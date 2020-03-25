Тест: что вы знаете об описании чумы и других болезней в книгах и кино?
- 25 марта 2020
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Эпидемии чумы и других болезней, порой выдуманных, часто появлялись в классической литературе и кино. Пройдите наш тест и вспомните самые известные из них. А если в ближайшее время будете не сильно заняты, то кое-что можете даже перечитать и пересмотреть.