Шпильки против кроссовок: откажется ли высокая мода от высокого каблука?

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Чем глубже неуклюжие (но баснословно дорогие) кроссовки проникают во все сферы жизни - от шоппинга до красной ковровой дорожки престижных фестивалей и премий, тем противоречивей отношение к туфлям на шпильке. Откажется ли мода от высокого каблука?

Для кого-то высокий каблук символизирует собой угнетение женщин, для других он может означать самые разные вещи - секс, расширение прав женщин или просто грациозность движений.

В январе 2014 года шоу высокой моды Chanel Карла Лагерфельда проходило в вымышленном "Камбон клубе".

Ведомые Карой Делевинь, модели спускались по ступеням широченной лестницы под звуки струнного оркестра. На каждой были украшенные драгоценностями одежды из тонкой ткани, твида или органзы.

И это поистине выглядело как высокая мода, от-кутюр. Но было и серьезное отличие от множества предыдущих показов. На ногах моделей были кроссовки ручной работы, каждая пара которых стоила под 3000 евро. На то, чтобы сшить такие, требуется 30 часов труда.

Возможно, кто-то смотрел на это с недоверчивым изумлением. Но радикальный шаг был сделан. Кроссовку приветствовали в изысканном и гламурном мире высокой моды с теплотой, достойной туфельки принцессы.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Модель Джиджи Хадид в кроссовках на подиуме шоу Versace в 2019 году

Этот функциональный предмет обуви больше не снимают второпях перед входом в офис или в начале вечеринки, кроссовки стали частью роскоши, официально одобренной Chanel.

После того показа прошло пять лет, и феномен модных кроссовок достиг той точки, после которой возврата к прошлому нет.

Побывав на подиуме у Chanel, кроссовки стали еще более безумными на вид, более неуклюжими и - во многих случаях - более дорогими.

Чем ужасней и нелепей, тем лучше. Согласно данным сайта для поиска модных вещей Lyst, в четвертом квартале 2018 года кроссовки запрашивали в четырех из десяти самых частых случаев поиска.

И хотя такие компании как Nike и Adidas первыми увидели, какие возможности открываются перед спортивной обувью, роскошные бренды вскоре наверстали свое. А эти бренды, как известно, мастера создавать нечто, вызывающее желание обладать.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Компания Chanel была на передовой выведения в большой свет дизайнерских кроссовок

В "Инстаграме" полно знаменитостей и так называемых инфлюенсеров (и, конечно, Джиджи и Белла Хадид и Хейли Бибер тоже там) - и все они гордо носят неуклюже выглядящие кроссовки, причем с чем угодно, от коктейльных платьев до джинсов с футболкой.

Среди самых любимых у этих людей кроссовок - Louis Vuitton Archlights и Balenciaga Triple S, и те и другие примерно по 600-1000 фунтов за пару, в зависимости от модели.

Серена Уильямс даже пришла в кроссовках на послесвадебную вечеринку к принцу Гарри и Меган Маркл (кроме кроссовок, на ней было платье от Valentino), что уж говорить о ее собственной свадьбе…

И хотя еще лет десять назад кроссовки никто не рассматривал в качестве пристойной формальной обуви, менталитет общества с тех пор существенно изменился.

Дресс-код во многих случаях стал более свободным, кроссовки допущены на рабочие места, в офисы проник стиль, в котором смешались одежда в стиле стрит и одежда для спортзала.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пухлые кроссовки - как, например, эти, от Louis Vuitton - активно захватывают то модное пространство, в котором ранее царил высокий каблук

"Представители поколений X и Y постепенно отказываются от каблука, оставляя в прошлом сексистскую и дискриминационную идею о том, что женщинам следует ходить в офисе на высоком каблуке", - говорит представитель Lyst Морган Ле Caer.

И, возможно, нет никакой случайности в том, что бум популярности кроссовок совпал с четвертой волной феминизма и дебатов в обществе по поводу небинарной гендерной системы.

"Роскошные кроссовки - это знак времени и движение в направлении более инклюзивного способа одеваться", - считает Лючия Сави, куратор лондонского музея Виктории и Альберта.

Секс и власть

Если высокий каблук - это орудие патриархальности, созданное для того, чтобы притормозить женщину, то модные кроссовки - это ответный удар.

Но означает ли происходящее конец высоких каблуков? Вряд ли.

Сегодня наши отношения с обувью, вызывающей головокружение, остаются источником непростых феминистских дебатов.

Символизм высокого каблука часто зависит от контекста и личного мнения.

"Это обувь для тех моментов, когда мы на взводе - для обложек журналов, для демонстрации амбиций, для красных ковровых дорожек, церемоний награждения, совещаний на самом высоком уровне, залов суда, парламентских зданий, кафедр, с которых ведутся дебаты", - пишет в своей вышедшей в марте книге "Высокий каблук" Саммер Бреннан.

"Парадоксально (а может быть, и нет!), что в 150-летней истории индустрии фетиша высокий каблук рассматривался как обувь для секса", - добавляет она.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Персидские вельможи были среди тех, кто сделал популярными шлепанцы на каблуках

Отношения между каблуками и властью зависят от исторической эпохи и места. Факт состоит в том, что каблуки поначалу носили представители сильного пола - чтобы подчеркнуть свою мужественность.

Каблук пришел в Европу из Азии в конце XVI века. Такую обувь тогда надевали всадники, чтобы нога не выскальзывала из стремени.

У европейцев он ассоциировался с военной мощью Персии, поэтому каблук был с энтузиазмом воспринят мужской частью населения. И только потом такую обувь начали носить женщины и дети.

Людовик XIV, правивший Францией с 1643 по 1715 год, был одним из первых "инфлюенсеров", промотировавшим высокий каблук.

Его разукрашенные башмаки не подходили для больших физических нагрузок - этим подчеркивался королевский статус их владельца.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В эпоху правления короля Людовика XIV дворяне носили обувь на высоких каблуках - и как символ статуса, и для удобства при езде верхом

И сегодня в некоторых отраслях человеческой деятельности высокий каблук по-прежнему остается требованием женского офисного дресс-кода.

В 2016 году представитель аутсорсинговой компании Portico отправил домой регистратора Николу Торп из-за отказа носить в офисе обувь на высоком каблуке.

Торп не сдалась, разгорелся скандал, более 150 тысяч подписали петицию, призывающую запретить работодателям требовать от женщин носить высокий каблук. Было даже проведено парламентское расследование на предмет сексизма таких требований. Но никаких изменений в законе пока не последовало.

Высокие каблуки по-прежнему входят в стандартный дресс-код для всякого рода красных ковровых дорожек.

Например, в 2015 году Каннский кинофестиваль подвергся критике после того, как выяснилось, что женщинам не позволяли пройти по красной дорожке, если они игнорировали правило высоких каблуков и приходили в обуви на плоской подошве - даже если она и была украшена драгоценными камнями.

Актеры и актрисы, среди которых были Эмили Блант и Бенисио Дель Торо, высказались против тиранического подхода организаторов фестиваля к женской одежде, а в 2018-м Кристен Стюарт демонстративно прошла по красному ковру босиком.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кристен Стюарт идет босиком по красной ковровой дорожке Каннского кинофестиваля - то ли в знак протеста против его пресловутого дресс-кода для женщин, то ли потому, что под дождем скользко

Но переменчивая природа модных трендов напоминает нам о том, что как только тенденция становится мейнстримом, маятник вкусов начинает двигаться в противоположном направлении.

Повсеместное распространение кроссовок означает лишь то, что ренессанс высокого каблука - не за горами.

И действительно, уже можно заметить признаки того, что дизайнеры моды отказываются от кроссовок как тренда, что показали последние недели моды.

Демна Гвасалия, креативный директор модного дома Balenciaga и человек, первым ставший продвигать роскошные "папины кроссовки", не включил в последнюю осенне-зимнюю коллекцию совершенно ничего в "кроссовочном стиле".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Декоративные, но не слишком высокие каблуки набирают популярность

Но даже если волна популярности кроссовок и пошла на спад, Бет Голдстайн, эксперт по модной обуви и аксессуарам в NPD Group, считает, что приемлемость кроссовок в формальном контексте говорит о серьезных подвижках в женской моде.

"Я не считаю, что это просто блажь, для случайной прихоти кроссовки были с нами слишком долго - потребители делают приоритетом для себя комфорт при напряженном образе жизни. Рост популярности [кроссовок] естественным образом замедлится, но они останутся движущей силой рынка".

Согласно исследованию, проведенному Mintel в 2018 году, покупатели в США в возрасте от 18 до 34 лет с наибольшей степенью вероятности - именно та возрастная группа, представители которой требуют от обуви комфорта (37%).

"Комфорт, функциональность и интересные детали - в противоположность чувству, что одеваться надо для кого-то", - подчеркивает Натали Кингэм, директор моды и закупок в Matches Fashion.

"Плоская подошва все популярнее - идет ли речь о громадных, разукрашенных ботинках или о более спортивной версии сандалей".

Кингэм добавляет, что даже те, кто продолжает носить каблук, требуют более комфортной его высоты, менее 90 мм.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Каблуки в последних модных коллекциях были явно ниже - как, например, у Bottega Veneta

Сави считает, что мы никогда полностью не откажемся от каблуков, но наши с ними отношения будут развиваться.

"Высокий каблук на протяжении столетий играл определенную роль в обществе и культуре, и я не думаю, что это так просто пройдет. Каблук-шпилька может перерасти во что-то еще, где высота по-прежнему будет играть роль".

Вместо того, чтобы запрещать туфли на высоком каблуке, лучше освободить их от навязанных гендерных ожиданий

Мужские туфли на каблуке в последние годы все чаще проникают на подиумы и красные дорожки, и это дает нам подсказку: отношение общества к высокому каблуку может снова измениться.

Такие бренды, как Gucci, Calvin Klein, Saint Laurent и Balenciaga, демонстрируют обувь на высоком каблуке в своих коллекциях, часто добавляя рисунки и блестящие элементы.

В 2018 году итальянский люксовый дизайнер Франческо Руссо запустил в производство линию обуви на высоком каблуке-шпильке, размеры которой (от 35 до 45-го) говорят о том, что она предлагается как женщинам, так и мужчинам.

"Это не ради полемики, это не ради политики, - сказал он в интервью Vogue. - Просто общество таким образом двигается вперед. Я считаю, что это наша обязанность как людей, производящих продукты в ответ на запросы мира".

Коллекция с ограниченным тиражом оказалась столь популярна, что заняла постоянное место в предложениях этого бренда.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сапоги и туфли на высоком каблуке все чаще предлагаются мужских размеров - такие, например, мы видим на телеведущем Джонатане Ван Нессе

Еще один бренд пытается поставить традиционный символизм высоких каблуков с ног на голову - бруклинская компания Syro.

Она продает шикарные сапоги мужских размеров своим покупателям - мужчинам, транссексуалам и тем, кто относит себя к небинарному гендеру.

Бренд официально заявляет, что его цель - пропагандировать "разнообразие через наглядность" и "расширение прав через сообщество".

Может быть, в этом-то и суть. Вместо того, чтобы запрещать туфли на высоком каблуке, лучше освободить их от навязанных гендерных ожиданий и общественных норм.

Ведь это не более чем пара туфель. И носить их или не носить - личное дело каждого.

В конце концов, то, что для одного патриархальное или физическое угнетение, для другого может быть прорывом к свободе.

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Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Culture.