Вырубимся, как выдра? Почему животные спят в самых невообразимых позах

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Вздремнем, как дельфин? Погрузимся в сон, как кашалот? Прикорнем, как коала? Вырубимся, как выдра? Насколько много на планете разных животных, настолько много и способов спать.

Некоторые из стратегий сна базируются на необходимости защитить себя в бессознательном состоянии, другие исходят из природного окружения или особенностей собственного тела.

А некоторые - просто очень странные и даже эксцентричные.

Одноглазый сон дельфинов

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Чтобы отдохнуть, дельфины отключают половину своего головного мозга. Завидное умение, правда?

Когда ты проводишь всю свою жизнь в воде, для тебя как млекопитающего это может стать проблемой - ведь кислород надо вдыхать и во сне. Как не утонуть, когда ты в бессознательном состоянии?

Дельфинам, когда они бодрствуют, в отличие от рыб, приходится регулярно всплывать на поверхность, чтобы вдохнуть воздуха. Да и отдых в океане, где некуда спрятаться от опасностей, - занятие весьма рискованное. Как же тут спать?

Дельфины приспособились. Они по очереди отключают одно полушарие головного мозга, которое отдыхает, в то время как другое - начеку, следит, чтобы не случилось чего. (Более того, во сне у дельфина открыт один глаз, противоположный бодрствующему полушарию - так млекопитающее не теряет контроль над происходящим.)

Подводный лес из кашалотов

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ученые однажды наткнулись на стадо кашалотов, полностью погруженных в сон и раскачивающихся вертикально в воде

Всегда считалось, что киты, как и дельфины, спят одним полушарием. И это так, но ученые обнаружили нечто удивительное в привычках спать у кашалотов.

Исследователи наткнулись на стадо кашалотов, которые спали как убитые, при этом находясь вертикально в воде и тихонько раскачиваясь. Как рассказывают ученые, это было похоже на странный подводный лес, где вместо стволов деревьев - китообразные.

Когда исследователи приблизились к спящим, те никак не отреагировали, находясь в полном забытьи. И только когда катер ученых слегка подтолкнул одного, все проснулись и уплыли.

Выдры: скованные одной водорослью

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Держись за меня, чтобы нам во сне не потерять друг друга

Нам не раз встречались "мимимишные" фотографии морских выдр, дрыхнувших, держась лапками друг за друга, чтобы во сне не потеряться.

Но выдры этим не ограничиваются. Чтобы подстраховаться, для связки они используют морские водоросли.

Ученые были свидетелями того, как около 100 выдр дрейфовали в океане, завернутые в бурые водоросли, - как большой меховой плот.

Спать как слон - это очень мало

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Слонам свойственно время от времени задремывать на несколько минут в течение дня

Слонам удается поспать всего пару часов в сутки - и даже не одним концентрированным "куском сна". В течение дня они время от времени задремывают на несколько минут.

Возможно, именно из-за этого они почти всегда делают это стоя. Лишь изредка бывает, чтобы сон свалил великана.

Интересно, что слоны, живущие в неволе, спят гораздо больше - ведь им не надо беспокоиться, что на них нападет хищник или браконьер.

Пауку наплевать на наши биологические часы

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Трудно представить, что сон паука будет выглядеть как-то заурядно. На то он и паук

В пауке - с нашей, человеческой точки зрения - есть что-то не от мира сего.

Даже если учесть, что разные животные спят по-разному, все они - вплоть до бактерий - придерживаются 24-часового цикла, периода так называемых циркадных ритмов, определяемого вращением Земли. Но не таков паук.

Ученые обнаружили, что некоторые из пауков-кругопрядов абсолютно игнорируют общепринятое - их организм может функционировать, следуя 17-, 18- или 19-часовому циклу.

Как паук вообще может существовать, живя по таким биологическим часам, - непонятно. Непонятно и то, как он выбирает, когда ему поспать.

Коалы много спят. А что им еще делать?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Когда питаешься листьями эвкалипта, нужно располагать большим количеством свободного времени

Одна из проблем изучения привычек сна животных - порой трудно понять, спят они или нет.

Животных в неволе изучать, конечно, легче, но они ведут себя совсем не так, как их сородичи в дикой природе.

Изучение коал в зоопарках показало, что они могут спать до 22 часов в сутки. Однако во время более подробного исследования, в котором коалы наблюдались и в дикой природе, обнаружилось, что на самом деле коалы спят около 14 часов в сутки. Плюс время на еду, плюс просто отдых.

Дело в том, что питание низкокалорийными листьями эвкалипта не позволяет вести активный образ жизни.

Моржу все равно, где спать и сколько плыть

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Морж может плыть без отдыха до трех с половиной суток

Среди ваших знакомых, возможно, есть люди, которые утверждают, что могут спать в любых условиях. Можете смело называть их моржами.

Было обнаружено, что моржи обладают именно такой способностью - спать где угодно, хоть в океане.

Исследователи видели, как они дремлют на поверхности океана, как лежат на морском дне, как раскачиваются в воде (вертикально, как кашалоты), зацепившись за край льдины своими внушительными бивнями.

В то же время моржи могут очень долгое время обходиться вообще без сна. Сообщалось, что они способны плыть без отдыха до трех с половиной суток подряд.

Воскресающие лягушки

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Лягушки, живущие в арктических условиях, научились возвращаться к жизни после полного замерзания

Лягушки - удивительные существа. Они приспосабливаются практически к любым условиям проживания на нашей планете - хоть к ужасной жаре, хоть к ледяному холоду. Они могут впадать не только в зимнюю, но и в летнюю спячку (когда надо пережить слишком жаркое или слишком сухое время).

Древесные лягушки, живущие в арктических климатических условиях, научились использовать глюкозу как своего рода антифриз (60% воды из клеток их организма становится льдом, остальное заполняет глюкоза, переработанная печенью из гликогена).

С наступлением зимы они погружаются в некий анабиоз, полностью замороженное состояние, при котором у них даже не бьется сердце. А весной снова оживают.

Впрочем, ученым до сих пор неизвестно, как именно лягушки спят в те месяцы, когда не погружены в сезонную спячку или анабиоз.

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