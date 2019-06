Новая романтическая комедия по сценарию Ричарда Кертиса помещает главного героя в ситуацию, в которой, наверное, хотели бы оказаться многие. Джеку Малику предлагается самый короткий путь к статусу суперзвезды - но почему же его это так смущает? Давайте разберемся с помощью обозревателя BBC Culture Карин Джеймс.

Попробуйте представить себе: однажды утром вы просыпаетесь в мире, в котором никто никогда не слышал о "Битлз" и их песнях. Кроме вас.

Во всем остальном этот мир такой же - ваши друзья, ваши знакомые, ваша любимая музыка, все популярные рок-группы вроде бы на месте… Но поиск в интернете по слову "битлз" выдает только картинки жуков.

Музыкант и певец, мечтавший стать звездой, но не ставший, Джек Малик попал в дорожное происшествие, когда однажды вечером ехал на велосипеде по улице.

В большей части мира каким-то образом отключилось электричество, все фонари погасли, и Джек очнулся уже в больнице - причем в какой-то странной альтернативной реальности, где абсолютно всё Джеку знакомо, кроме…

В компании друзей Джек (с выбитыми в аварии передними зубами) привычно берет гитару и начинает петь грустную и красивую битловскую песню Yesterday ("Вчера").

Когда замирает последний аккорд, друзья в ошеломлении. Подруга Джека Элли не может сдержать слез.

"Боже! - говорит она. - Когда это ты успел написать такую прекрасную песню?"

"Да это не моя песня, - удивленно говорит Джек. - Это же "Битлз". - "Кто-кто? - пожимают плечами друзья. - Никогда о таких не слышали". - "Ну как же, Джон Леннон, Пол Маккартни! Это была великая группа!" - "Ну, это далеко не Coldplay..." - снисходительно улыбаются друзья.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Режиссер-постановщик "Вчера" Дэнни Бойл рассказывает о фильме

Вот тогда Джек и предпринимает поиск в интернете. И ничего не находит. Нет в этом мире никаких Леннона, Маккартни, Харрисона и Ринго Старра.

И тогда до Джека доходят все блестящие перспективы ситуации, в которую он попал.

Этот парень из провинциального английского Саффолка с детства мечтал стать звездой, учился музыке, писал песни, пытался продать свой талант (если, конечно, он у него был) ведущим студиям, но все бесполезно. В конце концов он решил бросить заниматься музыкой, хотя и был от этого в отчаянии.

И тут вдруг такая возможность - можно исполнять песни "Битлз", и никто не будет знать, что они не твои… Джек колеблется - но чем он рискует, кроме мук совести?

Он начинает петь эти песни как собственные. И - чудо! - даже в заурядном исполнении они звучат прекрасно. Джек быстро становится звездой мировой величины…

Реальность альтернативная, но трогательная

Сценарист фильма Ричард Кертис знаменит своими романтическими комедиями, лучшие из которых - "Четыре свадьбы и одни похороны" и "Реальная любовь" (в которой он впервые выступил как режиссер).

Мир, который создает Кертис, настолько притягателен, что нам хочется, чтобы он был реальностью, пишет обозреватель BBC Culture Карин Джеймс. Он полон эмоций, радости и... разбитых сердец.

Ситуации и персонажи более яркие и захватывающие, чем в нашей повседневной жизни. Ну и, конечно, герои обладают неотразимым шармом - как у Хью Гранта.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Британский актер Химеш Патель не особенно известен за пределами Великобритании. Но теперь все может измениться

"Вчера" унаследовал все эти качества, вот только главный роман развивается не между героями картины, а между "Битлз" и зрителем. Музыка ливерпульской четверки фактически образует бесконечный плейлист длиной в целый фильм.

Итак, Джеку Малику, которого играет Химеш Патель, не хватает собственного таланта, чтобы стать знаменитостью, но с помощью битловского репертуара он довольно легко покоряет музыкальный Олимп.

Между Джеком и его подругой детства Элли (Лили Джеймс) существует романтическое чувство, в котором они сами долго не признаются, но зрителям оно хорошо заметно.

Любовь любовью, а комедия постоянно прорывается в ткань фильма. Весело смотреть на мучения Джека, когда он пытается вспомнить слова то одной, то другой песни, которые он якобы сам написал. А это действительно непросто - даже для фаната "Битлз".

Только поначалу тексты битловских песен были довольно примитивны, но в более поздних альбомах появились сложные образы и загадочные обороты, в том числе и у Пола Маккартни.

Джек мучается, вспоминая слова Eleanor Rigby: как же звали того, кто штопал по ночам носки, и что, черт возьми, Элинор хранила в кувшине у двери?

Но вот момент, который тронет музыкальные струны в сердце не только битломана, но и человека (предположим, что такой существует на самом деле!), никогда не слышавшего "Битлз": когда Джек сольно исполняет The Long and Winding Road или Let It Be, мы вдруг осознаем, насколько прекрасны эти мелодии сами по себе, даже в устах этого бесхитростного парня, напрочь лишенного харизмы Маккартни или Леннона.

Эй, чувак! Don't make it bad

Комедия тоже удалась. Даже когда мы натыкаемся на шутки, с которыми нас уже познакомил трейлер фильма, они не перестают быть смешными.

Мира Сайал великолепна в роли матери Джека, когда она по секрету сообщает соседу, что сын сочинил новую песню, название которой - Leave It Be.

Актеры в ролях второго плана очень естественны. Известный британский музыкант Эд Ширан практически играет самого себя.

Отправляясь на гастроли в Россию, он просит Джека выступить на разогреве публики. И когда Джек тут же пишет подходящую для этого случая песню (догадайтесь, какую!), Ширан вдруг понимает, что это ему надо выступать на разогреве у друга.

Режиссер Дэнни Бойл ("На игле", "28 дней спустя", "Миллионер из трущоб") вроде бы не очень ассоциируется с романтическими комедиями, но его простой стиль как нельзя к месту, когда надо соблюсти баланс между естественностью, нежностью и грандиозными сценами типа концерта на крыше, когда Джек поет Help!, или концерта Ширана на стадионе "Уэмбли".

В то же время Бойл никогда не позволяет большим концертным номерам затмить ситуацию постоянного этического и эстетического выбора, перед которым поставлен обычный парень, попавший в диковинную ситуацию.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Автор сценария Ричард Кертис (на снимке слева) и режиссер Дэнни Бойл

Когда Джек подписывает контракт со звукозаписывающим лейблом и отправляется в Лос-Анджелес, Кертис не приукрашивает мир советников и руководителей этой отрасли, старающихся продвигать на рынке своего нового гения.

Например, Ширан, услышав Hey Jude, предлагает внести улучшение в текст - dude ("чувак") вместо Jude. Действительно, кто такой Джуд? Логично? На протяжении фильма нам осторожно поясняют: гений не имеет ничего общего с логикой.

Удивительно, но если и есть у фильма слабое место, то это как раз романтическая история Элли и Джека, считает обозреватель BBC Culture. Их чувства и несложившиеся отношения заслуживают более продуманной подачи.

Элли в исполнении Лили Джеймс искренняя и привлекательная, но стоило ли ее одевать и причесывать так старомодно, что она выглядит ходячим стереотипом школьной учительницы?

В один из моментов ей удается вызвать у зрителя чувства, напоминающие о фильме "Ноттинг-Хилл" (когда один из влюбленной пары знаменит, а другой нет).

Элли говорит Джеку (возможно, понимая это слишком поздно): "Я полжизни ждала, когда ты проснешься и полюбишь меня. Но я школьная учительница, а ты величайший в мире исполнитель и автор песен".

Тем не менее, хотя любовная линия в фильме и пресновата, та часть, которая связана с "Битлз", делает "Вчера" картиной, безусловно достойной просмотра.

Пару раз возникает ощущение, что настоящие Пол или Ринго вот-вот появятся и выведут Джека на чистую воду. Но вас ждет ошеломляющий момент - внезапное потрясение, невероятный визуальный трюк, когда просто отваливается челюсть от изумления.

Работы Ричарда Кертиса часто вызывают споры. Накануне каждого Рождества "Твиттер" лопается от дискуссий вокруг "Реальной любви": половина людей обожает это кино, другая половина считает его чуть ли не свидетельством упадка цивилизации.

Но Кертис никогда не отступает от сентиментального чувства, лежащего в основе его историй, и он имеет на это право. Если вы среди тех, кто считает его фильмы слишком слащавыми, единственное, что можно добавить про "Вчера" - тут вам самим решать, заключает обозреватель BBC Culture Карин Джеймс и ставит фильму оценку: четыре звезды из пяти возможных.

---

Фильм "Вчера" должен выйти в российский прокат 19 сентября.

Прочитать оригинальный текст рецензии Карин Джеймс на английском языке можно на сайте BBC Culture.