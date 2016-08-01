Почему азартные люди испытывают удовольствие даже от проигрыша

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Может показаться, что главное в азартных играх - это выигрыш, однако исследования показывают, что все не так просто. Обозреватель BBC Future решил выяснить, почему даже неудачная игра может приносить удовольствие.

Проигрывать не любит никто, даже патологически одержимые игроки. И тем не менее они продолжают делать ставки.

Так зачем же испытывать судьбу вновь и вновь, если в выигрыше все равно останется казино, а не игрок?

Люди, испытывающие непреодолимую тягу к азартным играм, говорят, что даже после череды проигрышей они все равно возвращаются к карточному столу или игровому автомату, чтобы испытать яркие эмоции.

"Мне постоянно хотелось играть, - вспоминал бывший игроман в интервью журналу Scientific American в 2013 году. - Я обожал этот процесс и тот экстаз, который испытывал во время игры".

Недавно один из топ-менеджеров с Уолл-стрит признался, что мошенническим путем выманил 100 миллионов долларов у родственников, друзей и клиентов.

"Я нуждался в деньгах, чтобы удовлетворить свою потребность в игре", - объяснил он в суде.

Но если игра приносит одни убытки, а из-за игровой зависимости можно потерять работу или дом, то стоит ли кратковременное удовольствие таких жертв?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Для получения удовольствия одинаково важны и процесс игры, и выигрыш

Прежде всего, стоит отметить, что выигрыш в этом деле - не самое главное.

Марк Гриффитс, психолог из Университета Ноттингем Трент и специалист по бихевиоральным зависимостям, говорит, что игроки объясняют свою пагубную привычку множеством причин.

Опрос 5500 игроков показал, что главным их мотивом была возможность "выиграть большие деньги".

Даже если вы проигрываете в азартной игре, ваш организм все равно вырабатывает адреналин и эндорфины

Тем не менее с совсем небольшим отрывом за ним следовали такие доводы, как "это весело" и "это увлекательно".

"Даже если вы проигрываете в азартной игре, ваш организм все равно вырабатывает адреналин и эндорфины, - говорит он. - Люди приходят в игорные заведения, чтобы развлечься".

Эти выводы подтверждает исследование 2009 года, проведенное учеными из Стэнфордского университета в Калифорнии.

Они выяснили, что около 92% людей имеют "предел проигрыша", при достижении которого они перестают играть.

Однако сам факт потери денег после похода в казино, например, не всегда влиял на их общие впечатления от игры.

"По-видимому, люди довольны относительно небольшими выигрышами и готовы смириться с небольшими потерями, - говорит соавтор исследования Шридхар Нараянан. - Как правило, они понимают, что в долгосрочной перспективе они, скорее всего, проиграют, а не выиграют".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Удовольствие от выигрыша может быть куда сильнее после долгой череды проигрышей

Кроме того, проигрыш может хотя бы на короткое время усилить положительные эмоции от выигрыша. Причина этого кроется в изменении ожиданий игроков во время серии проигрышей.

Робб Рутледж, нейробиолог из Университетского колледжа Лондона, и его коллеги провели эксперимент с участием 26 человек.

Людям были предложены ситуации, в которых они должны были сделать выбор, приводящий либо к определенному, либо к неопределенному результату - то есть, по сути, это была игра.

Во время эксперимента проводилось сканирование мозга участников. Их также попросили оценить свое ощущение удовольствия после каждой второй или третьей попытки.

Похожий эксперимент, но уже без сканирования мозга, был проведен при помощи приложения для смартфонов под названием The Great Brain Experiment. В нем приняло участие более 18 тыс. человек.

Исследование принесло много интересных результатов: например, ученые обнаружили, что чем меньше участники рассчитывали на выигрыш, тем больше они ему радовались.

Способны ли устройства вроде игровых автоматов манипулировать нашим сознанием?

Об этом свидетельствовали и собственная оценка подопытных, и данные, полученные в результате сканирования мозга.

Благодаря сканированию ученым удалось выявить повышенную активность в области мозга, связанной с дофаминовыми нейронами.

Дофамин, являющийся сложным нейромедиатором, в данном случае мог вызывать изменения в эмоциональном состоянии участников.

"После череды проигрышей ожидания снижаются, и человек чувствует себя намного более счастливым, когда наконец выигрывает", - говорит Рутледж.

Уже одно это звучит заманчиво. "Если с вами случается несколько неприятностей подряд, и ваши ожидания снижаются, а затем вам удается достичь хороших результатов, ваше ощущение удовлетворения, скорее всего, будет более острым", - объясняет он. - Хотя на таком этапе, вероятно, стоит выйти из игры".

Но способны ли устройства вроде игровых автоматов манипулировать нашим сознанием?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Даже цвета, используемые в игровых автоматах, могут служить важным завлекающим фактором

Гриффитс - автор работ на тему особенностей игровых автоматов и их влияния на игроков. На данный момент мало известно о том, как их дизайн воздействует на поведение людей, но, к примеру, многие автоматы оформлены в красном цвете.

Красный широко используется в казино, так как считается возбуждающим.

Кроме того, важную роль играет звук. Гриффитс задался вопросом о том, способны ли реплики персонажей игр в автоматах провоцировать игроков.

Так, например, персонаж игры о семействе Симпсонов Вэйлон Смитерс при проигрыше может заявить: "Вы уволены!"

"Согласно гипотезам, лежащим в основе теории фрустрации и когнитивного сожаления, это может делать игру на электронных игровых автоматах более притягательной", - пишет Гриффитс в одной из своих статей.

Если в процессе игры предлагать игроку множество мелких поощрений - не обязательно денежных - он обязательно на них отреагирует

Ключевым фактором, определяющим способность азартных игр вызывать привыкание, является та частота, с которой игроки могут делать ставки.

Гриффитс утверждает, что людей с игровой зависимостью привлекает именно количество возможных поощрений, а не фактически выигранные деньги или даже вид азартной игры.

Помимо этого, игры и автоматы часто разрабатываются таким образом, чтобы поддерживать интерес игрока, предлагая ему своеобразную замену выигрыша, например, зачисление дополнительной суммы на счет или, в случае проигрыша, возможность в следующий раз выиграть больше, чем обычно.

"Если в процессе игры предлагать игроку множество мелких поощрений - не обязательно денежных - он обязательно на них отреагирует", - говорит Гриффитс.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Самым мощным фактором может быть сам процесс игры

Интересен тот факт, что в некоторых случаях игроки могут пытаться развить "псевдо-навык" для того, чтобы оправдать свое стремление получить дополнительные поощрения.

В качестве примера Гриффитс приводит британские игровые автоматы с адаптивной логикой. Это означает, что в течение определенного периода сумма выигрышей на них превышает сумму проигрышей, но затем их щедрость постепенно идет на убыль.

В связи с этим некоторые игроки пытаются определить, какие автоматы могут выдать крупный выигрыш, надеясь на то, что именно им удастся сорвать джек-пот.

Все это свидетельствует о том, что выигрыш - далеко не главное в азартных играх. Важен сам процесс игры, а также все сопутствующие факторы, которые и делают его таким увлекательным.

Разумеется, это не единственное объяснение патологического пристрастия к играм, так как зависимость обычно формируется под влиянием ряда причин.

Тем не менее было бы интересно узнать, как стиль и структура той или иной игры влияют на уровень азарта игрока.

Ведь даже если пристрастие к азартным играм не является болезненным, те, кто приходит домой с пустыми карманами, все же находят в них нечто увлекательное.

Итак, вопрос "ставить на красное или на черное?", похоже, не имеет большого смысла. Ведь для игрока это не так важно.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.