Удивительный мир круглых животных. Некоторые - очень опасные

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Животный мир потрясающе разнообразен. В нем можно встретить и совершенно круглых существ, и таких, которые становятся шарообразными только в некоторые моменты жизни.

Вот, на наш взгляд, самые интересные из сферических созданий, форма которых помогает им наилучшим образом приспособиться к среде обитания.

Рыба фугу

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Рыба фугу становится круглой, когда захочет. И тогда - берегись!

"Иногда я кругла, иногда - нет, но в основном все-таки кругла".

Представитель семейства фугу (Tetraodontidae), или иглобрюхих, или скалозубовых, или рыб-собак - первый в нашем списке.

Эти сферические пловцы и пловчихи принимают вид шара, чтобы защитить себя от хищников. Они достигают этого, втягивая большой объем воды в свой эластичный желудок, что делает фугу очень неаппетитной на вид и трудной для поедания.

И хотя нам, людям, может быть забавно наблюдать за этими самонадувающимися шарами, дотрагиваться до них не стоит. Большинство из более чем 200 видов иглобрюхих содержат в себе яд нейропаралитического действия тетродотоксин, который в 1200 раз более ядовит, чем цианид.

Некоторые из иглобрюхих еще и с шипами, что окончательно делает их непривлекательными для хищников.

Парадокс состоит в том, что рыба фугу считается в Азии (особенно в Японии) изысканным деликатесом, ее и назвали так по блюду ("фугу"), которое из нее готовят. (Фугу имеют право готовить только специально лицензированные повара, и все равно от блюда из этой рыбы в мире ежегодно умирает некоторое количество человек. - Прим. переводчика.)

Броненосец

Правообладатель иллюстрации leekris/Getty Image caption Броненосцы тоже круглы не всегда, а только тогда, когда хотят поспать. Но поспать они хотят почти всегда

Броненосцев так назвали не в честь военного корабля. Их название по-испански - Armadillo, что значит "малыш в броне".

Существует 21 вид шариков-броненосцев, самый маленький из которых ("розовая фея", или плащеносный броненосец) - чуть больше 15 см в длину.

Броненосцы любят поспать - во сне они проводят примерно 16 часов в сутки. Вы можете назвать их довольно стильными животными - броненосцы бывают красные, желтые, серые, черные и розовые. Очень модные цвета.

Серая неясыть

Правообладатель иллюстрации Andyworks/Getty Image caption Эта птица семейства совиных становится круглой по форме дупла

Это ухающее создание тоже любит показаться круглым. Серая неясыть (Strix aluco) - самая крупная из сов Соединенного Королевства. У неясыти пушистая круглая голова, которую она может повернуть на 270 градусов, что помогает засечь дичь.

Брачный зов неясыти обычно начинается самцом, который запевает свою песню с длинного "ху-у-у-у-у", продолжает более мягким "ху" и заканчивает "хо-хо-ху-у-у-у-у-у".

Самка в ответ издает звук, похожий на "ки-уик", и во время ухаживания парочка поет дуэтом. И это стоит того, чтобы послушать и насладиться красотой, которую нам дарит мать-природа. (Как писал русский поэт Сергей Есенин, "По-осеннему кычет сова/Над раздольем дорожной рани". - Прим. переводчика)

Кольчатый тюлень

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Быть круглым - это большое удовольствие

Но какой же это тюлень? Это какой-то круглый, обточенный волнами морской камешек, у которого почему-то лицо. Или все-таки тюленья мордочка?

Давайте познакомимся с пухлым красавчиком. Этот толстенький экземпляр - кольчатый тюлень (он же кольчатая нерпа, он же акиба). Обычно они предпочитают одиночество, но во время брачного сезона, конечно, проводят некоторое время вместе.

Эти тюлени плавают со средней скоростью 10 км в час, но способны совершать рывки до 30 км в час. ("Целый день лежит тюлень, И ему лежать не лень!" - писал известный детский поэт Борис Заходер. Но, видимо, не всегда лежит. - Прим. переводчика.)

Ёж

Правообладатель иллюстрации Davin G Photography/Getty Image caption Ежи часто сворачиваются в клубок не от хорошей жизни

Евразийский (или лесной) ёж, которого мы часто ласково называем ёжиком, быстро превращается в колючий шар, если надо защититься от хищников. Такая форма помогает ему спрятать те части тела, где нет иголок.

В Европе, Азии и Африке встречаются 15 видов ежей, и все они - ночные животные. Нам и нашим детям порой кажется, что свернувшихся в клубок ежиков можно складывать в корзинку, как грибы, но если не пробовали - лучше не надо. Вряд ли ежики будут в восторге.

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Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Earth.