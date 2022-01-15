Опьяняющее ожидание. Предвкушение пьянки действует сильнее, чем сам алкоголь

Дэвид Робсон

BBC Worklife

час назад

Автор фото, Getty Images

Воздействие выпивки во многом зависит от силы "эффекта ожидания". На что надеемся, то и получим, будучи пьяными. И даже трезвыми, подчеркивает психолог Дэвид Робсон.

Многие из нас отметили недавние праздники несколькими лишними бокалами. Пили мы сами или смотрели, как набираются другие, нет нужды объяснять последствия. Одни просто успокаиваются и расслабляются, другие делаются невероятно общительными.

Возможно, представление о том, что девушка-тихоня превращается в буйную гуляку от одного бокала мартини, навеяно фильмами и сериалами, но многим из нас наверняка приходилось хоть раз видеть нечто подобное в реальной жизни.

С точки зрения науки, в этом есть загадка. Биологически, этанол - активный компонент крепких напитков - не должен давать такого эффекта.

"По своим нейрохимическим качествам этанол - депрессант, - говорит психолог из Университета штата Колорадо Эндрю Лак. - Но в действительности алкоголь возбуждает центральную нервную систему. Вопреки всем ожиданиям, человек становится громогласным, развязным, иногда - конфликтным".

Чтобы найти разгадку, Лак и другие исследователи занялись изучением того, как общепринятые стереотипы влияют на чувство опьянения и человеческое поведение.

Мы ассоциируем употребление алкоголя с определенным жизненным опытом, что порождает эффект сбывшихся ожиданий. Выяснилось, что зачастую этот эффект действует сильнее, чем сам алкоголь.

Эта мысль может на первый взгляд показаться странной. Но, как я доказываю в моей готовящейся к выходу книге, эффект ожиданий определяет не только то, как действует на нас выпивка, но и практически все стороны жизни.

Самый известный пример тому - эффект плацебо. Если человек уверен, что принял лекарство (хотя на самом деле ему дали химически нейтральную таблетку), у него снижаются кровяное давление и температура, ослабевает боль, потому что мозг начинает вырабатывать болеутоляющие опиаты.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Уверенность, что алкоголь делает человека более раскованным, обладает самостоятельной силой

Оставив в стороне медицину, можно вспомнить, что ожидания усиливают или, наоборот, снижают эффект от спортивных тренировок и диет, бессонницу и джетлаг, стресс и беспокойство, и даже влияют на продолжительность жизни.

Было бы странно, если бы они не затронули и нашу реакцию на выпивку.

Эксперимент с острым соусом

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Убедительным доказательством может служить психологический тест, проведенный в конце 2000-х Лораном Бегом из Гренобльского университета. Он задался целью проверить, как алкоголь или, вернее, связанные с ним ожидания влияют на людскую агрессивность.

Бег предложил участникам коктейль - крепкий, слабоалкогольный или безалкогольный. Человека просили сказать, что он, по его мнению, выпил, и ответы далеко не всегда соответствовали действительности.

Затем участников разбили на пары, поставили перед каждым порцию картофельного пюре и попросили посолить и заправить острым соусом блюдо соседа.

Среди присутствовавших были актеры, которые разыгрывали враждебно настроенных хамов - пинали стулья и грозили "оторвать голову" тому, кто испортит им блюдо. Остальные участники про это не знали.

Те, кто был уверен, что только что принял алкоголь, в гораздо большей степени были склонны наказать развязного соседа, добавив в его тарелку побольше острой приправы. То, что человек выпил на самом деле, на его поведении не сказывалось.

Связанные с алкоголем ожидания важнее, чем сам алкоголь, делает вывод Бег.

Стереотипы формируются рано. В другом эксперименте Лоран Бег спросил у восьмилетних детей, что с ними произойдет, если вместо предложенного ледяного чая они выпьют чего-нибудь крепкого. Обычный ответ был: "Поругаемся и подеремся!"

Автор фото, Alexi Rosenfeld/Getty Images Подпись к фото, Можно ли под влиянием алкогольного стереотипа на время стать мизантропом?

Затем ученый стал исследовать влияние опьянения на самоуверенность. Как и в первом опыте, он предложил людям коктейли с разным наполнением, а затем попросил каждого записать короткий видеоролик с рекламой только что принятого напитка, просмотреть его и оценить, насколько оригинальным, остроумным и привлекательным он выглядел.

Те, кто считал себя "под мухой", поставили себе более высокие оценки, а что они пили на самом деле, значения не имело.

Усиливает ли Red Bull действие водки?

Некоторые алкогольные ожидания связаны со специфическими напитками. Так, многие люди убеждены, что смешивание водки с энергетиками дает особенно сильное опьянение.

Несколько лет назад Йенн Корнил из университета Британской Колумбии в Канаде задал участникам эксперимента вопрос, случалось ли им мешать водку с энергетическими напитками и к чему, по их мнению, это приводит.

Затем предложил им коктейли, сказав каждому, что тот пьет смесь водки с Red Bull, просто водочный коктейль или "коктейль из экзотических фруктов", а затем попросил заполнить анкеты и пройти тесты, определяющие степень опьянения.

Как и в опытах Бега, выяснилось, что слова влияют на восприятие. Те, кто считали, что выпили водку с энергетиками, ощущали себя менее трезвыми.

Восприятие зависело от ожиданий примерно в половине случаев. При этом те, кто явился в лабораторию с уверенностью, что энергетики усиливают воздействие алкоголя, были гораздо сильнее подвержены самовнушению, нежели те, кто не верил в эту городскую легенду.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ожидания диктуют поведение

Аналогичный результат показал тест на склонность к риску. Участники играли в компьютерную игру, где надо надувать виртуальный воздушный шарик. Чем больше окажется шарик, тем больше денег получит играющий, но если он перегнет палку и шарик лопнет, то потеряет все.

Те, кто считал, что выпил водку с Red Bull и при этом верил в особые свойства этого коктейля, сильнее стремились попытать удачу.

"Миф об энергетических напитках порождает психологические ожидания, которые усиливают субъективное ощущение опьянения и подталкивают к определенному поведению", - резюмирует Йенн Корнил.

Самовнушение и реальность

Опыты Бега и Корнила подтвердили зависимость поведения людей от стереотипов сознания, но были ограниченными по времени и числу участников.

Эндрю Лак отобрал группу из 400 с лишним американцев в возрасте от 18 до 79 лет и попросил их оценить известные утверждения о воздействии алкоголя на человека по четырехбалльной шкале, от 1 ("полностью не согласен") до 4 ("полностью согласен").

Вот несколько примеров.

Когда я выпью…

Я сделаюсь смелее

Я успокоюсь

Я почувствую себя сексуально привлекательным

Я стану более общительным

Мне захочется рискнуть

Я буду шумным и говорливым

Я загрущу

Через месяц он предложил участникам эксперимента описать, сколько и чего они пили за это время и что при этом испытывали.

Ощущения в основном совпали с ожиданиями: кто верил, что алкоголь помогает расслабиться и повышает самооценку, активнее общался с окружающими; кто считал, что выпивка делает шумным и рисковым, вел себя более экстремальным образом, чем обычно. При этом те, кто связывал с алкоголем что-то хорошее, и пили больше.

"Убеждения - это ментальные фильтры, направляющие наши поступки", - говорит Эндрю Лак.

Как и в лабораторных тестах Бега и Корнила, в большинстве случаев ожидания значили не меньше, если не больше, чем реальное количество выпитого.

"Многие последствия употребления алкоголя на самом деле не связаны с его нейрохимическим воздействием", - указывает Лак.

Автор фото, Artur Widak/Getty Images Подпись к фото, Стереотипы сознания формируют поведение

То, как алкогольные ожидания проявляют себя в обыденной жизни, демонстрирует также исследование, проведенное Кристин Ли из Университета штата Вашингтон и Мелиссой Льюис из Университета Северного Техаса.

На протяжении двух недель они каждые три дня опрашивали группу студентов об отношении к алкоголю и реакции на него.

Ученые пришли к выводу, что "алкогольные ожидания обладают самостоятельной силой и не обязательно связаны с физиологическим влиянием на организм".

"Эти ожидания могут быть как положительными (расслабленность и улучшение настроения), так и негативными (агрессивность, грубость, предосудительное поведение, за которое человеку потом самому стыдно)".

"Моктейль" и "виноцебо"

Необходимо заметить, что все эти опыты касались умеренного потребления алкоголя здоровыми людьми. Те, у кого есть проблемы, нуждаются в профессиональной помощи, и одним пересмотром алкогольных мифов в данном случае не отделаешься.

Основываясь на исследованиях, проведенных мной для написания книги "Эффект ожиданий", я надеюсь, что осознание имеющихся стереотипов поможет перейти к более здоровому образу жизни тем людям, которые не прочь пропустить стаканчик-другой, но хотели бы сдать назад.

Разумеется, я проанализировал и мои собственные отношения с алкоголем. Как и многие люди, я частенько выпивал, чтобы расслабиться и сделать общение с окружающими более гладким.

Узнав, что я обязан этими приятными ощущениями не столько алкоголю, сколько моим представлениям о нем, я задумался: нельзя ли получить тот же эффект от меньшего количества рюмок и без неприятных побочных последствий?

Вы можете сказать, что это вряд ли сработает без той или иной формы самообмана, но исследования последнего времени доказывают, что это не обязательно.

Будучи осведомлены об эффекте плацебо, люди могут почувствовать существенное ослабление боли, даже зная, что таблетка содержит нейтральное вещество. Похоже, понимание эффекта ожидания и его научной основы способно мощно влиять на сознание.

Я не сделался полным трезвенником, но начал экспериментировать с меньшими дозами: смешивать вино с минеральной водой, употреблять "моктейль" вместо порции мартини и пить слабоалкогольное пиво.

Празднуя какое-то событие или угощая знакомых, я теперь испытываю не меньше радости, чем от моей прежней нормы алкоголя. А просыпаясь на следующее утро без похмелья, благодарю самого себя за этот выбор.

Полное удовлетворение от глотка позитивного мышления? С удовольствием подниму за это бокал!

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