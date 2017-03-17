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Мир полон стихийных бедствий: почти каждый день нам сообщают об извержениях вулканов, наводнениях, бурях... Так где же жизни человека грозит наибольшая опасность? Обозреватель BBC Earth попытался составить перечень самых страшных мест в мире.

У большинства из нас есть опыт неожиданного столкновения с капризами природы: в конце концов, кто не промокал до нитки под дождем или не обгорал на солнце? Но на Земле есть места, где мать-природа становится настоящей убийцей.

Чтобы найти самые опасные зоны на нашей планете, давайте условно разделим их по принадлежности к четырем стихиям.

Вода

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Водоворот в проливе Сальстраумен (Норвегия)

Безусловно, вода опасна для нас, потому что человек довольно плохо приспособлен к жизни в этой среде.

Несмотря на наши таланты мореходов, по данным Международной морской организации, только в 2012 году в море погиб 1051 человек. Впрочем, лишь малая часть этих смертей напрямую связана со стихией.

Особое географическое расположение может влиять на свойства тех или иных водных бассейнов, делая их более опасными. Например, пролив Сальстраумен в Норвегии имеет пугающую репутацию места с самым быстрым течением на Земле.

Впрочем, родина самых мощных водоворотов в мире изучена настолько хорошо, что туристы могут пересекать этот пролив на надувной лодке в сопровождении опытного шкипера.

71% цунами возникает в Тихом океане

Возможно, морской стихии больше следует опасаться тем, кто находится не в море, а на суше. Люди, живущие на морском побережье, знают, что наводнения крайне опасны.

Например, Мальдивам, которые представляют собой группу невысоких островов и атоллов в Индийском океане, настолько угрожает повышение уровня моря, что их называют "исчезающими островами".

Климат планеты продолжает меняться, и угроза растет с каждым годом. Особенно опасны внезапные наводнения, которые вызываются цунами или штормом.

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Цунами 2004 года в Индийском океане привело к страшным разрушениям (на снимке - то, что раньше было мостом)

Цунами - это резкое перемещение больших объемов воды, при котором волна или серия волн несет разрушительные последствия. Большинство цунами - по сведениям Национальной метеорологической службы США, 71 процент - возникает в Тихом океане.

Тем не менее, как утверждает глава отдела цунами Межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО Торкильд Оруп, цунами, вызванные землетрясениями, могут происходить в любой активной зоне тектонического разлома.

Для защиты людей от этих опасных явлений природы были созданы глобальные системы предупреждения о цунами и минимизации их последствий.

Наводнение на реке Янцзы в Китае летом 1931 года унесло жизни миллионов человек

Но есть места, где предупредить о надвигающемся цунами возможно лишь за 20 минут до его прихода, поэтому число жертв стихии по-прежнему остается высоким.

В 2004 году землетрясение у побережья индонезийского острова Суматра вызвало самое смертоносное цунами в современной истории: его жертвами стали до 280 тысяч человек в 15 странах.

Трудно даже представить себе подобные потери, но при разливах рек гибнет еще больше людей.

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Знаменитая дамба "Три ущелья" в Китае

Считается, что наводнение на реке Янцзы в Китае летом 1931 года унесло жизни миллионов человек, хотя в официальных документах эти цифры занижены.

Обильные снегопады и оттепели предыдущей зимы в сочетании с необычайно сильными дождями стали тогда причиной одного из самых страшных природных бедствий, известных человечеству.

Сегодня на затопляемых поймах крупнейших рек Китая живут миллиарды людей. По мере изменения погодных режимов, наводнения становятся все более серьезной угрозой.

Воздух

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption В столь безмятежных на вид водах озера Киву растворены опасные количества двуокиси углерода

Исследователи обнаружили в Африке несколько так называемых озер-убийц, но вода в них не представляет опасности сама по себе.

Озеро Ньос в Камеруне и озеро Киву на границе Руанды и Демократической Республики Конго таят в себе невидимую угрозу. Они оба расположены в районах вулканической активности, где из-под земли просачивается углекислый газ.

Во время явления, которое ученые называют лимнологической катастрофой, этот газ поднимается над озером, образуя облако.

Если взять средние значения за год, то самым ветреным местом на Земле будет мыс Денисон в Антарктиде

Поскольку двуокись углерода тяжелее воздуха, то это облако движется вниз, вытесняя кислород и убивая все живое вокруг.

После того как в 1980-е годы во время двух таких выбросов в Камеруне погибло более 1700 человек и 3500 голов скота, эксперты разработали методы безопасной и регулярной дегазации этих озер с использованием труб и гидравлических затворов.

На озере Киву, где из-под земли также просачивается метан, люди сумели поставить это явление себе на службу.

Разработан проект использования откачанного газа для выработки электроэнергии, что позволит обеспечить электричеством миллионы людей.

Но убивать могут не только газы. При сильном ветре сам воздух может представлять смертельную опасность.

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Ураганы наносят Гаити огромный ущерб

Если взять средние значения за год, то самым ветреным местом на Земле будет мыс Денисон в Антарктиде, поэтому не стоит удивляться тому, что он необитаем.

Однако сезонные бури несут разрушение и в густонаселенных районах мира.

Самые мощные штормы формируются над теплыми океанскими водами к югу и северу от экватора. Дующие в этих районах пассаты усиливаются за счет перепада давления, а эффект Кориолиса закручивает их в вихри, которые называют ураганами, циклонами или тайфунами.

Опасность циклонов связана с тем, что их трудно предсказать

Считается, что среди островов Карибского бассейна наибольший ущерб ураганы наносят Гаити.

Остров лежит на пути движения ураганов; кроме того, этой бедной стране просто не хватает экономических ресурсов для противостояния стихии.

Населенные пункты расположены на затопляемых территориях, леса, которые служили природной защитой от бурь, уже уничтожены, а экономика недостаточно устойчива, чтобы у страны нашлись средства на создание системы предупреждения о наводнениях или защиты от них.

Йорн Биркманн занимается изучением рисков природных бедствий в Штутгартском университете в Германии. По его словам, опасность циклонов связана с тем, что их трудно предсказать.

"Необходимо отметить, что традиционные маршруты циклонов, скорее всего, будут меняться, - говорит он. - Это означает, что циклоны будут наблюдаться в тех районах, где раньше их не было или появлялось очень мало".

Больше всего людей погибло в результате циклона в ноябре 1970 года

"Эти районы подвергаются наибольшей опасности, поскольку их население и города не готовы к последствиям циклонов".

Биркманн входит в группу, занимающуюся подготовкой ежегодного доклада "Мировые риски", который публикуется Университетом Организации Объединенных Наций.

В этом документе перечисляются наиболее беззащитные перед природными катастрофами страны с учетом их расположения и имеющихся ресурсов. Его цель - привлечение усилий международного сообщества для защиты таких стран.

В 2016 году этот список возглавило Вануату. Ежегодно больше трети жителей этого островного государства страдает от стихийных бедствий.

В 2015 году в течение всего нескольких недель на Вануату произошло землетрясение и извержение вулкана, а затем на остров обрушился страшный циклон "Пэм". По официальным данным, жертвами этих катастроф стали 11 человек.

Эта сравнительно небольшая цифра свидетельствует о действенности глобальных мер по защите людей от природных бедствий (как во время катастроф, так и после них) - благодаря использованию новейшей инфраструктуры и оказанию более эффективной помощи.

Для сравнения, самые страшные человеческие потери от циклона пришлись на ноябрь 1970 года, когда Бангладеш оказался во власти циклона "Бхола". Число погибших составило тогда 500 тысяч человек.

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Следы старого землетрясения в Сан-Франциско

Земля

Самые опасные места на Земле объединяет одно свойство: все они относятся к районам повышенной тектонической активности.

Земная кора состоит из движущихся плит, и в тех местах, где они трутся друг о друга, накапливается потенциальная энергия.

При высвобождении этой энергии образуются разломы, и на поверхность вырываются сейсмические волны, сотрясая Землю мощными толчками.

Самое смертоносное землетрясение, о котором остались документальные свидетельства, произошло в 1556 году в китайской провинции Шаньси. Его жертвами стали более 800 тысяч человек.

Восемь из десяти городов планеты, наиболее подверженных природным бедствиям, расположены на Филиппинах

Поскольку землетрясения также становятся причиной цунами, можно сказать, что они не намерены уступать наводнениям титул самых смертоносных природных бедствий на Земле.

Одна из самых известных границ литосферных плит - это разлом Сан-Андреас, который тянется через весь штат Калифорния на стыке Тихоокеанской и Северо-Американской плит.

Неудивительно, что в Голливуде сняли одноименный блокбастер-катастрофу, посвященный "домашней проблеме". Если в этом районе произойдет сильное землетрясение, оно приведет к серьезным последствиям.

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Разлом Сан-Андреас в Калифорнии

И все-таки наибольшую опасность землетрясения представляют для самых бедных регионов мира.

Города наподобие Лос-Анджелеса и Токио хорошо защищены от землетрясений: благодаря последним достижениям архитектуры здания здесь устойчивы к толчкам и хорошо защищают своих жильцов.

Но этим не могут похвастаться все страны, входящие в так называемое Тихоокеанское огненное кольцо, на которое приходится 81% всех крупных землетрясений.

Согласно Атласу рисков природных бедствий за 2015 год, составленному компанией Verisk Maplecroft, которая специализируется на анализе рисков, восемь из десяти самых подверженных природным бедствиям городов планеты расположены на Филиппинах.

Это островное государство не только входит в Тихоокеанское огненное кольцо, но и расположено в пределах так называемого пояса тайфунов.

Огонь

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Суровый пейзаж впадины Данакиль

Оборотная сторона тектонической активности - деятельность вулканов. В тех местах, где тектонические плиты расходятся, щель между ними заполняет поднимающаяся из недр Земли раскаленная магма.

Впадину Данакиль в Эфиопии часто называют самым суровым местом на Земле. Здесь находится точка стыка трех плит; возможно, именно этот район - самый вулканически активный на планете.

Среднегодовая температура во впадине составляет 34,4 °С, то есть это практически самое жаркое место на Земле.

За последние 400 лет жертвами извержений вулканов стало более 200 тысяч человек

Здесь почти не бывает дождей, пейзаж испещрен вулканическими трещинами, скоплениями горячих источников и солончаками; вполне естественно предположить, что ничто живое не выдержит таких условий.

Но народ афар называет эту землю своим домом.

На самом деле люди часто селятся вблизи опасных природных объектов, включая изрыгающие пламя вулканические горы. Самый известный пример - древний город Помпеи в Италии, который был похоронен под слоем лавы при извержении Везувия.

Видом на действующий вулкан могут похвастаться и некоторые современные города. Неаполь расположен менее чем в 10 километрах от Везувия, а Мехико - в 69 километрах от Попокатепетля.

Согласно исследованию Глобальной сети моделирования вулканической деятельности, опубликованному в 2015 году, за последние 400 лет жертвами извержений вулканов стало более 200 тысяч человек.

Международная группа экспертов перечислила регионы, которые подвергаются наибольшему риску в связи с вулканической деятельностью. Первое место в списке заняла Индонезия.

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Сравнительно недавно, в 2010 году, в Индонезии произошло сильное извержение вулкана Мерапи

В 1815 году извержение вулкана Тамбора на острове Сумбава стало непосредственной причиной гибели 70 тысяч человек, а в северном полушарии этот год запомнился как "год без лета".

Извержение привело к временному изменению климата на планете, то есть общее число его жертв оказалось еще больше за счет голода и болезней.

Совсем недавно, в 2010 году, вулкан Мерапи начал извергать лаву и удушливые облака пепла, что привело к разрушениям и гибели более 350 человек. Тем не менее своевременная эвакуация позволила спасти десятки тысяч жизней.

Своевременная эвакуация позволила спасти десятки тысяч жизней

В будущем жаркая погода может стать не менее опасной, чем раскаленная лава вулканов. В 2003 году в Европе было зафиксировано 70 тысяч смертей в результате теплового стресса, вызванного вторжением масс теплого воздуха и резким повышением температуры.

Тяжелее всего жара переносится в городе, поэтому по мере роста мегаполисов аномально высокая температура воздуха может стать самым опасным природным явлением для немалой части человечества.

Специалисты по снижению риска бедствий приложат все усилия, чтобы обезопасить нас. Но главным источником наших проблем можем оказаться мы сами - наши успехи, наше неконтролируемое размножение и экономическое развитие.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Earth.