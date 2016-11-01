Бомбардировщик, проложивший путь пилотируемым экспедициям на Луну

Правообладатель иллюстрации Chris Hinkle

Обозреватель BBC Future рассказывает о бомбардировщике B-52, использовавшемся для запуска первого в мире космолета - при помощи так называемого воздушного старта.

Джозеф Уокер - один из тех величайших астронавтов, о ком вы, вероятно, никогда не слышали.

22 августа 1963 года пристегнутый ремнями Уокер находился в кокпите X-15 - экспериментального самолета-ракетоплана. Это был завершающий полет в рамках программы испытаний.

Взлетел X-15 не сам: с летной полосы авиабазы "Эдвардс" в южной Калифорнии этот остроносый летательный аппарат поднялся, будучи подвешенным под крылом стратегического бомбардировщика B-52.

На высоте в 15 с лишним километров X-15 отцепился от самолета-носителя, Уокер запустил двигатель и продолжил набор высоты.

Через две минуты, когда закончилось топливо, он летел со скоростью в 1,7 км в секунду, а небо за бортом из синего превратилось в черное.

Еще через две минуты Уокер поднялся на высоту 108 км, покинув земную атмосферу. Он пилотировал уже не самолет, а космический корабль.

Затем летчик спланировал к земле на сверхзвуковой скорости. Через 11 минут 8 секунд после расцепления с носителем X-15 мягко приземлился на дно высохшего озера.

Правообладатель иллюстрации Chris Hinkle Image caption X-15 был предшественником современного суборбитального корабля компании Virgin Galactic

Несмотря на то, что в полете Уокер превысил отметку высоты в 100 км, официально считающуюся границей космоса, на земле его не встречали фанфарами и даже не удостоили звания астронавта.

Для летчика-испытателя это был рутинный рабочий день: на борту одноместного ракетоплана X-15 он расширял границы возможного.

"X-15 был чрезвычайно важным для дальнейшего освоения космоса, - говорит Мишель Эванс, автор книги об истории этого летательного аппарата. - Без него не было бы программы "Спейс Шаттл", а сама концепция воздушного старта теперь реализована в конструкции суборбитального корабля компании Virgin Galactic".

X-15 использовался также для испытаний, связанных с возвращением из космоса в земную атмосферу, а в ракетах "Сатурн-5", участвовавших в американской пилотируемой лунной программе, применялась система ориентации, впервые опробованная именно на X-15.

Среди испытателей, участвовавших в программе X-15, был Нил Армстронг, первым ступивший на поверхность Луны

Всего было построено три экземпляра X-15, которые в совокупности совершили 199 полетов.

После того как программу закрыли в 1968 году, два аппарата передали на хранение в музеи. Один из двух модифицированных бомбардировщиков B-52, использовавшихся в качестве самолетов-носителей, сейчас экспонируется на авиабазе Эдвардс, а второй находится на реставрации.

Правообладатель иллюстрации Chris Hinkle Image caption Один из бомбардировщиков B-52 реставрируют в аризонском аэрокосмическом музее Пима

"Сейчас мы снимаем с самолета старый слой краски, чтобы осмотреть планер на предмет коррозии", - говорит Джеймс Стемм, заведующий по коллекциям и восстановлению летательных аппаратов аэрокосмического музея Пима в Тусоне, штат Аризона.

Мы стоим на бетонном перроне у реставрационного ангара. Над нами высится восьмидвигательный дальний бомбардировщик, третий из построенных экземпляров B-52 Stratofortress и самый старый из сохранившихся.

Упругие струи воды бьют по поверхности самолета, сдирая с него краску и обнажая металл фюзеляжа. До сих пор к этому B-52 никто не притрагивался с момента последнего полета в 1969 г.

Когда твоя работа заключается в том, чтобы превышать рекорд скорости вдвое, а рекорд высотности - втрое, разумеется, определенный риск неизбежен Мишель Эванс, писатель

"Бомбардировщики B-52 изначально несли под крылом ракеты или бомбы, - говорит Стемм. - НАСА модифицировало этот экземпляр, чтобы можно было разместить под ним гораздо более крупный груз - X-15".

Переоборудование B-52 заключалось в том, что из нижней поверхности левого полукрыла вырезали кусок обшивки и заменили специально сконструированной подвесной системой.

"Конструкция крыла оказалась очень удачной - несмотря на то, что из него был изъят значительный по площади участок обшивки, это не сказалось на летных характеристиках самолета", - говорит Стемм.

Правообладатель иллюстрации Chris Hinkle Image caption Носовой обтекатель B-52

Кроме необычной подвесной системы под крылом этот модифицированный B-52 (известный под обозначением NB-52A) отличает необычная маркировка на фюзеляже.

Там, где у некоторых боевых машин красуются значки за каждый сбитый самолет противника или за каждое бомбометание, у этого на борту нанесены силуэты X-15 - по одному на каждый из 80 выполненных им испытательных полетов.

У некоторых силуэтов нос задран вверх - это были высотные испытания, в отличие от испытаний на максимальную скорость, которые обозначены силуэтами X-15 в горизонтальном полете.

У нескольких значков нос опущен вниз в знак того, что испытание закончилось неудачно. В одном из таких полетов, в 1967 году, погиб летчик-испытатель Майк Адамс, самолет которого вошел в гиперзвуковой штопор и развалился при входе в атмосферу.

А в 1962 году другой летчик, Джек Маккей, сломал позвоночник.

Правообладатель иллюстрации Chris Hinkle Image caption Изначально B-52 несли под крылом бомбы

"Маккей снижался очень быстро, - рассказывает Эванс. - Возникли проблемы с гидравликой, в результате чего он не смог выпустить закрылки, поэтому самолет перевернулся в момент приземления".

Фонарь кабины к тому моменту уже отстрелился, и весь вес аппарата пришелся на шлем летчика. Хотя Маккей и выжил, он испытывал страшные боли до конца жизни. Скончался летчик в 1975 году.

"Когда твоя работа заключается в том, чтобы превышать рекорд скорости вдвое, а рекорд высотности - втрое, разумеется, определенный риск неизбежен", - отмечает Эванс.

"Если задуматься, 12 летчиков выполнили в совокупности 199 полетов. В целом, учитывая количество безаварийных посадок, программа была очень успешной".

Среди испытателей, участвовавших в программе X-15, были Нил Армстронг, первым ступивший на поверхность Луны, и астронавт Джо Энгл.

В 1981 г. Энгл стал единственным человеком в истории, которому довелось вручную пилотировать Спейс Шаттл при снижении с орбиты - со скорости в 25 М (т. е. в 25 раз выше скорости звука) до мягкой посадки на авиабазе "Эдвардс".

При этом астронавт использовал метод, который в свое время помогал разработать в рамках программы X-15. Энгл - единственный из до сих пор живущих летчиков-испытателей X-15, эта профессия очень сильно изнашивает организм.

Правообладатель иллюстрации Chris Hinkle Image caption Администрация аэрокосмического музея Пима намерена сохранить самолет по крайней мере на ближайшие 100 лет

Самолеты B-52, при помощи которых эти 12 смельчаков отправлялись в полеты, уже никогда не поднимутся в воздух, но Стемм рассчитывает, что после восстановления бомбардировщик в музее Пима сохранится на долгие годы.

"Мы покрасим его соответствующим образом, и он будет выглядеть точно так же, как тогда, когда участвовал в программе X-15. Наша цель - сохранить его на ближайшие 100 лет".

Спустя почти полвека после последнего полета ракетоплана X-15 опыт этой программы сегодня актуален как никогда прежде. Компании Virgin Galactic и Xcor сейчас разрабатывают космические корабли нового поколения, а фирма Stratolaunch готовится запускать ракеты с борта гигантских самолетов - будущее технологий, впервые опробованных на X-15, выглядит многообещающим.

Что же до летчика-рекордсмена Джозефа Уокера, то он погиб в авиакатастрофе в 1966 году. НАСА присвоило ему звание астронавта лишь в 2005 году.

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