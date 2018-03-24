Курорт, где политзаключенные когда-то добывали уран для СССР

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Корреспондент BBC Future побывал в курортном городке, известном не только своими бальнеологическими процедурами: вскоре после Второй мировой войны здесь начали добывать уран для Советского Союза, и на рудниках работали политзаключенные, чешские диссиденты.

С неровного, отсыревшего потолка узкой шахты капает вода. Звук капель отдается эхом, когда они падают на заржавевшие рельсы, по которым когда-то ездили вагонетки с урановой рудой.

Руду поднимали на поверхность и грузили в поезда, вывозившие ее в СССР - гонка вооружений набирала ход.

"Помню, что независимо от того, какая температура была на поверхности, внутри всегда было жарко, - рассказывает Зденек Мандрголец, стоя у входа в шахту и опираясь на трость. - Они (Советы) могли сделать с нами все что угодно".

Мы в чешском городке Яхимов, недалеко от границы с Германией. Наш 87-летний гид сейчас слишком немощен для того, чтобы спуститься в шахту, но он отлично помнит, как оно было там.

Мандрголец был политзаключенным и проработал в рудниках семь лет во время холодной войны, добывая уран для советского ядерного оружия.

Холмы, окружающие Яхимов, полны урана. Впервые урановая руда была обнаружена здесь Марией Кюри в конце XIX века, но только после окончания Второй мировой войны, когда в Чехословакии власть захватили коммунисты, добыча урана была поставлена на широкую ногу.

Правообладатель иллюстрации Matthew Vickery Image caption Для работы на урановых рудниках Советский Союз использовал чешскую рабочую силу

Значительную часть рабочей силы на урановых рудниках составляли такие политзаключенные и диссиденты, как Зденек Мандрголец.

Самый расцвет добычи пришелся на 1950-е, когда в округе работало 12 урановых шахт.

Под холмами Яхимова был прорыт целый радиоактивный подземный лабиринт, а вокруг города построены лагеря, в которых содержались политзаключенные.

Узники этих лагерей были бесплатной рабочей силой, о защите которой от радиации можно было особо не заботиться.

Недалеко от въезда в городок до сих пор возвышается башня из красного кирпича, "башня смерти", как ее называет Мандрголец. Здесь сваливали урановую руду, и заключенные работали вообще без всякой защиты.

В те годы несчастные случаи в шахтах были обычным делом. Наспех укрепленные своды частенько обрушивались, заваливая людей.

"Помню, как однажды опоры рухнули, и один из нас упал в вертикальную скважину, откуда мы его потом доставали по частям несколько дней", - Мандрголец откашливается и смахивает с глаза невидимую соринку. Его поместили в лагерь в 1953 году за то, что он пытался бежать из страны.

Правообладатель иллюстрации Martin Trabalik Image caption Уран в холмах Яхимова впервые нашли в конце XIX века

"Мы обсуждали между собой такие случаи по ночам - порой до самого утра", - добавляет он.

Те шахты, в которых столько лет проработал Мандрголец, уже давно закрыты. Впрочем, одна из них действует до сих пор - но в ней больше не добывают урановой руды, она нужна для пополнения запасов радиоактивной воды.

В округе - множество заброшенных, полуразрушенных построек, но есть одно внушительное белоснежное здание - спа-отель "Дворец радия". Ныне Яхимов славится своим радоновым курортом, считающимся одним из лучших бальнеологических курортов Чехии.

Здание "Дворца" было построено в 1912 году, когда обнаружили целебные свойства местной воды, насыщенной радиоактивным газом радоном (сейчас радоновые ванны назначаются в зависимости от заболеваний и общего состояния пациента и только в том случае, когда получаемое полезное действие будет существенно превышать ущерб от воздействия α-излучения, возникающего при распаде атомов радона.- Прим. переводчика).

Ныне состоятельные курортники в белых банных халатах чинно разгуливают по красным ковровым дорожкам под высокими сводами старого здания. Они приехали сюда принимать радоновые ванны.

Правообладатель иллюстрации Matthew Vickery Image caption Таблички на дверях кабинетов спа-курорта предупреждают о радиоактивности

Подземные источники годами омывают радиоактивную породу. И хотя на первый взгляд идея погружения в такую воду выглядит сумасбродной, врачи во "Дворце радия" утверждают обратное.

"От радоновых ванн - двойная польза, - утверждает главный врач "Дворца" Индржих Масик. - Во-первых, такая вода имеет противовоспалительный эффект. Во-вторых, у нее обезболивающий эффект, она своего рода анальгетик, примерно как морфин, но такой, действие которого гораздо дольше".

"Мы используем очень маленькие дозы радиации, чтобы не причинить никакого вреда пациенту".

Люди приезжают сюда с самыми разными недугами - от неврологических расстройств до артритов и подагры.

Вацлав Пучелик, один из пациентов доктора Масика, страдает хроническим воспалительным заболеванием суставов. По его словам, польза местных процедур перевешивает любые негативные последствия. Последние 30 лет он постоянно приезжает сюда.

"Я ничем не мог снять боль, пока кто-то не посоветовал попробовать радоновые ванны. Теперь я приезжаю сюда и раз в день принимаю 20-минутную ванну. Но из-за радиоактивности можно лечиться здесь только раз в год, - говорит Пучелик, рассказывающий о курорте с явной любовью. - У каждого настоящего курорта должен быть свой природный материал - здесь это радон".

Правообладатель иллюстрации Martin Trabalik Image caption На столе перед Зденеком Мандрголецем - спутниковые фотографии лагеря, куда его поместили после ареста в 1953 году

Пучелик приезжает сюда раз в год на 24 дня, поэтому его уже хорошо знают все врачи и обслуживающий персонал спа-отеля. Когда он идет по коридору, со всех сторон несутся приветственные возгласы.

Богатые арабские гости сидят в большом зале ресторана во "Дворце радия", в то время как чехи и русские, судя по всему, предпочитают бар в оранжерее, из которого открывается прекрасный вид на зеленую ухоженную лужайку.

Из вестибюля "Дворца" деревянные полуобнаженные женские фигуры по обе стороны покрытой ковровой дорожкой лестницы приглашают вас подняться по ступеням к роскошно обставленным номерам.

Лечебные ванны с радиоактивной водой, однако, расположены на цокольном этаже.

Пучелик с радостью взял на себя роль гида по зданию. Он открывает перед нами деревянные и стеклянные двери, на которых - предупреждающие таблички с известным всем символом радиации.

Это было ужасным расточительством - практически бесплатно отдавать этот материал Советскому Союзу Зденек Мандрголец, бывший политзаключенный

Медсестры в белых халатах ходят туда-сюда, кабинеты внутри разгорожены больничными ширмами, а в центре каждого - большая ванна типа джакузи. Здесь пациенты погружаются в радиоактивную воду, доставленную из последней незакрытой шахты.

Глядя на все это, невозможно отделаться от сопоставления картин нынешнего курорта с не таким уж отдаленным прошлым этих мест, когда в ныне брошенных подземных лабиринтах добывался уран для советской атомной бомбы.

Эту тему работники и гости курорта не склонны обсуждать. Впрочем, бывший политзаключенный Зденек Мандрголец не имеет ничего против того, что курорт зарабатывает деньги на том, что по сути является следствием существования урановых рудников, где он когда-то работал против собственной воли.

И когда мы вместе с ним входим во "Дворец радия", он даже испытывает гордость по поводу того, что видит.

"Это было ужасным расточительством - практически бесплатно отдавать этот материал Советскому Союзу, - говорит он. - Если бы мы использовали его в интересах собственной страны, то мы бы уже жили как в Швейцарии. Но вместо этого чехи трудились здесь как рабы".

В холле спа-отеля, под умиротворяющие звуки фортепиано, произошла мимолетная встреча бывшего зека Мандрголеца и зажиточного курортника Пучелика. Они пожали друг другу руки - два человека, олицетворяющие прошлое и настоящее Яхимова, города урановых рудников и радоновых ванн.

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