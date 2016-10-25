Инопланетяне не откликаются? Мы неинтересны искусственному разуму

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До сих пор в поисках внеземных цивилизаций ученые исходили из предположения, что инопланетяне могут быть органическими существами. Но что если инопланетный разум, с которым мы столкнемся, окажется искусственным?

Свыше 100 лет мы постоянно посылаем в открытый космос сообщения, свидетельствующие о нашем существовании.

В этом году телесигнал, несущий информацию об организованных в нацистской Германии Олимпийских играх 1936 г. - первом в мире массовом мероприятии, транслировавшимся по телевидению, - прошел рядом с несколькими потенциально обитаемыми экзопланетами (планетами земного типа, расположенными за пределами Солнечной системы - Прим. переводчика).

А первый сезон телесериала "Игра престолов" уже достиг ближайшей к Солнцу звезды.

Так почему же инопланетяне до сих пор нам не перезвонили?

Этому есть несколько возможных объяснений. Может быть, в непосредственной близости от Солнечной системы нет существ, преодолевших в своем развитии уровень микробной слизи, не обладающей мыслительными способностями.

Или же, изучив передаваемые нами сигналами, инопланетяне решили держаться от нас подальше.

Но существует еще одна вероятность: инопланетный разум коренным образом отличается от нас.

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Согласно одной из гипотез, инопланетян, которые могли создать разумные алгоритмы, больше не существует

"Внеземной сигнал вовсе необязательно должен быть отправлен существом, состоящим из протоплазмы", - говорит Сет Шостак, исследователь проекта по поиску внеземных цивилизаций SETI.

SETI активно занимается поиском признаков разумной жизни за пределами Солнечной системы уже свыше 50 лет. За это время был перехвачен ряд весьма любопытных сигналов, но их неземное происхождение осталось недоказанным.

Шостак уверен: чтобы представить себе, как могут выглядеть инопланетяне, необходимо посмотреть на прогресс нашей собственной цивилизации.

"Одно из наших самых значительных достижений заключается в работах по созданию искусственного интеллекта, - говорит он. - Если всего через пару сотен лет после изобретения радио нам удастся создать искусственный разум, можно смело предположить, что любая внеземная цивилизация, которая решит установить с нами контакт, уже прошла эту фазу развития".

Будет ли искусственный интеллект настолько разумным, чтобы решить, что ему больше не нужны создавшие его биологические существа?

"Иными словами, рискну предположить, что большинство цивилизаций во Вселенной представлено синтетически созданным разумом, - продолжает Шостак. - Боюсь, это разочарует любителей фантастики, ожидающих встречи с большеглазыми существами серого цвета, лишенными одежды, волосяного покрова и чувства юмора".

Согласно этой гипотезе, создатели первых вариантов искусственного разума - будь то сверхразумные серые человечки из параллельного измерения, думающие деревья или другие формы жизни - уже отошли от дел.

"Это не обязательно означает, что их больше не существует, - уточняет Шостак. - Но создав искусственный разум, его можно использовать для разработки следующего поколения разумных программ - и через 50 лет у вас будет искусственный интеллект, превосходящий по мощности не только предыдущие варианты, но и разум всех биологических существ вместе взятых".

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Если вы рассчитываете на встречу с серыми или зелеными человечками из фантастических фильмов, вас может ждать разочарование

"Вопрос заключается в том, будет ли искусственный интеллект настолько разумным, чтобы решить, что ему больше не нужны создавшие его биологические существа", - с некоторым сарказмом говорит астроном Стюарт Кларк, автор книги "Поиск двойников Земли".

Научная фантастика изобилует примерами цивилизаций, павших жертвой созданного ими могущественного искусственного разума - от обладающих самосознанием машин смерти из цикла книг "Берсеркер" Фреда Саберхагена до киборгов из фильмов "Звездный крейсер "Галактика" и "Терминатор".

Но в реальности этот путь технологического развития не является единственно возможным. Начать с того, что искусственный интеллект, представляющий собой по-настоящему разумные машины с синтетическим супермозгом, может оказаться нереализуемым на практике.

"Я вовсе не уверен в том, что это достижимо, - говорит Кларк. - Но главное заключается в другом: сейчас мы ищем признаки активности существ, которые, по нашему мнению, должны в чем-то походить на нас. Такой подход загоняет поиски в определенные жесткие рамки".

Не исключено, что SETI ищет внеземной разум не там

Для поиска внеземных сигналов SETI арендует радиотелескопы, принадлежащие расположенным в Калифорнии обсерваториям. В рамках проекта ведется наблюдение за звездными системами, в которых планеты были обнаружены при помощи наземных или орбитальных телескопов, таких как астрономический спутник НАСА "Кеплер".

На этих экзопланетах могут быть атмосфера и океаны, пригодные для возникновения жизни. Однако для искусственного интеллекта наличие таких условий необязательно.

"В этом и заключается проблема, - говорит Шостак. - Помимо того, что искусственному разуму не нужны условия, подобные земным, было бы логично разместить его вблизи мощных источников энергии - ведь интенсивные мыслительные процессы связаны с высоким энергопотреблением. Так что, возможно, искать признаки внеземных цивилизаций нужно именно в таких местах".

В таком случае не исключено, что SETI ищет внеземной разум не там.

"Вместо того, чтобы арендовать телескопы и прощупывать отдельные участки неба, лучше было бы потратить деньги на установку в каждой из обсерваторий дополнительного оборудования, которое бы анализировало весь массив регистрируемых данных на предмет повторяющихся сигналов", - говорит Кларк.

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Стоит ли нам не только прослушивать космос, но и отправлять собственные сообщения? Не приглашаем ли мы в свой дом врага?

Согласились бы обсерватории разместить у себя подобное оборудование SETI - отдельный вопрос. Но в результате, возможно, было бы сделано неожиданное астрономическое открытие, необязательно связанное с пришельцами.

Например, сейчас мы знаем, что пульсары представляют собой быстро вращающиеся нейтронные звезды. Но когда в 1967 г. британский астрофизик Сьюзен Джоселин Белл Бернелл впервые засекла такой пульсирующий сигнал, исследователи из Кембриджского университета присвоили его источнику имя LGM1 (от английского Little Green Men, или "Маленькие зеленые человечки").

В краткосрочной перспективе SETI собирается продолжить поиск признаков жизни на землеподобных планетах. "Но со временем, когда мы определим, где логичнее всего искать присутствие искусственного интеллекта, могут начаться эксперименты и в этом направлении", - говорит Шостак.

Другой подход может заключаться в том, чтобы передавать сообщения с Земли в направлении определенных участков космоса.

Это неоднозначная стратегия: британский астрофизик Стивен Хокинг отмечает, что она может поставить нашу планету под угрозу внеземного вторжения.

В 2010 г. Хокинг предупреждал: "Достаточно взглянуть на нас самих, чтобы увидеть, что разумная жизнь способна принять форму, перспектива встречи с которой нас вовсе не прельщала бы".

Так можно ли однозначно ответить на вопрос, есть ли у нас во Вселенной братья по разуму - естественные или искусственные?

"Я не разделяю подобные опасения, - говорит Шостак. - Но у SETI в любом случае нет собственных передающих мощностей; кроме того, даже если передавать подобные сигналы, получение ответа может занять очень много времени - в зависимости от того, насколько далеко находятся наши собеседники".

Так можно ли однозначно ответить на вопрос, есть ли у нас во Вселенной братья по разуму - естественные или искусственные?

"Не думаю, что мы когда-либо сможем безапелляционно заявить обратное, - отмечает Шостак. - Даже если мы ничего не обнаружим, это всегда может означать, что мы что-то делаем не так. Лично я считаю, что сдаваться еще рано".

Кларк согласен с этой точкой зрения: "Думаю, SETI стоит максимально расширить поиски. Ответ на вопрос о существовании разумной жизни во Вселенной будет иметь важные последствия для всех нас, и по этой причине проект должен быть продолжен".

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Future.