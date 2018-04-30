Вопрос жизни и смерти: пять мифов о неотложной помощи

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В экстренной ситуации правильные действия могут спасти жизнь - и все же многие из нас продолжают оказывать срочную медицинскую помощь неправильно.

Вовремя и грамотно оказанная первая помощь - часто вопрос жизни и смерти. Но по мере того, как мы все больше узнаем о человеческом организме и его реакциях, с течением времени рекомендации меняются. И многие из тех советов, которые давали в прошлом, сейчас попросту устарели.

Вот несколько из наиболее распространенных мифов о неотложной помощи - и как надо поступать на самом деле.

МИФ 1: Ожог надо смазать сливочным маслом

Это народное средство оставалось популярным на протяжении столетий. Его даже рекомендовал человек, которого считают основоположником методов первой помощи, прусский хирург Фридрих фон Эсмарх (один из пионеров асептики и антисептики, его вклад в медицину - кровоостанавливающий жгут, эластичный бинт, наркозная маска, кружка Эсмарха, ножницы Эсмарха и проч. - Прим. переводчика).

Любой ожог необычайно болезнен, когда открыт. Если покрыть это место какой-нибудь прохладной субстанцией (например, сливочным маслом из холодильника), это немного облегчит боль, но лишь на некоторое время. Не помогут и другие "народные средства" - такие как молоко, растительное масло или зубная паста.

Боль скоро вернется: если закрыть к обожженному месту доступ воздуха до того, как сам ожог надлежащим образом остужен, то кожа по-прежнему будет гореть.

В большинстве случаев основной совет - убрать с места ожога одежду, чтобы его ничего не касалось, и подставить его под кран, под струю холодной воды - причем как минимум на 20 минут. Это поможет охладить кожу и обезболить пострадавшее место.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Если у вас ожог, даже не думайте о сливочном масле - подержите обожженное место под струей холодной воды как минимум 20 минут

Когда ожог как следует охлажден, его можно прикрыть чистой тканью или пищевой пленкой, даже пластиковым пакетом - чтобы защитить от инфекции.

Есть только одна ситуация, когда сливочное масло может оказаться полезным: если вы обожгли кожу горячей смолой. Жирность масла может помочь удалить смолу и облегчить боль - и в итоге врачу будет проще получить доступ к ране.

МИФ 2: Непрямой массаж сердца скорее повредит, чем поможет, если его сделать человеку, который в нем не нуждается

Если у кого-то сердечный приступ, конечный результат в огромной мере зависит от того, получит ли человек искусственное дыхание и стимуляцию сердца до того, как приедет скорая.

На курсах оказания первой помощи учат наблюдать за грудной клеткой человека и слушать его дыхание. Если признаков дыхания нет, необходимо вызвать скорую и приступить к сердечно-легочной реанимации.

Инструкторы первой помощи скажут вам, что даже если вы не уверены, дышит человек или нет, все равно надо начинать делать искусственное дыхание.

И хотя этот совет довольно известен, часто люди не делают искусственное дыхание, опасаясь скорее навредить, чем помочь.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Техника оказания первой помощи значительно изменилась за последние пару веков

В исследовании, проведенном во втором по величине городе Японии Йокогаме, изучались случаи, когда прохожие оказывали помощь, делая искусственное дыхание. Ученые хотели выяснить, подвергаются ли пациенты дополнительному риску, когда в их случае эта процедура не нужна.

В рамках исследования прохожие оказали помощь 910 пациентам. Оказалось, что из них только у 26 не было сердечного приступа. Из этих 26 только у троих от оказанной помощи случились некоторые осложнения, и ни одно из них не было серьезным (например, у одного человека вследствие интенсивного непрямого массажа сердца треснуло ребро).

Авторы исследования заключили, что не надо бояться оказывать первую помощь, даже если вы не уверены, что на самом деле с человеком. Этим можно спасти ему жизнь.

МИФ 3: Помимо непрямого массажа сердца, надо обязательно делать искусственное дыхание рот в рот

За последнее десятилетие инструкции по этому вопросу значительно изменились. Раньше при стандартной процедуре сердечно-легочной реанимации предлагалось чередовать 15 быстрых нажатий на грудную клетку с двумя вдуваниями воздуха в рот пациента.

Затем обнаружили, что такое вдувание после каждых 30 нажатий так же эффективно, и это стало новым стандартом.

Показатель выживаемости увеличился на 22%, когда прохожие делали искусственное дыхание, применяя только ритмичные нажатия на грудь

А потом родилась идея делать искусственное дыхание вообще без вдувания воздуха в рот пациента. В результате этого возникает меньше пауз в ритмичных нажатиях на грудную клетку, и это помогает крови побыстрее прилить к мозгу, даже если она и не получает столько же кислорода.

Поначалу три рандомизированных исследования показали, что разницы в результатах между этой и предыдущей техникой - почти никакой.

Но затем результаты исследований были объединены и снова проанализированы, и оказалось: показатель выживаемости увеличился на 22% в тех случаях, когда прохожие делали искусственное дыхание (получив совет по телефону от диспетчера скорой помощи), применяя только ритмичные нажатия на грудь.

Впрочем, эти рекомендации не относятся к случаям с детьми или чуть не утонувшими, где дыхание рот в рот по-прежнему рекомендуется.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Осуществлять сердечно-легочную реанимацию гораздо легче и эффективнее без искусственного дыхания рот в рот - и тем не менее помощь от прохожих получают только 39% женщин и 45% мужчин

То, что, оказывается, сердечно-легочная реанимация немного более эффективна без вдувания воздуха в рот пациента, - хорошая новость по двум причинам.

Во-первых, увеличение показателя выживаемости - это всегда хорошо. А во-вторых, это может побудить большее количество людей оказывать такую помощь.

Чем проще рекомендации, тем вероятней им будут следовать. Существуют даже игры, помогающие вам научиться оказывать первую помощь.

Ну и кроме того, многим людям просто не хочется вдыхать в рот незнакомому человеку.

И тем не менее далеко не каждый готов оказывать такую помощь - даже если она сводится к нажатию на грудную клетку. Исследование Американской кардиологической ассоциации, проведенное в 2017 году, показало: некоторые прохожие, столкнувшись с экстренной ситуацией на улице, опасаются надавливать на грудь женщине.

Одри Блювер изучила почти 20 тыс. случаев сердечных приступов и обнаружила, что искусственное дыхание было применено в отношении 45% мужчин - по сравнению с 39% женщин.

МИФ 4: Вы не должны применять дефибриллятор, если не уверены, что сердце человека действительно остановилось

Это опасный миф. В конце концов, дефибрилляторы, которые можно найти во многих общественных местах (например, на железнодорожных станциях), хранятся там именно для того, чтобы каждый мог их использовать в случае экстренной ситуации.

Вам не нужно самому оценивать, требуется ли электрический разряд сердцу потерявшего сознание человека - аппарат сам это определит. Если это не нужно, дефибриллятор не будет применять электрошок.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Хотя дефибрилляторы часто можно найти в местах общественного пользования, многие просто боятся их применять

Одно из американских исследований показало, что показатели выживаемости возрастают вдвое, если кроме искусственного дыхания применяется и дефибриллятор.

И тем не менее вне больниц их применяют крайне редко. Люди, судя по всему, опасаются это делать.

Кристофер Смит из Уорикской медицинской школы в Ковентри (Великобритания) опубликовал в 2017 году исследование, в котором было продемонстрировано, что многие люди просто не знают, что такое дефибриллятор, где его найти и как им пользоваться.

Смит рассказал мне, что некоторые боятся применять дефибриллятор, потому что считают, что могут навредить человеку, а не помочь ему.

МИФ 5: Откиньте голову назад, чтобы остановить кровотечение из носа

Это очень старый совет - однако результатом его применения может стать то, что человек будет проглатывать кровь и даже может подавиться ею, а кровотечение, между тем, не остановится.

Чтобы остановить кровь, лучше всего как следует зажать мягкую часть носа и наклониться вперед минут на 10. Если и через полчаса кровотечение не прекратится, необходимо обратиться к врачу.

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Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.