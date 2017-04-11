Заводы-зомби и пустующие города Китая
Всего за несколько лет эта вторая по величине экономика в мире пережила невероятные перемены. Обозреватель BBC Future рассказывает о жутковатом наследии, оставшемся в память о тех временах, когда Китай только начал прокладывать путь к экономическому могуществу.
Китай можно назвать настоящим локомотивом глобальной экономики. В последние 30 лет эта страна - мировой лидер по темпам экономического роста.
Всего за несколько лет здесь появились целые отрасли, на становление которых на Западе ушли десятилетия.
Важными центрами экономической активности стали специальные индустриальные зоны, где с нуля были построены новые города. Они предназначались для рабочих, которые, как ожидалось, будут стекаться в них из сельских регионов в связи с промышленным бумом.
С 1984 по 2010 год площадь застроенных территорий в Китае увеличилась практически в пять раз - с 8842 кв. км. до 41,768 кв. км.
Для создания этих новых урбанизированных зон за три года - с 2011 по 2013 гг. - было использовано больше бетона, чем в США за весь XX век.
Однако даже в стране со второй по величине экономикой в мире темпы роста опередили спрос.
- Зачем китайцы учатся западным манерам
- Камуфляж в стиле Minecraft: как Китай до этого додумался?
- Обаяние "костюма Мао": от хунвейбинов до злодеев Бонда
- Экологический апокалипсис в Пекине. Иностранцы бегут
Столкнувшись с падением цен и уровня продаж, отчасти из-за перепроизводства, правительство Китая было вынуждено вмешаться и урезать избыточные мощности.
Это повлекло за собой массовые сокращения. Самый тяжелый удар пришелся по регионам наподобие Хэбэя, северной провинции, расположенной вокруг Пекина.
Когда-то этот регион процветал и долгое время считался центром сталелитейной промышленности страны. Сегодня многие государственные заводы закрылись и пустуют, а частные - едва сводят концы с концами.
Та же участь постигла и другие низкотехнологичные отрасли, и по всей стране стали появляться так называемые заводы-зомби.
В Китае переход от таких отраслей, как металлургическая и сталелитейная, к электронике, телекоммуникациям и биотехнологиям произошел очень быстро.
Европа и США прошли этот путь за несколько десятилетий, в течение которых новые отрасли развивались и набирали обороты, в то время как в Китае революция в области высоких технологий заняла всего несколько лет.
Отчасти эти стремительные изменения стали результатом мер по реструктуризации экономики, принятых правительством Китая.
Это было сделано за счет традиционных отраслей, в том числе горнодобывающей, сталелитейной и цементной - именно они в наибольшей степени пострадали от сокращения рабочих мест.
В городах Чанчжи и Люйлян, расположенных неподалеку от реки Хуанхэ в северной провинции Шаньси, здания цементных заводов, не сумевших пережить эти перемены, стоят пустыми.
- Китай назвал "культурную революцию" ошибкой
- Китай и иностранные инвесторы: кто кому нужнее?
- Изготовитель смартфонов Foxconn заменил 60 тысяч сотрудников роботами
Еще часть предприятий, обескровленных долгами и низкими продажами, влачат жалкое существование, пытаясь выплатить огромные кредиты, взятые на их строительство в лучшие времена.
На фабриках, где когда-то трудилось более 1000 человек, сейчас остался лишь основной штат, не дотягивающий порой и до 100 работников.
Этот меняющийся промышленный ландшафт оставил свой отпечаток и на городах, построенных для рабочих-мигрантов.
Огромные городские районы превратились в кварталы-призраки, так и не дождавшись жильцов, которые, вопреки ожиданиям, не поехали сюда из деревень.
Многие застройщики обанкротились, и дома пустуют.
Крупная китайская интернет-компания Baidu провела исследование и определила 50 крупных регионов по всей стране, где жилые новостройки в большинстве своем не были заселены.
Baidu это удалось сделать, отслеживая источники интернет-трафика и осуществляя поиск застроенных территорий, где практически отсутствует интернет-покрытие.
Одним из таких городов стал Канбаши, новый район города Ордос, построенный в 2006 году на фоне бурного роста угольной промышленности в регионе.
В нем могло поселиться 300 000 человек, однако сейчас заселено лишь 10% квартир.
Среди других городов-призраков можно назвать Сучжоу в провинции Цзянсу, Эрдос в районе Дуншэн и Тунляо в районе Хорчин.
Новоселов терпеливо ждут пустующие жилые кварталы, торговые центры, площади и парки.
Фотограф Кай Кэммерер снимает пустые китайские города на протяжении последних двух лет (см. галерею). Он считает, что эти места выглядят так странно отчасти потому, что были построены с невероятной скоростью.
"Во многих из этих городов стройка достигала таких масштабов, которые просто немыслимы с точки зрения западного подхода к урбанизации ", - говорит он.
Однако он не считает, что их правильно называть городами-призраками.
"Лично мне кажется, что этот термин больше подходит к тем местам, которые когда-то были густонаселены, а потом оказались заброшенными. В новых городах материкового Китая, где мне довелось побывать, я подобного не видел", - утверждает Кэммерер.
Напротив, они были построены в ожидании спроса, который так и не возник. Здания готовы, но в ближайшие 15 лет жильцы в них могут не появиться.
"Я бы скорее назвал их еще не родившимися городами", - говорит он.
Тем временем, грандиозное переселение может быть не за горами. Правительство страны заявило о намерении к 2020 году переселить 100 миллионов человек из сельских районов в города.
Эта организованная миграция может способствовать заселению хотя бы нескольких "неродившихся" городов.
Например, в Ордосе жильцов в пустые дома попытались привлечь при помощи "сертификатов на обмен жилья", выдаваемых гражданам, чья недвижимость в любом районе страны была изъята государством.
Владельцы сертификата под названием "фанпяо" могут обменять его на недвижимость в Канбаши.
Правительство также выделило 100 млрд юаней (850 млрд рублей) в качестве помощи горнодобывающим предприятиям и другим испытывающим трудности компаниям, которую они могут потратить на переподготовку и переселение своих сотрудников.
Похоже, эта стратегия работает. По данным Baidu, еще один город-призрак, Чжэндун - просторный новый район площадью 150 кв. км, построенный вокруг города Чжэнчжоу, постепенно обретает своих жильцов.
Возможно, городам-призракам Китая и вправду еще только предстоит родиться.
Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.