ, как обыграть и использовать "ужасное" название с выгодой для себя.

Кого можно встретить в Вандалах и зачем ехать в Ад

Во французском городке, чье название по-английски выглядело как Вандалы, решили, что это неизбежно притягивает сюда именно такой тип туристов, в то время как другие опасаются приезжать, считая, что встретятся здесь с жителями, поведение которых соответствует названию места.

В 2008 году вандальцы (не вандалы!) проголосовали за переименование в Ванту и стали вантузианцами. "Мы не вандалы, - говорил тогда мэр городка, - и нет никаких причин думать о нас так".

Однако подобное название, как ни странно, несет в себе огромный коммерческий потенциал. И, возможно, самый показательный пример - это норвежская деревушка Хелл, то есть Ад по-английски.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Норвежцы, живущие в Аду, стараются использовать это на все сто

Конечно, с адом это название никак не связано, оно - от старонорвежского "hellir", то есть "пещера в скале". Но популярность этого местечка у туристов уже на протяжении почти целого века можно объяснить именно ассоциациями с местом, куда попадают грешники.

Еще в 1930-х газета New York Times сообщала об американцах, которые едут в норвежскую деревню только для того, чтобы сфотографироваться на фоне вывески железнодорожной станции и купить открыток с надписью "Весь ад замерз".

Такой имидж сподвиг Хелл на создание собственного туристического бренда и на проведение международных мероприятий с соответствующими названиями - например, ежегодного Фестиваля адского блюза, а также этапа ралли (видимо, по адским дорогам).

Здесь даже выложили на окрестных холмах надпись в голливудском стиле - HELL огромными буквами. Чтобы все видели, куда попали.

Главное - преодолеть смущение

Создание и развитие соцсетей помогает городам капитализировать свои странные названия.

Например, американский Боринг ("скучный"), шотландский Далл ("тусклый") и австралийский Бланд ("безликий", "незапоминающийся"), названные так по фамилиям своих основателей, объединились на "Фейсбуке" в Лигу необычных населенных пунктов и уже попали в рекламу Coca-Cola, Unilever и Jaguar.

Некоторым городам приходится преодолевать смущение, чтобы начать зарабатывать на имени.

Ньюфаундлендская рыбацкая деревушка Дилдо, как полагают, получила свое нестандартное название от уключин для весел в гребных лодках, но к середине 1980-х части местных жителей надоело выслушивать насмешки.

Они начали кампанию за изменение названия - либо на Сивью (Морские Виды), либо на Прити Коув (Симпатичная Бухточка). Однако - вот удивительно! - большинство проголосовало за старое название.

Спустя 30 лет после того референдума решение полностью окупилось, подтвердив мудрость большинства… дилдовцев? дилдян?

Около 40% жителей (из 1200) живут сейчас за счет американских и канадских туристов, которые едут сюда, где-то прочитав о названии.

"Мы не занимаемся рекламированием нашей деревушки, все происходит само, - рассказывает член окружного совета по оказанию услуг Эндрю Притти. - Некоторые туристические направления тратят сотни тысяч долларов на маркетинг. Мы не тратим на это и цента".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Доход около 40% жителей Дилдо зависит от туристов (на снимке - вид на покрытый льдом залив, на берегу которого расположена деревушка)

По словам Притти, после того как в 2019 году американский телеведущий Джимми Киммел провел пародийную кампанию за пост мэра Дилдо, приток туристов настолько вырос, что из-за перегрузки стали отказывать местные вышки-ретрансляторы мобильной связи.

"У нас обосновались несколько новых компаний - просто потому, что они считают, что Дилдо сейчас - модное местечко", - говорит Притти.

Притти немного удивлен тем, что жители Асбеста хотят сменить название своего городка: "Если они сменят его на что-то стандартное, они больше ничем не будут выделяться".

Хоть Фениксом назовись, хоть Тремя Озерами

Жители Асбеста, может быть, и не хотят чем-то выделяться, однако, по мнению экспертов по брендингу, избавиться от наследия прошлого не так просто - хоть ты Фениксом назовись, хоть Тремя Озерами.

"Для потенциального инвестора не составит труда обнаружить историческое название места, - говорит Андреа Инш, исследовательница из новозеландского Университета Отаго, специализирующаяся на маркетинге населенных пунктов. - Не так просто похоронить историю. Проснуться в один прекрасный день - и вы в новом городе? Так не бывает".

У кого-то, впрочем, получается. После того как в 2002 году известный комик Али Джи высмеял в своем фильме британский городок Стейнс (по-английски звучит, как "пятна", "изъяны", хотя на самом деле происходит от древнеанглийского "камни"), в 2012 здесь объявили, что теперь это - Стейнс-апон-Темз, то есть Стейнс на Темзе, что подчеркивает его близость к Лондону.

И это был умный ход. Опрос 2015 года аудиторской фирмы UHY Hacker Young показал, что между 2013 и 2014 годами Стейнс-апон-Темз испытал самый большой в Британии прирост занятых в новом бизнесе на 10 тыс. населения.

Сыграла свою роль рекламная кампания, в которой объяснялись превлекательные стороны расположения в Стейнсе. Репутация города изменилась в лучшую сторону.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, "Скучные побратимы" Далл, Боринг и Бланд объединились, чтобы зарабатывать на своих названиях

Но порой бывает, что местные жители восстают против перемены названия своего города, как это случилось в новозеландском Бленеме, который маркетологи попытались переименовать в Мальборо Сити - не в честь марки сигарет, а в честь винодельческого района Мальборо.

И хотя в сфере туризма инициативу горячо поддержали, большинство местных жителей воспротивилось, несмотря на обещанный рост доходов от туризма на 10-15%.

Теперь инициаторы кампании надеются только на смену поколений в Бленеме.

А что там в нашем Асбесте? Его власти полагают, что смена названия улучшит перспективы для новых поколений асбестовцев. Они даже снизили возраст для голосования до 14 лет - чтобы младшее поколение сказало свое слово, ведь речь идет о его будущем.

"Мы реалисты, - говорит Пайе. - Мы не ожидаем быстрых чудес, никто к нам сразу [после смены названия] не поедет. По нашим ощущениям, перелом должен наступить только через пять, а то и через 10 лет. Мы делаем это ради нового поколения, чтобы его представители не теряли работу только потому, что живут в месте с таким названием".

--