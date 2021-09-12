Почему порой так хочется вернуться к старой любви и когда в этом есть смысл

Брайан Лафкин

BBC Worklife

37 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек спустя 17 лет снова вместе

Вы расстались, развелись, порвали отношения… И для этого были серьезные причины. Так почему же многие пары вновь сходятся спустя даже годы? Почему настолько привлекательна мысль о воссоединении со своими бывшими?

В начале этого лета, спустя 17 лет после разрыва, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек вновь сошлись, что спровоцировало лавину ностальгических постов в соцсетях, обсуждение поворотов жизни гламурных звезд и появление всевозможной околокультурной аналитики.

Лопес и Аффлек - звездная пара Голливуда, поэтому таблоиды и "Твиттер" не могли пройти мимо и захлебнулись от восторга.

Но, возможно, самая понятная причина того, почему люди настолько восхищены произошедшим, - воссоединение Лопес и Аффлека оказалось не просто очередной историей из разряда "звездные сплетни". Похоже, Дженнифер и Бен опять любят друг друга.

Для многих людей возвращение к старой любви, к былому увлечению - одна из составных частей отношений. Эта часть может принести отрицательный результат (о таких неудачных возвращениях существует множество историй, которые вам при случае расскажут всезнающие подруги и друзья), а то и превратится в кошмар, когда ваш бывший (или бывшая) начнет вас настойчиво преследовать, навязываясь со своей идеей возобновить отношения.

Однако восстановление прежних отношений может выглядеть весьма заманчиво и для кого-то даже превратиться в цель жизни - особенно когда перед нами примеры воссоединения, напоминающие историю из сказки.

Кроме того, существует удивительная статистика, согласно которой 50% молодых пар расходятся, а потом снова восстанавливают отношения.

Жизнь в пандемию еще более ускорила такой процесс для некоторых: среди ужасных новостей, в одиночестве локдаунов, многие потянулись к своим бывшим, надеясь разжечь пламя старой любви (или хотя бы привязанности).

По словам специалистов, если при этом оба бывших испытывают интерес к восстановлению отношений, это может иметь положительный эффект - но при условии, что вы готовы действовать непредвзято, с учетом жизненного опыта прошедших лет и на волне взаимопонимания со своим партнером.

Что такого притягательного в возвращении к бывшим?

Одно из важнейших преимуществ восстановления прежних отношений: мы знаем, чего нам ждать.

"В том, что мы уже хорошо знакомы с человеком, с которым хотим вновь попробовать построить длительные отношения, есть много серьезных преимуществ", - подчеркивает Майкл Макналти, консультант по семейным вопросам и психотерапевт из Готтманского института (Чикаго).

По словам Макналти, у каждой пары существуют свои вечные разногласия - точки потенциальных конфликтов (таковыми могут быть совместное проживание, деньги, секс, дети, друзья, семья и так далее).

Даже у счастливых пар есть такие точки, поскольку в отношениях участвуют два разных человека с разными характерами и разными взглядами на окружающее.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Возвращение к бывшим вполне может иметь сказочный финал, но только при условии, если оба партнера серьезно обдумают то, что когда-то привело к разрыву, и сделают правильные выводы

Согласно исследованию Готтманского института, такие "вечные разногласия" ответственны за 69% проблем, возникающих у пары, рассказывает Макналти.

Именно эти проблемы, то разгорающиеся, то затухающие, а не какое-то отдельное событие или отдельный громкий конфликт, - настоящий яд для отношений.

"Причина разорванных отношений или браков в большинстве случаев - не огонь, а ледяной холод", - подчеркивает Макналти.

Некоторым парам становится просто трудно разговаривать друг с другом или вместе разрешать противоречия по ключевым проблемам их отношений. Они отходят друг от друга все дальше и дальше и начинают жить не как любовники или муж и жена, а как соседи по квартире.

И поэтому им хочется новых отношений. Или восстановления отношений со старой любовью. Однако для таких людей у Майкла Макналти есть совет: "Если вы состоите в отношениях и думаете о разрыве, будьте осторожны: по сути вы собираетесь заменить 69% одних "вечных разногласий" на 69% других".

Но, возвращаясь к своему бывшему, вы, по крайней мере, знаете, чего ожидать и какими у вас были эти самые разногласия. Так что в этом смысле восстановление старых отношений может пройти гораздо легче, чем построение совершенно новых с человеком, которого вы пока знаете не очень хорошо.

"[В этом случае] вы просто продолжаете с того места, на котором вы когда-то расстались", - объясняет Джудит Курянски, сексолог и специалист по семейным отношениям, внештатный преподаватель психологии в колледже Тичерс Колумбийского университета (Нью-Йорк).

Для некоторых это выглядит так: лучше вернуться к тому, о ком ты кое-что знаешь, чем начинать с тем, о ком ты не знаешь вообще ничего.

Перемены, приносящие радость

А вот еще один положительный момент в возвращении к прошлым отношениям: вы понимаете, что изменилось с тех пор, как вы расстались.

У вас нет такого преимущества, когда вы начинаете встречаться с новым знакомым - вы просто не знаете, как он менялся в течение времени, были ли это перемены к лучшему, повзрослел ли он.

В случае со старой любовью вы можете сравнить "тогда" и "теперь". Курянски говорит, что одна из наиболее распространенных причин возобновления отношений такова: оба партнера чувствуют, что они повзрослели, стали более зрелыми как личность.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Разжечь огонь старых отношений - это не для всех, говорят эксперты, но знание друг друга, пусть и основанное на горьком опыте, может давать определенные преимущества

Виолетт де Айала из Майами, глава FemCity, организации, помогающей женщинам, публично рассказала о том, как в 2019 году она вновь вышла замуж за своего бывшего мужа.

"Когда мы снова начали встречаться, это было очень мило, поскольку мы знали друг друга, но кое-что в нас изменилось, - говорит она. - Пока мы жили порознь, мы оба поработали над собой в тех областях, которые в этом нуждались, так что во многом мы предстали друг перед другом обновленными".

"Определенные элементы нашей личности, развившись, сделали процесс воссоединения прекрасным, хотя нам и пришлось преодолевать боль прошлого разрыва", - добавляет она.

"Он больше не считает наши отношения чем-то само собой разумеющимся. Он начал дарить мне то, что имеет глубокий смысл. Теперь время от времени он напоминает о том, как любит и ценит меня. Раньше всего этого не было".

Но даже если вы спустя долгое время вернулись к своему бывшему партнеру и увидели, что ничего не изменилось, что вся токсичность прежних отношений никуда не делась - понимание этого тоже дает вам определенные преимущества, поможет избежать повторения беды.

"Иногда, набравшись жизненного опыта и мудрости в других отношениях, люди думают: господи, ну теперь-то я, может быть, смогу преодолеть те препятствия, в которые мы уперлись когда-то", - говорит Макналти.

Однако, как он подчеркивает, главное здесь, чтобы люди отдавали себе отчет в том, какие неразрешимые проблемы у них были раньше, и готовы были честно сказать себе, изменилось ли что-то с тех пор.

"Любовь и секс на фоне апокалипсиса"

Перед тем, как нырнуть с головой в омут старых отношений, надеясь, что они будут новыми, задайте себе вопрос, зачем вы это делаете. Потому что очень многое может пойти не так.

Давно знакомый человек, конечно, может принести в нашу жизнь определенное утешение, но, как отмечает Джудит Курянски, надежды на утешение могут быть безосновательны - особенно теперь, когда мы живем среди хаоса пандемии.

В мае прошлого года, когда мир погружался в локдауны, исследование Индианского университета показало: один из каждых пяти опрошенных, находясь в изоляции, писал в мессенджере своему бывшему или бывшей.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Многие попытались побороть одиночество локдауна, позвонив своей бывшей

"Я называю это любовью и сексом на фоне апокалипсиса", - говорит Курянски, которая изучает любовные отношения между людьми в период кризисов - природных бедствий или актов терроризма.

Она говорит, что это распространенная тенденция - восстанавливать связи со своей старой любовью из-за того, что кажется: нет никакого завтра.

Сейчас это происходящее в Афганистане, природные катастрофы, ковид - людям кажется, что они живут в эпоху грядущего Армагеддона. И им хочется вернуться к человеку, которого когда-то любили, рядом с которым чувствовали себя в безопасности.

Итак, попытайтесь как можно честнее ответить на этот вопрос: зачем вы хотите вернуться к своей старой любви?

Вы действительно тоскуете по старым отношениям и хотите приложить максимум усилий к тому, чтобы наладить их? Или вам просто хочется унять беспокойство и тревогу, возникающие из-за пугающих новостных заголовков? Если последнее - то воспринимайте это как предупреждающий об опасности звоночек.

Курянски рекомендует узнать мнение друзей и родственников о вашем желании возобновить старые отношения - еще до того, как вы сделаете первый шаг к такому возобновлению.

Многие наверняка отреагируют отрицательно, особенно если ваши отношения были разорваны скандально.

Однако ваша цель - не само мнение ваших близких. Их реакция может спустить вас на землю и напомнить, почему ваши старые отношения были настолько проблемными.

"Будьте готовы к тому, что услышите мнение других. И большинство скажет: что?! Вы снова будете вместе? Ты шутишь! Зачем?"

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Для начала вспомните, почему ваши старые отношения были настолько проблемными

"Они вернут вам память о прежних днях, все те воспоминания", - рассуждает Курянски.

Вам придется как-то справляться с этими воспоминаниями - и самым трудным будет обсуждение этого не с родными и друзьями, а с вашим бывшим или бывшей.

"Это был довольно трудный момент, который нам пришлось преодолеть, - вспоминает де Алайа. - Оставить всё прошлое в прошлом. У отношений так много истории, которая тянет вас назад. Но вы должны договориться, что с сегодняшнего дня ваши отношения будут двигаться вперед с помощью прощения, общения и ощущения того, что всё начинается заново, с чистого листа".