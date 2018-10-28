Правообладатель иллюстрации Shrimps

Мировая мода отвергает жестокое обращение с животными, и на смену натуральному меху приходит искусственный - причем очень высокого качества. Но сдастся ли могущественное лобби натурального меха?

Недавно Лондонская неделя моды стала первым из таких всемирных фестивалей дизайна одежды, на котором был запрещен натуральный мех.

Активисты, ратующие за этичное обращение с животными, купались в эйфории. В общем-то в прошлом году мех и так уже повсюду переживал серьезные трудности, и все-таки решение Лондона показалось очень значимым моментом.

Затем, несколько недель спустя, Лос-Анджелес проголосовал за запрет производства и продажи изделий из натурального меха в границах этого города, став крупнейшим мегаполисом в США, сделавшим так.

Означает ли все это, что самый спорный материал модельеров не просто выходит из моды, а прощается с ней навсегда?

Правообладатель иллюстрации House of Fluff Image caption Модный бренд искусственного меха House of Fluff основала одна из раскаявшихся любительниц натуральных мехов

Чуть ли не каждую неделю очередной элитный дом моды или именитый дизайнер отказываются от использования меха животных. Burberry, Gucci, Майкл Корс, Том Форд, Джон Гальяно, Maison Margiela, Джимми Чу и Versace сделали это в течение последних двух лет.

Стелла Маккартни, чье первенство в "зеленой моде" не оспаривается, и вовсе никогда не использовала натуральный мех.

Правообладатель иллюстрации Stella McCartney Image caption Британский модельер Стелла Маккартни всегда была категорически против использования в моде меха животных, называя это аморальным, жестоким и варварским

В июне прошлого года монстр онлайн-торговли люксовой одеждой Yoox Net-a-Porter (обслуживающий в том числе и китайский рынок, где меха пользуются большим спросом), объявил, что отказывается от натурального меха, идя навстречу пожеланиям покупателей.

"Как вы думаете, носить меха по-прежнему модно? - спросил в октябре 2017 года в Лондоне гендиректор Gucci Марко Бидзарри студентов. - Я так не думаю. Вот поэтому мы и не пользуемся ими больше".

В такой суматошной и чуткой к любому сигналу о перемене тенденций отрасли как мода заявление Бидзарри прозвучало чуть ли не погребальным звоном по натуральному меху.

Люди не хотят видеть натуральный мех. Он теперь символизирует себялюбие, которое никто больше не хочет поощрять Венди Хиггинс, Humane Society International

И, наверно, вовремя. От пушного промысла до ужасов китайского мехового рынка, где нередко кожа сдирается с еще живого животного - в меховой отрасли нет ничего веселого.

О том, как страдают животные на звероводческих фермах в Европе, уже сняты фильмы (например, "Клетки"), и это очевидно каждому.

"Натуральный мех - это аморальность, жестокость и варварство. Это индустрия, которая построена на смерти", - говорится в призыве к действию, опубликованном на сайте Стеллы Маккартни. Если судить по таким фильмам, как "Клетки", это вовсе не преувеличение.

Правообладатель иллюстрации House of Fluff Image caption Искусственный мех, созданный сегодня люксовыми модными брендами, часто такой же мягкий и нежный, как натуральный

Но почему большая мода вдруг так быстро стала отказываться от натурального меха?

"Потребители все чаще ожидают от брендов социальной ответственности, заботы о животных, готовности поддержать неистощительное использование ресурсов природы. Движение за отказ от натурального меха - в духе времени", - говорит Венди Хиггинс, медиадиректор Международного гуманного общества (Humane Society International).

"Люди не хотят видеть натуральный мех. Он теперь символизирует себялюбие, которое никто больше не хочет поощрять. Понимание этого такими модельерами как Gucci породило эффект домино".

Для Ким Кантер, бывшего креативного директора супергламурной марки J Mendel, все это не выглядит сюрпризом. Когда-то она была настоящим мехаголиком, и честно это признает.

Теперь она - директор собственной компании House of Fluff, придерживающейся этических принципов в отношении животных.

"Я перешла в другую команду, - смеется она. - Некоторые из моих любимых пальто были очень эффектными, но однажды я подумала: это же полное сумасшествие - я люблю животных и в то же время ношу одежду, которая совершенно не соответствует моим взглядам".

Правообладатель иллюстрации House of Fluff Image caption Облегающий тренч леопардовой расцветки сшит портными House of Fluff из высококачественного, сверхмягкого искусственного меха

Однако найти такую же модную альтернативу натуральному меху было непросто. И Кантер решила изобрести что-то свое, "свой рок-н-ролл".

Ее облегающие тренчи леопардовой расцветки, мягкие болеро из "монгольской овцы", куртки-бомберы "Тедди" невероятно шикарны и максимально далеки от неискусной продукции универмагов.

И никакой жестокости.

Этичная роскошь

Для Ханны Вайланд, создателя торгового бренда Shrimps, стандарты нового искусственного меха - залог его долговечности.

"Когда я начинала этот бизнес в 2013 году, качественного выбора просто не было, - вспоминает она. - Как только люди разобрались, что такое наш искусственный мех, они полюбили его. И сторонникам меха натурального это серьезно осложнило защиту их позиции".

Одежда из искусственного меха очень долговечна. "Эти пальто вы будете носить несколько сезонов, - говорит Кантер. - Еще и передадите по наследству. Это высококачественная одежда".

Правообладатель иллюстрации Shrimps Image caption Бренд Shrimps специализируется на высококачественной продукции из искусственного меха

Похоже, что так и есть. Все элитные дома моды страстно предались своему увлечению искусственным мехом, подняв стандарты как его качества, так и дизайна одежды из него.

Густо-бирюзового цвета свободное лохматое пальто от Maison Margiela (MM6) просто не хочется снимать, как и многие предметы из осенне-зимней коллекции 2018 года Стеллы Маккартни.

Те, кто видел, вряд ли забудут Кару Делевинье, фланирующую по подиуму в радужной накидке из искусственного меха от Burberry - лебединой песне покидающего фирму креативного директора Кристофера Бейли.

Правообладатель иллюстрации Maison Margiela Image caption Maison Margiela - один из новых брендов, увлеченных пошивом высококачественных вещей из искусственного меха

Однако борцам за этичное обращение с животными рано почивать на лаврах. Потому что, несмотря на все свое дружественное отношение к животному миру, большая часть искусственного меха делается из модакриловых волокон, синтетических полимеров.

Это означает, что, как и многое другое, созданное на базе нефтепродуктов, они загрязняют окружающую среду и в ходе производства, и в процессе их стирки. К тому же они не подвержены биоразложению.

Представители мехового лобби, большого и могущественного, с удовольствием об этом рассказывают, указывая на натуральный мех как на единственный по-настоящему рациональный выбор для тех, кто заботится о нашей планете.

Для тех, кто еще не уверен в экологичности искусственного меха, выбор становится все шире

Таким образом потребитель поставлен перед нелегким выбором - животные или окружающая среда? Тут нет никакого выбора, убеждена Хиггинс.

"Все материалы, которые мы используем для пошива нашей одежды, экологичны, в том числе и искусственный мех", - подчеркивает она.

"И, кстати, не стоит забывать о воздействии на окружающую среду отрасли звероводства - от выбросов CO2 и стока помета на зверофермах до коктейля химикатов, применяемых при обработке и окраске меха. Натуральный мех очень далек от экологичности".

"Не давайте сбить себя с толку, - добавляет Кантер. - Существует масса исследований, показавших, что натуральный мех на самом деле куда более вредоносен для природы, чем искусственный".

"Меховая отрасль тратит миллиарды долларов на рекламу. Они умны, они обеспокоены происходящим, у них есть отличные специалисты, умеющие донести нужное послание до потребителя. И пока это у них получалось".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Радужная накидка из искусственного меха от Burberry, продемонстрированная на подиуме в Лондоне

Тем временем бренд Кантер работает везде, где возможно, с органическими, повторно используемыми и возобновляемыми материалами. Их модный магазин в Нью-Йорке построен из таких материалов. Такие сумки для Кантер производит женский кооператив из Сальвадора.

Так же поступает и Стелла Маккартни, чьи офисы и фабрики стремятся по минимуму воздействовать на окружающую среду.

Для тех же, кто еще не уверен в экологичности искусственного меха, выбор становится все шире.

Показ своей осенне-зимней коллекции 2018 года британская фирма Vin & Omi завершила демонстрацией свободного пальто, сшитого из вычесанной шерсти 10 домашних лам, которые по-прежнему бродят вместе по своему маленькому лугу.

"Нам хотелось использовать эту шерсть, так как она необыкновенно мягкая, - говорит Оми. - И нам хотелось, чтобы аудитория поняла, что высокая мода может быть экологичной и прочной в носке".

Правообладатель иллюстрации Shrimps Image caption Бренд Shrimps использует экологичные материалы везде, где только возможно

"Биотехнологии все чаще используются для того, чтобы найти экологические альтернативы животным - как в еде, так и в моде", - говорит Мина Джугович из Центра за экологичную моду.

В качестве примеров она приводит воротники из живого мха студента Лондонского колледжа моды Тары Баот Муни. Ее "мех из мха" работает на концепцию так называемой симбиотической биомимикрии.

А Эшли Чамберс разрабатывает биологически разлагающийся искусственный мех из нового целлюлозного волокна (получаемого из розовых кустов).

В Институте искусственного меха, основанном Арну Брюнуа, для того чтобы опровергнуть утверждения Международной меховой федерации, исследователи разрабатывают волокно, на 40% состоящее из растительных компонентов.

Таким образом они стараются и уменьшить зависимость от материалов на основе нефтепродуктов, и найти безопасный способ переработки искусственного меха. Например, переводить синтетические материалы в энергию.

Правообладатель иллюстрации Shrimps Image caption Ряд люксовых брендов работает над получением более экологичного искусственного меха

Между тем в Нью-Йорке Кантер сотрудничает с химиками для создания "еще более экологичного искусственного меха".

"Нам хочется, чтобы мы вышли с ним на рынок уже в следующему году, - говорит она. - Такое мы взяли на себя обязательство".

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Culture.