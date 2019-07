Как прожить успешную жизнь, не меняя свой характер

Правообладатель иллюстрации iStock

Вы можете улучшить свою жизнь независимо от того, какие у вас черты характера - просто творчески применяйте рекомендации тех, кто сумел найти новые возможности для достижения личных целей, рассказывает колумнист BBC Future.

Брайан Литтл, один из ведущих мировых экспертов в области психологии личности, прославился своими публичными выступлениями.

Если вы, следуя примеру миллионов других людей, посмотрите его лекцию на конференции TED, вы увидите харизматичного и остроумного оратора, уверенно удерживающего внимание аудитории.

Возможно, вы подумаете, что Литтл экстраверт: он не только хорошо знает свое дело, но и получает от него удовольствие.

В действительности сам Литтл считает себя интровертом. После выступления вы, скорее всего, найдете его в запертой кабинке туалета - тихом убежище, где он может провести несколько минут в тишине и спокойствии.

Это одна из его "восстанавливающих ниш", описанных им в книге Me, Myself, and Us ("Я, опять я и мы"), вышедшей в 2014 году. Он использует их для отдыха после утомительного выступления в роли экстраверта.

Литтл объясняет, что при необходимости может вести себя как экстраверт, активируя, как он говорит, "свободную черту характера": делая что-то ему не свойственное ради осуществления очень важного "личного проекта".

В данном случае этот проект заключается в том, чтобы заинтересовать студентов и других людей темой психологии личности и рассказать им как можно больше о ценности этой науки.

Это не просто причуда кембриджского профессора. Он уверен в том, что каждый из нас может делать что-то для него не типичное для того, чтобы достичь важной личной цели.

Литтл и его коллеги провели много лет, изучая то, как можно избавиться от ограничений, навязанных нам постоянными чертами нашего характера, и прожить счастливую жизнь.

Даже интроверты иногда могут вести себя как экстраверты

Чтобы лучше понять смысл его работы, уделите несколько минут тому, чтобы записать несколько собственных личных проектов: например, похудеть, или стать образцовым хозяином для вашей собаки, или написать книгу.

Этот список не обязательно должен быть исчерпывающим. Как правило, он лишь ориентировочный и содержит около 15 пунктов.

Теперь подумайте над каждым из этих пунктов. В частности, подумайте о его важности и значении для вас; насколько он соответствует вашей личности и ценностям; приносит ли этот проект вам радость или стресс и недовольство; о происхождении проекта; о том, участвует ли в нем кто-то еще.

Черты вашего характера - это то, кем вы являетесь, а ваши проекты - это то, что вы делаете, и вы в силах их менять

Стоит также оценить, каких успехов вы добились и насколько вы уверены в том, что когда-нибудь его завершите.

Эти вопросы имеют отношение к основным параметрам, которые измеряются в рамках формального анализа личных проектов: значение, управляемость, связь (с другими), отрицательные эмоции и положительные эмоции.

А сейчас подробнее рассмотрим несколько проектов, которые наиболее для вас важны и соответствуют вашим ценностям и вашей личности. Это ваши главные проекты, от которых во многом будет зависеть ваше счастье и благополучие.

В своей книге Литтл пишет, что это знание способно многое вам дать. Черты вашего характера - это то, кем вы являетесь, а ваши проекты - это то, что вы делаете, и вы в силах их менять.

Выбирайте подходящие проекты и находите правильные способы их осуществления, и тогда вы сможете сделать свою жизнь богаче и радостнее.

Как личные проекты влияют на нас

Шансы стать счастливее повышаются у тех, кто верит в осуществление своих личных проектов.

Литтл выяснил, что наша уверенность в том, что проект будет реализован, даже более важна для нашего благополучия, чем значимость самого проекта.

Другими словами, нет ничего хуже, чем важный личный проект, успешное завершение которого кажется невозможным.

Ваши проекты принесут вам больше радости, если вы будете добиваться их реализации ради себя, а не для того, чтобы кому-то угодить

Исследования показывают, что если попытки осуществить личный проект приносят только стресс и мучения, то ущерб от этого будет даже большим, чем от более очевидных факторов, таких, например, как бедность.

Идеальный вариант - это один или несколько стабильных ключевых проектов, которые кажутся вам осуществимыми и имеют лично для вас большое значение, то есть отражают ваши жизненные ценности.

Внимания заслуживают и другие выводы исследователя. Ваши проекты будут более успешными и принесут вам больше радости, если вы будете добиваться их реализации ради себя, а не для того, чтобы угодить кому-то другому.

А влюбленные будут счастливее вместе, если у них будут общие личные проекты.

Однако самое любопытное то, что эти личные проекты позволяют побороть в себе определенные черты характера, что уже само по себе достижение.

К примеру, исследования показывают, что интровертам наподобие Литтла вести себя как экстраверт нравится намного больше, чем они ожидали.

Но при этом Литтл предупреждает, что со временем это может сказаться на вашем самочувствии, и подчеркивает важность восстанавливающих ниш.

Примером такой ниши для интроверта может служить пара минут одиночества после публичного выступления, а для экстраверта - вечеринка после целого дня спокойной учебы.

Пересмотрите свои планы

Вооружившись этими знаниями, вы можете вернуться к своим записям и оценить ваши личные проекты.

Есть ли среди них такие, которые уже давно застопорились или кажутся вам слишком сложными и неосуществимыми?

Если это так, и эти проекты не имеют для вас особого значения, может быть, стоит от них отказаться?

Пусть ваши проекты доставляют вам радость, и вы увидите: это сделает их более успешными

Ну а если эти застопорившиеся проекты необходимы и важны, возможно, они и являются главным источником несчастья в вашей жизни.

На случай, если проект никак не сдвигается с мертвой точки, Литтл рекомендует несколько стратегий.

Например, можно по-новому сформулировать проект, сделав его более реалистичным. Например, цель "постараться написать книгу" можно превратить в "постараться писать по полчаса каждый день".

Попутно стоит отметить, что другие исследования показали, что даже такие простые вещи, как формулировка личных целей, могут повлиять на вероятность успеха: четкая установка "писать по полчаса каждый день" зачастую позволяет добиться лучших результатов, чем расплывчатое стремление "постараться писать по полчаса каждый день".

Чтобы сдвинуть проект с мертвой точки, Литтл рекомендует воспользоваться стратегией "поиска общих понятий"

Кроме того, в подобной ситуации Литтл рекомендует воспользоваться стратегией "поиска общих понятий", которая предполагает поиск метафорических параллелей между неудачным проектом и совершенно другой сферой, в которой у вас имеется опыт.

Например, если ваш проект по написанию книги зашел в тупик, а вы - футбольный болельщик, можно составить два списка, в одном из которых указать аспекты проекта, а в другом - факторы успеха, действующие в футболе.

Затем необходимо заняться поиском параллелей, благодаря которому вам на ум могут прийти новые творческие стимулы.

Так, например, можно найти для своего проекта некий эквивалент поддержки болельщиков или предсезонных тренировок.

Возможно, такие вопросы наведут вас на мысль о другой рабочей обстановке или курсах, на которые вам следовало бы пойти. Благодаря такому подходу ваш проект может сдвинуться с мертвой точки.

Все это позволяет с оптимизмом смотреть на нашу способность меняться.

По мнению Литтла, жизнью человека управляют три силы: наша биологическая природа (являемся ли мы экстравертами, интровертами или кем-то еще по своим физиологическим характеристикам), наша социогенная природа (как нас воспитывают, какая культура нас окружает, с кем мы общаемся) и, наконец, наша индивидуальная или "третья природа", которая складывается из наших личных проектов и "свободных черт характера", которые мы проявляем в процессе осуществления проектов.

Выбирайте свои проекты тщательно, и вы удивитесь тому, как многого сможете добиться.

"Контексты ставят нас в рамки, а проекты подталкивают нас к новым возможностям, - говорит Литтл. - И одна из таких возможностей - более комфортная и счастливая жизнь".

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.