Женщина, которая не может ничего забыть

Правообладатель иллюстрации Edouard Taufenbach

Некоторые люди в состоянии вспомнить любое событие из своей жизни. Хорошо ли это, и как им живется?

"Я помню, что когда мне была всего одна неделя от роду, меня завернули в розовое хлопчатобумажное одеяло", - говорит Ребекка Шэррок.

"И я всегда знала, когда меня держит на руках мама. Не знаю как, но я это инстинктивно чувствовала, она была моим самым любимым человеком".

Учитывая то, что большинство людей начинают себя помнить где-то лет с четырех, легко предположить, что рассказ Шэррок - всего лишь ее ностальгические фантазии, но не настоящая память.

Однако память 27-летней жительницы Брисбена (Австралия) устроена не так, как у большинства из нас: врачи поставили ей редкий диагноз - гипертимезический синдром (англ. HSAM, Highly Superior Autobiographical Memory), исключительная автобиографическая память.

При гипертимезии человек способен помнить и воспроизводить предельно высокое количество информации о собственной жизни.

Люди с гипертимезией способны мгновенно и без усилий вспомнить, что именно они делали, во что были одеты, где именно они были в любой отрезок их жизни. Они могут в деталях восстановить в памяти как новости общественной жизни, так и личные события - с точностью видеомагнитофона.

В детстве Шэррок думала, что все люди могут так. И продолжала так считать до тех пор, пока ей однажды не позвонили родители и попросили включить телевизор: там шла передача про людей с гипертимезическим синдромом.

"Это было 23 января 2011 года, - вспоминает она. - Когда участники той передачи в подробностях рассказывали то, что они помнят, репортеры не уставали повторять: это удивительно, невероятно…"

"И я спросила своих родителей: "Почему им это кажется удивительным? Разве это не нормально?" И они объяснили, что нет, не нормально, и им кажется, что у меня тот же самый синдром".

Правообладатель иллюстрации Edouard Taufenbach Image caption "В начале каждого месяца я отбираю самые лучшие воспоминания из этого месяца за все предыдущие годы"

Семья Ребекки связалась с учеными, о которых рассказывалось в телепередаче, девушку исследовали и в 2013 году поставили диагноз: гипертимезия.

Этот синдром был открыт в начале 2000-х, и пока в мире зарегистрировано только 60 человек с гипертимезией.

Почему же некоторым от рождения свойственна исключительная автобиографическая память?

Исследования синдрома продолжаются - явление это новое, и людей с гипертимезией известно не так много.

Но некоторые ученые предполагают, что у таких людей крупнее чем обычно височные доли (которые отвечают за долговременную память) и хвостатое ядро головного мозга (которое играет роль в процессе запоминания, а также бывает связано с неврозом навязчивых состояний).

При гипертимезии воспоминания "записываются" в мозгу с невероятной четкостью. И хотя ученым это крайне интересно, самим людям с этим синдромом он доставляет немало неудобств.

Некоторые из них рассказывают, что их воспоминания очень хорошо организованы, но Шэррок (которая к тому же аутист) говорит, что ее мозг просто замусорен, и постоянное переживание тех или иных моментов прошлого приводит к головным болям и бессоннице.

Правообладатель иллюстрации Edouard Taufenbach Image caption "И я спросила родителей: почему они называют это удивительным? Разве это не нормально?"

Шэррок страдает от беспокойства и депрессии, а сверхъестественная память превращает ее в "эмоциональную машину времени".

"Если я помню эпизод из детства - допустим, то что со мной случилось в три года, - то я продолжаю вновь и вновь эмоционально переживать ту ситуацию так, как будто мне три года, несмотря на то, что я уже взрослая", - рассказывает она.

Это несоответствие запутывает и порождает беспокойство.

Несмотря на все это, Ребекка Шэррок научилась использовать позитивные воспоминания для борьбы с негативными: "В начале каждого месяца я отбираю самые лучшие воспоминания из этого месяца за предыдущие годы". Это помогает справляться с теми навязчивыми эпизодами из прошлого, которые ее расстраивают.

Люди с гипертимезией могут вспомнить новости общественной жизни того или иного дня, но, как правило, так или иначе связанные с их личными ощущениями и интересами (это, видимо, помогает закрепить их в памяти).

Кроме всего прочего, гипертимезия дает нам беспрецедентную возможность взглянуть на мир глазами младенца, ребенка.

Шэррок рассказывает, что привлекало ее внимание в младенчестве и как она училась ходить.

"Я лежала в своей кроватке и вертела головой, глазея на мир вокруг себя. Например, на напольный вентилятор - я была просто зачарована им. И только когда мне исполнилось полтора года, до меня дошло: а почему бы мне не встать и не исследовать самой, что это такое?"

Правообладатель иллюстрации Edouard Taufenbach Image caption "Я могу управлять своими снами, поэтому у меня редко бывают кошмары"

Еще один аспект этого синдрома: он влияет на то, как люди спят. По словам Шэррок, теперь, когда она взрослая, она способна управлять своими снами. Из-за этого у нее почти не бывает кошмаров - как только она чувствует, что надвигается что-то плохое, она просто меняет ход событий во сне.

Но так было не всегда. Когда примерно с 18-месячного возраста Шэррок начала видеть сны, она не различала, где явь, а где сон.

"Поэтому по ночам я часто плакала и звала маму, - объясняет она. - Но не могла объяснить почему".

Так что, возможно, люди с синдромом гипертимезии обладают хорошими способностями к осознанным сновидениям.

Сейчас Ребекка Шэррок принимает участие в двух исследовательских проектах - с Квинслендским университетом (Австралия) и Калифорнийским университетом в Ирвайне (США). Она надеется, что результаты этих исследований, кроме всего прочего, помогут тем, кто страдает Альцгеймером.

Несмотря на яркие и ясные воспоминания о практически любом дне своей жизни, есть одно событие, которое Шэррок не помнит: как она родилась.

Правообладатель иллюстрации Edouard Taufenbach Image caption "Я помню все свои дни рождения, кроме одного"

"Это единственный день рождения, который я не помню, - рассказывает она. - Воспоминания о том, как я была в утробе матери, или о том, как я оттуда появилась, полностью отсутствуют. Но мне бы и не хотелось это помнить".

Несмотря на то, что порой ее сознание напоминает заедающую пластинку, Ребекка Шэррок не хотела бы ничего изменить.

"Мой аутизм не любит перемен. Я хочу, чтобы все так и осталось, потому что у меня так было всегда. Просто мне хочется найти разные способы жить с этим".

"Я привыкла к такой Ребекке, я ее хорошо знаю, и пусть я останусь такой",

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.

Интервью с Ребеккой Шэррок (также на английском) можно послушать на сайте радиостанции BBC Radio 4.

В качестве иллюстраций к статье использованы работы французского художника Эдуарда Тауфенбаха.