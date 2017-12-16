"Последние джедаи" - лучший фильм в саге "Звездных войн"?

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На этой неделе состоялась мировая премьера восьмого эпизода "Звездных войн". Обозреватель BBC Culture решил разобраться, не выдохлась ли звездная сага, и дает ли нам новый фильм надежду на то, что дальше будет еще интереснее.

Самым острым вопросом, который возникал по ходу просмотра предыдущего эпизода "Звездных войн" ("Пробуждение силы", 2015 г.), был такой: стоит ли Люк Скайуокер (актер Марк Хэмилл) всех этих жутких и порой катастрофических неприятностей, которые происходят в связи с его поисками?

В том фильме он был каким-то Святым Граалем, который все разыскивают, и нам предлагалось считать само собой разумеющимся то, что он способен одним махом изменить судьбу галактики.

Тем не менее было очень непросто представить, как Люк Скайуокер сможет обосновать то колоссальное количество жертв и разрушений, которые повлекли за собой его поиски.

Все, что мы знали о Люке - этот благородный джентльмен поссорился со своим племянником и в гневе удалился на далекую планету, пейзажи которой подозрительно напоминают один из островов у берегов Ирландии.

И что в таком случае мы должны думать о Сопротивлении и Первом ордене, которые словно помешались на розысках Скайуокера? Как этот старый бородатый отшельник может быть настолько важен?

И первое, что с радостью понимаешь: создатели фильма "Звездные войны. Эпизод VIII: Последние джедаи" отнеслись к этим вопросам со всей серьезностью. Причем эта серьезность не мешает им время от времени лукаво усмехаться по поводу всего происходящего.

"Последние джедаи" - самый умный фильм из всей саги

Например, в одной из сцен в начале фильма сам Люк вопрошает: почему кто-то считает, что один человек с лазерным мечом в руке способен переломить ситуацию и обратить в бегство наступающую фашистскую армию?

В фильме (режиссер и автор сценария Райан Джонсон) до самого конца сохраняется этот настрой - непочтительное отношение к мифам, созданным самой сагой, исследовательский дух.

И все монолитные концепции, которые лежали в основе "Звездных войн", начинают рушиться у нас на глазах. Джедаи, Сила, добро и зло, свет и тьма, судьба, семья, самопожертвование, война… На самом ли деле они то, чем кажутся?

Media playback is unsupported on your device "Звездные войны": 5 вопросов, оставшихся у зрителя после трейлера

"Последние джедаи" - самый умный фильм из всей саги, его можно в этом смысле сравнить с антивестерном "Непрощенный", которым Клинт Иствуд хотел окончательно похоронить жанр, а своим фильмом возродил его.

В "Непрощенном", пытаясь опорочить героя и развенчать его легендарную репутацию, режиссер показывает, на чем эта репутация основана - и зрителю нравится этот процесс.

Если исходить из стандартов "Звездных войн", то упражнение Джонсона по разоблачению всех и всяческих тайн выглядит радикальным и даже подрывным.

Режиссер использует ретроспективу, голос за кадром и монтаж так, что это выглядит прыжком в эстетику авангардистского кино по сравнению с обычной для "Войн" классикой детского утренника.

Но не будем отвлекаться. Так же, как "Пробуждение силы" структурно очень напоминало самый первый фильм "Звездных войн" (настолько, что хотелось назвать его не сиквелом, а римейком), "Последние джедаи" щедро зачерпывают из эпизода "Империя наносит ответный удар".

Судите сами. Новый союзник главных героев, у которого не все в порядке с моральными качествами? Было такое. Шокирующие признания о происхождении героя? Тоже было…

Вы можете задавать подобные вопросы на протяжении всего фильма, и ответ каждый раз будет тот же самый: было, было.

Перекликаясь с фильмом "Империя наносит ответный удар", "Последние джедаи" открываются впечатляющими кадрами артобстрела, с помощью которого адепты Темной стороны Силы стирают с лица земли базу повстанцев.

Затем мы наблюдаем за напряженным воздушным боем, а По Дамерон (в исполнении Оскара Айзека) показан как лихой и не соблюдающий субординацию сорви-голова, на которого с осуждением смотрят Принцесса Лея (Кэрри Фишер) и ее сподвижница и правая рука, лилововолосая адмирал Холдо (Лора Дерн).

Затем сюжет разделяется надвое - абсолютно так же, как и в "Империи". В первой сюжетной линии мечтающий(ая) о том, чтобы стать джедаем, встречает живущего отшельником Мастера-джедая. Только в новом фильме это не Люк и Йода - это Рей (Дейзи Ридли) и Люк.

Во второй линии герои спасаются бегством от врагов, только на этот раз враги - не Империя, а Первый орден. И надо сразу сказать, что ни первая, ни вторая сюжетные линии не захватывают так, как это было в 1980 году.

Конечно, приятно наблюдать за Люком, расслабляющимся на своем островке-убежище. В "Пробуждении силы" у него было множество причин для плохого настроения, поэтому - ну как мы можем быть против того, что человек наконец спокойно прогуливается, ловит рыбу, болтает с друзьями... Но это, мягко говоря, не очень впечатляет.

Этот новый эпизод - нечто особенное

Тем временем сюжетная линия космической погони, похоже, позаимствована из телесериала "Звездный крейсер "Галактика", и ей, как и линии с Люком, также не хватает остроты - несмотря на то, что часы на экране в буквальном смысле ведут обратный отсчет.

Разные персонажи, сыгранные британскими актерами второго плана, регулярно отрываются от мониторов, чтобы сообщить нам, что у звездного корабля повстанцев есть только три часа… два часа… 15 минут… 10 секунд до того, как его уничтожит мегазвездолет Первого ордена под командованием одиозного генерала Хакса (Донал Глисон).

Однако наши герои как-то не выглядят слишком озабоченными этим.

Правообладатель иллюстрации Gareth Cattermole/Getty Images Image caption Дейзи Ридли (Рей) и Марк Хэмилл (Люк Скайуокер) на европейской премьере "Последних джедаев" в Лондоне

Проблема, возможно, в том, что Джонсон не так виртуозно владеет умением снимать зрелищный экшн, как Дж.Дж.Абрамс, поставивший "Пробуждение силы".

А может быть, и в том, что некоторые лучшие эпизоды "Пробуждения" связаны с эксцентричными диалогами Финна (Джон Бойега) и По, Финна и Рей, Финна и Хана Соло. В "Последних джедаях" у Финна новая партнерша, Роуз (Келли Мэри Тран), они мило общаются, но эксцентрика-то исчезла.

Однако (как на протяжении фильма нам вразнобой твердят аж 23 разных персонажа) не теряйте надежды.

Как и прошлогодний спин-офф саги "Изгой-один. Звездные войны: Истории", "Последние джедаи" полностью искупают свою вину увлекательной последней третью ленты.

Именно здесь, на той стадии, когда фильм начинает вроде бы катиться к концу, Джонсон радует зрителя как эпически зрелищными кадрами, которых мы всегда ждем от "Звездных войн", так и самыми неожиданными поворотами в истории космической оперы.

Прекрасно, с душой сыгранный Адамом Драйвером, Кайло Рен (сын Хана Соло и Леи Органы) окончательно утверждается как самый интересный и непредсказуемый персонаж в новой трилогии (а может быть, и во всей трилогии трилогий).

Верховный лидер Первого ордена Сноук (Энди Серкис) предстает здесь во плоти, сгенерированной компьютером, а не просто голограммой, и надо сказать, что у Серкиса получился восхитительно гнусный злодей (хотя с таким именем - Сноук - больше подходит быть клоуном).

Однако наиболее впечатляющее в "Последних джедаях" вот что: он сделан как вдумчивое и трогательное расследование того, что означает феномен "Звездных войн" для их фанатов.

И к тому времени, когда на экране появляются финальные титры с посвящением Кэрри Фишер (которая умерла, когда фильм монтировался), вам уже ясно: этот новый эпизод - нечто особенное.

Вот только если бы это осознание приходило побыстрее. После просмотра и "Пробуждения силы", и "Последних джедаев" остается ощущение, что оба режиссера, Абрамс и Джонсон, сознавали: им дана только одна попытка снять эпизод "Звездных войн".

Поэтому они стремились наполнить свои фильмы всеми образами, которые роились у них в голове с тех пор, когда сами они впервые посмотрели эту космическую оперу, будучи еще детьми.

Это по-человечески очень понятное желание, однако довольно пагубное. "Последние джедаи" идут целых два с половиной часа, и если бы редактор при монтаже применил бы световой меч в отношении наименее значительных эпизодов, фильм только выиграл бы.

Разница между постановщиками последних двух эпизодов, однако, есть, и существенная.

Абрамс вполне довольствовался тем, что воздал должное идеям, которые в 1977 году заложил в основание "Звездных войн" Джордж Лукас.

А у Джонсона есть и собственные идеи. Его фильм - и продолжение ленты Абрамса, и в то же время подробная его критика.

Подводя итог, скажу: если в середине фильма вы заскучаете, потерпите немного, вот-вот действие захватит вас.

Мне тоже казалось, что "Звездные войны" катятся вперед только по инерции - но нет, с "Последними джедаями" они начали набирать ход.

Итоговая оценка критика: 4 звезды из 5-ти