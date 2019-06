Правообладатель иллюстрации Getty Images

Множество новых и быстро развивающихся технологий содержит потрясающий потенциал для будущего кино. Нас ждет кинореволюция?

На протяжении десятилетий виртуальную реальность (VR) называли будущим кинематографа. Говорили, что она сможет предложить зрителю опыт, несравненно более многоаспектный и захватывающий (иммерсивный), чем традиционное кино или телевидение.

В написанном в 1955 году эссе "Кино будущего" (The Cinema of the Future) американский режиссер, пионер виртуальной реальности Мортон Хейлиг предсказывал, что кинематограф продвинется до той точки, когда сможет открыть перед человеком новый научно созданный мир, яркий и живой, отвечающий динамике нашего сознания.

Хейлиг выделял многие свойства виртуальной реальности, хотя и не использовал еще тех терминов, которые употребляем мы - они еще просто не были изобретены в его время.

Но вот, пока суть да дело, то самое будущее наступило - а кинематографии все еще очень далеко до использования продвинутых и поражающих воображение технологий, которые мы видим в некоторых фантастических фильмах.

Впрочем, многие кинематографисты уже сменили традиционные камеры на такие, которые позволяют снимать со всех возможных углов (панорамные камеры с углом обзора в 360 градусов), и нынешнее время напоминает полные экспериментов ранние годы развития кино (конец XIX - начало XX века).

Правообладатель иллюстрации Eric Robert/Sygma/Sygma via Getty Images Image caption В кино еще не пришли те технологии, которые мы видим в некоторых фантастических фильмах (Остин О'Брайен в фильме "Газонокосильщик")

Короче говоря, пока мы находимся на раннем этапе новой кинореволюции.

Быстро развивающиеся технологии содержат потрясающий потенциал для будущего кино: например, (дополненная реальность), AI (искусственный интеллект) и постоянно растущая мощность компьютеров, предлагающая все более детализированные, с высоким разрешением, цифровые миры.

Как будут выглядеть фильмы, снятые через 20 лет? Чем будут отличаться от нынешних истории, рассказанные киноязыком будущего? Какой зрительский опыт они предложат?

Специально для вас

По мнению художника и гуру виртуальной реальности Криса Милка, кино будущего предложит индивидуальный подход к именно вашим потребностям и иммерсивный опыт, созданный специально для вас.

Такие фильмы, сказал Милк в интервью BBC Culture, будут способны развивать сюжет в режиме реального времени, "конкретно для вас, для удовлетворения именно ваших потребностей, исходя из того, что вам нравится, а что - нет".

Милку нравится термин "проживание истории", он заменяет им привычный - "повествование", рассказывание истории.

Милк считает, что техника кино разовьется настолько, что фильм будет восприниматься как часть повседневной жизни, только с поразительными элементами выдуманных историй.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Гуру иммерсивной реальности Крис Милк считает, что в будущем нас ждут фильмы, приспосабливающиеся к потребностям конкретного зрителя

В 2015 году во время беседы на TED Talk Милк описал художественный потенциал виртуальной реальности. Он полагает, что развитие технологии искусственного интеллекта позволит персонажам, созданным с помощью компьютера, в режиме реального времени реагировать на запросы зрителей.

Представьте себе гораздо более продвинутую версию Сири, только в виде персонажа фильма.

Милк признает, что такой технологии (позволяющей киноперсонажу разговаривать и реагировать на вас, как будто он живой человек) пока еще не создано, однако добавляет: "Не думаю, что нам придется ждать целых 20 лет".

Объёмное изображение реальности

Влиятельный документалист, журналист и, по оценке Wall Street Journal, "крестная мать виртуальной реальности" Нонни де ла Пенья говорит, что первое, что ей приходит на ум, когда она размышляет о будущем кино, - это "объемность изображения", в отличие от сегодняшних двухмерных экранов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Нонни де ла Пенью (на фотографии - во время кинофестиваля Сандэнс в 2012 г.) называют крестной виртуальной реальности

В будущем, по словам де ла Пеньи, "плоские медиа все еще будут с нами, как никуда не делось радио, но кинематограф ни в коем случае не останется плоским".

Вместо этого нам предложат "опыт полного воплощения, объема, почти осязаемых трехмерных предметов вокруг нас", потому что "придет молодая аудитория, привыкшая к такому опыту…"

Виртуальная копия нашего мира

Юджин Чанг - режиссер снятого по технологии виртуальной реальности фильма Allumette, высоко оцененного критиками, сравнившими Чанга с пионером американского кинематографа Дэвидом Уорком Гриффитом.

Действие фильма происходит в футуристическом городе, парящем в облаках. Он снят с применением технологии "шесть градусов свободы" (6Dof, иммерсивная графика), позволяющей зрителям физически передвигаться в созданном мире.

В будущем, считает Чанг, VR все больше будет сливаться с AR Cloud, которая, в сущности, представляет из себя цифровую копию нашего мира.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Юджин Чанг выступает со сцены кинофестиваля Трайбека (2016 г.)

"Представьте себе крайне детальную версию Google Earth, в которой не только улицы, а весь мир во всех подробностях, - предлагает он. - Мы смешаем этот мир с виртуальной реальностью самого высокого класса, технология которой уже сегодня весьма впечатляет".

По словам Чанга, в будущем истории будут буквально окружать вас. Например, "вы просыпаетесь, а на столике рядом с кроватью вас ждет киноперсонаж, который вам нравится. Уже сейчас создаются фильмы, которые продвигаются именно в этом направлении, например, "Она" (американская фантастическая мелодрама, 2013 г. - Прим. переводчика).

"Искусство игры сознания"

Лауреат американской телевизионной премии "Эмми", австралийская художница и режиссер VR-фильмов Collisions и Awavena Линетт Уоллворт говорит, что способы рассказать историю с помощью технологии виртуальной реальности будут предлагать новый для людей опыт - например, побывать в шкуре аутиста, испытать, как такой человек ощущает окружающий мир.

Уоллворт предвидит, что VR и AR расширят палитру красок традиционных фильмов: шлемы виртуальной реальности позволят переключаться с простого "смотрения" кино на полную погруженность в тот или иной эпизод фильма - по желанию самого зрителя.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Шлемы виртуальной реальности на головах тех, кто пришел на вечер встречи с Линетт Уоллворт (2016 г.)

"Представьте, что вы смотрите, скажем, "Безумный Макс: Дорога ярости" с устройством на голове, позволяющим переключаться - щелчок, и вы уже в кабине рядом с Фуриосой, мчитесь по пустыне на полной скорости".

Технология виртуальной реальности развивается очень быстро, и, кажется, ее возможности не имеют границ.

Интересно, что Стивен Спилберг в 2016 году предупреждал режиссеров об опасности виртуальной, смешанной реальности: ведь зритель, обладая свободой действий, может выбрать совсем не то направление, которое имел в виду рассказчик истории.

Но многим этот момент - когда зрители сами выбирают, в какую сторону развиваться сюжету - представляется скорее положительным, поскольку поддерживает мысль, высказанную Хейлигом: "кинематограф будущего больше не будет изобразительным искусством, он станет искусством игры сознания".

В этом, наверное, и состоит разница между "повествованием" и "проживанием".

