Правообладатель иллюстрации Getty Images

Всего за несколько лет эта вторая по величине экономика в мире пережила невероятные перемены. Обозреватель BBC Future рассказывает о жутковатом наследии, оставшемся в память о тех временах, когда Китай только начал прокладывать путь к экономическому могуществу.

Китай можно назвать настоящим локомотивом глобальной экономики. В последние 30 лет эта страна - мировой лидер по темпам экономического роста.

Всего за несколько лет здесь появились целые отрасли, на становление которых на Западе ушли десятилетия.

Города, где никто не живет Здесь собраны впечатляющие снимки огромных городов-призраков Китая Фото Рафаэля Оливера и Кая Кэммерера ФОТОГАЛЕРЕЯ

Важными центрами экономической активности стали специальные индустриальные зоны, где с нуля были построены новые города. Они предназначались для рабочих, которые, как ожидалось, будут стекаться в них из сельских регионов в связи с промышленным бумом.

С 1984 по 2010 год площадь застроенных территорий в Китае увеличилась практически в пять раз - с 8842 кв. км. до 41,768 кв. км.

Для создания этих новых урбанизированных зон за три года - с 2011 по 2013 гг. - было использовано больше бетона, чем в США за весь XX век.

Однако даже в стране со второй по величине экономикой в мире темпы роста опередили спрос.

Столкнувшись с падением цен и уровня продаж, отчасти из-за перепроизводства, правительство Китая было вынуждено вмешаться и урезать избыточные мощности.

Это повлекло за собой массовые сокращения. Самый тяжелый удар пришелся по регионам наподобие Хэбэя, северной провинции, расположенной вокруг Пекина.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сегодня многие государственные сталелитейные заводы закрылись и пустуют

Когда-то этот регион процветал и долгое время считался центром сталелитейной промышленности страны. Сегодня многие государственные заводы закрылись и пустуют, а частные - едва сводят концы с концами.

Та же участь постигла и другие низкотехнологичные отрасли, и по всей стране стали появляться так называемые заводы-зомби.

В Китае переход от таких отраслей, как металлургическая и сталелитейная, к электронике, телекоммуникациям и биотехнологиям произошел очень быстро.

Европа и США прошли этот путь за несколько десятилетий, в течение которых новые отрасли развивались и набирали обороты, в то время как в Китае революция в области высоких технологий заняла всего несколько лет.

Для создания этих урбанизированных зон за три года было использовано больше бетона, чем на всей территории США в XX веке

Отчасти эти стремительные изменения стали результатом мер по реструктуризации экономики, принятых правительством Китая.

Это было сделано за счет традиционных отраслей, в том числе горнодобывающей, сталелитейной и цементной - именно они в наибольшей степени пострадали от сокращения рабочих мест.

В городах Чанчжи и Люйлян, расположенных неподалеку от реки Хуанхэ в северной провинции Шаньси, здания цементных заводов, не сумевших пережить эти перемены, стоят пустыми.

Еще часть предприятий, обескровленных долгами и низкими продажами, влачат жалкое существование, пытаясь выплатить огромные кредиты, взятые на их строительство в лучшие времена.

На фабриках, где когда-то трудилось более 1000 человек, сейчас остался лишь основной штат, не дотягивающий порой и до 100 работников.

Этот меняющийся промышленный ландшафт оставил свой отпечаток и на городах, построенных для рабочих-мигрантов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Огромные городские районы по-прежнему стоят пустыми, так и не дождавшись жильцов, которые, вопреки ожиданиям, не поехали сюда из деревень

Огромные городские районы превратились в кварталы-призраки, так и не дождавшись жильцов, которые, вопреки ожиданиям, не поехали сюда из деревень.

Многие застройщики обанкротились, и дома пустуют.

Крупная китайская интернет-компания Baidu провела исследование и определила 50 крупных регионов по всей стране, где жилые новостройки в большинстве своем не были заселены.

Baidu это удалось сделать, отслеживая источники интернет-трафика и осуществляя поиск застроенных территорий, где практически отсутствует интернет-покрытие.

Одним из таких городов стал Канбаши, новый район города Ордос, построенный в 2006 году на фоне бурного роста угольной промышленности в регионе.

В нем могло поселиться 300 000 человек, однако сейчас заселено лишь 10% квартир.

Среди других городов-призраков можно назвать Сучжоу в провинции Цзянсу, Эрдос в районе Дуншэн и Тунляо в районе Хорчин.

Новоселов терпеливо ждут пустующие жилые кварталы, торговые центры, площади и парки.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Китайский город-призрак: пустые жилые кварталы, пустые торговые центры, пустынные площади и парки

Фотограф Кай Кэммерер снимает пустые китайские города на протяжении последних двух лет (см. галерею). Он считает, что эти места выглядят так странно отчасти потому, что были построены с невероятной скоростью.

"Во многих из этих городов стройка достигала таких масштабов, которые просто немыслимы с точки зрения западного подхода к урбанизации ", - говорит он.

Однако он не считает, что их правильно называть городами-призраками.

"Лично мне кажется, что этот термин больше подходит к тем местам, которые когда-то были густонаселены, а потом оказались заброшенными. В новых городах материкового Китая, где мне довелось побывать, я подобного не видел", - утверждает Кэммерер.

Напротив, они были построены в ожидании спроса, который так и не возник. Здания готовы, но в ближайшие 15 лет жильцы в них могут не появиться.

Крупная китайская интернет-компания Baidu нашла 50 городов-призраков, где отсутствует интернет-покрытие

"Я бы скорее назвал их еще не родившимися городами", - говорит он.

Тем временем, грандиозное переселение может быть не за горами. Правительство страны заявило о намерении к 2020 году переселить 100 миллионов человек из сельских районов в города.

Эта организованная миграция может способствовать заселению хотя бы нескольких "неродившихся" городов.

Например, в Ордосе жильцов в пустые дома попытались привлечь при помощи "сертификатов на обмен жилья", выдаваемых гражданам, чья недвижимость в любом районе страны была изъята государством.

Владельцы сертификата под названием "фанпяо" могут обменять его на недвижимость в Канбаши.

Правительство также выделило 100 млрд юаней (850 млрд рублей) в качестве помощи горнодобывающим предприятиям и другим испытывающим трудности компаниям, которую они могут потратить на переподготовку и переселение своих сотрудников.

Похоже, эта стратегия работает. По данным Baidu, еще один город-призрак, Чжэндун - просторный новый район площадью 150 кв. км, построенный вокруг города Чжэнчжоу, постепенно обретает своих жильцов.

Возможно, городам-призракам Китая и вправду еще только предстоит родиться.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Правительство Китая заявило о намерении к 2020 году переселить 100 миллионов человек из сельских районов в города

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.