"Богемская рапсодия": бюджетное семейное кино о Фредди Меркьюри?

Николас Барбер BBC Culture
  • 31 октября 2018
Queen в 1970-х Правообладатель иллюстрации Michael Ochs Archives/Getty Images

1 ноября на российские экраны выходит биографический фильм о группе Queen (в Британии премьера состоялась 24 октября). Кинокритик BBC Culture решил разобраться, что же в итоге спасает эту полную штампов картину.

"Нам надо экспериментировать", - говорит Фредди Меркьюри в фильме, когда группа приступает к записи своего дебютного альбома. Судя по всему, никто не сказал подобных слов тем, кто снимал эту кинокартину.

Да, фильм "Богемская рапсодия" (именно так он называется в российском прокате, правильный перевод - "Богемная рапсодия". - Ред.), производство которого длилось слишком долго, назван по культовой песне, которая в высшей степени экспериментальна и полифонична.

Но в нем едва ли можно найти хотя бы малую долю свойственного Bohemian Rhapsody отчаянного безрассудства или нахального великолепия.

Скорее, он напоминает мыльную оперу, которую крутят по телевизору в дневные часы для домохозяек, и скроен по лекалам любой другой биографической кинокартины о жизни рок-звезд - там, где положено быть куплету, у него куплет, а там, где ожидают припев, у него… ну, вы поняли.

Всё как всегда: несколько музыкантов объединяются в группу, записывают хиты (актеров обряжают в не очень убедительные лохматые парики), финансовые дела идут в гору, потом вдруг все плохо, а потом снова все хорошо, и члены группы становятся миллионерами.

Сценарий Энтони Маккартена (другие его работы - "Темные времена", "Вселенная Стивена Хокинга" и прочие популярные, но поверхностные драмы, основанные на документальном материале) удерживает "Богемскую рапсодию" в рамках клише, над которым бы посмеялись в годы расцвета Queen и которое особенно непростительно после такой пародии на изображение жизни звезды рок-н-ролла, как "Взлеты и падения" (Walk Hard).

На премьере фильма в Лондоне (слева направо): Бен Харди, Роджер Тейлор, Рами Малек, Брайан Мэй, Гвилим Ли и Джо Маццелло Правообладатель иллюстрации Gary Mitchell/SOPA Images/LightRocket via Getty Im
Image caption На премьере фильма в Лондоне (слева направо): Бен Харди, Роджер Тейлор, Рами Малек, Брайан Мэй, Гвилим Ли и Джо Маццелло

Однако благодаря харизматичной и вызывающей сочувствие и симпатию фигуре фронтмена группы и, конечно, песням, которые можно назвать одним из самых воодушевляющих образцов поп-музыки XX века, фильм почти дотянул до оценки "вполне адекватный".

(Кстати, такая оценка звучит в "Богемской рапсодии" в отношении одноименной песни, этого ни на что не похожего шедевра, которому поначалу пришлось пробивать себе дорогу к ушам и сердцам фанатов рока.)

И - определенно - все могло быть гораздо хуже. Производство фильма прошло через множество передряг, и режиссера Брайана Сингера в итоге заменили на Декстера Флетчера, благодаря чему картина получилась куда более связной, целостной.

В фильме мы знакомимся с Фредди (его играет Рами Малек), когда тот еще носит свое настоящее имя - Фарух Булсара. Он только недавно переехал с Занзибара в Англию со своей семьей (Булсара - парсы из Гуджарата), отрастил длинные волосы и быстро стал завсегдатаем лондонских клубных тусовок, что совсем не нравилось его любящим, но очень консервативным родителям..

Впрочем, сценарист и режиссер не тратят много времени на изображение семейных скандалов. Уже через несколько минут Булсара знакомится с членами студенческой рок-группы Smile (вокалист которой - очень кстати! - только что покинул коллектив).

А спустя еще несколько минут экранного времени наш герой переименовывает себя во Фредди Меркьюри, а группу - в Queen.

Авторы фильма берут на себя труд напомнить нам, что другие члены Queen написали многие ее хиты: время от времени им предоставляется возможность сделать шаг вперед и сказать: "Слушайте, у меня есть идея для песни!"

Но больше ничего, кроме этого, они не делают. Вам не удастся узнать из фильма, как складывалась и совершенствовалась эта уникальная комбинация талантов и музыкальных стилей.

Нам практически не показывают других членов группы (кроме Фредди) по отдельности - как правило они появляются в кадре втроем, произносят какие-то скучные реплики и исчезают, ничего не добавляя этим к нашему знанию о том, кто был кто в Queen.

Brian May, John Deacon (standing), Roger Taylor and Freddie Mercury of British rock group Queen at Les Ambassadeurs where they were presented with silver, gold and platinum discs for sales in excess of one million of their hit single 'Bohemian Rhapsody', which was No 1 for 9 weeks on September 8, 1976 in London, England Правообладатель иллюстрации Anwar Hussein/Getty Images
Image caption В 1976 году Брайану Мэю, Джону Дикону (на фото стоит), Роджеру Тейлору и Фредди Меркьюри торжественно вручили серебряный, золотой и платиновый диски в связи с тем, что продажи их сингла Bohemian Rhapsody (продержался на 1 месте в хит-параде девять недель) превысили миллион копий

Из увиденного могу разве что предположить, что барабанщик Роджер Тейлор (Бен Харди) - бабник да еще, пожалуй, тот, кто наиболее охотно вступает в споры с Фредди.

Гитарист Брайан Мэй (которого играет потрясающе похожий на него Гвилим Ли) - по характеру миротворец, а басист Джон Дикон (Джозеф Маццелло)... так, а кто же такой Дикон?

Все что он делает - это ухмыляется со стороны (наверное, потому, что настоящие Тейлор и Мэй участвовали в продюсировании фильма, а он - нет).

С помощью киноприемов (разнообразного монтажа) нам показывают, как группа прокладывает себе такой знакомый нам по другим фильмам путь к вершинам славы - но вот беда, эта слава не выглядит здесь такой уж всемирной.

Меркьюри однажды заявил, что Queen - это Сесил Б. Демилл рок-н-ролла, потому что всегда хотели всего самого большого и наилучшего.

В фильме "Богемская рапсодия", напротив, неистребимо пахнет чем-то маленьким и дешевым, из-за чего никуда не деться от предположения, что на его съемки потрачено меньше, чем на запись одного альбома группы.

Где блеск, где гламур, где богема? Где известные всем лица и эффектные выходки? Неужели "Богемная рапсодия" - это фильм про инди-группу, записавшую сингл, пробившийся на вершину хит-парада?

О Меркьюри, пожалуйста, да побольше

Но давайте попробуем придерживаться этой версии. При всем уважении к Мэю, Тейлору и Дикону, фильм становится куда увлекательней, когда игнорирует их и сосредотачивается на Меркьюри.

Все меняется, когда сценарист и режиссер прекращают уделять внимание этим достойным, но скучным джентльменам и их спорам по поводу текстов песен и начинают рассказывать нам об изгое, страдающем от одиночества, измученном своей нетрадиционной сексуальностью и вторжениями прессы в его личную жизнь, полностью зависимом от любого, пусть самого запретного удовольствия, которое поможет пережить ему следующую ночь…

Меркьюри на концерте Live Aid Правообладатель иллюстрации Dave Hogan/Getty Images
Image caption Выступление на концерте Live Aid в 1985 году стало пиком карьеры и для Меркьюри и для группы в целом

Разругавшись с членами группы, которую он считал своей семьей, точно так же, как и со своими родителями десять лет назад, Меркьюри одинок - и его одиночество скрашивают только любимые кошки, горстка прихлебателей и Мэри Остин (в исполнении Люси Бойнтон), родственная душа, поначалу невеста, отношения с которой затем превратились в дружеские и абсолютно платонические.

Тот упор, который сделан в фильме на эти отношения мужчины и женщины, уже вызвал взрыв недовольства в соцсетях.

Точно так же не понравилось и решение авторов сделать мейнстримовый фильм, который годится для просмотра всей семьей с детьми старше 12-13 лет и который удовлетворял бы всех.

И это при том-то, что главный его герой в реальной жизни был настолько распутен, что мог бы дать урок-другой Казанове.

Однако такие придирки не совсем справедливы. Да, "Богемская рапсодия" осторожно обращается с тем материалом, который может отпугнуть семейную аудиторию. Но Меркьюри в фильме закидывается таблетками, посещает секс-клубы для фетишистов, закатывает улетные вечеринки и в конце концов, после некоторого самокопания, полностью отдается образу жизни мужчины-гея.

Кроме того, фильм на удивление трогает - в основном из-за отличной игры Малека.

Поначалу на роль Меркьюри пригласили Сашу Барона Коэна, потом - Бена Уишоу. Но Малек демонстрирует, что эта роль по праву принадлежит ему - в него словно вселился двуликий Меркьюри - самовлюбленный шоумен на публике и мрачная заблудшая душа за закрытыми дверями.

Поразительно: по ходу фильма Малек становится все больше и больше похож на настоящего Меркьюри - в начале ничего общего, а к концу почти не отличим.

И у него настолько выразительное лицо, что ему под силу играть, не обращая внимания на фальшивые зубы, которые ему вставили бутафоры (да, у настоящего Меркьюри был неправильный прикус, но в фильме у него резцы, которым позавидовал бы кролик из мультфильма).

Лучше всего Малеку удались сцены, которые, наверное, были лучшими и в жизни его героя - когда тот с королевским величием расхаживает по сцене на стадионе Уэмбли во время знаменитого выступления Queen 1985 года на концерте Live Aid.

Авторы фильма приняли смелое решение включить в "Рапсодию" то выступление почти целиком - и, думаю, к этому моменту картины мы охотно предоставляем им право превратить кинодраму в триумфальное музыкальное видео.

Возможно, в первый час "Богемская рапсодия" будет казаться вам скучной, а то и раздражающей. Но в конце концов она вас раскачает (will rock you), а может даже и растрогает.

Оценка критика: три звезды из пяти возможных

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Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Culture.

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