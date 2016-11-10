Разгадано ли происхождение древних шотландских каменных кругов?

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Предназначение древних каменных кругов, которые встречаются на территории Шотландии, - одна из самых давних загадок археологии. Обозреватель BBC Earth рассказывает о новой теории их происхождения.

По всей Шотландии разбросаны мегалиты - каменные нагромождения разной формы, часто представляющие собой вертикально стоящие валуны или обтесанные ветром плиты, образующие круги.

Два из этих каменных кругов - Стеннесс на Оркнейских островах и Калланиш на острове Льюис - считаются одними из самых древних в Великобритании. Их возраст насчитывает около 5 тысяч лет. И таких кругов в шотландских деревнях еще много.

Поскольку некоторые из камней весят по десять тонн и даже больше, очевидно, что их транспортировка была сопряжена с колоссальными трудностями.

Но истинная причина появления каменных кругов и выбора их расположения на протяжении многих веков остается тайной.

Впрочем, одна группа ученых заявляет о том, что ответ на этот вопрос уже известен.

Исследователи нашли подтверждения в пользу того, что мегалиты были ориентированы на космические тела, то есть расположены таким образом, чтобы быстрее находить в небе Солнце, Луну и звезды и наблюдать за ними.

Но, может быть, это еще не всё.

Правообладатель иллюстрации Chmee2/CC by 3.0 Image caption Каменный круг Калланиш был построен пять тысяч лет назад

Стеннесс и Калланиш были сооружены около пяти тысяч лет назад, в эпоху неолита, известную еще под названием Каменный век. В то время общины уже стали вести оседлый образ жизни и заниматься сельским хозяйством.

Вскоре после этого люди эпохи неолита начали устраивать места для поминовения усопших. Одним из таких мест стали мегалиты.

Том предположил, что вертикально установленные камни служили в качестве обсерваторий

Гипотеза о том, что эти мемориалы возводились с учетом тогдашних представлений об астрономии, не нова.

Ученый по имени Александр Том начал изучать расставленные по территории Великобритании камни в 1930-х годах и посвятил этому несколько десятилетий.

Обратив внимание на геометрическую правильность этих сооружений, пусть даже и состоящих из валунов разной формы, Том предположил, что вертикально установленные камни служили в качестве обсерваторий - мест, из которых удобнее всего было наблюдать за звездами.

Результаты своих изысканий ученый опубликовал в 1955 году, примерно через 30 лет после начала исследований.

Сейчас, более чем полвека спустя, ученые вернулись к рассмотрению этой идеи, о чем свидетельствуют итоги нового исследования, опубликованные в августе 2016 года в международном научном журнале по археологии Journal of Archaeological Science: Reports.

В статье более подробно рассматривается гипотеза Тома о наличии связи мегалитов с астрономией и проводится новая оценка причин сооружения в Шотландии каменных кругов.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Мегалиты Стеннесса на шотландских Оркнейских островах

Сначала ученые рассмотрели взаимосвязь между каменными сооружениями и астрономическими событиями. Затем они сопоставили полученные данные с рельефом местности и высотой над уровнем моря.

"Мы обнаружили, что линия горизонта вокруг этих сооружений имела только две разных формы очертаний - это уже само по себе невероятно - и что Солнце и Луна всегда были расположены в этом рельефе в совершенно определенных точках, - рассказывает ведущий научный сотрудник Гейл Хиггинботтом из Аделаидского университета (Австралия). - Эта закономерность характерна для всех этих памятников. Просто поразительно!".

По их разумению, Вселенная подчиняется определенным циклам и состоит из противоположностей

Хиггинботтом приходит к выводу о том, что местность, где размещались камни, была выбрана таким образом, чтобы показать крайние точки восхода и захода Солнца и Луны.

Даже в преимущественно равнинной местности люди выискивали возвышенности, чтобы наблюдать за самыми интересными движениями Солнца или Луны.

При этом Стеннесс и Калланиш считаются самыми древними из подобных сооружений, дату появления которых можно определить с достаточно высокой степенью вероятности. Остальные каменные кольца возводились по этому принципу уже в Бронзовом веке.

Коллектив ученых под руководством Хиггинботтом применил эту "астрономическую" формулу в общей сложности более чем к ста шотландским каменным кругам, и в каждом из них были замечены аналогичные закономерности очертаний линии горизонта.

"Таким образом, мы, по-видимому, имеем дело с традицией, начатой, вероятно, с постройки этих двух каменных сооружений и соблюдавшейся [две тысячи лет]", - утверждает исследовательница.

В других сферах жизни доисторических людей мы не видели ничего, что подтверждало бы такое математическое восприятие мира

Хотя точно узнать, зачем были возведены мегалиты, невозможно, Хиггинботтом полагает, что таким образом люди могли обозначать те места, которые являли собой "постоянное изображение их восприятия Вселенной".

Это означает, что они знали об определенных циклах Солнца и Луны, которые, в свою очередь, обеспечивали их связь с природой.

"Это свидетельствует о том, что, по их разумению, Вселенная подчиняется определенным циклам и состоит из противоположностей: света и тьмы, севера и юга, дня и ночи", - считает она.

Однако у этой гипотезы есть масса противников.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Вид с Калланиша на закат солнца на острове Льюис

Кеннет Брофи из Университета Глазго (Шотландия) готов согласиться с тем, что на сооружение каменных кругов повлиял элемент астрономии. Однако, по его мнению, для понимания мотивов строителей того времени нельзя использовать нынешние научные и математические представления.

"Это слишком современный взгляд на мир, - полагает Брофи. - Их следует изучать с точки зрения расстановки сил в тогдашнем обществе и не увлекаться таинственными математическими расчетами".

"В других сферах жизни доисторических людей мы не видели ничего, что подтверждало бы такое математическое восприятие мира".

Брофи убежден, что эти круги носят ритуальный характер и призваны стать свидетельством могущества.

По сути, это очень большие дома для мертвых и духов

Места их сооружения были выбраны в связи с их особой историей, которая притягивала людей.

К примеру, по его словам, результаты исследований позволяют предположить, что Калланиш был построен таким образом, чтобы с одного каменного круга был виден второй, "словно по задумке сценографа".

Сами камни тоже говорят о многом. Калланиш построен из камней с красивыми прожилками и узорами, демонстрирующих удивительные свойства Земли.

"Люди не смотрели на небо, - утверждает Брофи. - Они стремились изобразить Землю".

Кроме того, очевидно, что в мегалитах совершались общественные ритуалы, в первую очередь, поминовение усопших.

В некоторых местах, в частности, в знаменитом английском каменном сооружении Стоунхендж, находят признаки погребений и кремаций.

Научный сотрудник Абердинского университета (Шотландия) Гордон Ноубл, который специализируется на археологии эпохи неолита, отмечает, что планировка многих шотландских мегалитов аналогична планировке обыкновенных жилых построек.

Однако каменные круги, судя по всему, строились не для живых, а для мертвых. "По сути, это очень большие дома для мертвых и духов", - поясняет он.

По-видимому, смерть была для этих язычников неолитического периода очень значимым явлением.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Калланиш - один из самых древних каменных кругов в Великобритании

"Представляется, что мертвые продолжали оказывать влияние на повседневную жизнь", - рассказывает Ноубл.

По его мнению, не исключено, что люди посвящали больше времени сооружению жилищ для усопших, чем для самих себя.

Хотя некоторые из этих сооружений - например, лежачие каменные круги на северо-востоке Шотландии, - по-видимому, действительно имеют связь с астрономией, Ноубл соглашается с Брофи: одна лишь астрономия не позволяет объяснить, каким образом они были построены.

"Не думаю, что если бы вам потребовалось соорудить что-нибудь, чтобы отметить определенный лунный цикл, вы бы стали использовать валуны такого размера, - считает он. - В этом нет необходимости".

Ноубл утверждает, что каменные круги служили не только для ритуальных целей, но и для демонстрации статуса.

Возможно даже, эти камни стали символизировать самих умерших

Общины могли соперничать друг с другом, возводя все более высокие сооружения и показывая тем самым свое могущество.

Независимо от того, как и почему воздвигались мегалиты, очевидно, что для строителей они были священными.

"Люди тогда не чувствовали себя в такой безопасности, как современные жители западного мира, - поясняет Хиггинботтом. - В те времена еще существовала вера в магическую связь между предметами и явлениями. Люди верили, что, сооружая эти памятники, они соединяют смерть и природу".

Возможно даже, что эти камни стали символизировать самих умерших, чья физическая оболочка истлевала, но камни стояли как "зрители этого великолепного небесного спектакля и смены времен года", рассказывает Хиггинботтом.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Earth.