Китаянки пытаются прорваться к заработкам мужского киберспорта

Правообладатель иллюстрации Danny Vincent

Китай - одна из экономических сверхдержав, и неудивительно, что в индустрии профессионального киберспорта здесь крутятся миллиарды. Девушкам пока трудно конкурировать с парнями-геймерами в соревновании за крупные призовые, но эта женская команда намерена достичь многого.

В Шанхае позднее утро. Звуки стройки слышны по всему новому кварталу, что в 30 км от центра города. Но эти шесть девушек крепко спят в арендованной квартире.

Они не просто вместе снимают жилье, они - команда LLG, одна из сильнейших женских команд страны в профессиональном киберспорте.

Вчера они тренировались всю ночь до раннего утра и заснули только недавно. Девушки играли онлайн в многопользовательскую League of Legends ("Лига легенд", бесплатная командная игра, ежемесячная аудитория которой - около 100 млн. игроков. - Прим. переводчика).

Они живут в довольно комфортабельных апартаментах, которые кому-то могут показаться даже роскошными, хотя, конечно, это не роскошь звезд первой величины.

Тем не менее у них - тысячи фолловеров в соцсетях, просторная квартира, дизайнерские сумочки и ювелирные украшения, и всё это они заработали, играя в компьютерные игры.

Правообладатель иллюстрации Danny Vincent Image caption В Китае самое большое количество пользователей интернета в мире, и многие из них играют онлайн

В Китае самое большое количество пользователей интернета в мире - более 731 млн, согласно официальным данным от января 2017 года.

Между тем, с компьютерными играми в Китае не всегда все было так благополучно. Между 2000 и 2015 гг. игровые консоли были запрещены в стране.

Китайские власти называли видеоигры цифровым героином. Но сегодня в стране 170 млн киберспортсменов и поклонников онлайн-гейминга.

Более 500 млн человек по всей планете наблюдает за тем, как другие играют в видеоигры. Китайцы составляют более половины этой аудитории.

По некоторым оценкам, к 2021 году оборот рынка видеоигр Китая достигнет 35 млрд долларов. Для многих киберспортсменов - это шанс достичь славы и богатства.

По крайней мере, для киберспортсменов-мужчин, некоторые из которых уже сейчас ежегодно зарабатывают до 2 млн долларов призовых.

У профессионалов-женщин заработки куда скромнее.

"Раньше, когда мы участвовали в соревнованиях, болельщики говорили, что, мол, девчонки плохо играют. Они насмехались над нами и кричали: "уходите со сцены, мы сыграем лучше вас!", - рассказывает 20-летняя Шань Чхэнь, член команды LLG.

У Шань коротко подстриженные крашеные волосы и большие очки в квадратной оправе. Она завоевала признание в мире киберспорта, играя в интернет-кафе в своем родном городе Ухань и побеждая парней, которые пытались даже не пускать девушек к компьютерам.

Правообладатель иллюстрации Danny Vincent Image caption Члены таких команд, как LLG, как правило живут вместе - так проще тренироваться

Сейчас китайские киберспортсменки добиваются создания своей собственной профессиональной лиги - такой же, как у мужчин. Такие лиги гарантируют киберспортсменам доход, но в настоящее время в женском киберспорте турниры проходят нерегулярно.

Дин Дин - кореянка, и она единственная спортсменка не из Китая в этой команде. Она переехала сюда, чтобы добиться звездного статуса в киберспорте.

"В Южной Корее сейчас нет женских команд, а в Китае есть. Здесь всё лучше организовано. И я здесь значительно повысила свой уровень, - говорит она. - Но если сравнивать с уровнем мужских команд, то этого пока недостаточно".

И Дин Дин, и Шань Чхэнь с детских лет занимались спортом. Шань Чхэнь отлично играла в настольный теннис, а Дин Дин занималась гимнастикой, пока не травмировала колено.

Девушки убеждены, что в киберспорте - такой же соревновательный накал, как и в других видах спорта. Они тренируются по семь часов в день, ведя образ жизни единой команды.

"Если мы хотим достичь уровня мужских команд, нам придется пройти долгий путь", - признает Дин Дин. Она надеется, что в будущем команды будут состоять из игроков разного пола.

Команда LLG финансируется энтузиастом киберспорта, который стал ее инвестором. Зарплата каждого члена команды - от 1200 до 2200 долларов в месяц, что более чем в два раза превышает средний заработок выпускника китайского университета.

Многие видеогеймеры-девушки дополнительно зарабатывают, за плату транслируя в интернете свои игры или комментируя соревнования.

По этому поводу некоторые утверждают, что мужская аудитория больше уделяет внимание внешности девушек, чем их игровым качествам. И, конечно, существует проблема интернет-дискриминации и оскорблений.

"Мужчины и женщины должны быть равны. Я считаю, что девушки могут играть так же хорошо, как и парни. Не надо на нас смотреть с предубеждением", - говорит Шань Чхэнь.

Правообладатель иллюстрации Danny Vincent Image caption В киберспорте, как и в других сферах жизни, существует гендерная дискриминация

Команда LLG - это представители китайского поколения пост-1990-х, миллениалы. Они взрослели в годы быстрого экономического роста и выросли бунтарями.

Вопреки всему они превратили свое хобби в профессию, не стали гнаться за высшим образованием, выбрав карьеру в киберспорте. В предыдущем поколении их бы назвали трудными, проблемными детьми.

Впрочем, спортивная жизнь профессионального видеогеймера относительно коротка. Физически киберспорт сводится к нескольким без конца повторяющимся и быстрым движениям руки - либо с компьютерной мышью, либо на клавиатуре.

С возрастом способность молниеносно реагировать на изменяющуюся обстановку в игре тоже снижается. Обычно геймеры активно участвуют в соревнованиях в течение четырех-пяти лет, а затем начинаются травмы, что вынуждает их уходить из профессионального киберспорта.

Ну а пока девушки из команды LLG полны энтузиазма и желания продолжать карьеру видеогеймеров - они уверены, что гендерные барьеры их не остановят.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.