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1 ноября на российские экраны выходит биографический фильм о группе Queen (в Британии премьера состоялась 24 октября). Кинокритик BBC Culture решил разобраться, что же в итоге спасает эту полную штампов картину.

"Нам надо экспериментировать", - говорит Фредди Меркьюри в фильме, когда группа приступает к записи своего дебютного альбома. Судя по всему, никто не сказал подобных слов тем, кто снимал эту кинокартину.

Да, фильм "Богемская рапсодия" (именно так он называется в российском прокате, правильный перевод - "Богемная рапсодия". - Ред.), производство которого длилось слишком долго, назван по культовой песне, которая в высшей степени экспериментальна и полифонична.

Но в нем едва ли можно найти хотя бы малую долю свойственного Bohemian Rhapsody отчаянного безрассудства или нахального великолепия.

Скорее, он напоминает мыльную оперу, которую крутят по телевизору в дневные часы для домохозяек, и скроен по лекалам любой другой биографической кинокартины о жизни рок-звезд - там, где положено быть куплету, у него куплет, а там, где ожидают припев, у него… ну, вы поняли.

Всё как всегда: несколько музыкантов объединяются в группу, записывают хиты (актеров обряжают в не очень убедительные лохматые парики), финансовые дела идут в гору, потом вдруг все плохо, а потом снова все хорошо, и члены группы становятся миллионерами.

Сценарий Энтони Маккартена (другие его работы - "Темные времена", "Вселенная Стивена Хокинга" и прочие популярные, но поверхностные драмы, основанные на документальном материале) удерживает "Богемскую рапсодию" в рамках клише, над которым бы посмеялись в годы расцвета Queen и которое особенно непростительно после такой пародии на изображение жизни звезды рок-н-ролла, как "Взлеты и падения" (Walk Hard).

Правообладатель иллюстрации Gary Mitchell/SOPA Images/LightRocket via Getty Im Image caption На премьере фильма в Лондоне (слева направо): Бен Харди, Роджер Тейлор, Рами Малек, Брайан Мэй, Гвилим Ли и Джо Маццелло

Однако благодаря харизматичной и вызывающей сочувствие и симпатию фигуре фронтмена группы и, конечно, песням, которые можно назвать одним из самых воодушевляющих образцов поп-музыки XX века, фильм почти дотянул до оценки "вполне адекватный".

(Кстати, такая оценка звучит в "Богемской рапсодии" в отношении одноименной песни, этого ни на что не похожего шедевра, которому поначалу пришлось пробивать себе дорогу к ушам и сердцам фанатов рока.)

И - определенно - все могло быть гораздо хуже. Производство фильма прошло через множество передряг, и режиссера Брайана Сингера в итоге заменили на Декстера Флетчера, благодаря чему картина получилась куда более связной, целостной.

Где блеск, где гламур, где богема? Где известные всем лица и эффектные выходки?

В фильме мы знакомимся с Фредди (его играет Рами Малек), когда тот еще носит свое настоящее имя - Фарух Булсара. Он только недавно переехал с Занзибара в Англию со своей семьей (Булсара - парсы из Гуджарата), отрастил длинные волосы и быстро стал завсегдатаем лондонских клубных тусовок, что совсем не нравилось его любящим, но очень консервативным родителям..

Впрочем, сценарист и режиссер не тратят много времени на изображение семейных скандалов. Уже через несколько минут Булсара знакомится с членами студенческой рок-группы Smile (вокалист которой - очень кстати! - только что покинул коллектив).

А спустя еще несколько минут экранного времени наш герой переименовывает себя во Фредди Меркьюри, а группу - в Queen.

Авторы фильма берут на себя труд напомнить нам, что другие члены Queen написали многие ее хиты: время от времени им предоставляется возможность сделать шаг вперед и сказать: "Слушайте, у меня есть идея для песни!"

Но больше ничего, кроме этого, они не делают. Вам не удастся узнать из фильма, как складывалась и совершенствовалась эта уникальная комбинация талантов и музыкальных стилей.

Нам практически не показывают других членов группы (кроме Фредди) по отдельности - как правило они появляются в кадре втроем, произносят какие-то скучные реплики и исчезают, ничего не добавляя этим к нашему знанию о том, кто был кто в Queen.

Правообладатель иллюстрации Anwar Hussein/Getty Images Image caption В 1976 году Брайану Мэю, Джону Дикону (на фото стоит), Роджеру Тейлору и Фредди Меркьюри торжественно вручили серебряный, золотой и платиновый диски в связи с тем, что продажи их сингла Bohemian Rhapsody (продержался на 1 месте в хит-параде девять недель) превысили миллион копий

Из увиденного могу разве что предположить, что барабанщик Роджер Тейлор (Бен Харди) - бабник да еще, пожалуй, тот, кто наиболее охотно вступает в споры с Фредди.

Гитарист Брайан Мэй (которого играет потрясающе похожий на него Гвилим Ли) - по характеру миротворец, а басист Джон Дикон (Джозеф Маццелло)... так, а кто же такой Дикон?

Все что он делает - это ухмыляется со стороны (наверное, потому, что настоящие Тейлор и Мэй участвовали в продюсировании фильма, а он - нет).

С помощью киноприемов (разнообразного монтажа) нам показывают, как группа прокладывает себе такой знакомый нам по другим фильмам путь к вершинам славы - но вот беда, эта слава не выглядит здесь такой уж всемирной.

Меркьюри однажды заявил, что Queen - это Сесил Б. Демилл рок-н-ролла, потому что всегда хотели всего самого большого и наилучшего.

В фильме "Богемская рапсодия", напротив, неистребимо пахнет чем-то маленьким и дешевым, из-за чего никуда не деться от предположения, что на его съемки потрачено меньше, чем на запись одного альбома группы.

Где блеск, где гламур, где богема? Где известные всем лица и эффектные выходки? Неужели "Богемная рапсодия" - это фильм про инди-группу, записавшую сингл, пробившийся на вершину хит-парада?

О Меркьюри, пожалуйста, да побольше

Но давайте попробуем придерживаться этой версии. При всем уважении к Мэю, Тейлору и Дикону, фильм становится куда увлекательней, когда игнорирует их и сосредотачивается на Меркьюри.

Все меняется, когда сценарист и режиссер прекращают уделять внимание этим достойным, но скучным джентльменам и их спорам по поводу текстов песен и начинают рассказывать нам об изгое, страдающем от одиночества, измученном своей нетрадиционной сексуальностью и вторжениями прессы в его личную жизнь, полностью зависимом от любого, пусть самого запретного удовольствия, которое поможет пережить ему следующую ночь…

Правообладатель иллюстрации Dave Hogan/Getty Images Image caption Выступление на концерте Live Aid в 1985 году стало пиком карьеры и для Меркьюри и для группы в целом

Разругавшись с членами группы, которую он считал своей семьей, точно так же, как и со своими родителями десять лет назад, Меркьюри одинок - и его одиночество скрашивают только любимые кошки, горстка прихлебателей и Мэри Остин (в исполнении Люси Бойнтон), родственная душа, поначалу невеста, отношения с которой затем превратились в дружеские и абсолютно платонические.

Тот упор, который сделан в фильме на эти отношения мужчины и женщины, уже вызвал взрыв недовольства в соцсетях.

По ходу фильма Малек становится все больше и больше похож на Меркьюри

Точно так же не понравилось и решение авторов сделать мейнстримовый фильм, который годится для просмотра всей семьей с детьми старше 12-13 лет и который удовлетворял бы всех.

И это при том-то, что главный его герой в реальной жизни был настолько распутен, что мог бы дать урок-другой Казанове.

Однако такие придирки не совсем справедливы. Да, "Богемская рапсодия" осторожно обращается с тем материалом, который может отпугнуть семейную аудиторию. Но Меркьюри в фильме закидывается таблетками, посещает секс-клубы для фетишистов, закатывает улетные вечеринки и в конце концов, после некоторого самокопания, полностью отдается образу жизни мужчины-гея.

Кроме того, фильм на удивление трогает - в основном из-за отличной игры Малека.

Поначалу на роль Меркьюри пригласили Сашу Барона Коэна, потом - Бена Уишоу. Но Малек демонстрирует, что эта роль по праву принадлежит ему - в него словно вселился двуликий Меркьюри - самовлюбленный шоумен на публике и мрачная заблудшая душа за закрытыми дверями.

Поразительно: по ходу фильма Малек становится все больше и больше похож на настоящего Меркьюри - в начале ничего общего, а к концу почти не отличим.

И у него настолько выразительное лицо, что ему под силу играть, не обращая внимания на фальшивые зубы, которые ему вставили бутафоры (да, у настоящего Меркьюри был неправильный прикус, но в фильме у него резцы, которым позавидовал бы кролик из мультфильма).

Лучше всего Малеку удались сцены, которые, наверное, были лучшими и в жизни его героя - когда тот с королевским величием расхаживает по сцене на стадионе Уэмбли во время знаменитого выступления Queen 1985 года на концерте Live Aid.

Авторы фильма приняли смелое решение включить в "Рапсодию" то выступление почти целиком - и, думаю, к этому моменту картины мы охотно предоставляем им право превратить кинодраму в триумфальное музыкальное видео.

Возможно, в первый час "Богемская рапсодия" будет казаться вам скучной, а то и раздражающей. Но в конце концов она вас раскачает (will rock you), а может даже и растрогает.

Оценка критика: три звезды из пяти возможных

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Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Culture.