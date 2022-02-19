Большая польза больших сожалений. Эдит Пиаф была неправа?

Дэвид Робсон

BBC Worklife

42 минуты назад

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Бесплодные сожаления о сделанном или несделанном принято считать чем-то нежелательным. Но они - мощный инструмент самосовершенствования. На ошибках учатся. Но как справиться с угнетающими нас воспоминаниями и извлечь пользу из этих переживаний?

Эта история могла бы стать началом красивого романа.

В 1981 году молодой американец по имени Брюс ехал поездом на север Франции. В Париже рядом с ним села симпатичная брюнетка. Разговор завязался легко. Девушка представилась Сандрой. Скоро они вовсю смеялись и держались за руки.

Когда Сандра доехала до места своего назначения, небольшой станции в Бельгии, они поцеловались на прощание. В этот момент Брюс почувствовал сильное желание сойти следом и поглядеть, куда приведет его судьба, но лишь нацарапал на клочке бумаги свое имя и адрес родителей.

Не успели закрыться вагонные двери, как молодой человек пожалел о своей нерешительности.

Вернувшись в Штаты, он получил письмо от Сандры. "Может быть, я сумасшедшая, но когда думаю о тебе, всегда улыбаюсь", - написала она, но отчего-то не указала обратного адреса.

Прошли десятки лет, а Брюс по-прежнему часто думает о том, как могла бы сложиться его жизнь, если бы он тогда сошел с поезда.

Этот случай - один из примерно 16 тысяч, которые американский журналист и писатель Дэниел Пинк собрал на созданном им сайте World Regret Survey ("Всемирное исследование сожалений").

На просьбу поделиться своими историями откликнулись люди из 105 стран. Их рассказы легли в основу недавно выпущенной им книги "Сила сожаления".

Проанализировав этот массив информации, Пинк выделил четыре основных вида сожаления и вызывающих его типичных ситуаций.

Его книга учит дорожить дружбой, решать ответственно и взвешивать риски. В ней говорится и о том, какое сожаление бывает самым мучительным и как прийти в согласие с собой.

"Нет, я не жалею ни о чем"

Так называется самая знаменитая песня Эдит Пиаф. Многие артисты, от Эммилу Харрис до Робби Уильямса, тоже рисовали "жизнь без сожалений" как идеал. Принято думать, что это чувство надо по возможности глушить в себе.

Но психологи говорят, что оно способно принести большую пользу. "Думаю, что полностью избавиться от сожалений - не самая лучшая идея, - говорит профессор университета Квинс в Белфасте Эйден Фини. - Это механизм, который помогает человеку улучшить процесс принятия решений, это сигнал, что надо, возможно, скорректировать жизненную стратегию".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Чувство сожаления - это сигнал, что нам нужно что-то изменить в своей жизни

Сожаление - сложная эмоция, основанная на умении сравнивать, отмечает Фини. Оно требует представить в уме альтернативные варианты событий, сопоставить их с тем, что вышло на самом деле, и оценить, как для вас было бы лучше. Поэтому маленькие дети, как правило, не испытывают сожалений. Это свойство вырабатывается годам к шести-семи.

Вместе с Терезой Маккормак Фини провел эксперимент на тему так называемого отложенного вознаграждения - способности пожертвовать маленькой сиюминутной выгодой ради чего-то большего в будущем.

Детям 6-7 лет дали каждому по две коробки, сказали, что внутри подарки, и предложили выбрать одну из них. Все коробки были заперты на замки с таймерами, причем одна должна была открыться через 30 секунд, а другая через 10 минут. Для наглядности перед маленькими участниками опыта поставили песочные часы.

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Поскольку дети не знали, что в коробках, почти все выбрали ту, которая откроется раньше. Там оказалось по две конфеты. После этого им показали, что в других коробках находилось по четыре конфеты, и спросили, не жалеют ли они о своем поспешном решении.

На следующий день эксперимент повторили. Те, кто заявил о сожалении, намного чаще предпочли подождать, нежели те, кто этого чувства не испытывал.

Выходит, что сожаление заставило их развить в себе терпение и способность воздержаться от немедленного соблазна - одну из ключевых форм самоконтроля, важную для успеха в жизни.

Если подросший ребенок сможет, к примеру, отказаться от игры на компьютере ради подготовки к экзамену, у него будет намного больше шансов поступить в престижный университет и впоследствии хорошо зарабатывать.

В специальной литературе полно других примеров того, насколько полезно чувство сожаления. Подосадовав на неудачно проведенные деловые переговоры, человек в будущем станет заключать больше успешных сделок. Сгоряча принятое решение побудит в дальнейшем оценить имеющуюся информацию и все продумать.

Это заставляет изменить наше отношение к сожалению на позитивное. "Сожаление - учитель, рассказывающий нам нечто важное", - замечает Дэниел Пинк.

Четыре оттенка сожаления

Важная роль сожаления в познании окружающего мира объясняет то, почему мы испытываем его столь часто.

Пинк приводит результаты исследования 1984 года, в ходе которого были проанализированы разговоры подростков со старшими, состоящими в браке. После любви второй по частоте темой оказались разные сожаления.

По данным опроса, проведенного самим Пинком, около 20% людей, по их словам, по разным поводам испытывают сожаления постоянно.

Проанализировав истории на своем сайте, Пинк пришел к выводу, что поводы в основном делятся на четыре группы.

Первая относится к безответственному поведению, имевшему далеко идущие последствия: человек прогуливал школу, слишком много тратил, не уделял достаточно внимания здоровью, имел вредные привычки;

Ко второй принадлежат случаи, когда мы упустили важный шанс из-за чрезмерной осторожности и нерешительности. Классический пример - Брюс, о котором мы рассказывали в начале этой статьи;

Моральные переживания связаны с другими людьми, которых мы обидели или подвели. Самый очевидный вариант - супружеская измена;

Наконец, в четвертую категорию входят сожаления по поводу отношений с родными, друзьями и коллегами, разрушенных нашей невнимательностью.

"Эти четыре классические ситуации воспроизводятся снова и снова повсюду в мире", - подчеркивает Пинк.

Что делать, чтобы потом не жалеть…

Любопытно, что в коллекции Пинка оказалось больше всего случаев четвертого типа. "Заметив нарастающее отчуждение, надо, не раздумывая, протянуть ближнему руку. Это главный урок", - говорит он.

В случаях второго типа, вероятно, неплохо действовать по зову сердца. Это не значит, что нужно идти на неоправданный риск или удовлетворять каждый мимолетный каприз, но во многих случаях мы склонны преувеличивать опасность. Многим доводилось терять любовь или работу мечты из-за робости и застенчивости.

Побоявшись разочароваться или очутиться в неловком положении, человек навсегда остается с мучительным вопросом: "А что было бы, если бы?.."

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Чтобы меньше мучиться, надо облегчить душу в разговоре

Что касается первого и третьего типов, то лучшее средство, по словам Пинка, - нарисовать в воображении возможные неблагоприятные последствия. Это поможет вовремя остановиться, когда вы сами понимаете, что поступаете плохо и неправильно.

…и что делать, если все уже случилось

В книге Пинка говорится и о том, как справиться с чувством сожаления и вины. Не стоит пытаться все забыть, но им можно управлять, чтобы не погружаться глубже и глубже в тоску из-за того, чего уже не исправить.

Первый шаг к примирению с собой - откровенность и конструктивный "разбор полетов". Будучи заперты внутри, отрицательные эмоции гноятся, как рана. Всегда полезно облечь их в слова. Если вы не в силах выговориться перед другим человеком, напишите небольшое эссе для себя.

Во-вторых, неплохо немного пожалеть себя вместо того, чтобы предаваться самоуничижению. Не терзайтесь мыслями вроде: "Я такой неудачник!" Одна совершенная ошибка - не приговор, лучше проанализировать, отчего она возникла.

"И поверьте мне, что вы не единственный человек на свете, с кем случилось нечто подобное", - говорит Пинк.

Исследование, проведенное профессором Кристин Нефф (Остин, штат Техас), показывает, что те, кто культивирует сочувствие к себе, не только меньше страдают, но и (что особенно важно!) скорее делают необходимые выводы и реже повторяют те же промахи, чем склонные к самоедству. Поняв, в чем вы оказались неправы, дайте себе небольшое послабление.

Дэниел Пинк предлагает также использовать метод, который называет дистанцированием от самого себя. Надо посмотреть на свою проблему со стороны. Попытайтесь мысленно дать совет человеку в вашем положении. Это помогает взглянуть на вещи философски и без лишних эмоций.

И наконец, ошибки бывает не поздно исправить. Работая над книгой, Пинк пообщался с некоторыми людьми, которые прислали ему свои истории. Он узнал, что многие пытаются загладить былые измены и восстановить прежние дружбы. Похоже, что участие в опросе помогло им разобраться в себе и подтолкнуло к действию.