Эффект Меган: чего ждут от женщин королевской семьи

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Шикарные женщины из британского королевского семейства всегда оказывали сильное влияние на мир моды. От стильной королевы Александры до высокомерной и богемной принцессы Маргарет (не говоря уже о принцессе Диане!) - их образ запоминался надолго. История повторяется и с Меган Маркл, невестой принца Гарри.

Этот феномен уже прозвали "эффектом Меган". Стоит невесте принца появиться где-то, как предметы туалета, которые были на ней, тут же становятся модными и со свистом распродаются.

Например, когда после объявления о помолвке принц Гарри и Меган Маркл вышли на фотосессию, на Меган было белое пальто фирмы Line the Label. В тот же день сайт этого канадского бренда обрушился под лавиной посетителей.

Вскоре после этого фирма официально назвала эту модель пальто "Меган".

Посещаемость сайта ювелирных изделий Birks выросла на 400%. И даже простой черный джемпер из магазина Marks and Spencer стал бестселлером у покупателей после того, как Маркл показалась в нем на одном из общественных мероприятий.

И все это происходит задолго до того, как мир узнал, какое свадебное платье выбрала для себя невеста принца - вопрос, уже лихорадочно обсуждаемый в модных кругах.

Не стоит и говорить, что выбор Меган приведет к появлению новых трендов в свадебных нарядах.

Правообладатель иллюстрации Museum of Fashion, Bath Image caption Стиль принцессы Александры старались скопировать все придворные дамы и аристократки того времени - а за ними последовали и все остальные женщины

Конечно, в феномене влияния женщин королевской семьи на моду нет ничего нового. У нас перед глазами "эффект Кейт", порожденный тем, как одевается жена другого принца - Уильяма, герцогиня Кембриджская.

А "эффект Дианы" владел мыслями британских, да и не только британских модниц в 1980-90-х.

Но что нам менее известно - так это то, насколько влиятельными были женщины из королевской семьи задолго до изобретения интернета и соцсетей, до существования чего-то подобного нынешним СМИ.

Как в те времена становились иконами стиля? Как им это вообще удавалось?

"По степени пристальности внимания [к королевским персонам] наше время не сравнимо с прошлым", - отмечает Элли Саммерс, куратор выставки "Женщины королевской семьи", которая прошла в Музее моды города Бат (в экспозиции была сделана попытка показать, как разные представительницы английской королевской семьи своими нарядами формировали вкусы всего общества).

В 1863 году принцесса Александра, которая родилась в датской королевской семье, вышла замуж за старшего сына британской королевы Виктории принца Альберта Эдуарда, известного в узких кругах как Берти (будущего короля Эдуарда VII).

Берти имел репутацию бабника, его прозвали принцем-плейбоем. Но его женитьба на Александре неожиданно для всех оказалась очень успешной, и пара была очень популярна в народе.

Правообладатель иллюстрации Hulton Archive Image caption Королева Александра (1844-1925) славилась своими шикарными нарядами. Ее влияние на моду своего времени трудно переоценить (на снимке королева Александра вручает кубок атлету на лондонской Олимпиаде 1908 года).

Александра вдруг оказалась именно такой женщиной из королевской семьи, о которой мечтало британское общество.

"Королева Виктория годами носила траур (после смерти мужа. - прим. переводчика) и была довольно далека от жизни общества, - объясняет Саммерс. - Она носила строгие черные наряды, напоминающие униформу, и не посещала балов и приемов".

"Эдуард и Александра, напротив, были блестящей парой, ведущей активную общественную жизнь. Они выглядели куда более доступно. Для королевской семьи это было полезно - восстановить утраченную было связь с обществом".

И вышло так, что популярная Александра стала крайне влиятельной фигурой в мире моды.

"Она была настоящей иконой стиля, люди пытались копировать то, что она носила, - говорит Саммерс. - Она создала собственный имидж, она этим сознательно занималась, и она формировала моду, хотя, может быть, и не ставя перед собой такую цель".

Правообладатель иллюстрации Museum of Fashion, Bath Image caption Перчатка, которую Александра надевала на коронацию, была выставлена в экспозиции в Бате

И дело тут не в том, что принцессе из Дании вдруг позволили вести независимый образ жизни, вовсе нет. Например, ее будущая свекровь королева Виктория настояла, чтобы на свадьбу Александра надела британские кружева, а не бельгийские, которые ей предложил король Бельгии.

"Королева была тверда: она [Александра] становится британкой, и важно это подчеркнуть", - рассказывает Саммерс.

В результате подвенечное платье принцессы Александры было щедро украшено сплетенными вручную британскими кружевами - что было серьезным заявлением: для меня моя новая страна важнее всего.

Платье дополнял оранжевый цветок, и сверху Александра набросила объемную вуаль. Ткань была украшена нежным узором из роз, клевера и чертополоха - традиционных символов Англии, Ирландии и Шотландии.

Правообладатель иллюстрации Nick Ansell/AFP/Getty Images Image caption Портрет королевы Александры украшает Белую гостиную в Букингемском дворце, где принц Уильям и его невеста Кейт Миддлтон устраивали прием по случаю венчания

На одном изменении в своем свадебном наряде Александре, впрочем, удалось настоять - ширину юбки из кринолинов значительно уменьшили.

Кроме того, через несколько дней после свадьбы, это платье по ее настоянию убрали с глаз долой, чтобы полностью переделать - сократить объем и упростить.

"Александре нравились простые фасоны, - говорит Саммерс. - У нее был практичный вкус. Она принадлежала к небогатой ветви датской королевской семьи, она не привыкла жить в роскоши, и ее приданое было скромным".

Правообладатель иллюстрации Museum of Fashion, Bath Image caption Именно Александра, принцесса из Дании, положила начало британской традиции индивидуального пошива женской одежды

Александра стала первой женщиной в британском обществе, которая начала заботиться о том, чтобы у нее были готовые наряды на все случаи жизни - раньше таковыми считались только костюмы для верховой езды и прочая спортивная одежда.

Кремовый шерстяной двубортный жакет от Vernon и изящный жилет от Bussbein (на снимке вверху) - лишь два примера того, что носила принцесса. До нее, по словам Саммерс, только мужчины могли себе позволить костюмы для различных оказий.

Идеальная принцесса?

В XX веке женщины британской королевской семьи продолжали влиять на моду.

Принцесса Маргарет, сестра королевы, была персоной довольно противоречивой - как, собственно, и те ожидания, которые на нее возлагались. Она пользовалась большей свободой самовыражения и проявления собственного вкуса, и в результате о ней больше говорили как об иконе стиля, чем как о члене монаршей семьи.

Правообладатель иллюстрации Victor Blackman/Daily Express/Hulton Archive/Getty Image caption Сестра королевы принцесса Маргарет (1930 - 2002) была очень влиятельна в мире моды (на снимке: Маргарет прибыла в Англию из поездки по Канаде, 12 августа 1958 года)

В молодости Маргарет была любимицей прессы из-за своего гламурного имиджа. Общество пристально следило за ее жизнью, и ее многочисленные романы часто попадали в заголовки газет.

В послевоенные годы ее репутация тусовщицы, ее богемная жизнь, ее эскапады вызывали живой интерес у публики. Недавний телесериал "Корона" подарил ей и ее стилю новых поклонников.

Правообладатель иллюстрации Netflix Image caption Британская пресса и публика были очарованы небрежной элегантностью принцессы Маргарет, которую в сериале "Корона" сыграла Ванесса Керби

Склонность Маргарет к гламуру проявилась уже в раннем возрасте. Ей было 17, когда (в 1947 году) она познакомилась с Кристианом Диором, приехавшим в Лондон для показа своей знаменитой революционной коллекции New Look.

Маргарет и королева-мать Елизавета очень хотели увидеть коллекцию, поэтому все платья после показа в отеле Savoy тайно перевезли во французское посольство, где две королевские особы могли без помех их рассмотреть.

Кристиан Диор позже описал Маргарет так: "поистине волшебная принцесса, изысканная, грациозная, утонченная".

И уж конечно, она потрясающе выглядела в нежном шелковом платье от Диора, которое надела на скачки в Аскоте в 1952 году.

В элегантных, до локтя черных перчатках и широкополой шляпе Маргарет выглядела воплощением идеальной принцессы.

Правообладатель иллюстрации Fashion Museum, Bath Image caption В 1953 году Маргарет надела в театр потрясающее черно-розовое кружевное вечернее платье от Нормана Хартнелла

Годом позже Маргарет появилась в театре в черно-розовом кружевном платье от Нормана Хартнелла - всего через несколько недель после того, как прессе стало известно о ее очередном "неприемлемом" любовном приключении.

Платье было беззастенчиво роскошным и выглядело как дерзкий ответ на критику.

Правообладатель иллюстрации Netflix Image caption Костюмы для телесериала "Корона" были копиями настоящих нарядов принцессы Маргарет

Правообладатель иллюстрации Netflix Image caption В одной из сцен сериала воссоздан классический наряд принцессы - от тиары до мехов

Маргарет слыла женщиной высокомерной, но случались ситуации, когда она проявляла себя как человек дипломатичный и адекватный.

Например, когда она надевала красно-белое хлопчатобумажное вечернее платье, выбор ткани выглядел непривычным и демонстративным, но дело-то было в том, что это была дань британской текстильной индустрии в непростые годы послевоенной экономии.

От членов королевской семьи всегда подспудно ожидалось, что они будут поддерживать британскую промышленность.

Каждый раз - для всего мира

Чего ожидают от женщин британской королевской семьи в XXI веке?

"По-прежнему каждый наряд тщательно продумывается, все факторы уравновешиваются, - говорит Саммерс. - Я думаю, все очень похоже, только происходит более интенсивно и непосредственно".

"Людям всегда хотелось носить то, что носят в королевской семье, но раньше всё происходило в несколько этапов: допустим, придворные дамы хотели, чтобы им сшили что-то похожее на платье принцессы Александры, потом это платье копировали женщины из более широких аристократических кругов, и уже потом фасон доходил до основной публики".

Правообладатель иллюстрации Tolga Akmen - WPA Pool/Getty Images Image caption Меган Маркл идет по стопам многих других женщин из британской королевской семьи - она обречена стать новой иконой стиля

"Теперь же все происходит гораздо быстрее - платье королевского покроя тут же появляется на прилавках магазинов".

"В некотором отношении для женщин королевской семьи в XIX - начале XX века жизнь была проще, поскольку СМИ еще не заправляли всем, - отмечает Саммерс. - Вы одевались на конкретное мероприятие - бал или прием. Теперь же вам приходится каждый раз одеваться для всего мира".

"Но и сегодня женщины из королевской семьи не пойдут на бал в неформальной одежде, - добавляет она. - Людям всегда хочется видеть их прекрасно одетыми. Народ будет огорчен и разочарован, если не увидит этого".

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Culture.