Эти восемь животных хоть и выглядят невинно, но очень опасны

Правообладатель иллюстрации Lynn M. Stone/naturepl.com

Эти живые существа могут показаться вам неуклюжими и даже миленькими, но лучше не переходить им дорогу, потому что у каждого из них - свое секретное оружие.

Мягкие и пушистые, с поведением, в котором так и сквозит робость и неуверенность в себе, некоторые - просто малюсенькие, эти животные выглядят так, что ни в коем случае не могут рождать страх или чувство потенциальной опасности.

Некоторые из них выглядят почти беспомощно перед лицом хищников. Другие, как кажется, обремененные необходимостью как-то справляться с собственным неуклюжим телом, выглядят слишком нелепо, чтобы внушать мысль об угрозе.

А между тем эволюция позаботилась о том, чтобы наградить некоторых животных специальными способностями, дав им силу, с которой приходится считаться.

Не верьте мифу о массовых самоубийствах

Правообладатель иллюстрации Erlend Haarberg/naturepl.com Image caption Норвежский лемминг (Lemmus lemmus)

Длина тела этого зверька - не больше 15,5 см, цвет меха - серо-коричневый с добавлением черного, желтоватого и темно-коричневого. Эти маленькие грызуны выглядят пухленькими милыми крошками.

Скандинавскую арктическую зиму они проводят в гнездах под снегом, питаются травами и мхом.

Об этих леммингах сложен миф, что они якобы совершают массовые самоубийства, бросаясь со скалы. Это выдумка. Реальность же состоит в том, что норвежский лемминг обладает сильнейшим инстинктом выживания, и это делает его опасным для врагов.

При столкновении с хищником, превосходящим его по размеру (порой во много раз) лемминги не убегают, а вступают в бой, издавая оглушительные звуки, набрасываясь на врага и кусая его острыми зубами.

Норвежские лемминги куда более агрессивны, чем их сородичи - скажем, сибирские лемминги

В интернете есть много видео, на которых норвежские лемминги отважно сражаются с кошками, дикими птицами и даже такими крупными собаками, как бульмастиф.

По неизвестной нам причине норвежские лемминги куда более агрессивны, чем их сородичи - скажем, сибирские лемминги.

Как рассказывает биолог Мальте Андерссон из шведского университета Гетеборга, однажды он сам испытал степень агрессивности норвежских леммингов: они уже были готовы напасть на него, когда он подошел слишком близко.

Отмахиваясь раковиной направо и налево

Правообладатель иллюстрации Klein & Hubert/naturepl.com) Image caption Если бы улитки могли говорить, то эта ругалась бы на чем свет стоит...

Для многих млекопитающих, птиц и жуков улитки с их мягким мясистым телом - желанная добыча. Раковина, конечно, отчасти защищает этого моллюска, который мгновенно прячется в свой твердый домик при малейшей опасности.

Но представители двух видов сухопутных улиток, живущие на Дальнем Востоке, отличаются своим поведением при встрече с хищником.

Они используют свою раковину не как убежище, а как оружие

Бойцовые улитки - Karaftohelix gainesi (или Ezohelix gainesi) с японского острова Хоккайдо и Karaftohelix selskii с Дальнего Востока России - используют свою раковину не как убежище, а как оружие. Они способны менее чем за секунду развернуть свой панцирь на 180 градусов и, размахивая им, могут отогнать напавшего жука.

Биолог Юта Мории из Университета Хоккайдо в городе Саппоро, описавший этот защитный механизм в работе 2016 года, говорит, что раковина этих улиток куда больше, чем у тех, кто при опасности просто прячется: "Такая большая раковина способствовала развитию мышц, достаточному для того, чтобы размахивать ей".

Попробуй укусить меня за голову

Правообладатель иллюстрации Matthew Maran/naturepl.com Image caption Малый (карликовый) лори (Nycticebus pygmaeus)

Их огромные круглые глаза, симпатичные лица и лапки, похожие на человеческие руки, сделали малых лори любимцами интернета. Эти маленькие приматы - ночные животные, и в дневное время выглядят послушными созданиями - если и двигаются, то очень медленно и задумчиво. В случае опасности они замирают.

Однако у карликовых лори есть секретное оружие - для кого-то смертельное.

Почувствовав опасность, лори часто поднимает лапы над головой. И это не знак того, что он сдается, это оборонительная поза, в которой он подносит поближе ко рту железу, что у локтя.

В некоторых случаях с укушенными может случиться анафилактический шок, кончающийся смертью

Секрет, выделяемый этой железой, смешанный со слюной, превращается в сильнодействующий яд, которым лори смазывает сверху свою голову, превращая ее в токсичный элемент тела.

Лори также может держать яд во рту, приготовив его на случай укуса. Резцы в нижней челюсти обеспечивают попадание яда в рану жертвы.

Как рассказывает Анн-Изола Некарис из университета Оксфорд Брукс, укус малого лори невероятно болезненный. "В некоторых случаях с укушенными может случиться анафилактический шок, кончающийся смертью", - говорит она.

Ученым известны девять видов малых лори, живущие в лесах Юго-Восточной Азии. Яд карликового лори (Nycticebus pygmaeus) содержит 220 соединений.

Я отрыгну на тебя смерть

Правообладатель иллюстрации Jouan Rius/naturepl.com Image caption Птенец глупыша (Fulmarus glacialis) в бою

У птенцов глупыша, северной птицы из семейства буревестниковых, оригинальный способ отражения атак хищников, решивших было, что перед ними легкая добыча.

Как и многие другие птицы из этого семейства, они отрыгивают на напавшего. Неаппетитно, зато эффективно.

Они создают у себя в желудке концентрированную маслянистую жидкость, а потом - при необходимости - выплевывают ее во врага.

Элементы этой жидкости с едким запахом, как выяснилось, содержатся в китовом жире, и она не просто неприятно пахнет - вонь будет преследовать вас годы, если попадет на одежду.

Кроме того, жидкость смертельно опасна. Попав на перья хищной птицы, она лишает их водоотталкивающего эффекта.

Ученые рассказывают, как птицы, попавшие под отрыжку птенцов глупыша, пытаются смыть пахучую жидкость в море, но в результате их перья намокают, они не могут взлететь и часто тонут.

Рябинники нападают на агрессора и испражняются на него

Жертвами птенцов глупыша становятся совы, чайки, цапли, вороны и орланы-белохвосты. Были даже случаи гибели кроликов.

Любая самая невинная птичка очень рискует подвергнуться атаке со стороны птенцов, если слишком приблизится к ним.

Взрослые глупыши тоже способны на такие штуки. Но они это делают не столь неразборчиво, предупреждая агрессора - тряся головой и делая "выстрелы" в воздух.

Удивительно, но сами они, судя по всему, нисколько не страдают от этой жидкости, смертельной для остальных, и легко смывают ее водой.

У некоторых других птиц есть свои способы отогнать хищника, и они столь же неаппетитны. Рябинники нападают на агрессора и испражняются на него, в результате чего перья его слипаются настолько, что он не может летать.

Ты поломаешь зубы о мои кости

Правообладатель иллюстрации Cameron Hudson/Jinzhong Fu/CC by 2.5 Image caption Жаба Leptobrachium boringii (чесночница усатая)

Усы? У самца жабы с юга Китая? Ну да, это, конечно, не совсем усы, а скорее рога на том месте, где у настоящего мужчины должны расти усы - на верхней губе.

Эти рожки прорастают у самцов чесночницы усатой каждую весну в количестве от 10 до 16. Длиной они достигают 5 мм и состоят из тех же прочных фибриллярных белков, что и наши ногти - из кератинов.

Помимо усов, у самцов толще кожа и мощней передние лапы. Соперничая за обладание самкой, они вступают в схватку, пытаясь ткнуть друг друга своими усами-пиками.

Эти двое ломают собственные кости и высовывают их наружу

"Эти шипы похожи на заточенные карандаши, - рассказывает Камерон Хадсон, эколог Сиднейского университета, изучающий жаб. - Они острые, но для того чтобы проткнуть ими кожу, надо приложить определенное усилие".

"Если вы держите в руках такую жабу, она может поцарапать вас, но кожу вам не проткнет - усы недостаточно остры для этого. А вот друг другу они вполне способны поставить синяк или нанести колотую рану".

Когда брачный сезон заканчивается, усы исчезают - видимо, гормоны успокаиваются.

Однако эти брачное применение усов-шипов не сравнится с тем, что проделывают в минуты опасности другие амфибии - волосатая лягушка и испанский ребристый тритон. Эти двое ломают собственные кости и высовывают их наружу.

У лягушки в результате вырастают когти, как у супергероя Росомахи из "Людей Икс". А у тритонов из боков вылезают ребра, что, мягко говоря, затрудняет хищнику процесс их поедания.

На лицо прекрасные, злобные внутри

Правообладатель иллюстрации Lynn M. Stone/naturepl.com Image caption Большая панда (Ailuropoda melanoleuca)

Панды - символ охраны дикой природы, и легко понять почему: у них большие круглые морды, которые природа раскрасила так, что глаза выглядят огромными, и смотрят они на нас с трогательным детским любопытством.

То, как они лениво двигаются и жуют бамбук, сидя вполне по-человечески, делает их в наших глазах еще более милыми.

И хотя они действительно очаровательны, большие панды все-таки медведи, о чем не следует забывать.

Для того чтобы без труда перекусывать бамбуковые стебли, у панд развились дополнительные челюстные мышцы. Что означает: у панд - один из самых мощных укусов среди всех хищных млекопитающих.

На лапах у них - по шесть когтей, этот зверь действует ими довольно ловко и при необходимости может нанести мощный удар.

В дикой природе они не всегда придерживаются вегетарианской диеты и часто разбавляют ее мясом, убивая мелких млекопитающих - таких, например, как пищуха (животное отряда зайцеобразных).

Черно-белая морда панды, которая нам так симпатична, на самом деле предупреждает окружающих о свирепости этого животного

"В старину охотники приманивали панд костью ноги крупного скота, и панды запросто ломали эту кость, а не просто кусали ее, - рассказывает эколог Билл Макшей из Смитсоновского института защиты биологического разнообразия. - Есть множество свидетельств того, как большие панды забираются в загоны к скоту и съедают коз и овец".

В отношении людей панды не агрессивны, но были сообщения о том, что медведицы-панды в одном из китайских заповедников наносили травмы работникам, в частности, животное откусило человеку, одетому в костюм панды, кисть руки и поломало кости обеих рук.

Но наиболее агрессивны панды в отношении друг друга. "Во время брачного периода самцы наносят другим самцам глубокие раны укусами за голову и плечи, - рассказывает Макшей. - Недавняя попытка вернуть больших панд в дикую природу в Китае завершилась тем, что одну молодую панду убили ее взрослые сородичи".

Да и черно-белая морда панды, которая нам так симпатична, на самом деле предупреждает окружающих о свирепости этого животного.

Секретарский удар ногой

Правообладатель иллюстрации Tony Heald/naturepl.com Image caption Птица-секретарь (Sagittarius serpentarius)

Ноги-ходули, как будто подведенные розовым глаза, черные перья, странно торчащие из головы - птицу-секретаря трудно воспринимать всерьез.

Но эта долговязая хищная птица, живущая в африканской саванне, обладает ударом ноги, которому позавидует Брюс Ли.

Согласно исследованию 2016 года, ее удар имеет силу, эквивалентную пяти единицам ее собственного веса, приложенную во временном отрезке в 15 миллисекунд (в десять раз меньше, чем нам требуется для того, чтобы моргнуть).

Эти птицы весят от 3,5 до 4,2 кг, и серии их мощных и быстрых пинков достаточно для того, чтобы затоптать и убить змею, ящерицу или маленькое млекопитающее.

"Если вы промахнетесь в схватке с ядовитой змеей, последствия могут быть необратимыми, - комментирует Стив Португал, зоофизиолог лондонского университета Ройял Холлоуэй. - Поэтому удары ногой требуют от птицы-секретаря контроля, быстроты и точности. Мне бы не хотелось испытать на себе силу такого удара".

Смерть из раковины. Но не мучительная

Правообладатель иллюстрации Franco Banfi/naturepl.com Image caption Один из видов конусов: Conus geographus, наиболее опасный для человека

Их затейливо разрисованные раковины - предмет гордости коллекционеров, а в некоторых частях планеты их носят как ювелирное украшение.

Но внутри этой красивой раковины скрывается одно из самых опасных живых существ на Земле.

Существует примерно 800 различных видов конусов. В основном они живут в тропических водах Тихого океана, но встречаются также у берегов Южной Африки и даже в Средиземном море.

Двигаются они медленно, но очень прожорливы. Их добычей обычно становятся мелкие рыбешки, ракообразные, а также другие моллюски. В охоте они применяют зубы, видоизменные под гарпун. Внутри гарпуна - полость, соединенная с ядовитой железой.

Те, кто выжил, рассказывают, что боли почти не чувствовали

Яд сильнодействующий, способный парализовать добычу за несколько секунд, и у некоторых из них может быть смертелен и для человека (например, Conus geographus, что на снимке), причем шип наиболее крупных конусов способен пробить ткань гидрокостюма.

Нескольких микролитров их яда достаточно для того, чтобы убить до 10 человек.

В то же время укол шипом некоторых других видов конусов не более болезнен, чем укус осы.

Красивые раковины привлекают людей к конусам, и те реагируют на это агрессивно, защищаясь. Официально зарегистрировано не так много смертельных случаев - около 30, однако, по некоторым данным, один из трех, а то и из двух случаев укола шипом конуса заканчивается смертью.

Это не мучительная смерть, поскольку быстродействующий яд конусов содержит обезболивающее. Те, кто выжил, рассказывают, что боли почти не чувствовали.

Ученые выяснили, что яд конусов - сложная смесь из более чем 100 различных токсинов, причем даже в рамках одного вида пропорции компонентов могут различаться.

У некоторых конусов (таких, как опасный Conus geographus) в яде содержится сильнодействующий вид инсулина, парализующий добычу.

Исследователи считают, что яд конусов способен помочь медикам в создании новых лекарств - особенно обезболивающих, не вызывающих привыкания. Например, он уже использован в препарате зиконотид, который представляет собой синтетическую форму одного из пептидных токсинов конуса Conus magus.

Ученые постоянно открывают все новые способы применения токсинов из яда конусов.

Следует, впрочем, подчеркнуть, что уже в исследовании 2013 года содержалось предупреждение: ареалы обитания конусов быстро сокращаются.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Earth.