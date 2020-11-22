Пять советов тем, кто на удаленке: как очаровать собеседника в Zoom

Зария Горветт

BBC Worklife

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Понравиться коллеге или клиенту, когда вы с ними общаетесь в офисе, лицом к лицу, не так сложно. А вот попробуйте очаровать собеседника, когда вас разделяет пропасть виртуального пространства - к каким приемам вы прибегнете?

Представьте, что у вас очередное совещание в Zoom, возникла пауза, и вы пытаетесь развлечь коллег старой историей о том, как у вас взорвалась кухня (что-то вы там случайно задели, какие-то провода заискрили, и…). Кажется, ваш рассказ воспринят благосклонно - вы уже видите улыбки на лицах коллег и непосредственного начальника.

И вдруг связь обрывается. Ну, вы знаете, как это бывает с совещаниями в интернете. Это почти как взрыв на кухне, только без физических разрушений.

К тому моменту, как вы восстановили связь и присоединились к совещанию, там все уже обсуждают погоду, а ваш рассказ забыт. Как говорится, проехали…

Когда вы в офисе, завязать добрые отношения не так сложно: достаточно посюсюкать вместе над изображениями и видео интернет-котиков, позакатывать глаза по поводу последних политических новостей, несколько раз сходить вместе к кофейному автомату - и вы приятели.

Но теперь жизнь не так проста. Когда вы работаете из дома, единственными инструментами для налаживания отношений стали видеоконференции, групповые чаты в Slack и электронная почта - пожалуй, самые холодные формы общения из всех изобретенных человеком.

Уже в первые недели пандемии видеообщение продемонстрировало свои темные стороны. Кто-то пошел в туалет и забыл выключить камеру в смартфоне, к кому-то в самый важный момент совещания пришла собака, а чья-то начальница по невнимательности включила какой-то смешной фильтр, из-за чего на экранах своих сотрудников предстала в образе картофельной головы.

Мы уже не говорим о бесчисленных случаях непреднамеренной наготы, свидетелями которой становились коллеги, а то и президент Бразилии.

Когда вспоминаешь про все эти случаи, крайне трудно расслабиться перед экраном, не говоря уже о том, чтобы как-то продемонстрировать свою харизму.

Как же понравиться коллегам, деловым партнерам и клиентам в этом холодном виртуальном мире?

Есть пять простых правил, которыми мы хотим с вами поделиться.

1. Улыбайтесь. Да-да, так просто: улыбайтесь!

В 1936 году американец Дейл Карнеги опубликовал книгу, которая изменила мир. Изданная на многих языках мира тиражами, превысившими 15 млн экземпляров, "Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей" - одна из самых популярных бизнес-книг всех времен и народов.

Миллиардер, инвестор и филантроп Уоррен Баффет прочитал ее, когда ему было 15. Свой успех в жизни он приписывает именно этому. У него в кабинете на стене до сих пор висит в рамочке сертификат, который он получил по окончании одного из курсов Карнеги.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Улыбка - мощный инструмент, говорят эксперты. Так пользуйтесь же им!

Среди советов, которые дает Карнеги, он упоминает важность улыбки. Он указывает на то, что если вы выглядите так, словно рады кого-то видеть, то и тому человеку тоже будет приятно видеть вас.

По мнению Карнеги, именно поэтому мы все любим собак - они всегда так рады нас видеть, что и мы в ответ тоже им радуемся.

Совет этот кажется слишком очевидным, но дело в том, что видеоконференции дают нам новую возможность: теперь, вместо того, чтобы поочередно одаривать улыбкой каждого, кто вместе с вами пришел на совещание, вы можете радостно улыбнуться всем сразу - на экране они увидят ваше лицо одновременно.

"Если у вас не получается улыбнуться естественным образом, - говорит Николас Бутмен, бывший фотограф и автор книги "Как понравиться людям всего за 90 секунд или меньше", - то вот чему я научился у некоторых моделей: они повторяют "great great great" ("прекрасно, прекрасно, прекрасно"), и это отражается у них на лице".

Даже если общение через Zoom на удивление утомительно, это никак не извиняет вашего усталого или скучающего выражения лица.

2. Поскорее найдите общую тему: начните хотя бы с жалоб на погоду - это легче всего

Укрепляя отношения в офисе, мы часто полагаемся на общность опыта. Мы с удовольствием обсуждаем экзотические лакомства, которые привез коллега из отпуска, мы жалуемся друг другу на работу общественного транспорта, мы весело вспоминаем о том дурацком случае на новогодней вечеринке...

Хотя мы делаем это, скорее всего, бессознательно (или подсознательно), найти общую тему для разговора - один из первых шагов к тому, чтобы казаться обаятельным.

"Когда я получаю задания от корпораций, большинство их руководителей с необыкновенной легкостью находят общую тему, даже если разговаривают с тобой по телефону - буквально в течение 15 секунд, - рассказывает Бутмен. - Когда вы слышите в ответ от кого-то "точно, и у меня тоже!" - всё, дело сделано!"

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Все мы в той или иной степени задеты происходящим в мире - пандемией коронавируса, так что найти общую тему для начала разговора с коллегами или клиентами из любой точки планеты сейчас легко

Помню, Бутмен расположил меня к себе в тот момент, когда по телефону начал говорить о страшной жаре, которую мы оба испытывали, хотя находились в тысячах миль друг от друга. Так что поболтать о погоде действительно помогает наладить отношения - как бы это банально не выглядело.

Общих тем в нашем мире масса. Главное, правильно выбрать.

3. Будьте хорошо подготовлены и не расслабляйтесь, даже если сидите на диване с котиком на коленях

Хоть вам и может показаться, что это прекрасно - участвовать в деловых совещаниях, лежа в постели, или готовить ужин, пока вы ожидаете начала последней на сегодня видеоконференции, на самом деле это далеко не так.

"Звонки по Zoom придуманы не для того, чтобы убить время, - предупреждает Салли Хогсхед, бывший топ-менеджер в рекламной индустрии. - Они нужны для генерирования идей и установления согласованности в работе сотрудников. Так что это очень важно - активно участвовать в них".

Хогсхед рекомендует готовиться к виртуальным совещаниям с той же серьезностью, что и к любым другим. Часто следует начать с изучения темы в интернете. Если вам предстоит встреча онлайн с новым коллегой или новым участником проекта, заранее поинтересуйтесь их опытом, их интересами, их мотивацией.

Если вам предстоит участвовать в так называемой мозговой атаке, заранее набросайте заметки по этому поводу.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Подумайте, какими подробностями из своей жизни вы готовы поделиться - личными историями легко расположить коллег к себе во время перерыва в совещании

Кроме того, очень важно изучить ту компьютерную программу, с помощью которой вы будете общаться онлайн, особенно те ее особенности, которые вам могут понадобиться во время совещаний - например, где отключается звук или видеокартинка.

Бутмен рекомендует научиться добавлять виртуальный задний план (который может быть даже видеороликом): для свободного общения и болтовни с коллегами можно выбрать что-то забавное, а для совещаний - не отвлекающее от дела, нейтральное.

Учтите, далеко не всем интересно, как выглядит ваша новая кухня, как вы оформили спальню или какой прекрасный вид открывается из вашего окна.

Да и потом - вы же не хотите, чтобы ваши коллеги, вместо того, чтобы сосредоточиться на ваших тезисах или послушать вашу шутку, про себя оценивали обстановку в вашем доме?

4. Не забывайте одобрительно отзываться о достижениях других, но не льстите - это бесполезно

"Есть лесть в чистом виде - например, "как вам идет эта рубашка!" - отмечает Хогсхед. - Это звучит либо банально, либо неискренне и уж точно не помогает наладить отношения".

А есть признание заслуг - и это совсем другое дело, это комплимент тем людям, которые его заслуживают, их вклад в дело становится заметен всем.

Воздать людям должное - один из самых эффективных способов повлиять на них, не прибегая к неприятным методам. Не надо говорить людям, что именно они сделали неправильно - скажите им, что они сделали хорошо. "Это заставит их хотеть сделать то же самое снова и снова", - подчеркивает Хогсхед.

И это не просто хороший совет опытного управляющего, это еще и классический способ понравиться людям практически в любой ситуации.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Нейтральный задний план - это то, что нужно для делового видеообщения

Если кто-то во время совещания по Zoom скажет что-то умное - тут же отметьте это вслух. Если кто-то предложил отличную идею, сразу скажите ему или ей об этом, чтобы все услышали.

Подмечайте всё хорошее в своих коллегах - их подготовленность к совещанию, даже их желание поделиться мнением.

Как подчеркивает Хогсхед, важно избегать слишком общих комплиментов, они бесполезны. "Хвалите коллег не за слишком очевидные вещи, - говорит она. - Говорите им не то, что они уже не раз слышали от других".

"Например, у моего мужа шикарные голубые глаза, и люди всегда ему об этом говорят. Это ему, конечно, льстит, но совершенно не помогает найти точки соприкосновения".

5. Рассказывайте истории из жизни, а не просто перечисляйте факты

Люди рассказывают друг другу истории десятки тысяч лет. Недавно ученые обнаружили пещеру, где на стене были рисунки, которым 43 тысячи лет: восемь человеческих фигурок охотятся на двух свиней. Похоже, таким образом древние люди рассказывали друг другу, что им довелось увидеть.

Люди эволюционировали, устанавливая отношения друг с другом, делясь информацией и осмысливая окружающий мир. И хотя мы сменили пещеры на офисы, а затем и на виртуальные рабочие пространства, так называемый сторителлинг по-прежнему считается основополагающим для работы нашего мозга.

Психолог Джером Брунер считает, что факты запоминаются в 22 раза лучше, когда изложены в виде истории. В мире, все более насыщенном всевозможной информацией, способность связно и увлекательно рассказывать о чем-либо крайне важна для того, чтобы вас услышали.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Готовить ужин во время бизнес-совещания - не самая лучшая идея

Умение рассказывать байки само по себе не генерирует хорошие отношения и взаимопонимание, но, как давно знают журналисты и работники сферы рекламы, это первый шаг к тому, чтобы захватить чье-то воображение. И когда оно захвачено, вам уже легче продемонстрировать, насколько вы забавны, умны или интересны.

"Иногда мне приходится проходить телефонные интервью в корпорациях, которые пытаются понять, что я из себя представляю как докладчик, - рассказывает Бутмен. - Представьте: бывает, что на другом конце провода человек восемь, и они спрашивают: как дела? И я отвечаю: "Я тут на своей ферме в Канаде. Боже мой, вы только посмотрите на этих лошадей, возвращающихся в загон с полей…" И их воображение уже захвачено, они прямо видят то, о чем я им говорю".

Как объясняет Бутмен, простой способ улучшить свой рассказ - добавлять в него элементы чувственной, сенсорной информации или делать сравнения.

"Уоррен Баффетт - один из лучших в мире в этом смысле, - говорит он. - Когда он описывал последний финансовый кризис, он сказал так: "Только после отлива вы узнаете, кто плавал обнаженным".

Баффетт говорил о тех банках, которые занимали большие деньги, будучи не в состоянии их потом вернуть, но думали, что этого никто не заметит, потому что рынок продолжит расти.

Эти слова до сих пор часто цитируются - судя по всему, такие высказывания играют на и без того легендарный статус Баффетта и заставляют людей платить миллионы за право поужинать с этим человеком.

В современном мире, где людей порой увольняют по Zoom (или, того хуже, отправляя имейл) и ваша личная, физическая встреча с непосредственным начальником, возможно, состоится не ранее 2021 года, легко ощутить себя кем-то безликим, лишенным человеческих черт, кем-то, чья сущность сводится к подписи в имейле или к названию должности.

И хотя нам сейчас вроде бы недоступны многие из способов поддержать добрые отношения с коллегами, и Бутмен, и Хогсхед считают, что в действительности даже через Zoom это возможно - просто требует других навыков.

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