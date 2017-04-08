Диана: принцесса, которая нарушала правила

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От серой мышки, "застенчивой Ди", предпочитавшей блузки пастельных тонов с широкими рукавами, до шикарной, стильной, признанной во всем мире звезды моды - жизнь принцессы Уэльской Дианы была удивительным путешествием. И в смысле ее гардероба, и в любом другом смысле.

И тот факт, что Диана до сих пор - даже два десятилетия спустя после безвременной смерти - остается иконой стиля, говорит о том, насколько огромно то влияние, которое она оказала на общество.

Ее кажущаяся неискушенность в одежде, которую в британских кругах высшей моды поначалу окрестили "Sloaney" (от Слоун-сквер - лондонского района с множеством магазинов, где тогда одевалась молодежь среднего и верхнего среднего класса - Ред.), то есть "некрутой", "заурядный", постепенно превратилась в то, что в 2017-м считают самим воплощением моды.

Приуроченная к 20-й годовщине трагической гибели "народной принцессы" выставка "Диана: история ее модных привычек" в Кенсингтонском дворце исследует эволюцию, которую пережил стиль Дианы.

Хотя принцессу часто изображают жертвой обстоятельств, экспозиция показывает нам ее совсем другой - волевой, независимой женщиной, активно добивающейся в жизни того, что она считала важным - и для общества, и для себя лично.

Судя по коллекции ее нарядов, она была инноватором визуального послания, человеком, выбивающимся из привычных рамок, пионером в том, как превратить свой образ в бренд.

После ранних бесхитростных дней "леди Ди" (в один из которых была сделана знаменитая фотография, на которой солнечный свет проникал сквозь наряд принцессы, делая ее юбку полупрозрачной) она выучила правила того, как должна одеваться публичная фигура. А главное - научилась эти правила обходить и нарушать.

Правообладатель иллюстрации Diana Her Fashion Story Image caption Судя по коллекции ее нарядов, Диана была мастером визуального послания

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Платья Дианы служат вдохновением и для современных кутюрье

Платья в цветочек, стоячие воротнички, джинсы с высокой талией и блузки pussy-bow (с бантиком на воротнике), которые Диана носила в ранний период своей жизни в королевской семье, теперь считаются модными, многие современные дизайнеры разрабатываю эти "дианины" мотивы.

Отчего же стиль "ранняя Диана" вдруг стал нам близок? "Развитие моды циклично, и те же самые тренды возникают снова и снова", - поясняет Элери Линн, куратор выставки.

Она быстро научилась использовать свой имидж для достижения собственных целей и передачи понятного всем месседжа

"Сила влияния Дианы, принцессы Уэльской, была такова, что когда она что-то надевала, ее тут же начинали активно копировать, подражать ей, и этот аксессуар или предмет одежды навсегда входил в историю моды как "дианин".

И не то чтобы Диана была первой из королевской семьи, кто устанавливал тренды и диктовал моду. Как объясняет Линн, для королевской семьи это давняя, многовековая традиция - быть модными, и высшее общество всегда подражало их стилю.

"Например, принцесса Маргарет считалась большой модницей, и пресса часто писала о ее гардеробе. Думаю, что разница в том, что леди Диана Спенсер вышла на международную авансцену как раз тогда, когда стали меняться сами средства массовой информации - со всеми этими срочными новостями, таблоидной, "желтой" журналистикой и предчувствием скорого наступления цифровой эры".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Застенчивая Ди"... Кто бы мог подумать, что очень скоро стиль Дианы начнут копировать?

Правообладатель иллюстрации Diana Her Fashion Story Image caption Жакет у этого твидового костюма такой объемный, что явно нарушает принятые правила. И в этом вся Диана

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Диана любила элегантные черно-белые наряды

"Поэтому влияние гардероба Дианы на модные тренды всего общества было более быстрым и глубоким, чем когда-либо прежде. Она быстро научилась использовать свой имидж для достижения собственных целей и передачи понятного всем месседжа".

Выставка в Кенсингтонском дворце как раз и исследует этот процесс - быстрого обучения Дианы мастерству использовать свой имидж.

"Это очень увлекательно - обнаруживать, на какие риски шла Диана в своей одежде, - отмечает Линн. - Она выучила неписанные правила для членов королевской семьи, и ей нравилось иногда их нарушать - пусть даже небольшим добавлением в гардероб чего-нибудь смелого".

"Она стала первой женщиной в истории королевской семьи, надевшей брюки на вечернее мероприятие. Ей нравилось носить наряды, напоминающие смокинг, и она часто одевалась в черное - в то время как королевская семья обычно одевается в черное только на похоронах".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Диана надевала черное не только на похоронах...

Это можно было назвать тихой, ползучей диверсией. С одной стороны, твидовый костюм, надетый для официальной фотографии во время ее с принцем Чарльзом медового месяца в шотландском замке Балморал - казалось бы, традиционный наряд для королевской семьи, проводящей время в сельской местности.

С другой - жакет у этого твидового костюма такой объемный, что явно нарушает те самые принятые правила. Совершенно неформальный блузон, надетый под жакет, подает недвусмысленный сигнал: эта принцесса не будет придерживаться "застегнутого на все пуговицы" строгого королевского стиля.

"Во времена Тюдоров одежда была предназначена для того, чтобы демонстрировать статус и величие, - говорит Линн. - Королевская семья наших дней с помощью одежды посылает дипломатические сигналы".

Диана знала, что от нее требуется, и сотрудничала с дизайнерами, чтобы вести королевскую дипломатию "мягкой силы" - что было частью ее работы.

Многие платья Дианы были созданы Catherine Walker and Co, дизайнерской фирмой, с которой у принцессы сложилось наиболее длительное сотрудничество.

Сама Кэтрин Уокер умерла в 2010 году, и ее ателье в лондонском Челси продолжает работать под руководством ее бизнес-партнера и ныне вдовца Саида Сайруса.

"В нашей работе мы вдохновлялись истоками, - рассказывает Сайрус. - Королева Мария, королева Александра и их эпоха, до сих пор излучающие элегантность и роскошь…".

Нарушая табу

Традиции и история, безусловно, имели значение, но Диана и ее дизайнеры продолжали добавлять свои мелкие усовершенствования, по ходу дела продвигая британскую моду по всему миру.

В середине 1980-х принцесса вступила в новую фазу своих модных привычек, которую теперь называют "Династия Ди". Ее стиль обретал все более явные черты "гламурной амазонки" - с отчетливой линией плеча, с новыми, ранее непривычными деталями.

Таким было зеленое, с блестками, вечернее платье от Кэтрин Уокер, которое Диана надевала в 1986 году. Сама Уокер определяла его как "благородно выглядящий гвоздь программы" - то, что притягивает взгляды и вызывает аплодисменты, но в то же время выглядит очень достойно, по-королевски.

Куратор выставки Линн добавляет: "Ей определенно нравилось, чтобы ее наряды доносили до всех ее личность, и она добавляла в них детали (иногда нарочито несочетаемые), из которых всем было понятно - принцесса получает от этого удовольствие".

Дизайнер Дэвид Сассун вспоминает, что у Дианы в глазах порой зажигался озорной огонек, когда она примеряла наряды. Она говорила: "О-о, им это очень понравится!"

Правообладатель иллюстрации Diana Her Fashion Story Image caption По шику это платье напоминало костюмы короля рок-н-ролла Элвиса Пресли

Так называемое платье Элвиса, которое Диана надевала в 1989 году, было еще более смелым и абсолютно гламурным.

Наряд от Кэтрин Уокер представлял из себя ослепительно белое, расшитое жемчугом, все в блестках, платье без бретелек в сочетании с коротким жакетом с высоким стоячим воротником - по шику это напоминало костюмы короля рок-н-ролла Элвиса Пресли.

По словам Саида Сайруса, процесс создания платья для Дианы всегда был очень интимным процессом, тесным сотрудничеством. "Красивое платье - не всегда по умолчанию шедевр моды. Оно становится таковым в сочетании с той, кто его надевает, в связи с теми отношениями, которые завязываются у женщины с ее нарядом", - говорит он.

"Роль дизайнера - дать женщине инструменты, необходимые для того, чтобы ее миссия была выполнена. Это союз женщины и платья - вот так мы работаем".

Она сказала, что хочет быть рабочей лошадкой, а не цирковой лошадью Элери Линн, куратор выставки

В 80-х Диана порой выглядела даже чересчур гламурно - но это было абсолютно уместно.

"Ее стиль тогда всем очень нравился, - рассказывает Линн. - В то время было очень модно выглядеть так, чтобы твоя одежда олицетворяла твое влияние на людей. Именно тогда Диана начала утверждаться в своем стиле, обретать уверенность в своем понимании моды и понимании того, что идет именно ей".

Еще один ключевой момент в истории модных привычек принцессы Уэльской - 1985 год: прием в Белом доме и роскошное вечернее платье из темно-синего бархата, то самое, в котором Диана танцевала с Джоном Траволтой.

Фотографии этого знаменитого танца заполонили тогда телевизионные экраны и газетные страницы по всему миру. И это тоже было смелое послание принцессы - в меру бунтарское и недвусмысленное, крупными буквами: шарм, уверенность, независимость.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption То самое знаменитое платье, в котором Диана танцевала с Джоном Траволтой...

После того, как Диана рассталась с принцем Чарльзом и из ее титула выпали волшебные буквы HRH ("Ее королевское высочество"), она обрела больше свободы для экспериментов с некоторыми известными небританскими дизайнерами - например, с Версаче, платье дизайна которого она надела для съемки на обложку журнала Harper's Bazaar в 1991 году.

В этот период жизни Диана окончательно становится самой собой - шикарной, элегантной женщиной, сконцентрированной на том, что она делает.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В 1996 году папарацци подкараулили Диану, только что вышедшую из фитнес-клуба

Она нашла для себя новую нишу, создала себе новую публичную роль, участвуя во многих благотворительных кампаниях и гуманитарных миссиях.

"Она сказала, что хочет быть рабочей лошадкой, а не цирковой лошадью, - рассказывает Линн. - Для этого она упростила свой внешний облик - чтобы пресса больше внимания уделяла ее деятельности, а не ее нарядам".

Ее новый гардероб стал отражением нового, профессионального подхода - платья шифт, простые элегантные костюмы или классическая комбинация белой рубашки с брюками чинос (слаксами).

В 1997-м Диана пожертвовала 79 своих самых роскошных нарядов для аукциона Christie's в Нью-Йорке, собрав таким образом 3,4 млн фунтов стерлингов для благотворительных фондов, помогающих больным раком и СПИДом.

Как сказал Саид Сайрус, "ее наследие - это то, как она использовала свое положение для спасения жизней людей".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Диана создала для себя новую публичную роль, участвуя во многих благотворительных кампаниях и гуманитарных миссиях

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption 10 августа 1997 года. Диана в аэропорту Сараево среди французских военных SFOR (сил НАТО по поддержанию мира в Боснии и Герцеговине)

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption 1992 год, с Линдой и Полом Маккартни. Принцесса Диана пришла послушать ораторию "Ливерпуль", которую написал Пол

"Велико ее влияние на то, как общество сейчас воспринимает тех, кто страдает от СПИДа и ВИЧ, - подчеркивает Линн. - Она практически никогда не надевала перчаток, а в том известном всем случае, когда она это сделала, она очень быстро сняла их - для того чтобы взять за руку пациента со СПИДом, таким образом нарушив табу, окружавшее тогда эту болезнь".

"Она использовала свою одежду для того, чтобы подчеркнуть свою миссию. Перед официальными встречами и мероприятиями Диана очень тщательно продумывала то, как ее воспримут".

Ее одежда отражала ее доступность и тепло, поощряла неформальность в отношениях - как, например, во время посещения детских больниц. Голубое платье в цветочек от Дэвида Сассуна она называла своим "заботливым платьем", потому что детям оно нравилось.

Дэвид предлагал носить его со шляпой, но она так и не заказала головной убор, потому что, по ее словам, "это же невозможно - быть в шляпе и обнимать ребенка".

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Culture.