Что мы потеряем, если полностью откажемся от мелких монет

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О том, чтобы полностью вывести из обращения мелкие монеты, задумываются правительства многих стран, и где-то уже это сделали. Однако избавиться от мелочи - это не просто остановить станки на монетном дворе. Оказывается, мелочь выполняет весьма важные функции в обществе.

Австралиец Джек Стерлинг тяжело вздыхает, когда видит, что покупатели в супермаркете, где он работает, тянутся за кошельком, чтобы выгрести оттуда мелочь.

"Я просто в восторге, когда люди решают облегчить свой кошелек, вываливая кучу монет на прилавок", - говорит он.

Стерлинг обычно работает на линии экспресс-оплаты, куда идут покупатели, у которых 12 наименований товара или меньше. "Чтобы в очереди не накапливалось больше трех человек, очень важна скорость", - объясняет он.

А покупатели, тщательно пересчитывающие свою мелочь, могут серьезно замедлить процесс. Как работник супермаркета Джек предпочитает тех, кто пользуется бесконтактной оплатой, просто прикасаясь дебетовой или кредитной карточкой к терминалу.

Исследование американской Национальной ассоциации круглосуточных магазинов показало, что пересчитывание центов добавляет до двух с половиной секунд к каждой трансакции. Казалось бы, не так много. Но если умножить это на миллионы раз в день, то воздействие на темп работы становится очевидным.

Впрочем, монеты скоро могут уйти в прошлое - по крайней мере, если правительства разных стран осуществят свои планы. На судьбу мелочи регулярно покушаются в разных уголках планеты.

Британский Королевский монетный двор, например, заявил в начале года, что излишек "металла" в стране таков, что в ближайшее десятилетие нет нужды чеканить новые двухфунтовые монеты и монеты в 2 пенни.

Канада прекратила чеканку одноцентовых монет (которые здесь часто называют пенни) в 2012 году, а Австралия сделала это в отношении одно- и двухцентовых монет еще в 1992-м.

В конце января 2020 года остановили выпуск самых мелких, одноцентовых монет на Багамах. С конца года эти монеты просто не будут приниматься в торговых точках.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В разных странах пытаются избавиться от так называемой мелочи, прекращая чеканить новые монеты, но проблема в том, что мелочь - часть нашей культуры

"Я думаю, большинство населения в богатых, индустриально развитых странах все меньше и меньше привязано к монетам, - говорит Лиза Кук, экономист и бывший сотрудник президентской администрации Барака Обамы. - После того как в 2012 году Канада отказалась от пенни, я полагаю, политики и должностные лица других развитых стран охотно последуют ее примеру".

Однако отказаться от мелочи не так просто - для этого недостаточно остановить станки на монетном дворе.

Даже если одним не нравится таскать с собой или принимать в качестве сдачи кучу мелких монет, то для других мелочь - единственное спасение.

Тревоги благотворителей

Среди тех, кто понимает, насколько может измениться мир, оставшийся без монет, - благотворительные общества, которые часто полагаются в своей работе на импульсивные пожертвования граждан, легко расстающихся с мелочью, когда видят благую цель.

"Вы неизбежно начинаете беспокоиться, когда один из механизмов сбора денег на благотворительность исчезает", - говорит Карл Вилдинг, глава британского Национального совета добровольных общественных организаций.

Серьезный объем пожертвований собирается именно через мелкие монеты, опущенные в баночки сборщиков денег на благотворительность - у касс магазинов, в церквях или на городских улицах.

Например, по данным британского Фонда благотворительной помощи (CAF), в 2019 году более половины всех пожертвований британским благотворительным обществам было сделано наличными, в основном мелкими монетами.

Еще одно исследование CAF показало, что в 2018 году 320 млн фунтов стерлингов (414 млн долларов) пожертвований фонды получили именно в виде мелочи.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Значительные суммы денег жертвуются на благотворительные цели именно в виде мелочи

"Нет ничего проще, чем достать из кармана несколько мелких монет и положить в баночку сборщика пожертвований, - говорит Сюзан Пинкни из CAF. - Наличные - по-прежнему самый распространенный способ пожертвования на благотворительные цели".

Именно это и беспокоит Фелисити Спенсер-Смит из британского Объединения сборщиков пожертвований (фандрайзеров). "Возможно, последствия [отказа от монет] будут глубже, чем мы себе представляем", - говорит она, подчеркивая, насколько важно воспитывать в детях склонность к пожертвованиям на благие цели.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Во время пандемии многие магазины неохотно стали принимать наличные, предпочитая способ расчета банковскими картами

Без привычки к использованию мелких монет юное поколение утратит склонность к благотворительности, склонность жертвовать, опасается Спенсер-Смит.

С этим согласен и Вилдинг: "Многие люди приобретают привычку отдавать, когда учатся в школе и у них есть немножко мелких денег. С течением времени, когда они взрослеют и сталкиваются со случаями, на которые, как им кажется, стоит пожертвовать, они жертвуют уже больше".

Если эта тропинка в благотворительность исчезнет, то финансовая помощь может иссякнуть.

Тревоги бездомных

Для многих из тех, кто оказался на улице, мелочь может стать единственным спасением. "Мне приходилось оказываться и на той, и на другой стороне [быть и бездомным, и жертвовать монеты], - говорит Финикс Блэк. - И я могу без доли сомнения сказать, что с мелочью люди расстаются более охотно, и гораздо проще просить их именно о мелочи, потому что это выглядит пустяком".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Благосостояние, а иногда и жизнь наиболее беззащитных слоев населения часто зависят от нашей готовности пожертвовать сущую мелочь

Блэк, которому под 30, уже более года живет на улице в штате Массачусетс и делится своим опытом жизни бездомного в YouTube и TikTok.

Несмотря на то, что мелочь - это пустяк, ее можно собрать достаточно много при определенной настойчивости, говорит он, "столько, сколько тебе нужно". "А когда речь идет о еде, для бездомного это самое важное".

Чем меньше мелких монет будет в обороте, тем труднее будет бездомным. "Уже сейчас многим морально трудно попросить незнакомого человека о помощи, это стыдно, поэтому обычно речь идет о самой маленькой сумме", - подчеркивает Блэк.

"Ясно, что последствия будут, - говорит Кимберли Шарф, профессор экономики Бирмингемского университета (Англия). - Когда люди по привычке полезут в карман за мелочью и не найдут там ничего, кроме банкноты, не факт, что они отдадут ее".

Тем не менее она надеется, что всё не будет так плохо. Может быть, это подтолкнет людей жертвовать более крупные суммы.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Многим бездомным мелочь, которую им дают прохожие на улице, может буквально спасти жизнь

Из-за пандемии мы стали меньше пользоваться монетами. В магазинах неохотно принимают наличные, что ставит в неравное положение тех людей, которые не пользуются банковскими картами, лишены доступа к банковским услугам.

Кроме того, магазины часто отказываются брать монеты, округляя цену до ближайшего доллара или фунта. В одном из центров для бездомных в штате Джорджия такую практику называют еще одним налогом на бездомных.

Как это скажется на потребителях

Отказ от использования мелких монет может спровоцировать розничных торговцев на повышение цен. Скажем, то, что раньше стоило £6,99, превратится в £7, то есть покупатели в общем начнут тратить больше.

Отнюдь нет, считают в Банке Англии (исполняет функции Центробанка Великобритании). "Такие аргументы ошибочны по целому ряду параметров, - писали в 2018 году экономист Банка Англии Марилена Анджели и ее коллега Джек Мининг. (В Банке Англии отказали Би-би-си в просьбе об интервью с Анджели.)

Несмотря на расхожее мнение, ценник только одного из каждых восьми товаров, продаваемых в магазинах Британии, заканчивается на .99 - в отличие, скажем, от середины 2015 года, когда таких было около 15%.

Цена семи из десяти товаров либо округлена, либо кончается на 5. Это означает, согласно точке зрения Анджели, что эффект отказа от монет в 1 и 2 пенни будет ничтожно малым.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Для тех, кто экономит на каждой мелочи, любое округление цен в большую сторону будет ударом по домашнему бюджету

Однако если вы - тот самый покупатель, который экономит каждый цент, каждый пенни, если вам дорога каждая копейка, то потеря даже самой мелкой мелочи будет ощутимой для вашего домашнего бюджета.

Кимберли Шарф ссылается на множество отдельных примеров того, как в канадских магазинах просто округлили ценники в большую сторону, до ближайшего доллара, после того, как в стране вывели из обращения пенни.

"Если раньше что-то стоило $1,92, теперь с вас требуют два доллара, - рассказывает она. - Не знаю, входила ли в планы правительства такая накрутка. Но это означает, что теперь вы платите больше за то же самое".

"Если в обращении нет монет, то какой смысл вообще в наличных? - говорит Шарф. - Я подозреваю, что люди просто начнут пользоваться картами, вообще отказавшись от наличных".

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