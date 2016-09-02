Животным с большим мозгом всё труднее выжить - из-за нас, людей

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Обладание крупным мозгом и развитым интеллектом имеет не только очевидные преимущества, но и скрытые недостатки. Почему большой размер собственного мозга представляет для некоторых видов животных угрозу - вплоть до их вымирания?

Крупный мозг человека долгое время считался его величайшим достоянием. Мы умны, мы поселились практически в каждом уголке Земли, приспособив среду обитания к собственным потребностям, мы создаем все более сложные технологии, которые упрощают нашу жизнь.

Все это было бы невозможно, не имей мы столь развитый мозг.

Несмотря на то, что для работы этого органа требуется много ресурсов, люди являются живым подтверждением того, что издержки могут быть оправданы - в биологическом смысле.

И хотя постоянное развитие мозга требует дополнительной нагрузки, мы нашли способы решения этой проблемы.

Тем не менее мозг не всегда столь важен, как это принято считать. Например, у морских губок его вовсе нет, однако это не мешает им прекрасно жить.

Некоторые ученые даже считают, что когда-то у губок был мозг, однако они избавились от него - вероятно, потому что существам, которые обитают на скалистом дне океана, без мозга проще выжить.

Последние исследования показывают, что из-за большого мозга некоторые млекопитающие могут столкнуться с серьезными проблемами или даже с угрозой вымирания. Учитывая вышесказанное, это неудивительно.

Правообладатель иллюстрации Ole Jorgen Liodden/Naturepl.com Image caption Бенгальские тигры - под угрозой вымирания

На сегодняшний день многие крупные млекопитающие Земли - на грани вымирания.

В исследовании, опубликованном в августе 2016 года, говорится, что около 60% крупнейших млекопитающих занесены Международным союзом охраны природы (МСОП) в список видов, находящихся под угрозой.

Наибольшему риску подвергаются животные, обитающие в странах Африки к югу от Сахары и в Юго-Восточной Азии - носороги, слоны, львы, тигры и гориллы.

Ведущий автор исследования, Уильям Рипл из Колледжа лесного хозяйства Университета штата Орегон заявил: "Чем больше я узнаю о том, что сейчас происходит с крупнейшими в мире сухопутными млекопитающими, тем сильнее опасаюсь, что мы можем потерять их как раз в тот момент, когда наука только начинает открывать их огромное значение для природы".

Мозг слона вряд ли поместится в голове мыши

В этой научной работе, созданной при участии 43 экспертов в области дикой природы и опубликованной в журнале BioScience, подчеркивается факт, давно известный специалистам по охране окружающей среды: крупным животным угрожает все большая опасность исчезновения.

Это происходит по нескольким причинам. Крупным животным требуется больше пищи и более обширная среда обитания, и они чаще становятся жертвами браконьеров.

Кроме того, по мере увеличения площадей вырубки лесов (чтобы прокормить растущее население планеты, требуются все новые и новые сельскохозяйственные земли) привычные им условия жизни меняются.

Однако существует менее известная причина, повышающая риск вымирания крупных млекопитающих: их большой мозг.

Правообладатель иллюстрации Jabruson/Naturepl.com Image caption Чем крупнее тело, тем большего размера мозг необходим для того, чтобы им управлять

С одной стороны, это очевидно, ведь у крупных животных, как правило, большой мозг.

"Мы знаем, что размер мозга напрямую зависит от размера тела, ведь мозг слона вряд ли поместится в голове мыши", - говорит специалист в области сохранения биоразнообразия Мануэла Гонсалес-Суарес из Университета Рединга (Великобритания).

Виновником нарушения этого баланса, по-видимому, является человек

"Верно и обратное: лишь в очень редких случаях крупные животные имеют маленький мозг".

Однако Гонсалес-Суарес задалась вопросом: все ли так просто? Может ли размер мозга млекопитающего напрямую влиять на степень риска вымирания вида?

И если это так, почему большой мозг может принести проблемы своему обладателю?

В рамках исследования, опубликованного в мае 2016 года, Гонсалес-Суарес и ее коллеги изучили 474 вида млекопитающих, чтобы понять, какие конкретные характеристики увеличивают риск их исчезновения.

Они обнаружили, что у большого мозга есть явный минус: его наличие приводит к возникновению ряда проблемных особенностей.

Правообладатель иллюстрации Anup Shah/Naturepl.com Image caption Гориллы носят детенышей на себе в течение нескольких лет

Например, у животных с более крупным мозгом беременность длится дольше, а детеныши требуют большего внимания со стороны родителей.

Это означает, что для размножения этим млекопитающим требуется больше времени, и за один раз они обычно приносят меньше потомства.

Так, например, самка гориллы в среднем практически непрерывно заботится о детеныше в первые три года его жизни, а рожает всего раз в три-четыре года.

Более длительный период беременности и кормления также означает, что потомство чаще умирает, не достигнув зрелости.

Люди захватили господство на Земле, заставив других животных страдать

"Эти особенности, в свою очередь, увеличивают риск вымирания, так как популяции не способны быстро расти или своевременно компенсировать более высокую смертность", - говорит Гонсалес-Суарес.

Нельзя не отметить, что в прошлом большой мозг, вероятно, помог млекопитающим - в особенности нам, людям - приспособиться к изменению среды обитания.

Тем не менее результаты нового исследования наводят на мысль о том, что крупный мозг - это не так хорошо, как может показаться.

Гонсалес-Суарес говорит, что переломный момент уже пройден, и теперь большой мозг приносит больше проблем, чем выгоды: "Цена слишком высока".

Правообладатель иллюстрации Laurent Geslin/Naturepl.com Image caption Обезьяны отличаются от многих животных своим интеллектом

Виновником нарушения этого баланса, по-видимому, является человек. Соавтор исследования Алехандро Гонсалес-Войер из Национального автономного университета Мексики считает, что животные не в силах приспособиться к изменениям в окружающей среде, вызванным деятельностью людей.

"Они не могут реагировать достаточно быстро, и поэтому поведенческой гибкости, которую дает более крупный мозг и [которая] в прошлом развивалась благодаря положительному отбору, недостаточно для того, чтобы животные успевали за стремительными изменениями, происходящими в настоящее время", - подчеркивает он.

Темпы роста населения столь высоки, что вскоре его численность может стать критической

В общем, как ни парадоксально, другие животные с большим мозгом сейчас страдают от того, что наш собственный крупный мозг помог нам изменить мир.

К схожим выводам пришли авторы еще одного исследования, посвященного взаимосвязи между размером мозга и тела и опубликованного в феврале 2016 года.

Эрик Абельсон из Стэнфордского университета изучил черепа 1679 животных, принадлежащих к 160 видам, чтобы оценить размер их мозга.

Оказалось, что у животных, которые подвергаются наибольшему риску вымирания, отношение массы мозга к массе тела выше. Среди них - малая лисица и онцилла, отнесенные МСОП к видам, находящимся в состоянии близком к угрожаемому (англ. Near Threatened, NT, одна из категорий Международного союза охраны природы - Ред.) .

Правообладатель иллюстрации Denis-Huot/Naturepl.com Image caption На носорогов часто охотятся из-за их рогов

На первый взгляд может показаться, что человек - исключение из этого правила: у нас большой мозг, а количество населяющих Землю людей растет.

Однако темпы этого роста столь высоки, что вскоре численность населения может стать критической.

Более того, несмотря на наши высокие умственные способности, именно из-за нас температура на Земле растет угрожающими темпами.

"Возможно, мы достаточно умны, чтобы заботиться о собственной выгоде, но все же недостаточно умны для того, чтобы понять, что мы разрушаем свою планету", - говорит Гонсалес-Суарес.

Гонсалес-Войер согласен с этим, однако отмечает, что многие из нас уже осознали свою ответственность.

Дело в том, считает он, что нам не хватает мотивации для того, чтобы изменить свое поведение, ведь пользу это принесет лишь будущим поколениям.

"Проблема лежит скорее в культурной плоскости", - говорит он.

Правообладатель иллюстрации Ole Jorgen Liodden/Naturepl.com Image caption Резкие изменения климата - угроза существованию полярных медведей

В целом результаты всех этих исследований позволяют предположить, что в какой-то момент на Земле больше не останется всем известных и обладающих крупным мозгом видов.

Гонсалес-Суарес надеется, что ее выводы помогут экологам правильно распределить ограниченный объем имеющихся у них средств и помочь животным, которые подвергаются наибольшему риску вымирания.

Мы не должны спокойно смотреть на то, как теряем свои богатства

Так мы сможем начать компенсировать тот ущерб, который нанесли природе.

"Мы не должны спокойно смотреть на то, как теряем свои богатства", - говорят авторы последнего исследования на тему массового вымирания в журнале BioScience.

"Напротив, мы считаем, что как ученые, изучающие мегафауну, мы должны принять на себя коллективную ответственность за предотвращение сокращения видового разнообразия".

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Earth.