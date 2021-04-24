Как крепкий сон в кровати помог человеку стать разумным

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Неужели человек не стал бы человеком разумным, если бы не научился спать по-человечески?

Умение спать в кровати, видимо, сыграло важную роль в эволюции человека, полагают ученые.

Наблюдать, как спит орангутан - одно удовольствие: огромный оранжево-коричневый ребенок сладко посапывает и видит свои орангутаньи сны.

Эти крупнейшие (рост до полутора метров, вес - до 100 кг) древесные обезьяны (и, как считают некоторые ученые, самые умные из человекообразных обезьян) обожают спать в постели: почти каждую ночь они сооружают себе новое гнездо для сна и спят долго и крепко - как человек. Так же, как и у человека, их глаза под веками время от времени начинают подрагивать и плясать - орангутанам снятся сны.

Другое дело павиан. Видеть его ночью - это как наблюдать за маленьким, вечно обиженным параноиком, отчаянно пытающимся сомкнуть глаза хоть ненадолго.

Сон у павианов плохой: они делают это сидя, балансируя на ягодицах. Страх, что кто-то или что-то на них нападет, очевидно, не отпускает их, поэтому в сон они погружаются очень неглубоко и на короткие промежутки времени.

И тут возникает важный вопрос: почему орангутан спит так крепко и хорошо, в то время как павиан (род приматов семейства мартышковых), его, казалось бы, близкий родственник, тоже примат, каждую ночь мучается?

Автор фото, Florian Möllers/NPL Подпись к фото, Узконосая обезьяна дремлет в типично обезьянней позе

Ответ на этот вопрос, как выяснили ученые, надо искать глубоко в истории нашей эволюции. Ответив на него, мы, возможно, поймем, каким образом высшие приматы (в том числе человек) сумели стать теми существами, какими мы являемся на сегодняшний день. И почему люди предпочитают спать в постели, на кровати.

"Сон лишь недавно был признан одним из потенциально важнейших факторов в эволюции человека", - отмечает антрополог Дэвид Сэмсон из исследовательского Дьюкского университета (Дарем, Северная Каролина, США).

Раньше ученые почти не изучали то, как сон мог повлиять на развитие человека как особи. Вот потому-то доктор Сэмсон и его коллега Роберт Шумейкер из Индианского университета в Блумингтоне (США) и решили заняться именно этим.

Автор фото, Edwin Giesbers/NPL Подпись к фото, У человекообразных обезьян сон вполне человеческий

Для исследования они выбрали два вида приматов - орангутанов как наиболее близких к человеку, и бабуинов (род павианов) как крупнейших из тех обезьян, которые не пользуются для сна специальными лежаками, гнездами или постелями.

"В общем, я задался вопросом: почему два вида крупных приматов настолько сильно отличаются в том, как они спят?" - рассказывает Сэмсон.

В течение различных отрезков времени (от одного до четырех месяцев) ученые снимали на видео, как спят в неволе пять орангутанов и 12 павианов.

Автор фото, Stig Nygaard/CC by 2.0 Подпись к фото, Павианы (бабуины) предпочитают отдыхать сидя. Но это не полноценный отдых

Исследователи изучили позы, движение тела во сне и режимы сна, записывая время, которое приматы проводят бодрствуя и во сне, и отмечая, насколько сон прерывистый.

Следили они и за мозговой активностью, за периодами быстрого, поверхностного сна (у человека это обычно стадия сновидений) и глубокого сна.

Исследование подтвердило, что орангутаны спят дольше и крепче, чем павианы. Ученые заключили, что высшие приматы вообще спят качественнее, чем обезьяны и низшие приматы - это касается практически любого аспекта сна, подчеркивает доктор Сэмсон.

Объяснение, почему это так, еще более показательно.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Не спи, как павиан! Бери пример с орангутана!

Сегодня нам известно, что все высшие приматы устраивают себе лежанку для сна того или иного вида. Гориллы, орангутаны, шимпанзе обустраиваются на деревьях (самцы горилл из-за огромного веса - на земле). Ну а мы, люди, сконструировали себе кровати и продолжаем их усовершенствовать.

Однако все остальные приматы спят иначе.

Гиббоны, например, не строят никаких специальных лежанок или гнезд - как и другие крупные обезьяны, большинство из которых спит, сидя на дереве, балансируя на суку.

И, естественно, эта разница объясняет, почему одни спят глубоко и качественно, а другие - поверхностно и беспокойно.

Автор фото, Yukihiro Fukuda/NPL Подпись к фото, У обезьян сон более фрагментарный, прерывистый, потому что они все время опасаются нападения хищников

Орангутанам, ставшим объектами исследования, нравилось расслабиться, вытянуться лежа, они спали на спине или на животе.

"Бабуины проводят большую часть сна в сидячей позе, настороже", - рассказывает Сэмсон. Они сидят на красных седалищных мозолях (из-за которых у павианов столь характерная внешность).

И вот эта разница могла сыграть фундаментальную роль в эволюции высших приматов, в том числе людей.

Автор фото, Anup Shah/NPL Подпись к фото, Бабуины используют свои красные седалищные мозоли и для того, чтобы спать сидя

Общий предок высших приматов, как считается, примерно 14-18 млн лет назад решил покончить с беспокойным сном сидя на дереве и постепенно перешел на ночевку в специально оборудованном индивидуальном гнездышке - например, на площадке из веток.

"Я не думаю, что те первые приматы, сконструировавшие себе спальные места, делали это в расчете на то, что это поможет им лучше выспаться", - говорит Сэмсон.

Просто дело в том, что на протяжении эпохи миоцена (началась 23 млн лет назад и закончилась 5 млн лет назад) приматы становились все крупнее, и спать сидя на ветке им было все неудобнее и неудобнее. Вот они и начали строить специальные платформы, которые могли выдержать их вес и соответствовали их размеру.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Каждому хочется как следует выспаться

"Эти площадки для сна позволили даже наиболее крупным приматам спокойно и безопасно ночевать на деревьях, вдали от хищников и кровососущих насекомых", - объясняет доктор Сэмсон.

Его предыдущее исследование было посвящено как раз этому. В нем ученый пришел к заключению, что всем приматам весом более 30 кг, скорее всего, приходилось строить себе кровать на деревьях.

Ночь, проведенная в постели, на кровати, несет в себе еще одно (помимо безопасности) серьезное эволюционное преимущество: сон становится более глубоким, более крепким.

"Такой сон мог позитивно повлиять на когнитивные, познавательные способности", - объясняет Сэмсон. Например, он улучшал качество консолидации памяти (одна из важнейших функций нашего сна).

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Консолидация памяти - это порой весьма приятное занятие

"Качество сна - возможно, одно из главных отличий между высшими приматами и обезьянами. Судя по всему, сон обезьян в основном поверхностный из-за менее комфортного, менее безопасного и постоянно меняющегося окружения".

"Плюс здесь в том, что из такого состояния легче и быстрее пробудиться в случае опасности, но за это приходится расплачиваться тем, что обезьяны не извлекают всей пользы из глубокого сна".

"Мы, высшие приматы, судя по всему, изобрели эффективный способ спать безопасно и в комфорте. С точки зрения эволюционной перспективы, переход от ночевок сидя на ветке к специально создаваемым спальным местам имел адаптационные преимущества, сравнимые с переходом от спальных платформ на деревьях к безопасному сну на земле".

Сон в безопасном месте на земле, а позже - на кровати, дал людям конкурентное преимущество перед другими видами, убежден ученый.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Кошки умеют спать не хуже людей, но предпочитают оставаться кошками