Ядерная полиция: кто стережет британские АЭС

Правообладатель иллюстрации Chris Baraniuk

С 2005 года у каждой АЭС Великобритании есть собственная вооруженная защита - подразделения полиции по охране гражданских ядерных объектов. В чем же состоит их работа и кто идет в "ядерные полицейские"?

Автомашина со скрежетом тормозит. Водитель выскакивает из нее и бросается к ближайшему зданию.

"Бросай!" - рычит ему вслед полицейский, одетый в камуфляж и ломиком разбивает стекло в одном из окон автомобиля. Ну, или делает вид, что разбивает. Ведь тот, кто убегает, - инструктор, играющий роль злоумышленника.

Всё это происходит среди бывших армейских казарм в графстве Суррей. Участники - с десяток полицейских.

Я наблюдаю, как они учатся защищать от террористов и прочих злоумышленников британские атомные электростанции, которых в Соединенном Королевстве 14 (Британия получает от АЭС примерно пятую часть потребляемого электричества - Ред.) АЭС считаются объектами режима повышенной безопасности.

"Бросай!" - снова кричат полицейские. Злоумышленник быстро пойман, повален на землю, и к нему применен электрошокер. Не на самом деле, конечно. Инструктор терпеливо лежит на земле и не просит коллег быть с ним полегче.

В течение пары минут его обыскивают. Остальные, включая других инструкторов, внимательно следят за выполнением упражнения, чтобы потом в подробностях его разобрать.

Такая обязательная подготовка - не для новичков. Многие из обучаемых - на самом деле очень опытные полицейские, как мужчины, так и женщины. Все они служат в подразделениях по охране гражданских ядерных объектов, CNC (Civil Nuclear Constabulary).

Правообладатель иллюстрации Chris Baraniuk Image caption В ходе тренировки инструктор стреляет холостыми, чтобы смоделировать возможную чрезвычайную ситуацию

Задача британской "ядерной полиции" - защитить от всевозможных угроз атомные электростанции. Это означает, что полицейские должны уметь справляться с потенциальными нарушителями режима безопасности, например.

Самое худшее, к чему они должны быть готовы, - это спланированное нападение на АЭС или последствия хищения ядерных материалов.

Потом мне вручают ярко-желтые беруши - и через несколько минут я понимаю, зачем.

Другой инструктор разыгрывает новую учебную ситуацию - и начинает он с того, что стреляет очередями из АК-47. Это, как выясняется, очень громкое оружие!

Многие британцы даже не подозревают, что за всеми АЭС страны в круглосуточном режиме присматривают вооруженные до зубов полицейские

В некотором отдалении члены патрульной группы реагируют на стрельбу соответствующим образом - бросившись на землю и открыв ответный огонь.

Злоумышленник явно настроен серьезно, но вскоре взмахивает руками и очень натурально падает на землю, достоверно изображая, что либо ранен, либо убит. Полицейские приближаются и тщательно обыскивают его.

Инструкторы опять внимательно наблюдают за их действиями. Потом они дадут оценку поведению своих подопечных в каждой из ситуаций и скорости, с которой те решают предлагаемые задачи.

Во всем мире атомные электростанции тщательно охраняются.

В США, например, по периметру территории АЭС дежурят патрули. После 2009 года сотрудники безопасности могут использовать оружие с боевыми патронами, рассказали нам в Институте ядерной энергетики в Вашингтоне.

Уровень безопасности время от времени может меняться. Например, после парижских нападений в ноябре 2015 года во Франции была усилена охрана ядерных объектов.

В Британии подобное решение было принято после террористических нападений 9/11 в США. С 2005 года подразделения CNC размещены на всех гражданских ядерных объектах.

Работа CNC не так давно попала в поле зрения прессы. В прошлом году журналисты Би-би-си, воспользовавшись правом на получение информации, выяснили, что за последние пять лет зарегистрировано 130 случаев нарушений режима безопасности, среди которых - потеря пистолета во время полицейского тренинга и потеря ключей от помещений АЭС. (В последнем случае на АЭС пришлось поменять замки, а ключи в итоге нашлись.)

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption В Британии больше десятка атомных электростанций, которые необходимо охранять

Тогда начальник "ядерных полицейских" Майк Гриффитс заявил, что CNC делает все возможное, чтобы поддерживать высокий уровень безопасности. По его словам, в ряд процедур были внесены изменения, чтобы такие случаи, как с потерянным пистолетом и ключами, больше не повторились.

К чему их готовят

Некоторые из ситуаций, к которым сейчас готовят полицейских, на самом деле крайне редки.

"Доводилось ли мне [как сотруднику подразделения по охране ядерных объектов] когда-либо стрелять? Лично мне - нет", - рассказывает в перерыве между упражнениями один из полицейских.

"Приходится ли мне выезжать на инциденты и контактировать с представителями общественности? Да, практически каждую неделю".

Во время патрулирования полицейские CNC могут производить аресты. В 2015-м, например, таковых было 11, и три случая в 2011-м подпали под действие Закона о терроризме.

Мой собеседник рассказал, что его подразделение базируется в Хинкли Пойнт в графстве Сомерсет. Недавно принято решение построить там новую АЭС, что было встречено местными жителями, прямо скажем, неоднозначно.

Обеспечение безопасности во время происходящих по соседству акций общественности против строительства ядерных электростанций - еще одна сторона работы CNC.

"Они просто хотят, чтобы их мнение услышали, - комментирует мой собеседник. - В этом нет ничего противозаконного, люди имеют право высказаться".

И все-таки многие британцы даже не подозревают, что за всеми АЭС страны в круглосуточном режиме присматривают вооруженные до зубов полицейские.

Надо сказать, что вооруженная полиция - явление для Британии редкое. Из примерно 200 тысяч полицейских в Англии и Уэльсе только 10500 проходят огневую подготовку.

Есть, правда, исключения. Вся полиция Северной Ирландии снаряжена оружием с боевыми патронами.

Но в целом британцы не привыкли видеть своего местного констебля вооруженным. Поэтому вид членов подразделений CNC часто вызывает у жителей вопросы: по какому поводу вооружились?

По словам моих собеседников, в таком случае приходится разговаривать и объяснять свое предназначение.

Правообладатель иллюстрации Chris Baraniuk Image caption Члены подразделений "ядерной полиции" проходят всестороннюю подготовку к любым возможным инцидентам, связанным с безопасностью на АЭС и вокруг них

У "ядерной полиции" много разных обязанностей. Они, в частности, сопровождают перевозимые по территории страны и за границу ядерные материалы. В случае транспортировки за границу морские суда оборудуются пулеметами на палубах.

В прошлом году сотрудники так называемой Стратегической группы сопровождения преодолели вместе с ядерным грузом в общей сложности около 30 тысяч миль. Все они регулярно проходят проверку на радиационное заражение и носят с собой дозиметры.

Частично услуги британских "ядерных полицейских" оплачиваются энергетическими компаниями-эксплуатантами АЭС. Годовой бюджет CNC - около 100 млн фунтов стерлингов.

В последние годы правительство выделяет на "ядерную полицию" все больше денег, в то время как "обычные" полицейские силы переживают сокращения. Тем не менее, по словам представителя CNC, деньги налогоплательщиков в финансировании почти не участвуют.

В качестве примеров угроз британской ядерной инфраструктуре в стратегическом плане Агентства по ядерному регулированию на 2016-2020 гг. приводятся терроризм и государственный шпионаж со стороны иностранных держав.

Обязанностей у нас гораздо больше, чем просто стоять с оружием в руках у ворот АЭС

…Сегодня в Суррее утро на редкость прохладное, но большинство "ядерных полицейских" привыкли к патрулированию в любую погоду и в любых условиях. Ведь среди их объектов, например, - Дунрей, центр ядерно-энергетических разработок на северном побережье Шотландии, реакторы которого сейчас выводятся из эксплуатации.

Полицейские рассказывают мне, что хотели бы во время патрулирования больше общаться с местными жителями. Но это превращается в непростую задачу, когда ты в бронежилете и с оружием.

"Многие черпают свои знания об оружии из фильмов", - говорит один.

"Причем из американских фильмов, - добавляет другой. - Но там ведь совершенно иная культура".

Третий подчеркивает, что со стороны не просто понять задачи подразделения.

"Думаю, существует недопонимание того, что мы делаем, - объясняет он. - А обязанностей у нас гораздо больше, чем просто стоять с оружием в руках у ворот АЭС".

Транспортировка радиоактивных материалов занимает значительное место в этой работе, а это дело опасное.

"Эта штука с нами всегда, - полицейский показывает мне дозиметр. - А если мы отправляемся туда, где уровень радиации заведомо повышен, то берем с собой специальные мониторы, которые все время нам сообщают, что творится в атмосфере вокруг нас".

Такое впечатление, что никого из них не волнует опасность быть облученным.

В "ядерную полицию" они пришли разными путями. Кто-то раньше работал в тюрьме. Кто-то бывший военный.

Правообладатель иллюстрации Chris Baraniuk Image caption "Злоумышленник" задержан. Инструктор терпеливо сносит всё, что с ним делают обучаемые

А для кого-то эта работа - первая в правоохранительных органах. "Пришел сюда прямо со школьной скамьи", - подшучивают над ним коллеги. Полицейский не обижается.

"Я думаю, что сделал правильный выбор, - говорит он. - Мы очень дружны между собой, дух товарищества, понимаете? И многие из-за этой работы переезжают - тут ведь невозможно работать там, где ты живешь".

Все они называют любимой частью работы такой тренинг, как сегодня. "Мы готовы этим заниматься весь день, хоть каждый день".

Работа эта требует хорошей физической формы. В каждом подразделении CNC есть свои специалисты по фитнесу, которые следят за состоянием здоровья сотрудников и помогают им в случае получения производственной травмы скорее набрать форму. А такие случаи нередки.

"Ядерные полицейские" - все-таки не совсем полиция, они не участвуют в расследовании преступлений, не поддерживают общественный порядок. CNC курируется одним из членов правительства и не входит в сферу ответственности министерства внутренних дел.

Поэтому сотрудники CNC не могут уйти в отставку прежде наступления пенсионного возраста, чего добивалась их федерация, подчеркивая, что при таких условиях службы вряд ли можно требовать от людей, чтобы они работали до 65-ти.

Однако моих нынешних знакомых вопросы ухода на пенсию, судя по всему, пока мало волнуют. Они полны энтузиазма по поводу своей работы, их интересуют подробности функционирования объектов, которые они охраняют.

"Мы тут имеем дело с очень серьезными вещами", - говорит один из них. Поэтому нужно постоянно учиться, подчеркивает его коллега.

Все они понимают тяжесть ответственности, которую на себя взвалили. В современном мире нужно быть осведомленным обо всех серьезных угрозах, когда твое дело - охранять атомные электростанции.

"В общем, всё сводится к тому, что у тебя будет только один шанс, - объясняет один из полицейских. - Всего один, если случится что-то серьезное".

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.