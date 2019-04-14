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На смену классике мужской одежды, символу настоящего мужчины пришли "смокинги-платья" и шелковые пижамы. Теперь позволено всё? Откуда такие перемены в мужском образе?

Goldman Sachs, один из крупнейших в мире инвестиционных банков, недавно выпустил новый свод правил того, как должны одеваться его сотрудники. Банковский дресс-код стал более гибким: мужчинам позволено сменить классический костюм на рубашку с брюками чинос, а узел галстука - ослабить, делая это, конечно, "обдуманно и сохраняя хорошие манеры".

Знаменует ли это начало конца мужской традиции носить костюм с галстуком? И что это говорит о мужском образе - он меняется? В какую сторону?

Классический костюм очень долгое время был синонимом определенного типа "джентльменской мужественности". Но что такое сегодня выглядеть джентльменом?

Это слово, кажется, устарело со всеми сопровождающими его аксессуарами - начищенными до сияния кожаными ботинками, строгим костюмом-тройкой и мужским кодексом чести (джентльмена должно быть видно издалека).

Gentleman's Quarterly ("Ежеквартальное издание для джентльмена"), американский журнал, освещающий вопросы мужского стиля, был основан в 1931 году, но сменил название на более короткое GQ в 1957-м, когда традиционная мужественность и мужское доминирование подвергались в обществе атакам со всех сторон.

1960-е для США были прежде всего годами Вьетнамской войны, бурных протестов и слома старых культурных ценностей. В 1963-м на глазах у всего мира был убит президент Джон Ф. Кеннеди, бывший для многих воплощением сияющей мужественности.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Безупречно одевавшийся Джон Фицджеральд Кеннеди был воплощением вполне определенного типа мужественности

Джей-Эф-Кей носил прекрасно пошитые однобортные костюмы, снежно-белые рубашки и галстуки приглушенной цветовой гаммы. Его прическа с пробором на одну сторону никогда не менялась. Его внешний вид демонстрировал: всё под контролем, каждая деталь продумана.

Да, Кеннеди выглядел великолепно. Но для большинства остальных мужчин костюм был всего лишь униформой.

Да и мужественность как таковая тоже была униформой. К 1960-м - довольно поношенной.

Вспомним, как выглядели хиппи - их внешний вид диктовали свобода самовыражения, отказ подчиняться стандарту серого костюма и всему, что этот стандарт символизирует собой.

Именно в те годы стали популярны синие джинсы. А от комфорта, небрежного стиля и доступности джинсов всего лишь один шаг до революции "уличного стиля" наших дней.

Теперь перенесемся на церемонию вручения Оскаров, что прошла в конце февраля 2019 года. Многие пришли туда в костюме, но и вариаций того, как может выглядеть мужчина, собравшийся на праздничное мероприятие, тоже было предостаточно.

Чедвик Боузман, сыгравший одну из главных ролей в "Черной пантере", появился в костюме от-кутюр Givenchy, больше похожем на женское платье.

Билли Портер, звезда телесериала "Поза" о полисексуальной модной жизни Нью-Йорка 1980-х, был в объемном платье от Christian Siriano, переходящем выше талии в нечто вроде пиджака смокинга.

Каким образом совершился переход от классического мужского костюма на все случаи жизни - вот к этому?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Смокинг-платье Билли Портера вызвало фурор на церемонии вручения Оскаров-2019

Забудьте о спорах по поводу настоящего джентльмена. Сейчас мы спорим о том, что такое мужчина вообще. И, что еще важней, - каков этот мужчина.

Для многих сообществ, к которым мы принадлежим, местоимение "он" теперь куда менее важно, чем "я" или "мы".

И тут мы подходим к очередной трансформации американского журнала GQ. В начале 2019-го Уилл Уэлч, бывший креативный директор издания, был назначен новым главным редактором с задачей модернизировать название.

Как мы знаем, печатные издания последние годы ведут неравную войну с интернет-изданиями. Проблемы GQ усугубляются тем, что нынешняя его целевая аудитория - миллениалы и пост-миллениалы (те, кто моложе 40) - это группа, на которую трудно нацелиться и которая очень не любит быть целевой. Ну и еще тем, что значение слова "мужчина" теперь размыто ("журнал для джентльменов", потом "журнал для мужчин", потом… что?).

Перед Уэлчем, похоже, поставлена непосильная задача.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На церемонии Оскаров-2019 актер Чедвик Боузман появился в щедро раскрашенном смокинге от-кутюр Givenchy

В первом номере журнала (февральском) под руководством Уэлча его редакторская колонка была проиллюстрирована фотографией, на которой он сидит на полу со скрещенными ногами, в кроссовках с незавязанными шнурками, в свободной расстегнутой рубашке и виднеющейся под ней футболке.

Его волосы зачесаны на одну сторону, но на руке у него две татуировки. Далеко от образа Джона Фицджеральда Кеннеди, не так ли?

Все что угодно

Такое фото - открытая демонстрация намерений. И это - в журнале, который посвящал целые статьи тому, какой ширины должен быть ваш галстук…

"Я не чувствую никаких обязательств соответствовать чьим-то представлениям о том, как должен одеваться главный редактор GQ", - сказал Уэлч в интервью BBC Culture.

"Моя версия GQ - как познать себя, как поверить себе и научиться быть самым лучшим собой, вместо того чтобы пытаться соответствовать какому-то выдуманному идеалу или носить определенный тип рубашек".

И во всем том февральском номере журнала - лишь несколько мужских костюмов, причем самые консервативные из них носятся без носков.

Костюм изменяется так же, как и мужчины, его носящие

Комментарий Уэлча: "Думаю, что размытие таких бинарностей, как мужчина-женщина, мужской-женский, черный-белый и так далее, - положительное явление для культуры и общества. Это означает, что мы должны держать свои мозги включенными, а сердца - открытыми. Это означает, что мы должны признавать и уважать достоинство и неповторимость каждой индивидуальности".

Еще один хороший ориентир в этом вопросе - онлайн-магазин мужской одежды Mr Porter. Этот сектор продаж растет - не в малой степени благодаря тому, что мужчины стали глубже задумываться, кто же они такие и какими они хотят быть.

На таких сайтах, как Mr Porter, - бесчисленное множество всего, и только очень малая часть - костюмы.

Как говорит Фиона Фирт, директор по закупкам Mr Porter, "в наш век, когда всем правит "уличный стиль", традиционный пошив оказался на обочине, поскольку мужчины одеваются все более свободно в обычной жизни".

"Тем не менее, - продолжает она, - индивидуальный пошив никуда не денется - ведь в жизни каждого мужчины бывают дни, когда ему надо надеть классический костюм. На свадьбу ли, на корпоративное мероприятие, а для многих все еще - в офис".

Однако и сам костюм меняется, подчеркивает Фирт. "Он модернизируется, вбирает в себя более свободные мотивы и черты, более свободный подход, все более соответствует современным стандартам одежды. Думаю, у костюма есть будущее, просто он адаптируется к меняющемуся стилю жизни мужчин".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Музыкант и певец Эзра Кениг на церемонии вручения премий журнала GQ "Мужчины года". Обошелся без костюма...

В списке "Самые стильные мужчины-2018" сайта Mr Porter - восемь человек, трое из которых в костюме (впрочем, только один из троих, принц Чарльз, носит костюм традиционного покроя).

Эти восемь человек представляют самые разные этнические группы, у каждого - свой собственный стиль. Например, испанский футболист Эктор Бельерин сфотографирован на Лондонской неделе моды в шелковой пижаме и шлепанцах Gucci, отороченных мехом.

Мужчины, попавшие в список "Самых стильных" годом позже одеты сдержаннее, но абсолютно ясно, насколько серьезно продуман их наряд.

Четверо из восьми - в костюмах. Чедвик Боузман и тут выглядит сногсшибательно в розовом костюме.

Понятно, что в эти списки главным образом попадают люди, которые готовы одеваться смело, авантюрно, если чувствуют, что это - их. Они не боятся быть самими собой.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Эктор Бельерин на Лондонской неделе моды - в шелковой пижаме и шлепанцах Gucci

Можно сказать, что костюм изменяется так же, как и мужчины, его носящие. Когда-то он предполагал следование строгому протоколу. Теперь же возможно всё.

Уже никого особенно не удивляет, когда навстречу идет человек в стильном костюме и в кроссовках. И костюмы теперь самого разного цвета - от пастельно-розового до лилового. Они как будто стали частью более сложных правил моды.

Как замечает Уэлч, "бывая в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Лондоне или Париже, я вижу, что вдруг уместным стало всё. Вы можете носить костюм и тапочки. Вы можете выглядеть частично в стиле 60-х, частично - 70-х, 80-х и 90-х. Один и тот же человек в течение всего одной недели может одеваться и формально, и как панк, мод, хиппи или поклонник хип-хопа. Это то, что делает наши дни поистине уникальными".

Мужская культура, частью которой был строгий костюм, возможно, и отмирает, но рождается кое-что другое.

Серый или черный костюм навсегда останется классикой. Надеюсь, наступит время, когда классикой будет считаться и "смокинг-платье".

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Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно прочитать на сайте BBC Culture.