Что случится, если все живые существа на Земле вдруг станут разумными

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Если бы все виды на нашей планете вдруг стали одинаково разумными, что бы нас ожидало - мирное сосуществование или война? Обозреватель BBC Future попыталась выяснить, к чему в этом случае привел бы естественный отбор.

В фильме "Планета обезьян" человек оказывается в мире, где господствуют приматы с высоким интеллектом, сумевшие поработить людей.

Пьер Буль, автор книги, по мотивам которой был снят этот фильм, определил жанр своего ставшего классическим произведения как "социальная фантазия".

Ну а если попробовать развить эту фантазию и представить, что интеллект, сравнимый с человеческим, будут иметь не только обезьяны, но и все животные на Земле?

Что произойдет, если каждый из них вдруг проснется разумным и наделенным сознанием существом?

Будет ли один вид доминировать над всеми остальными, как люди, или все эти разношерстные создания смогут мирно и цивилизованно сосуществовать друг с другом?

То, что произойдет, можно описать одним словом: хаос

Даже сама идея провести подобный эксперимент может показаться абсурдной, ведь это невозможно.

Тем не менее более глубокое изучение этой темы может помочь обнаружить интересные (и не всегда приятные) факты о человеческой природе и о той роли, которую мы сыграли, будучи доминантным видом.

К сожалению, гипотетический ответ на этот вопрос не радует. "То, что произойдет, можно описать одним словом: хаос, - говорит Иннес Катхилл, специалист по поведенческой биологии из Бристольского университета. - Вовсе не стоит думать, что интеллект - это что-то хорошее".

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Приматы были бы опасными конкурентами, ведь они сильнее и ловчее нас и тоже имеют отстоящий большой палец

"Мы бы все поубивали друг друга, - поддерживает коллегу Робин Данбар, специалист по эволюционной психологии из Оксфордского университета. - Люди никогда не отличались особым интересом и миролюбием по отношению к чужакам".

Хосеп Колл, специалист по сравнительной психологии из Университета Сент-Эндрюс, согласен с ними.

"Глядя на историю человечества, я сомневаюсь, что мы сможем стать друзьями, - говорит он. - Возможно, сейчас мы уже не так жестоки, как раньше, но посмотрите на то, что творится в мире!"

Учитывая то, как долго люди истребляли и другие виды, и самих себя, нет причин считать, что мы или другие наделенные разумом существа будут вести себя иначе.

Скорее всего, разразится новая мировая война. "Мы очень негативно и агрессивно реагируем на незнакомцев и на различные угрозы", - говорит Катхилл.

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Несмотря на то, что акулы - грозные хищники, они способны доминировать только в океане

Так кто же победит, если это - всеобщая разумность - случится? Несомненно, у многих видов не будет ни единого шанса на выживание.

Так, например, травоядные очень много времени тратят на еду, ведь для обеспечения жизнедеятельности нужно очень много растительной пищи.

На общение, изготовление орудий труда, развитие культуры или участие в боевых действиях у них попросту не будет достаточно времени, поэтому плотоядные будут иметь преимущество.

Акул, дельфинов и косаток также можно не принимать во внимание, так как они живут только в океане. Тем не менее они могут начать делить власть под водой.

Кроме того, из числа потенциальных победителей следует исключить животных, сильно привязанных к своей среде обитания - болотам, джунглям или пустыне.

В краткосрочной перспективе крупные хищники будут представлять наибольшую угрозу для нашего господства на Земле

В то же время крупные хищники наподобие львов, тигров, медведей, волков, а также массивные не хищные животные вроде слонов и носорогов могли бы попытаться расправиться с людьми, как это произошло в фильме "Парк Юрского периода".

Вероятно, в краткосрочной перспективе они будут представлять наибольшую угрозу для нашего господства на Земле.

Если мы окажемся в саванне или лесу без каких-либо средств защиты, они наверняка легко с нами справятся.

Однако вряд ли новоприобретенный интеллект позволит этим животным продержаться долго - с учетом того, что люди обладают современным оружием и значительно превосходят их по численности.

Впоследствии мы сотрем их с лица Земли (кстати говоря, именно так мы уже поступаем по отношению ко многим из них).

Именно так считает Алекс Качельник, специалист по поведенческой экологии из Оксфордского университета. "Мне кажется, что в конце концов мы просто уничтожим их. Мы победим".

Однако, справившись с самыми грозными хищниками, мы столкнемся с новыми конкурентами: нашими ближайшими родственниками, приматами.

Как отмечает Катхилл, мы достигли текущего уровня развития во многом благодаря новым технологиям. Учитывая тот факт, что у нас с приматами схожая физиология, они смогут воспользоваться этими технологиями.

Шимпанзе, орангутаны, бонобо и гориллы смогут получить доступ к нашим компьютерам и обернуть наше оружие против нас. Более того, орангутаны более сильные и ловкие, что дает им дополнительное преимущество.

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption По сравнению со многими животными человек очень слаб физически

Они также могут быстро сориентироваться и начать разрабатывать уникальные технологии при помощи созданных человечеством средств.

Тем не менее их успех в этом деле будет зависеть от того, смогут ли они завладеть накопленными нами знаниями. Им придется научиться пользоваться нашими технологиями, эффективно вести войну, понимать нас - их врагов, и еще многому другому.

Залогом их доминирования станет умение использовать эти знания себе во благо, однако вряд ли они успеют сделать это, прежде чем мы истребим и их тоже.

"Если бы они получили все эти знания, у приматов и людей были бы равные шансы на победу, - говорит Колл. - Если нет - они не стали бы доминирующим видом, хотя соперник из них получился бы достойный".

Если бы человечеству пришлось сражаться с умными бактериями, особенно с самыми агрессивными - нам пришел бы конец

Со временем мощнейшим оружием в войне за мировое господство стала бы способность быстро приспосабливаться к меняющимся условиям и обстоятельствам.

И это неудивительно, ведь именно она помогла человечеству покорить Землю. Несмотря на то, что первые люди жили в теплом климате на равнинных территориях, вскоре они начали заселять регионы с совершенно другими условиями, от высокогорья до тундры.

Кроме того, важную роль будет играть численность вида, а также способность оставаться незамеченным.

Все это указывает на то, что Землю унаследуют бактерии и другие микроорганизмы - хотя можно сказать, что они уже сейчас в какой-то степени владеют ей.

Да, у бактерий нет нервной системы, поэтому вероятность приобретения ими разума еще более эфемерная, чем в случае с высокоразвитыми организмами - и учитывая то, что бактерии присутствуют повсюду, это не может не радовать.

"Бактерии есть везде, даже внутри нас, - говорит Колл. - Они были бы очень сильными соперниками".

"Я бы не удивился победе крошечного существа, - соглашается Данбар. - Уверен, что мы бы пали жертвой намного более примитивной формы жизни - бактерий и вирусов".

"Если бы человечеству пришлось сражаться с умными бактериями, особенно с самыми агрессивными - нам пришел бы конец, - говорит Колл. - Проблема в том, что мы не смогли бы избавиться от них всех, ведь они нужны нам для выживания".

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Какое животное унаследует Землю? Вряд ли это будут слоны...

Но даже с исчезновением человечества борьба видов на Земле не прекратится. Нет никаких оснований полагать, что какое-либо животное, достигнув человеческого уровня развития, не станет эксплуатировать другие виды и природные ресурсы, как это делали мы.

Более того, может разгореться и внутривидовая борьба. "Стоит помнить, что животные никогда не действуют на благо всего вида, - говорит Качельник. - Представители одного вида всегда будут конкурировать друг с другом за преимущества для своей семьи или группы".

В конечном итоге эта ситуация не закончится ничем хорошим почти для всех.

По мере исчезновения видов будут разрушаться экосистемы, и выживут только самые выносливые - бактерии, тараканы и, возможно, крысы. Именно они и унаследуют Землю.

Но даже тогда на Земле, скорее всего, не будет царить постапокалиптическая безмятежность. По словам Катхилла, оставшиеся виды "вероятно, будут и дальше толкать планету в пропасть, как это делаем мы".

"Не вижу ни одной причины думать, что другие виды будут большими альтруистами по сравнению с нами, - говорит он. - Равновесие в природе существует только благодаря балансу сил".

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.