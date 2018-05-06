Эффект Меган: чего ждут от женщин королевской семьи
Шикарные женщины из британского королевского семейства всегда оказывали сильное влияние на мир моды. От стильной королевы Александры до высокомерной и богемной принцессы Маргарет (не говоря уже о принцессе Диане!) - их образ запоминался надолго. История повторяется и с Меган Маркл, невестой принца Гарри.
Этот феномен уже прозвали "эффектом Меган". Стоит невесте принца появиться где-то, как предметы туалета, которые были на ней, тут же становятся модными и со свистом распродаются.
Например, когда после объявления о помолвке принц Гарри и Меган Маркл вышли на фотосессию, на Меган было белое пальто фирмы Line the Label. В тот же день сайт этого канадского бренда обрушился под лавиной посетителей.
Вскоре после этого фирма официально назвала эту модель пальто "Меган".
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Посещаемость сайта ювелирных изделий Birks выросла на 400%. И даже простой черный джемпер из магазина Marks and Spencer стал бестселлером у покупателей после того, как Маркл показалась в нем на одном из общественных мероприятий.
И все это происходит задолго до того, как мир узнал, какое свадебное платье выбрала для себя невеста принца - вопрос, уже лихорадочно обсуждаемый в модных кругах.
Не стоит и говорить, что выбор Меган приведет к появлению новых трендов в свадебных нарядах.
Конечно, в феномене влияния женщин королевской семьи на моду нет ничего нового. У нас перед глазами "эффект Кейт", порожденный тем, как одевается жена другого принца - Уильяма, герцогиня Кембриджская.
А "эффект Дианы" владел мыслями британских, да и не только британских модниц в 1980-90-х.
Но что нам менее известно - так это то, насколько влиятельными были женщины из королевской семьи задолго до изобретения интернета и соцсетей, до существования чего-то подобного нынешним СМИ.
Как в те времена становились иконами стиля? Как им это вообще удавалось?
"По степени пристальности внимания [к королевским персонам] наше время не сравнимо с прошлым", - отмечает Элли Саммерс, куратор выставки "Женщины королевской семьи", которая прошла в Музее моды города Бат (в экспозиции была сделана попытка показать, как разные представительницы английской королевской семьи своими нарядами формировали вкусы всего общества).
В 1863 году принцесса Александра, которая родилась в датской королевской семье, вышла замуж за старшего сына британской королевы Виктории принца Альберта Эдуарда, известного в узких кругах как Берти (будущего короля Эдуарда VII).
Берти имел репутацию бабника, его прозвали принцем-плейбоем. Но его женитьба на Александре неожиданно для всех оказалась очень успешной, и пара была очень популярна в народе.
Александра вдруг оказалась именно такой женщиной из королевской семьи, о которой мечтало британское общество.
"Королева Виктория годами носила траур (после смерти мужа. - прим. переводчика) и была довольно далека от жизни общества, - объясняет Саммерс. - Она носила строгие черные наряды, напоминающие униформу, и не посещала балов и приемов".
"Эдуард и Александра, напротив, были блестящей парой, ведущей активную общественную жизнь. Они выглядели куда более доступно. Для королевской семьи это было полезно - восстановить утраченную было связь с обществом".
И вышло так, что популярная Александра стала крайне влиятельной фигурой в мире моды.
"Она была настоящей иконой стиля, люди пытались копировать то, что она носила, - говорит Саммерс. - Она создала собственный имидж, она этим сознательно занималась, и она формировала моду, хотя, может быть, и не ставя перед собой такую цель".
И дело тут не в том, что принцессе из Дании вдруг позволили вести независимый образ жизни, вовсе нет. Например, ее будущая свекровь королева Виктория настояла, чтобы на свадьбу Александра надела британские кружева, а не бельгийские, которые ей предложил король Бельгии.
"Королева была тверда: она [Александра] становится британкой, и важно это подчеркнуть", - рассказывает Саммерс.
В результате подвенечное платье принцессы Александры было щедро украшено сплетенными вручную британскими кружевами - что было серьезным заявлением: для меня моя новая страна важнее всего.
Платье дополнял оранжевый цветок, и сверху Александра набросила объемную вуаль. Ткань была украшена нежным узором из роз, клевера и чертополоха - традиционных символов Англии, Ирландии и Шотландии.
На одном изменении в своем свадебном наряде Александре, впрочем, удалось настоять - ширину юбки из кринолинов значительно уменьшили.
Кроме того, через несколько дней после свадьбы, это платье по ее настоянию убрали с глаз долой, чтобы полностью переделать - сократить объем и упростить.
"Александре нравились простые фасоны, - говорит Саммерс. - У нее был практичный вкус. Она принадлежала к небогатой ветви датской королевской семьи, она не привыкла жить в роскоши, и ее приданое было скромным".
Александра стала первой женщиной в британском обществе, которая начала заботиться о том, чтобы у нее были готовые наряды на все случаи жизни - раньше таковыми считались только костюмы для верховой езды и прочая спортивная одежда.
Кремовый шерстяной двубортный жакет от Vernon и изящный жилет от Bussbein (на снимке вверху) - лишь два примера того, что носила принцесса. До нее, по словам Саммерс, только мужчины могли себе позволить костюмы для различных оказий.
Идеальная принцесса?
В XX веке женщины британской королевской семьи продолжали влиять на моду.
Принцесса Маргарет, сестра королевы, была персоной довольно противоречивой - как, собственно, и те ожидания, которые на нее возлагались. Она пользовалась большей свободой самовыражения и проявления собственного вкуса, и в результате о ней больше говорили как об иконе стиля, чем как о члене монаршей семьи.
В молодости Маргарет была любимицей прессы из-за своего гламурного имиджа. Общество пристально следило за ее жизнью, и ее многочисленные романы часто попадали в заголовки газет.
В послевоенные годы ее репутация тусовщицы, ее богемная жизнь, ее эскапады вызывали живой интерес у публики. Недавний телесериал "Корона" подарил ей и ее стилю новых поклонников.
Склонность Маргарет к гламуру проявилась уже в раннем возрасте. Ей было 17, когда (в 1947 году) она познакомилась с Кристианом Диором, приехавшим в Лондон для показа своей знаменитой революционной коллекции New Look.
Маргарет и королева-мать Елизавета очень хотели увидеть коллекцию, поэтому все платья после показа в отеле Savoy тайно перевезли во французское посольство, где две королевские особы могли без помех их рассмотреть.
Кристиан Диор позже описал Маргарет так: "поистине волшебная принцесса, изысканная, грациозная, утонченная".
И уж конечно, она потрясающе выглядела в нежном шелковом платье от Диора, которое надела на скачки в Аскоте в 1952 году.
В элегантных, до локтя черных перчатках и широкополой шляпе Маргарет выглядела воплощением идеальной принцессы.
Годом позже Маргарет появилась в театре в черно-розовом кружевном платье от Нормана Хартнелла - всего через несколько недель после того, как прессе стало известно о ее очередном "неприемлемом" любовном приключении.
Платье было беззастенчиво роскошным и выглядело как дерзкий ответ на критику.
Маргарет слыла женщиной высокомерной, но случались ситуации, когда она проявляла себя как человек дипломатичный и адекватный.
Например, когда она надевала красно-белое хлопчатобумажное вечернее платье, выбор ткани выглядел непривычным и демонстративным, но дело-то было в том, что это была дань британской текстильной индустрии в непростые годы послевоенной экономии.
От членов королевской семьи всегда подспудно ожидалось, что они будут поддерживать британскую промышленность.
Каждый раз - для всего мира
Чего ожидают от женщин британской королевской семьи в XXI веке?
"По-прежнему каждый наряд тщательно продумывается, все факторы уравновешиваются, - говорит Саммерс. - Я думаю, все очень похоже, только происходит более интенсивно и непосредственно".
"Людям всегда хотелось носить то, что носят в королевской семье, но раньше всё происходило в несколько этапов: допустим, придворные дамы хотели, чтобы им сшили что-то похожее на платье принцессы Александры, потом это платье копировали женщины из более широких аристократических кругов, и уже потом фасон доходил до основной публики".
"Теперь же все происходит гораздо быстрее - платье королевского покроя тут же появляется на прилавках магазинов".
"В некотором отношении для женщин королевской семьи в XIX - начале XX века жизнь была проще, поскольку СМИ еще не заправляли всем, - отмечает Саммерс. - Вы одевались на конкретное мероприятие - бал или прием. Теперь же вам приходится каждый раз одеваться для всего мира".
"Но и сегодня женщины из королевской семьи не пойдут на бал в неформальной одежде, - добавляет она. - Людям всегда хочется видеть их прекрасно одетыми. Народ будет огорчен и разочарован, если не увидит этого".
Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Culture.