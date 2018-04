Спасти "Хаббл": как превратить обреченный телескоп в первый музей на орбите

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Британский инженер по разработке космических систем предлагает американскому НАСА сохранить на орбите легендарную обсерваторию, а заодно начать изучение того космического мусора, который остался на Луне после прошлых миссий.

18 мая 2009 года астронавт Джон Грансфелд стал последним человеком, побывавшим на орбитальном телескопе "Хаббл".

Завершив сложнейшую ремонтную миссию на космической обсерватории на высоте в 570 км над Землей и возвращаясь в шаттл "Атлантис" через шлюз, он вспомнил слова из книги писателя-фантаста Артура Кларка.

"Единственный способ определить границы возможного - выйти за эти границы в невозможное, - сказал тогда Грансфелд по интеркому собравшимся в центре управления полетом VIP-персонам. - В ходе этой миссии мы попробовали сделать некоторые вещи, которые многие сочли бы невозможными… и мы желаем "Хабблу" всего наилучшего".

Экипаж отпустил летающий телескоп на орбиту, и сияющий цилиндр начал постепенно отдаляться от шаттла, пока не исчез в темном космосе.

Сегодня космические челноки больше не летают, и НАСА не может отправить к "Хабблу" очередную ремонтную миссию.

Пока все нормально: орбитальная обсерватория будет оставаться в эксплуатации еще несколько лет, продолжая присылать на Землю все новые свидетельства великолепия Вселенной.

Однако в ближайшее десятилетие ее детали и компоненты неизбежно начнут приходить в негодность, а сама она постепенно сойдет с орбиты.

"Хаббл", одно из наиболее значительных научных начинаний в истории человечества, обречен сгореть в плотных слоях земной атмосферы - примерно в начале 2030-х.

Он повторит судьбу многих других легендарных космических объектов, созданных человеком - от первого искусственного спутника и капсулы с собакой Лайкой до орбитальных станций "Скайлэб" и "Мир".

Впрочем, такому исходу есть альтернатива - из разряда того самого "невозможного".

"В таком конце для столь знаменитого и полезного объекта есть что-то унизительное", - говорит Стюарт Ивз, председатель британского государственного и промышленного форума Space Information Exchange ("Обмен космической информацией"), на котором обсуждаются проблемы космической безопасности и инфраструктуры.

Ивз - инженер по разработке спутников и эксперт по космическому мусору. "Не лучше ли сделать так, как мы поступаем с историческими судами, самолетами, автомобилями и поездами? - говорит он. - Превратить "Хаббл" в музей и сохранить для потомков".

Вместо того, чтобы убирать его с орбиты и спускать на Землю (дорогостоящее и сложное мероприятие - в 1984 году с помощью космического шаттла такое сделали с двумя спутниками связи), Ивз призывает США оставить телескоп на орбите.

Спутник может направить телескоп в нужном направлении и придать ему ускорение, чтобы послать на более высокую орбиту Стюарт Ивз, Space Information Exchange

Перед тем как отправить на "Хаббл" последнюю ремонтную миссию, в НАСА изучали возможность использования автоматической обсерватории для стыковок и сервисных работ на орбите.

"Спутник может направить телескоп в нужном направлении и придать ему ускорение, чтобы послать на более высокую орбиту, где тот будет оставаться еще некоторое время", - объясняет Ивз.

"Есть, правда, еще проблема, с которой сталкиваются все музейные работники: надо сохранить ценные экспонаты в хорошем состоянии, спасти их от разрушения под воздействием времени и радиации и охранять от возможных столкновений с кусками космического мусора".

Шаттлы вернулись на Землю навсегда - но на орбите есть много других культовых искусственных объектов

Ивз видит решение этой проблемы в том, чтобы запустить на ту же орбиту, что и у "Хаббла", крошечный спутник размером с коробку для обуви (кубсат, спутник кубической формы), который будет действовать как дозорный или смотритель.

"Можно запустить маленькую автоматическую камеру, которая будет летать вокруг нашего экспоната и снимать видео для посетителей музея. Это видео можно будет смотреть, например, в шлеме виртуальной реальности, - говорит он. - У нас тогда, по крайней мере, сохранятся документальные съемки "Хаббла".

Ту же технологию кубсатов можно применить для мониторинга других легендарных космических артефактов - например, первого в истории телекоммуникационного спутника "Телстар", запущенного в 1962 году и до сих пор летающего по эллиптической орбите на высоте от 1000 до 5600 км над Землей, или самого старого из искусственных спутников, до сих пор сохранившегося на орбите - "Авангард-1".

"Кубсаты когда-то планировали применить для мониторинга Международной космической станции, - рассказывает Ивз. - Камера высокого разрешения летала бы вокруг МКС и наблюдала за ее состоянием - нет ли повреждений обшивки, которые требуют срочного ремонта".

"Авангард-1" - самый старый искусственный объект на орбите - мог бы стать достопримечательностью для космических туристов

Но сохранить хотелось бы не только спутники на околоземной орбите, подчеркивает Ивз.

Поскольку НАСА планирует вернуться на Луну, есть опасения, что экипажи новых миссий могут повредить объекты, оставленные после себя на поверхности этого спутника Земли предыдущими экипажами - как людьми, так и роботами.

Недавно была создана новая международная организация For All Moonkind (игра слов: известный документальный фильм 1989 года о миссиях "Аполлона" назывался For All Mankind, "Для всего человечества". Moon по-английски "Луна". - Прим. переводчика) - для того чтобы распространять информацию об указанной проблеме.

В частности, организация предлагает, чтобы ООН приняла новые положения, которые бы защищали спускаемые аппараты, флаги и следы астронавтов "Аполлона" на поверхности Луны.

И хотя рано или поздно на Луне будет открыт музей ее освоения (ну или хотя бы место, где будут храниться наиболее важные артефакты), часть материалов, оставшихся на ее поверхности, возможно, стоит вернуть на Землю.

"Я поддерживаю идею сохранения объектов, а также таких вещей, как следы астронавтов, - говорит Стюарт Ивз. - Но я не думаю, что правила хранения должны быть настолько строги, что нам запретят извлечь из этих предметов научную пользу".

"Одно из наиболее странных предложений, которое я слышал, - слетать на Луну и найти все мешки с фекалиями астронавтов, оставленные там, - рассказывает он. - Космическим биологам очень хочется узнать, насколько долго бактерии в человеческом кале выживают в космическом холоде и вакууме".

Да, это был бы один из самых необычных музейных экспонатов.

Стали ли члены экипажа шаттла "Атлантис" в 2009 году последними представителями человечества, увидевшими знаменитый "Хаббл" в непосредственной близости?

На самом деле лунные артефакты уже возвращали на Землю с Луны. В ноябре 1969 года экипаж "Аполлона-12" привез назад для изучения камеру с автоматического зонда "Сервейер-3" - спускаемого аппарата, совершившего мягкую посадку на спутнике Земли в апреле 1967 года.

Причем поначалу даже предполагалось, что колония бактерий на камере выжила на Луне.

Правда, потом оказалось, что эти бактерии, скорее всего, попали на камеру вследствие плохого соблюдения правил гигиены во время исследования на Земле.

Вероятность того, что в следующие 10 лет кто-то из людей вполне может снова ступить на лунную поверхность и увидеть собственными глазами следы Нила Армстронга, весьма высока.

А вот стали ли члены экипажа шаттла "Атлантис" в 2009 году последними представителями человечества, увидевшими знаменитый "Хаббл" в непосредственной близости? Совсем не обязательно.

Следы американских астронавтов на поверхности Луны - это то, что хотелось бы сохранить для истории

У будущих поколений должна быть возможность летать вокруг Земли на собственном космическом корабле и наблюдать спутники.

Ну а в ближайшей перспективе такая возможность - увидеть легендарные космические объекты в том виде, в котором они вращаются на орбите - будет только у небольшого числа счастливчиков.

"Некоторые компании вполне серьезно обсуждают планы строительства на орбите космических гостиниц. Какую орбиту они выберут для этого?" - спрашивает Ивз.

"Если это будет орбита, рядом с которой вращается "Хаббл", то из окна отеля откроется великолепный вид: вы сможете наслаждаться зрелищем нашей планеты, в то время как над ней будет проплывать сверкающая небесная обсерватория".

