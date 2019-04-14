Неужели это начало конца классического мужского костюма?
На смену классике мужской одежды, символу настоящего мужчины пришли "смокинги-платья" и шелковые пижамы. Теперь позволено всё? Откуда такие перемены в мужском образе?
Goldman Sachs, один из крупнейших в мире инвестиционных банков, недавно выпустил новый свод правил того, как должны одеваться его сотрудники. Банковский дресс-код стал более гибким: мужчинам позволено сменить классический костюм на рубашку с брюками чинос, а узел галстука - ослабить, делая это, конечно, "обдуманно и сохраняя хорошие манеры".
Знаменует ли это начало конца мужской традиции носить костюм с галстуком? И что это говорит о мужском образе - он меняется? В какую сторону?
Классический костюм очень долгое время был синонимом определенного типа "джентльменской мужественности". Но что такое сегодня выглядеть джентльменом?
Это слово, кажется, устарело со всеми сопровождающими его аксессуарами - начищенными до сияния кожаными ботинками, строгим костюмом-тройкой и мужским кодексом чести (джентльмена должно быть видно издалека).
Gentleman's Quarterly ("Ежеквартальное издание для джентльмена"), американский журнал, освещающий вопросы мужского стиля, был основан в 1931 году, но сменил название на более короткое GQ в 1957-м, когда традиционная мужественность и мужское доминирование подвергались в обществе атакам со всех сторон.
1960-е для США были прежде всего годами Вьетнамской войны, бурных протестов и слома старых культурных ценностей. В 1963-м на глазах у всего мира был убит президент Джон Ф. Кеннеди, бывший для многих воплощением сияющей мужественности.
Джей-Эф-Кей носил прекрасно пошитые однобортные костюмы, снежно-белые рубашки и галстуки приглушенной цветовой гаммы. Его прическа с пробором на одну сторону никогда не менялась. Его внешний вид демонстрировал: всё под контролем, каждая деталь продумана.
Да, Кеннеди выглядел великолепно. Но для большинства остальных мужчин костюм был всего лишь униформой.
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Да и мужественность как таковая тоже была униформой. К 1960-м - довольно поношенной.
Вспомним, как выглядели хиппи - их внешний вид диктовали свобода самовыражения, отказ подчиняться стандарту серого костюма и всему, что этот стандарт символизирует собой.
Именно в те годы стали популярны синие джинсы. А от комфорта, небрежного стиля и доступности джинсов всего лишь один шаг до революции "уличного стиля" наших дней.
Теперь перенесемся на церемонию вручения Оскаров, что прошла в конце февраля 2019 года. Многие пришли туда в костюме, но и вариаций того, как может выглядеть мужчина, собравшийся на праздничное мероприятие, тоже было предостаточно.
Чедвик Боузман, сыгравший одну из главных ролей в "Черной пантере", появился в костюме от-кутюр Givenchy, больше похожем на женское платье.
Билли Портер, звезда телесериала "Поза" о полисексуальной модной жизни Нью-Йорка 1980-х, был в объемном платье от Christian Siriano, переходящем выше талии в нечто вроде пиджака смокинга.
Каким образом совершился переход от классического мужского костюма на все случаи жизни - вот к этому?
Забудьте о спорах по поводу настоящего джентльмена. Сейчас мы спорим о том, что такое мужчина вообще. И, что еще важней, - каков этот мужчина.
Для многих сообществ, к которым мы принадлежим, местоимение "он" теперь куда менее важно, чем "я" или "мы".
И тут мы подходим к очередной трансформации американского журнала GQ. В начале 2019-го Уилл Уэлч, бывший креативный директор издания, был назначен новым главным редактором с задачей модернизировать название.
Как мы знаем, печатные издания последние годы ведут неравную войну с интернет-изданиями. Проблемы GQ усугубляются тем, что нынешняя его целевая аудитория - миллениалы и пост-миллениалы (те, кто моложе 40) - это группа, на которую трудно нацелиться и которая очень не любит быть целевой. Ну и еще тем, что значение слова "мужчина" теперь размыто ("журнал для джентльменов", потом "журнал для мужчин", потом… что?).
Перед Уэлчем, похоже, поставлена непосильная задача.
В первом номере журнала (февральском) под руководством Уэлча его редакторская колонка была проиллюстрирована фотографией, на которой он сидит на полу со скрещенными ногами, в кроссовках с незавязанными шнурками, в свободной расстегнутой рубашке и виднеющейся под ней футболке.
Его волосы зачесаны на одну сторону, но на руке у него две татуировки. Далеко от образа Джона Фицджеральда Кеннеди, не так ли?
Все что угодно
Такое фото - открытая демонстрация намерений. И это - в журнале, который посвящал целые статьи тому, какой ширины должен быть ваш галстук…
"Я не чувствую никаких обязательств соответствовать чьим-то представлениям о том, как должен одеваться главный редактор GQ", - сказал Уэлч в интервью BBC Culture.
"Моя версия GQ - как познать себя, как поверить себе и научиться быть самым лучшим собой, вместо того чтобы пытаться соответствовать какому-то выдуманному идеалу или носить определенный тип рубашек".
И во всем том февральском номере журнала - лишь несколько мужских костюмов, причем самые консервативные из них носятся без носков.
Комментарий Уэлча: "Думаю, что размытие таких бинарностей, как мужчина-женщина, мужской-женский, черный-белый и так далее, - положительное явление для культуры и общества. Это означает, что мы должны держать свои мозги включенными, а сердца - открытыми. Это означает, что мы должны признавать и уважать достоинство и неповторимость каждой индивидуальности".
Еще один хороший ориентир в этом вопросе - онлайн-магазин мужской одежды Mr Porter. Этот сектор продаж растет - не в малой степени благодаря тому, что мужчины стали глубже задумываться, кто же они такие и какими они хотят быть.
На таких сайтах, как Mr Porter, - бесчисленное множество всего, и только очень малая часть - костюмы.
Как говорит Фиона Фирт, директор по закупкам Mr Porter, "в наш век, когда всем правит "уличный стиль", традиционный пошив оказался на обочине, поскольку мужчины одеваются все более свободно в обычной жизни".
"Тем не менее, - продолжает она, - индивидуальный пошив никуда не денется - ведь в жизни каждого мужчины бывают дни, когда ему надо надеть классический костюм. На свадьбу ли, на корпоративное мероприятие, а для многих все еще - в офис".
Однако и сам костюм меняется, подчеркивает Фирт. "Он модернизируется, вбирает в себя более свободные мотивы и черты, более свободный подход, все более соответствует современным стандартам одежды. Думаю, у костюма есть будущее, просто он адаптируется к меняющемуся стилю жизни мужчин".
В списке "Самые стильные мужчины-2018" сайта Mr Porter - восемь человек, трое из которых в костюме (впрочем, только один из троих, принц Чарльз, носит костюм традиционного покроя).
Эти восемь человек представляют самые разные этнические группы, у каждого - свой собственный стиль. Например, испанский футболист Эктор Бельерин сфотографирован на Лондонской неделе моды в шелковой пижаме и шлепанцах Gucci, отороченных мехом.
Мужчины, попавшие в список "Самых стильных" годом позже одеты сдержаннее, но абсолютно ясно, насколько серьезно продуман их наряд.
Четверо из восьми - в костюмах. Чедвик Боузман и тут выглядит сногсшибательно в розовом костюме.
Понятно, что в эти списки главным образом попадают люди, которые готовы одеваться смело, авантюрно, если чувствуют, что это - их. Они не боятся быть самими собой.
Можно сказать, что костюм изменяется так же, как и мужчины, его носящие. Когда-то он предполагал следование строгому протоколу. Теперь же возможно всё.
Уже никого особенно не удивляет, когда навстречу идет человек в стильном костюме и в кроссовках. И костюмы теперь самого разного цвета - от пастельно-розового до лилового. Они как будто стали частью более сложных правил моды.
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Как замечает Уэлч, "бывая в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Лондоне или Париже, я вижу, что вдруг уместным стало всё. Вы можете носить костюм и тапочки. Вы можете выглядеть частично в стиле 60-х, частично - 70-х, 80-х и 90-х. Один и тот же человек в течение всего одной недели может одеваться и формально, и как панк, мод, хиппи или поклонник хип-хопа. Это то, что делает наши дни поистине уникальными".
Мужская культура, частью которой был строгий костюм, возможно, и отмирает, но рождается кое-что другое.
Серый или черный костюм навсегда останется классикой. Надеюсь, наступит время, когда классикой будет считаться и "смокинг-платье".
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Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно прочитать на сайте BBC Culture.