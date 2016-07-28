Убивающие себя животные - не самоубийцы. А кто же?

Мелисса Хогенбум

BBC Earth

Автор фото, Dominik QN/CC by 2.0 Подпись к фото, Конечно, собаки умеют чувствовать. Но понимают ли они, что такое убить себя?

Действительно ли собаки, киты, лошади и другие животные способны намеренно лишать себя жизни? Или самоубийство - чисто человеческое изобретение? Обозреватель BBC Earth попыталась разобраться в этом вопросе.

В 1845 году в еженедельнике Illustrated London News была опубликована любопытная заметка.

В ней говорилось о том, что "здоровая, ухоженная и породистая" черная собака якобы "бросилась в воду", пытаясь покончить жизнь самоубийством.

Ее лапы, писал журналист, были "совершенно неподвижны" при том, что собаки в воде никогда не ведут себя подобным образом.

Более того: когда ее вытащили из воды, она "вновь побежала к реке и снова попыталась утопиться".

В конце концов "ухоженная собака" преуспела в своем суицидальном намерении и погибла.

Если почитать прессу викторианских времен, создается впечатление, что это самоубийство было вовсе не единичным случаем.

Вскоре в популярных газетах появились еще две схожие истории: об утопившейся утке и кошке, повесившейся на ветке дерева после смерти ее котят.

Но в чем же заключается истинная причина подобных случаев?

Мы знаем, что животные могут страдать от расстройств психики так же, как и люди: они чувствуют стресс и депрессию - состояния, которые приводят к самоубийствам среди людей.

Мы также знаем, что сегодня у животных обнаруживают типы поведения, которые раньше считались исключительно человеческими.

Но входит ли в их число суицидальное поведение? Могут ли животные на самом деле сознательно пытаться покончить с собой?

Автор фото, Alflo/Naturepl.com Подпись к фото, Некоторые собаки не могут пережить смерти своих хозяев и тоже умирают

Этот вопрос родился не вчера: им задавались еще древние греки. Более 2000 лет назад Аристотель описал жеребца, который бросился в пропасть после того, как узнал, что, подобно Эдипу, по незнанию совокупился с собственной матерью.

Во II веке нашей эры греческий ученый Клавдий Элиан посвятил этой теме целую книгу.

В ней он перечислил 21 случай явного суицидального поведения животных, включая дельфина, позволившего поймать себя в сеть, нескольких собак, отказавшихся от еды после смерти своих владельцев, и орла, который "принес себя в жертву на погребальном костре своего хозяина".

Среди викторианской публики XIX века идея самоубийств у животных была популярной и не ограничивалась историей об утонувшей "ухоженной собаке".

Психиатр Уильям Лодер Линдси приписывал таким животным "самоубийственную меланхолию" и писал, что перед суицидом те "буквально впадают в состояние ярости и одержимости".

Эта идея была сразу же с готовностью подхвачена группами защитников животных, например британским Королевским обществом защиты животных от жестокого обращения.

Активисты-зоозащитники пытались очеловечить эмоции животных, рассказывает специалист по истории медицины Дункан Уилсон из Манчестерского университета (Великобритания), опубликовавший в 2014 году исследование, посвященное историческим свидетельствам случаев самоубийств среди зверей.

По его словам, это делалось с целью показать, что "животные разделяют с человеком способность к самоанализу и волю, включая волю к самоубийству от горя или ярости".

Автор фото, Thinkstock Подпись к фото, В 1875 году журналы писали об олене, который разбился насмерть, чтобы его не затравили собаки

Например, на обложке журнала "Мир животных" за 1875 год, издаваемого Королевским обществом, был изображен олень, совершающий самоубийственный прыжок в пропасть.

В редакционной статье, сопровождавшей рисунок, утверждалось, что "олень бросился навстречу страшной смерти, чтобы не стать добычей преследователей".

Однако с развитием медицины в XX веке отношение к суициду стало принимать более научный характер, и поток "героических портретов" животных-самоубийц начал иссякать.

Вместо этого, говорит Уилсон, фокус общественного внимания сместился на более массовые суициды, происходящие, как правило, в ответ на давление среды.

Самоубийство стало в большей степени "социальной болезнью". Вспомним хотя бы леммингов, которые якобы стаями маршируют с отвесных утесов, или выбрасывающихся на берег китов.

Но Уилсон не ставил перед собой задачу ответить на вопрос, действительно ли животные совершают самоубийства.

Вместо этого его работа подводит к другому выводу: изменение отношения к человеческому суициду оказало влияние и на истории, которые мы рассказываем о животных.

Автор фото, iStock Подпись к фото, Вопреки популярному представлению, лемминги вовсе не бросаются вниз с утесов

Впрочем, найти прямой и недвусмысленный ответ на этот вопрос решил другой исследователь.

Подобные истории не должны вводить нас в заблуждение, утверждает психиатр итальянского Университета Кальяри Антонио Прети, тщательно изучивший научную литературу о самоубийствах среди животных.

Проштудировав около 1000 исследований, опубликованных за последние 40 лет, он не нашел подтверждений тому, что дикие животные могут сознательно идти на самоубийство.

Случаи, подобные описанным у Элиана, - "антропоморфные сказки", считает он.

Сегодня исследователям уже известно, что массовые смерти леммингов вызваны неудачным стечением обстоятельств при одновременной миграции плотной популяции этих грызунов.

Если же домашнее животное умирает вслед за своим хозяином, говорит Прети, это может быть вызвано разрывом социальных связей.

Животное вовсе не принимает сознательное решение умереть: просто оно было настолько привязано к своему хозяину, что не может брать еду у другого человека.

"Считать, что оно умерло по своей воле, как умирает человек после смерти супруга, означает просто проецировать на него в романтическом духе человеческий подход ", - убежден ученый.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Выбрасываясь на берег, киты вряд ли совершают самоубийство

Этот пример служит указанием на один немаловажный факт: стресс может повлиять на поведение животного таким образом, что это поставит под угрозу его жизнь.

Именно такая ситуация сложилась в мае 2016 года в парке SeaWorld на острове Тенерифе.

Сеть облетело видео, на котором рожденная на воле косатка выбрасывается на площадку возле своего бассейна и проводит на суше около десяти минут.

В десятках статей утверждалось, что животное пыталось таким образом покончить с собой.

Известно, что косатки ведут себя по-разному в дикой природе и в неволе: учитывая разницу в размерах между океаном и маленьким бассейном, это неудивительно.

Далекая от естественной обстановка вызывает у касаток стресс и заставляет их постоянно выполнять повторяющиеся движения: тереться о стенки бассейна, скрежетать зубами...

В подобных ситуациях, говорит Барбара Кинг из Колледжа Вильгельма и Марии в штате Виргиния (США), необходимо понять, насколько глубокие эмоции испытывают эти животные. Это поможет нам определить, что же заставляет их причинять себе вред.

"Насколько мне известно, подавляющее большинство случаев так или иначе связаны с вмешательством человека - браконьерством или содержанием в неволе", - считает Кинг, написавшая ряд работ об ощущении горя и суицидах среди животных.

Многие животные, которые содержатся в травматичных для них условиях, страдают от стрессов, посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) и депрессии.

Сообщалось, что в Китае на ферме по разведению медведей одна медведица задушила своего детеныша, а потом убила себя.

Это произошло после чрезвычайно болезненной операции по извлечению катетером желчи из желчного пузыря медвежонка: это вещество иногда используется в китайской медицине.

Журналисты, писавшие об этом случае, предполагали, что медведица убила себя и своего сына, чтобы избавиться от долгих лет будущих мучений.

Но более вероятно, что перед нами еще один пример неестественного поведения, вызванного стрессом и долгим содержанием в оторванных от природы условиях.

Кроме того, такое поведение можно считать "попыткой животного вырваться из неволи", указывает Прети.

Автор фото, Thinkstock Подпись к фото, Косатки не привыкли жить в стесненных условиях

Еще один широко известный вид "животных-самоубийц" - киты, которые выбрасываются на берег даже в дикой природе.

Почему они это делают, остается неизвестным до сих пор.

Одна из версий гласит, что больные животные могут искать укрытия в более безопасных мелких водах.

При этом, поскольку киты способны создавать социальные группы, другие особи следуют за больной и выбрасываются на берег вместе с ней.

Сегодня это предположение называют "гипотезой больного лидера", но в контексте суицида его не рассматривают.

У саморазрушающего поведения может быть и другое объяснение - простое, но еще менее очевидное.

Существуют паразиты, которые влияют на мозг своих хозяев и меняют их поведение таким образом, чтобы обеспечить себе наиболее выигрышные условия существования. Зачастую при этом хозяин погибает.

Например, когда паразит Toxoplasma gondii заражает мышь, он "отключает" ее врожденный страх перед кошками. Паразит размножается, когда кошка съедает мышь.

В 2013 году исследователи выяснили, что заражение T. gondii делает мышь бесстрашной навсегда, даже если позже паразит будет уничтожен.

Автор фото, Visuals Unlimited/Naturepl.com Подпись к фото, Этому муравью-зомби уже не помочь: паразитический грибок победил

Подобным образом действует и паразитический грибок Ophiocordyceps unilateralis: он контролирует мозг муравьев, превращая их в зомби.

Под его влиянием насекомые отправляются умирать в места, благоприятные для развития грибка.

Не будем забывать и про паучих, отдающих себя на съедение паучатам. Хотя при этом они умирают, эта жертва - не самоубийство, а крайнее проявление родительской заботы.

Тело матери-паучихи становится первой питательной едой, исключительно важной для выживания ее потомков.

Впрочем, чтобы сказать, что в таком поведении нет суицидальных мотивов, необходимо сначала определить, где они есть.

Общее определение самоубийства гласит, что это "акт намеренного лишения себя жизни".

Мы знаем, что некоторые животные убивают себя. Но происходит ли это намеренно?

Для матери-паучихи, например, основным мотивом может являться не смерть, а желание накормить детей.

Медведица, о которой шла речь выше, могла повести себя неестественно из-за стресса, а не от намеренного желания убить себя и своего детеныша.

Некоторые ученые считают, что ответа на этот вопрос не существует.

Умственные способности животных недооценивались долгое время, но мы до сих пор не умеем читать их мысли.

"Я не уверена, что наука может ответить на этот вопрос [о самоубийствах среди животных], - говорит Кинг. - Мы можем увидеть, как они ведут себя, например, в горе, но не можем оценить, какой ущерб причинен животному, или степень преднамеренности его поступка".

Но есть и те, кто не согласен с этой точкой зрения. Они утверждают, что люди убивают себя преднамеренно, а животные - нет, из-за различий в способности к познанию.

Ключевая разница, по их мнению, состоит в том, что мы способны мысленно заглядывать далеко в будущее.

Автор фото, Ernie Janes/Naturepl.com Подпись к фото, Бесстрашие не входит в число мышиных добродетелей

Планировать могут многие животные. Некоторые птицы запасают еду, а обезьяны бонобо и орангутаны сохраняют изготовленные орудия труда, чтобы воспользоваться ими вновь.

Но, видимо, для этих действий не требуется отвлеченное понимание сущности жизни.

Чтобы спланировать самоубийство, необходимо четко осознать свое место во вселенной и представить себе, что тебя больше не будет. Для этого необходимо воображение.

"Человек обладает способностью воображать различные сценарии, обдумывать их и встраивать в общий контекст", - говорит Томас Саддендорф, специалист по эволюционной психологии из Квинслендского университета в Австралии.

"Если сравнить человека с его ближайшими ныне живущими родственниками среди животных, то обнаружится некое фундаментальное различие, касающееся умения человека мысленно путешествовать во времени".

Но это умение зачастую выходит нам боком. "Мы беспокоимся о множестве вещей, которые не можем изменить, и иногда испытываем непрекращающуюся тревогу из-за того, что, возможно, никогда не случится", - отмечает Саддендорф.

Большинство из нас способно справиться с этими тревогами. От природы мы наделены оптимизмом, умением видеть будущее в розовом свете, но у людей, страдающих депрессией, этот механизм дает сбой: будущее зачастую кажется им мрачным.

"Клинические психологи подбираются к осознанию и разгадке важной роли, которую играют различные виды предвидения и прогнозирования для нашего психического здоровья", - объясняет Саддендорф.

Автор фото, Anup Shah/NAturepl.com Подпись к фото, Животные не зря боятся своих естественных врагов

Для людей в депрессии истинность окружающего мира очень важна, соглашается Аджит Варки из Калифорнийского университета (Сан-Диего, США), известный как автор множества работ о человеческой уникальности и нашей способности отрицать смерть. "Одна из неопровержимых истин заключается в том, что все мы умрем".

Но люди обладают поразительной способностью игнорировать это знание. Варки называет ее "причудой эволюции".

"Нам необходимо это умение отрицать смерть, - утверждает он. - Иначе мы просто забились бы в угол и ничего не делали".

Вместо этого некоторые люди совершают безрассудные поступки: штурмуют опасные горные вершины, превышают скорость, принимают наркотики, изменяющие их сознание.

Поэтому Варки полагает, что все случаи якобы самоубийств среди животных можно объяснить иными причинами.

К примеру, животные могут оплакивать своих сородичей, отличать живых от мертвых и бояться трупов. Но они не боятся смерти как факта.

"Они боятся опасных ситуаций, которые потенциально могут привести к смерти", - поясняет Варки.

Автор фото, Bin Yang Подпись к фото, Известно, что обезьяны оплакивают своих погибших сородичей

Такой взгляд выглядит более логично. Если бы животные, как многие из людей, не испытывали страха смерти, зебры осознанно паслись бы рядом со львами, рыбы плавали под боком у крокодилов, а мыши смело встречали бы взгляд змеи.

Если бы животные осознавали себя в той же степени, что и мы, они бы, вероятно, могли прекратить защищать свою территорию или искать пищу.

Но их врожденная соответствующая реакция на страх имеет вескую причину: она сохраняет им жизнь.

Мы - единственные животные, способные осознать свою смертность и смириться с ней, считает Варки, именно потому, что обладаем оптимизмом и развитым самосознанием.

"Что есть самоубийство? - спрашивает Варки. - Это реализация стремления к смерти, но как можно стремиться к ней, если ты не осознаешь, что смертен? Вот почему вполне логично предположить, что самоубийство - чисто человеческое изобретение".