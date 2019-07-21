Почему “Когда Гарри встретил Салли” - лучшая романтическая комедия всех времен

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Через 30 лет после выхода на экраны фильма Роба Райнера и Норы Эфрон обозреватель BBC Culture еще раз его посмотрел и обнаружил гениальное новшество, которое, на его взгляд, принесло такой успех этой романтической комедии.

К тому времени, как зазвучит песня, сопровождающая титры в конце фильма "Когда Гарри встретил Салли", мы уже понимаем: главные персонажи идеально подходят друг другу. Но что еще мы знаем о них? Ответ: не очень-то много.

Мы знаем, что Салли Олбрайт (Мег Райан) обычно требуется часа полтора на то, чтобы выбрать сэндвич, и что Гарри Бернс (Билли Кристал) считает "Малломарс" (американское шоколадное печенье) самым лучшим печеньем всех времен.

Однако нам неизвестно, есть ли, например, у Салли и Гарри братья или сестры, живы ли их родители.

Мы не знаем, дразнили ли их в школе, не знаем, нравится ли им работа, и каковы у них планы на будущее. Нам неизвестно, каких политических взглядов они придерживаются.

Тем не менее именно эти пробелы - главная причина того, почему "Когда Гарри встретил Салли" и спустя 30 лет после выхода в 1989 году на экраны считается одной из самых прекрасных романтических комедий, когда-либо снятых.

Есть, конечно, и множество других причин - от блестяще прописанных диалогов до безупречной игры актеров в главных ролях, от цепляющей музыки до вкусно снятых интерьеров Большого Яблока, Нью-Йорка.

Однако подлинное новшество фильма - это то, как его режиссер-постановщик Роб Райнер и сценарист Нора Эфрон избавляют персонажей от биографических деталей, словно расчищая им путь к счастью.

Убрано все, кроме отношения Гарри и Салли к любви, сексу, дружбе и друг к другу.

Правообладатель иллюстрации Emma McIntyre/Getty Images for TCM Image caption Голливуд. Мег Райан и Билли Кристал на 30-летии фильма "Когда Гарри встретил Салли"

Результат - романтическая комедия, в которой оставлена самая суть: в ней есть любовь и в ней есть комедия. И больше ничего.

Тактика эта настолько проста и результат ее настолько замечателен, что очень легко забыть, насколько смелой и необычной она была для своего времени. Еще труднее вспомнить романтическую комедию с компонентами в таком же чистом виде.

Что там выходило на экраны примерно в одно время с "Гарри и Салли"? История пожарного с большой душой и таким же большим, нечеловечески длинным носом ("Роксана")?

Рассказ о том, как амбициозная секретарша воспользовалась шансом и притворилась начальницей, по ходу дела лишив начальницу ее жениха ("Деловая девушка")?

История вдовы с жестким характером, внезапно влюбившейся в брата своего жениха ("Во власти луны")? Или история продавца овощей и фруктов, полюбившего русалку ("Всплеск")?

А теперь посмотрите на "Когда Гарри встретил Салли", где нет ничего, кроме универсальных истин о том, каково это - быть одиноким и каково это - влюбиться.

В фильме настолько отсекается все лишнее, не имеющее смысла для отношений мужчины и женщины, что одно из рабочих его названий было простое "Парень знакомится с девушкой".

Правообладатель иллюстрации Stephen Shugerman/Getty Images for AFI Image caption Роб Райнер и Билли Кристал в 2007 году в Голливуде вспоминали фильм "Когда Гарри встретил Салли"

"Когда мы только собирались снимать этот фильм, нам хотелось, чтобы в нем мужчины и женщины разговаривали о мужчинах и женщинах, и все, - говорит Райнер. - Только то, что в итоге подталкивает мужчину и женщину вступить в отношения друг с другом".

Идея пришла Райнеру в голову, когда развалился его первый брак (с Пенни Маршалл), и он был вынужден вернуться к образу жизни холостяка.

Он и его друг Эндрю Шайнман рассказали Эфрон о своих чувствах и ощущениях, Эфрон добавила этим рассказам женскую перспективу и превратила исповедальные разговоры в киносценарий, который сделали еще лучше импровизации Кристала.

Искренность "Гарри и Салли" во всем - от объятий сразу после полового акта до притворных оргазмов - была революционной

На афишах фильма красовался вопрос: "Может ли секс разрушить идеальную дружбу между мужчиной и женщиной?" Однако это была лишь одна из тем, затронутых в этой кинокартине.

В те дни, когда еще невозможно было представить степень откровенности, с которой люди будут выставлять напоказ в интернете самые интимные подробности своей жизни, искренность "Гарри и Салли" во всем - от объятий сразу после полового акта до притворных оргазмов - была революционной.

"Фильм мог сработать только при одном условии, - говорит Райнер. - Нам нужно было честно показать, что на самом деле чувствуют мужчины и женщины и что они на самом деле думают обо всем этом".

Правообладатель иллюстрации Richard Levine/Corbis via Getty Images Image caption Закусочная Katz's в Нью-Йорке, где снималась знаменитая сцена симуляции оргазма

И в некоторые моменты фильма нам словно подтверждают: из него убрано все, кроме этих чувств и мыслей.

Вначале Гарри и Салли - два незнакомца, у которых общее только то, что оба закончили Чикагский университет. Они едут в машине Салли в Нью-Йорк, и поскольку надо убить 18 часов пути, Гарри говорит: "Почему бы тебе не рассказать про свою жизнь?"

В более стандартном сценарии Салли с готовностью начала бы рассказывать трогательные истории о детстве, о любимом песике или котике. Но в "Когда Гарри встретил Салли" она меняет предмет беседы.

"Они взрослеют у нас на глазах"

Спустя несколько лет Гарри и Салли пытаются свести друг друга со своими знакомыми Джесс и Мари. Они начинают рассказывать о себе ("Гарри из Нью-Джерси" - "Салли пишет для журнала "Нью-Йорк"), но Джесс и Мари это совершенно неинтересно. Создатели фильма опять подсказывают нам: неважно, откуда люди и чем они занимаются. Важно, насколько они нравятся друг другу.

И это то, во что все время упираются Гарри и Салли. В большинстве других романтических комедий героев разделяют всевозможные преграды - то они живут в разных городах ("Неспящие в Сиэтле"), то - в разных странах ("Четыре свадьбы и одни похороны"), то неожиданная беременность ("Немножко беременна"), то культурная пропасть ("Моя большая греческая свадьба"), то глупая статья в журнале ("Как отделаться от парня за 10 дней")...

Правообладатель иллюстрации Bruce Glikas/FilmMagic/Getty Images Image caption Нора Эфрон (слева) - писатель и автор многих сценариев. На снимке 2009 года - она с Мэрил Стрип, игравшей в бродвейской постановке по автобиографическому роману Эфрон

Но когда действие в фильме "Когда Гарри встретил Салли" доходит до наших дней, герой и героиня одиноки, оба живут в Нью-Йорке и хорошо ладят друг с другом. Нет ничего такого, что не позволило бы им стать парой - за исключением их собственных страхов и комплексов.

А почему еще Салли застает Гарри в книжном магазине, в отделе "Личностный рост"? Вот его-то личностный рост и изучается в фильме.

Одно из удивительных и дерзких решений авторов фильма - они дают главным героям время созреть, посмотреть, как живут другие, наделать собственных ошибок

"Так много романтических комедий, в которых все действие втиснуто в один вечер или в одни выходные, - говорит Тамар Джефферс Макдональд, автор изданного BFI Film Classics справочника к фильму "Когда Гарри встретил Салли".

"Одно из удивительных и дерзких решений авторов фильма - они дают главным героям время созреть, посмотреть, как живут другие, наделать собственных ошибок. В конце концов они, побитые в жизненных баталиях и усталые, становятся теми, кто они есть на самом деле. Они взрослеют у нас на глазах".

В документальном фильме о том, как создавался "Гарри и Салли", Эфрон суммирует это так: "В романтической комедии есть две традиции - христианская и иудейская. В христианской есть настоящее препятствие. В иудейской, пионер которой Вуди Аллен, главное препятствие - невроз мужского персонажа".

Звучит достаточно правдоподобно, но Эфрон и Райнер развили эту "иудейскую традицию ромкомов" еще глубже, чем Аллен, применив ее в отношении не только героя, но и героини.

Уникальность фильма "Когда Гарри встретил Салли" в том, что разногласия между героем и героиней очень тонкие, почти незначительные.

Правообладатель иллюстрации robbie jack/Corbis via Getty Images Image caption История Гарри и Салли имела успех и на сцене лондонского Королевского театра "Хеймаркет" (в ролях - Люк Перри и Элисон Хэнниган)

Интересно, что когда в июле 1989-го фильм вышел на экраны, на телевидении начался показ нового американского комедийного телесериала "Сайнфелд", и во многом эти ромком и ситком поразительно схожи.

И в том, и в другом главный герой - циничный шутник еврей, у него есть лучшая подружка, отношения с которой платонические (в основном), и есть лучший друг, который все время беспокоится.

И там, и там обсуждаются такие проблемы, как снятие квартиры в Манхэттене, правильное количество времени, по прохождении которого позволительно назначить свидание разведенной, а также (как же без них!) имитация оргазмов.

Оба этих фильма показывают, что комедии не нужен какой-то странный или в высшей степени концептуальный сценарий. Если она достаточно смешна и проницательна в отношении человеческой природы, в ней можно просто рассказывать, как это - встречаться с человеком в Нью-Йорке.

На телевидении этот урок был отлично усвоен авторами сериалов "Друзья", "Секс в большом городе" и многих других.

Однако на киноэкране мы видим гораздо меньше попыток использовать успешную формулу "Когда Гарри встретил Салли".

Возможно, потому, что оригинал получился настолько хорош. Как и печенье "Малломарс" - самый лучший, на все времена.

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Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Culture.