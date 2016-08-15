У кого самое страшное в мире жало?

Правообладатель иллюстрации MYN/Gil Wizen/naturepl.com

Жало для причинения боли врагам и впрыскивания яда используют многие живые существа, но они покажутся вам невинными младенцами по сравнению с теми чудовищами, о которых рассказывает обозреватель BBC Earth Элла Дэйвис.

Жало - одно из самых жестоких изобретений природы.

Начать хотя бы с того, что оно причиняет боль, вонзаясь в плоть, словно острая пика. Но жало - это еще и химическое оружие, которое впрыскивает дозу токсинов непосредственно в кровоток.

Чье же жало страшнее всех прочих жал; кого из животных следует избегать любой ценой?

Этот вопрос сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Можно задуматься о том, кто жалит больнее всех, или о том, чей яд самый токсичный или самый смертоносный - а это не одно и то же.

Начнем с боли. Проверить, кто жалит больнее всего, легче легкого: надо просто позволить себя ужалить.

Правообладатель иллюстрации Martin Dohm/naturepl.com Image caption "Муравей-пуля" (Paraponera clavata)

В рамках своего знаменитого эксперимента энтомолог Джастин Шмидт позволил во имя науки множеству насекомых жалить себя и разработал свой собственный индекс боли с душераздирающими описаниями ощущений от жала каждого из них.

Несчастные жители Центральной и Южной Америки, вероятно, согласятся со Шмидтом, что больнее всего бывает от жала муравья-пули. Само название этого насекомого вызывает ассоциации с болью от огнестрельного ранения.

У муравья совсем немного яда, зато они живут колониями по 10 тысяч насекомых

А самую щедрую порцию яда - 2,5 миллиграмма - в свою жертву впрыскивает дорожная оса рода Pepsis. Однако Шмидт утверждает, что укус этот "по сути, нетоксичный, просто болезненный".

Муравьи вида Pogonomyrmex Maricopa, напротив, обладают, пожалуй, самым мощным ядом из всех жалящих насекомых. У каждого муравья совсем немного яда, зато они живут колониями по 10 тысяч насекомых, готовых вместе отразить любую угрозу, что может оказаться очень опасным.

Это важно понимать: жалящие насекомые не только причиняют боль, но и могут представлять угрозу жизни и здоровью. В частности, своими опасными жалами известны скорпионы.

Правообладатель иллюстрации Daniel HEUCLIN/naturepl.com Image caption Желтый скорпион (Leiurus quinquestriatus)

Скорпионы - обладатели одного из самых устрашающих с виду жал: последний сегмент хвоста, тельсон, заканчивается у них иглой и парой ядовитых желез.

Впрочем, специалист по изучению скорпионов Лоренцо Прендини из Американского музея естественной истории утверждает, что из 2000 известных видов скорпионов лишь около 20 имеют "медицинское значение", то есть представляют угрозу жизни человека.

Желтый скорпион известен под названием "смертельный охотник", а андроктонус означает "человекоубийца"

Все кроме одного из этих опасных скорпионов относятся к семейству бутидов, представители которого проживают в разных частях света: от Мексики до Бразилии и от юга Африки до Индии. Однако самые страшные из них сосредоточены в своего рода "горячей точке".

"В Северной Америке и на Ближнем Востоке много очень ядовитых видов, - рассказывает Прендини. - Самое большое число случаев со смертельным исходом приписывают желтому скорпиону (Leiurus quinquestriatus) и различным видам андроктонуса, особенно южному (A. australis) и толстохвостому (A. crassicauda)".

Желтый скорпион также известен под названием "смертельный охотник", а андроктонус означает "человекоубийца". И это не преувеличение.

Правообладатель иллюстрации MYN/Gil Wizen/naturepl.com Image caption Androctonus bicolor

Автоктонус южный - бесстрашное существо, которое не роет нор, но прячется в щелях, в том числе в стенах деревенских домов.

Этот скорпион может вырастать до 10 сантиметров в длину, а его яд содержит мощные токсины, поражающие нервную систему.

"Последствия отравления ядом скорпиона зависят от количества попавшего в организм яда и степени его токсичности - силы воздействия на клеточном уровне", - уточняет Прендини.

"Таким образом, более крупный скорпион, чей яд содержит менее мощные токсины, но который способен впрыснуть в жертву больше яда - такой, как A. australis или Parabuthus granulatus, - может нести более серьезную угрозу жизни, чем небольшой скорпион с более мощным ядом, тем не менее попадающим в организм меньшими дозами, - например, Leiurus quinquestriatus".

Из 2000 видов известных науке медуз угрозу для жизни человека представляют только 10-15 видов

Большинство здоровых взрослых людей способны выжить после того, как их ужалил скорпион, но только при условии оказания квалифицированной медицинской помощи, в том числе получения антидота.

"Большинство случаев смерти в результате интоксикации ядом скорпиона происходят у маленьких детей, престарелых или больных", - рассказывает Прендини.

"Основная масса случаев нападения скорпиона приходится на сельскую местность, населенную бедняками и расположенную недалеко от ареала обитания скорпионов".

Отчасти из-за того, что смерть от жала скорпиона чаще всего происходит в отдаленных местах, имеющиеся данные о подобных случаях нельзя считать полностью достоверными. То же относится к самым опасным жалящим обитателям океанов.

Правообладатель иллюстрации Visuals Unlimited/naturepl.com Image caption Муравей-бульдог (Myrmecia piliventris) жалит свою жертву

Медузы и их сородичи для охоты на добычу и самозащиты пользуются стрекательными клетками, которые называют нематоцистами.

Эти специализированные клеточные структуры действуют как крошечные гарпуны. Некоторые из них, вонзаясь в плоть, несут ядовитый заряд, направленный в первую очередь на то, чтобы замедлить движения быстро плавающей добычи - например, рыбы.

Из 2000 видов известных науке медуз угрозу для жизни человека представляют только 10-15 видов.

На совести C. fleckeri большинство смертей от укуса медузы в Австралии

Но вот их близкие родственники кубомедузы, которые, несмотря на такое похожее название, относятся к другой группе, могут быть по-настоящему опасными.

Самая крупная из них - морская оса, или австралийская кубомедуза (Chironex fleckeri), вес которой может достигать килограмма. Ее многочисленные трехметровые щупальца утыканы сотнями ядовитых иголок, воздействующих на мышечную и нервную ткань.

Правообладатель иллюстрации Aflo/naturepl.com Image caption Компасная медуза - крапива северных морей (Chrysaora melanaster)

"На совести C. fleckeri большинство смертей от укуса медузы в Австралии, тогда как другие виды Chironex повинны в убийствах в других местах", - поясняет знаток медуз Лайза-Энн Гершвин из австралийского федерального научного ведомства под названием Государственное объединение научных и прикладных исследований.

В частности, если измерять опасность жала скоростью наступления смерти, австралийская кубомедуза возглавит этот хит-парад.

На каждом углу у них по щупальцу, которые могут достигать в длину стократного размера всего тела

"C. fleckeri считается самым ядовитым животным в мире, - рассказывает Гершвин. - [Ее жертвы] погибают всего за две минуты. И не в некоторых случаях, а очень часто".

"Смерть наступает в результате блокирования сердечной мышцы в сокращенном состоянии, - добавляет она. - После этого выживание маловероятно - нельзя еще больше сжать то, что уже сжато. Так что вся техника безопасности сводится к тому, чтобы избегать укуса и немедленно провести пострадавшему сердечно-легочную реанимацию".

Еще одно название, которое всплывает в разговорах о смертельно опасных кубомедузах, - медуза ируканджи.

Правообладатель иллюстрации Jurgen Freund/naturepl.com Image caption Медуза ируканджи (Carukia barnesi)

До недавних пор считалось, что существует только один вид медузы ируканджи, названной так в честь коренных австралийцев, живущих вдоль северо-восточного побережья страны, где в 1950-х годах впервые был зафиксирован укус этой твари.

Но теперь специалисты различают около 25 видов медуз в отряде карибдеиды - все они обладают наводящей ужас способностью жалить своих жертв и встречаются по всему миру.

Размер колокола у самой маленькой из них - всего один сантиметр, однако на каждом углу у них по щупальцу, которые могут достигать в длину стократного размера всего тела.

Яд, который выпускают стрекательные клетки, расположенные и на щупальцах, и на колоколе, нарушает течение естественных процессов, необходимых для жизни.

Укусы ируканджи не оставляют никаких следов, поэтому, возможно, число сообщений об этих встречах со смертельным исходом меньше, чем число самих случаев

В отличие от укусов других медуз, симптомы в этом случае заметны не сразу. "Синдром ируканджи" начинает проявляться спустя 20-30 минут: у пострадавшего отмечается боль в спине, тошнота, мышечные спазмы и ощущение неотвратимой беды, также возможен сердечный приступ в связи с резким повышением артериального давления.

"Чаще всего из ируканджи встречаются укусы Carukia barnesi - эти медузы просто кишмя кишат, - уточняет Гершвин. - Но медицинская помощь обычно требуется тем, кого ужалила медуза Malo kingi, Alatina alata или Morbakka fenneri - из-за сильной гипертонии, вызываемой их ядом".

По сравнению с австралийской кубомедузой яд ируканджи "гораздо мощнее при равном объеме", но, по словам Гершвин, при условии своевременного оказания медицинской помощи вероятность смерти от укуса ируканджи ниже.

Однако следует отметить, что укусы ируканджи не оставляют никаких следов, поэтому, возможно, число сообщений об этих встречах с невидимыми убийцами меньше, чем число самих случаев.

При этом за период с 1883 года в водах Австралии от укуса австралийской кубомедузы погибло 68 человек.

Правообладатель иллюстрации NAture Production/naturepl.com Image caption Японский гигантский шершень (Vespa mandarinia japonica)

Впрочем, сегодня от укуса медузы умирает не так много людей - благодаря информированию о сезонном появлении опасных медуз и повышению качества лечения.

Поэтому в поисках жалящих животных, повинных в массовых убийствах, нам придется вернуться на сушу.

Азиатский гигантский шершень - самое крупное в мире жалящее насекомое, которое прозвали "адским шершнем".

В Японии от укуса гигантского шершня, вызывающего сильный отек, ежегодно умирает 30-50 человек.

Медоносные пчелы… имеют большое количество мощного яда, нападают тысячами и весьма агрессивны

В китайском городском округе Анькан в 2013 году в результате сезонного увеличения количества шершней за три месяца погиб 41 человек.

По крайней мере, на первый взгляд похоже, что по количеству жертв эти насекомые обгоняют другие виды. Однако необходимо сделать важную оговорку: количество смертей в результате нападения скорпионов и кубомедуз недостаточно задокументировано, то есть прямое сравнение получается некорректным.

Впрочем, не исключено, что самое смертоносное жало принадлежит тем, без кого мы, пожалуй, не могли бы обойтись.

Шмидт утверждает, что тот вид, который представляет самую большую опасность - или, по крайней мере, заслуживает наибольшего уважения, - прекрасно знаком нам всем - это медоносные пчелы.

Правообладатель иллюстрации Simon Colmer/naturepl.com Image caption Медоносные пчелы (Apis mellifera) живут колониями

Все эти пчелы относятся к роду Apis. В Европе и Северной Америке многим прекрасно известны европейские медоносные пчелы (A. mellifera), тогда как в Азии чаще встречаются гигантские пчелы (A. dorsata).

"Медоносные пчелы A. mellifera и A. dorsata имеют большое количество мощного яда, нападают тысячами и весьма агрессивны", - пишет Шмидт.

При количестве укусов менее 500 риск серьезной интоксикации невелик

У большинства людей укус одной пчелы вызывает просто местную боль и отек. Однако у жалящей пчелы происходит выброс тревожного феромона, что является сигналом к нападению для ее сородичей.

Впрочем, для наступления смертельного исхода укусов должно быть очень много. По словам Шмидта, в большинстве случаев "при количестве укусов менее 500 риск серьезной интоксикации невелик".

Конечно, очень неприятно, когда тебя жалит несколько сотен пчел, но большинство из нас от этого не умрет.

В то же время есть несколько факторов, из-за которых жала медоносных пчел можно назвать самыми смертоносными.

Правообладатель иллюстрации Tim Martin/naturepl.com Image caption Африканская пчела-убийца (Apis mellifera)

Во-первых, из-за любви человека к меду медоносные пчелы распространились по всему свету. Помимо всего прочего, это означает, что человек часто вступает с ними в контакт, повышая тем самым вероятность нападения.

Во-вторых, некоторые медоносные пчелы отличаются особой агрессивностью.

За несколько десятилетий пчелы-убийцы отправили на тот свет сотни человек

Одомашненные пчелы воспитаны в послушании хозяевам, но в Африке дикие медоносные пчелы гораздо чаще в массовом порядке нападают на хищников.

В ХХ веке они были завезены в Южную Америку и за это время распространились на север, где их называют "пчелами-убийцами".

За несколько десятилетий пчелы-убийцы отправили на тот свет сотни человек. Однако нападают они только в том случае, если считают, что кто-то угрожает их улью.

Правообладатель иллюстрации Visuals Unlimited, Inc/naturepl.com Image caption Европейская медоносная пчела (Apis mellifera)

Если оставить их в покое, они почти наверняка оставят в покое и вас.

Наконец, смертельным может оказаться и один-единственный укус, если у вас разовьется аллергическая реакция.

Анафилаксия наступает в том случае, если иммунная система человека слишком сильно реагирует на какой-либо аллерген, вызывая быстрое развитие отека, следствием которого являются повреждение тканей и затруднение дыхания.

Наиболее острая реакция, которую называют анафилактическим шоком, может вызвать асфиксию, особенно на фоне такого заболевания, как астма.

Подобная реакция может проявиться и при укусе муравья, шершня или медузы, но случаи пчелиных укусов с анафилактическим шоком фиксируются чаще.

К счастью, анафилаксия - не очень распространенное явление. Например, в Великобритании от пчелиных укусов умирает менее трех человек в год, тогда как в США их число достигает примерно 55 человек.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Earth.