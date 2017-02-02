Почему детям стали давать странные имена

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Необычные и совершенно уникальные имена становятся все более распространенным явлением - по мнению обозревателя BBC Future, эта тенденция отражает глубинные сдвиги в культуре.

Бывает, что родители долго и мучительно выбирают имя для появившегося на свет малыша, но вряд ли они ожидают, что дело может закончиться судом.

Однако за последние несколько лет судьям по всему миру не раз приходилось вмешиваться и оспаривать выбор родителей: так, во Франции был наложен запрет на имя Нутелла, в Великобритании - на имя Цианид.

Но самый странный случай, пожалуй, произошел в Новой Зеландии: девочку, которую родители назвали Талула-Крутит-Гавайский-Хулахуп, поместили под судебную опеку, чтобы она сама могла выбрать себе более традиционное имя.

"Имя является одним из ключевых элементов нашей индивидуальности и связано с важными юридическими аспектами, с тем, как нас определяют государства и правительства, - рассказывает социолог из Лестерского университета (Великобритания) Джейн Пилчер. - Кроме того, оно участвует в формировании нашей культурно-социальной принадлежности, указывая на пол, национальность и другие аспекты личности".

И все же родители чаще и чаще дают детям все более необычные и даже уникальные имена.

В 2010 году профессор кафедры психологии в Университете Сан-Диего (США) Джин Твендж исследовала имена 325 миллионов американских детишек, родившихся в период с 1880 по 2007 год, и обнаружила, что с 1950 года популярность распространенных имен сократилась.

К примеру, в 1950 году именами из первой десятки называли 30% мальчиков, а в 2007 году - менее 10%.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Имя - одна из основных составляющих индивидуальности ребенка, и в последнее время все больше родителей выбирают совершенно уникальные варианты

Твендж отмечает, что люди придумывают все новые способы дать ребенку уникальное имя - например, изменяя написание обычных имен.

Так, в Америке набирает популярность написание Jaxson, по звучанию совпадающее с Jackson - именем, которое входит в число 50-ти самых распространенных.

А в Великобритании становится модно давать малышам двойные имена, такие как Амелия-Роуз.

Судя по всему, эта тенденция не ограничивается США и Великобританией.

В Японии недавно было проведено исследование, посвященное именам, которые давались детям в период с 2004 года по 2013 год.

Выяснилось, что родители создавали уникальные имена для своих чад с помощью традиционных китайских иероглифов с необычным произношением.

В рамках другого исследования были проанализированы имена детей в одном немецком городе.

Выяснилось, что в 1894 году уникальными были 32% имен, то есть они встречались в рамках выборки только один раз. 100 лет спустя, к 1994 году обладателей уникальных имен стало уже 77%.

Что же вызывает такие изменения, помимо случайных прихотей моды? И как это может повлиять на будущие поколения?

Психологи и социологи изучают это явление и приходят к неожиданным выводам.

Передовое мышление

Один из них состоит в том, что такая тенденция свидетельствует о постепенном сдвиге в сторону индивидуализма.

"По мере того, как американская культура все больше ориентируется на индивидуальность, родители стараются давать детям имена, которые помогают им выделиться, - поэтому уникальных имен становится все больше, а обыкновенных - все меньше", - поясняет Твендж.

Авторы исследований, проведенных в Японии и Германии, пришли к аналогичным выводам: все мы хотим выделиться из толпы.

Еще несколько причин этого явления можно почерпнуть из работы Майкла Варнума, доцента кафедры психологии Университета штата Аризона (США), который попытался выяснить, что же привело к такому росту индивидуализма в определенных регионах.

В рамках одного из исследований он изучил распространенность обыкновенных имен в различных географических областях США и обнаружил, что в тех регионах, которые были заселены европейцами позднее, в том числе на горном Западе и тихоокеанском Северо-Западе, а также в таких штатах, как Колорадо, Невада, Орегон и Вайоминг, люди менее склонны давать своим детям типичные имена.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Прежде чем дать своему ребенку причудливое имя, прикиньте, как оно будет выглядеть в официальных документах, в паспорте, на банковской карте...

Те же тенденции в выборе имен наблюдаются и в Канаде: в западной части страны обыкновенные имена встречаются реже, чем на востоке, заселение которого началось раньше.

Аналогичная закономерность была отмечена также в Австралии и Новой Зеландии.

"Здесь мы имеем дело с наследием передовых поселенцев, - поясняет он. - Такие люди подбираются не случайно. Если человек решает поехать в новое, неизведанное и довольно опасное место, скорее всего, он привык полагаться на себя и не любит приспосабливаться. И мы по сей день видим отголоски такого характера в том, как называют детей".

Свою роль может играть и имущественный фактор. К примеру, в ходе недавнего исследования Варнум установил связь между распространением уникальных имен и улучшением экономических условий.

С развитием социально-экономических структур стали расти и разные выражения индивидуализма, в том числе изобретение уникальных имен для детей.

Варнум указывает на исследования, демонстрирующие, что обеспеченные люди чаще зациклены на себе и предпочитают уникальность приспособлению.

Ученый считает, что это могло оказать влияние на процесс эволюции.

"Когда у вас много ресурсов, и вы не боитесь, что они закончатся, можно себе позволить выделиться. На самом деле, уход от толпы может быть выгоден, - утверждает он. - К примеру, благодаря этому появляются возможности для инноваций".

Но в тяжелые времена лучше не рисковать. "Если у вас не так много ресурсов или средств, пожалуй, лучше всего слиться с толпой и делать то же, что и большинство".

В рамках еще одного исследования были изучены имена, которые давались детям в США в период с 1948 года по 2014 год, - его итоги также соответствуют этой теории.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Само имя человека может повлиять на его шансы преуспеть в таких областях, как медицина или право

Учитывая значимость имени для формирования индивидуальности, его выбор может повлиять на жизненный путь человека. Теперь появились доказательства в пользу этого предположения.

Судя по результатам одного из исследований, имена, которые легче произнести, чаще производят положительное впечатление и соответствуют более высоким должностям в юридических компаниях.

Имя может даже оказать влияние на личную жизнь. Так, еще одно исследование показало, что посетители сайтов знакомств реже обращают внимание на людей с необычными именами.

Кроме того, набирает обороты тенденция к выбору имен, размывающих границы между полами.

В 2005 году директор Института исследований в области политологии Северо-Западного университета (США) Дэвид Фильо изучил пары сестер, чтобы выяснить, как имя может повлиять на выбор дисциплины для изучения.

Сначала он проанализировал несколько тысяч имен, чтобы определить вероятность присутствия определенных фонем и конструкций в именах мальчиков и в именах девочек.

К примеру, имя Энн воспринимается не иначе как чисто женское, но другой вариант этого имени - Анна - лингвистически выглядит даже еще более женственным.

Женские имена чаще всего оказываются длиннее мужских. Так, одно из самых женских с лингвистической точки зрения имен - Анастасия.

"Я обнаружил, что чем больше имя девочки применимо к обоим полам, тем выше вероятность того, что она выберет для изучения математику и точные науки, в отличие от своей сестры с более женственным именем", - утверждает Дэвид Фильо.

Этот эффект может проявляться и во взрослой жизни. В ходе еще одного исследования было установлено, что женщины с именами, с лингвистической точки зрения более близкими к мужским, чаще преуспевают в юриспруденции.

У мальчиков, по-видимому, действует другая закономерность. Так, Фильо выяснил, что если в классе средней школы есть мальчики, носящие имя, которое чаще встречается у девочек, то уровень дисциплины в этом классе ниже, особенно если там есть девочки с таким же именем.

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"В большинстве англоговорящих стран имена имеют четкую половую принадлежность. Примерно в 97% случаев по имени можно понять, мужское оно или женское", - рассказывает Пилчер.

"Если назвать мальчика девчачьим именем, это может нанести ему вред, поскольку женственность у мальчика считается неуместной. В то же время девочка с мальчишеским именем может оказаться в выигрыше, поскольку мужественность традиционно ценится высоко".

В некоторых странах судьба детей с необычными именами так сильно беспокоит общество, что эта сфера жизни регулируется государством.

К примеру, в Исландии родители могут выбрать имя для ребенка только из утвержденного перечня.

В Германии имя также должно быть из утвержденных и четко указывать на пол ребенка.

Это делается на том основании, что имя может оказаться для ребенка оскорбительным и вызывать у него неловкость, а система должна обеспечить защиту ребенка от возможного насилия.

Конечно, как отмечает Дэвид Фильо, имя человека влияет на его жизнь лишь до определенной степени, а для многих людей и вовсе ничего не меняет.

"Я, скорее, имею в виду, что необходимо помнить об этом. Кончено, надо давать детям те имена, которые нам нравятся, но при этом не забывать, что это может повлиять на отношение людей к нашим детям".

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.