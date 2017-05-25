Пять причин, по которым мы все реже занимаемся сексом

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Сексуальная активность среднестатистического человека в западных странах заметно снизилась в последние десятилетия - и причиной этого может быть нарастающая тревожность, которая опутала современное общество, считает обозреватель BBC Future. Но есть и другие причины.

Мы живем в эпоху наибольшей сексуальной свободы в истории человечества.

Новые технологии открыли множество новых возможностей - ведь, скажем, у людей еще век назад не было ни противозачаточных таблеток, ни сайтов знакомств.

Сексуальная революция постепенно привела к изменению многих социальных норм, сделав общество в целом более толерантным и к гомосексуальности, и к разводам, и к добрачному сексу и даже к таким формам сексуальных отношений, как полиамория и свингерство.

Тем более парадоксальным выглядит факт, который подтверждают многочисленные исследования: сегодня мы занимаемся сексом меньше, чем раньше.

В начале 2010-х у американцев ежегодно было в среднем на девять сексуальных контактов меньше, чем в конце 1990-х

В марте этого года американские исследователи Джин Твендж, Райн Шерман и Брук Уэллс опубликовали в журнале Archives of Sexual Behavior статью, в которой подчеркивают, что в начале 2010-х у американцев ежегодно было в среднем на девять сексуальных контактов меньше, чем в конце 1990-х, то есть среднее количество половых актов снизилось на 15%.

Снижение сексуальной активности было примерно одинаковым среди представителей разных полов, рас, национальностей и профессий. Причем наиболее заметно этот показатель снизился у состоящих в браке пар.

И хотя нельзя отрицать, что результаты одного исследования - это не истина в последней инстанции, сегодня указанная тенденция явно крепнет.

В 2013 году Национальное исследование сексуальных отношений и образа жизни (Natsal) показало, что британцы в возрасте от 16 до 44 лет имели в среднем менее пяти сексуальных контактов в месяц.

В то время как в 2000 году, согласно результатам подобного опроса, жители Британии были активней сексуально: тогда этот индекс составил 6,2 раза в месяц для мужчин и 6,3 - для женщин.

Наихудшим образом дела обстоят в Японии, где, согласно последним данным, 46% женщин и 25% мужчин в возрасте от 16 до 25 лет пренебрежительно относятся к сексу вообще.

Всему этому, конечно, можно найти множество объяснений, лежащих на поверхности, но все же интересно поглубже изучить причины столь явного снижения сексуальной активности.

1. Порно

Первое объяснение, которое лежит на поверхности - новые технологии: с их помощью порнография стала гораздо более доступной, а социальные сети максимально расширили круг ее потребителей.

Рост популярности онлайн-порнографии дает повод некоторым исследователям считать зависимость от секса в интернете психическим расстройством.

Увлечение порнографией заменяет секс в реальной жизни и существенно снижает сексуальное желание в спальне.

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Исследователи считают, что соцсети и порно разрушают нашу сексуальную жизнь

Порнография также способствует созданию нереалистичного образа секса, что приводит к таким психическим расстройствам, как "сексуальная анорексия" и "сексуальная дисфункция, спровоцированная порно".

Исследование 2011 года показало, что из 28 тысяч итальянцев, которые регулярно смотрят порно, многие посещают порносайты почти каждый день.

Как утверждает один из авторов этого исследования Карло Фореста, эти люди привыкают к "неистовой демонстрации" сексуальных отношений и в результате имеют проблемы с эрекцией в реальной жизни.

Некоторые исследователи даже утверждают, что просмотр порнографии плохо влияет на шансы найти постоянного партнера.

Исследование, опубликованное в 2014 году в Eastern Economic Journal, выявило обратную зависимость между частотой просмотра порнографии и вступлением в брак. Прежде всего эта корреляция была заметна среди мужчин.

2. Соцсети

Социальные медиа - вторая главная причина, отвлекающая людей от сексуальной жизни.

Если раньше исследователи доказывали, что сексуальную активность в спальне существенно снижает установленный там телевизор, теперь таким фактором стали "Фейсбук", "Твиттер" и "Инстаграм" (плюс "ВКонтакте" и "Одноклассники" для российских пользователей - Прим. переводчика).

Впрочем, не все ученые согласны с такими выводами. Авторы исследования 2015 года, в котором приняли участие 280 мужчин и результаты которого опубликованы в журнале Sexual Medicine, утверждают, что 40-минутный просмотр порно по крайней мере два раза в неделю повышает сексуальное желание.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сайты знакомств и специальные мобильные приложения максимально упростили поиски сексуального партнера, однако миллениалы, как оказывается, меньше занимаются сексом, чем представители предыдущих поколений

То же можно сказать и о соцсетях. Несмотря на то, что смартфоны отбирают время у реальной жизни, сайты знакомств и приложения наподобие Grindr и Tinder сделали секс более доступным.

Следовательно, хоть технологии, безусловно, повлияли на нашу сексуальную жизнь, считать их единственной причиной снижения сексуальной активности никак нельзя.

3. Работа

Еще одним фактором снижения либидо считают нагрузки на работе, стресс и усталость.

Однако и здесь зависимость не столь очевидна. В 1998 году Джанет Гайд, Джон Деламатер и Эрри Гьюит опубликовали в Journal of Family Psychology результаты исследования, которые демонстрируют, что уровень сексуальной активности у работающих женщин и у домохозяек не особо отличается.

Даже наоборот, активная профессиональная жизнь, как правило, коррелировала с большей частотой сексуальных контактов.

Впрочем, это не значит, что работа вообще не влияет на сексуальность.

Немаловажным, однако, является ее качество, а не количество. Работа, которая не приносит удовольствия, вредна для психического здоровья, что сказывается на сексуальной жизни.

4. Стресс

Основной причиной снижения сексуальной активности и удовлетворения от половой жизни все чаще считают стресс (который, естественно, очень часто связан с происходящим на работе).

Например, в 2010 году, Ги Боденменн и его коллеги из Университета Цюриха в течение трех месяцев изучали поведение 103 швейцарских студенток и пришли к выводу, что чем выше уровень стресса (о котором сообщали ученым участницы исследования), тем ниже сексуальная активность и, соответственно, удовлетворение от половой жизни.

Стресс воздействует на человека очень разнообразно - влияя на уровень гормонов, создавая негативное представление о собственном теле, заставляя нас подвергать сомнению смысл дальнейших семейных отношений и увеличивая степень потребления алкоголя и наркотиков.

Все это непосредственно отражается на сексуальной жизни - точнее, ее сокращении.

5. Современная жизнь как таковая

Среди многих других причин, которые влияют на сексуальную жизнь, исследователи выделяют психическое здоровье, благосостояние и ощущение счастья.

В последнее время в западных обществах наблюдается настоящая эпидемия психических расстройств, и наиболее распространенные из них - депрессия и тревожность.

Многочисленные исследования однозначно доказывают, что депрессия вызывает проблемы в сексуальной жизни и снижает половое влечение.

Ученые Твендж, Шерман и Уэллс отмечают также, что между снижением удовлетворенности жизнью и уменьшением сексуальной активности существует причинно-следственная связь.

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Стремительный темп современной жизни привел к снижению либидо

Отсутствие стабильной работы и собственного жилья, страх глобальных катастроф и одинокая жизнь в больших городах плохо влияют на психическое здоровье.

Таким образом, снижение сексуальной активности можно считать следствием современной жизни.

Это обусловлено воздействием многих факторов, среди которых надо прежде всего назвать стресс, напряжение на работе, ощущение общей нестабильности и неоднозначные достижения научно-технического прогресса.

Наверное, кто-то скажет на всё это, что, учитывая слишком свободные нравы современного общества, снижение сексуальной активности - это не так уж и плохо.

Однако значение секса нельзя умалять. Он делает человека счастливее и здоровее, способствует профессионально-личностному комфорту.

А главное - многим людям секс просто приносит радость. Именно поэтому во всем мире активно пытаются решить эту проблему.

В феврале этого года, например, шведский политик Пер-Эрик Мускос предложил ввести оплачиваемый перерыв для секса.

Мускос считает, что пары в его стране мало времени проводят вместе, поэтому перерыв им бы очень пригодился.

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Депрессия, стресс - настоящий бич современного общества

Японские специалисты уже много лет пытаются справиться с этой проблемой, встревоженные стремительным снижением рождаемости в стране.

За рождение ребенка японcкое правительство выплачивает родителям премию, а предприятиям рекомендуют предоставлять сотрудникам больше свободного времени, которое те могли бы использовать для продолжения рода.

Кроме того, чтобы повысить рождаемость, местные власти выдают многодетным семьям талоны на питание и финансируют сайты знакомств.

Правительство Австралии тоже проводит подобные мероприятия уже много лет.

Однако все эти меры не решают глубинных проблем, так как не влияют на уровень удовлетворенности жизнью, которая могла бы повысить сексуальную активность людей.

Поскольку это очень непростая проблема, ее решение должно быть многоплановым.

Прежде всего оно требует улучшения психического здоровья людей, на которое плохо влияют стрессы и отсутствие стабильности. Такое улучшение не только положительно скажется на сексуальной жизни нации, но и улучшит общее самочувствие и благосостояние людей.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.