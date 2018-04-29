"Мой счетчик Гейгера ожил". Что ищет охотник за радиацией

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Большинство из нас не хотело бы подвергнуться воздействию радиации, но Эндрю Уокер разыскивает и собирает вещи, ее излучающие. Сам, по собственной воле. Оказывается, такие вещи можно найти где угодно - в антикварных магазинах, на автопарковках, в самых разных зданиях.

Все началось с одного видео в интернете. Американец Эндрю Уокер увидел, как какой-то коллекционер радиоактивных объектов хвастался своими находками, которые собирал в течение нескольких лет - например, предметами антиквариата, содержащими уран.

Уокер подумал тогда, что собирать такие вещи, так сказать, в естественных условиях - это интересное и необычное хобби. И он купил себе счетчик Гейгера.

Очень скоро он понял (и ученые вам это подтвердят), что радиация нас подстерегает повсюду.

Впервые он столкнулся с ее повышенным уровнем на парковке мексиканского ресторана быстрого питания в штате Айдахо.

"Я обратил внимание, что когда мы туда подъехали, мой счетчик Гейгера ожил", - вспоминает он. Что-то неподалеку излучало крошечные субатомные частицы, которые создавали чуть более высокий уровень радиации, чем обычно, - и хотя он не мог понять, что именно, Уокер внезапно был настигнут этим знанием о невидимой активности, происходящей там.

После того случая он начал искать другие интригующие примеры излучения.

Поиск радиоактивных объектов по-прежнему его хобби. По своей основной работе Уокер не ученый - он киномеханик и кинематографист. Но ему очень нравится делиться в "Твиттере" и "Инстаграме" своими находками из другой области жизни - в соцсетях он обсуждает их с такими же, как он, увлеченными и любопытными людьми.

Правообладатель иллюстрации Andrew Walker Image caption Эндрю Уокер во время путешествий посетил немало старых урановых шахт и других мест с повышенной радиацией

Радиоактивность - это то, с чем мы постоянно живем, в малых дозах она присутствует всегда. В мире существует множество мест с ее повышенным уровнем - такое можно встретить где угодно, от пляжей до карьеров.

Между прочим, строительный бетон часто радиоактивен, хотя, конечно, уровень радиации очень различен и, как правило, незначителен. В США можно заказать обследование вашего дома на газ радон, который со временем начинают выделять такие стройматериалы.

Даже человеческое тело слегка радиоактивно, потому что наш организм содержит такие изотопы, как калий-40, которые распадаются.

Сейчас Уокер живет в Бозмене, штат Монтана. Ему удалось обнаружить любопытный исторический факт: в прошлом при производстве бетона, используемого для строительства в его родном штате Айдахо, применялся шлак, содержащий небольшое количество урана и радия. Возможно, именно из-за этого у того мексиканского ресторана счетчик Гейгера сработал, думает он теперь.

Уокеру нравится планировать поездки в близлежащие районы, где, как он рассчитывает, можно обнаружить интересный материал. Когда ему это удается, он тщательно документирует каждую свою находку.

В США множество заброшенных урановых шахт (и опустевших шахтерских городков). Некоторые из них Уокер уже посетил.

В каждом из магазинов антиквариата, в которых я побывал, я находил что-то радиоактивное Эндрю Уокер, коллекционер

Кроме того, он стал частым гостем в антикварных лавках. "В каждом из магазинов антиквариата, в которых я побывал, я находил что-то радиоактивное", - говорит он.

Среди таких вещей - изделия из уранового стекла, окрашенного в желтовато-зеленый цвет (часто обладающего флуоресценцией). Но Уокеру приходилось встречать и стеклянные блюда и тарелки оранжево-красного цвета, который также дают примеси урана - и такая посуда часто фонит еще сильнее.

В США официально не рекомендуется использовать такую посуду для пищи и напитков, но риском для здоровья от простого владения ими, как считается, можно пренебречь.

Правообладатель иллюстрации Andrew Walker Image caption Такая радиоактивная посуда из желтовато-зеленого уранового стекла была популярна в конце XIX - начале XX века

Циферблаты наручных и стенных часов, светящиеся в темноте, также содержат радиоактивный материал - как правило, радий. Такие предметы относительно безопасны, если их не разбирать.

Но женщины, работавшие на сборочном производстве, как теперь рассказывают, часто держали во рту кисточки, которыми наносили краску на циферблаты. Из-за этого они вдыхали небольшое количество краски с радием. В результате многие из них серьезно заболевали - среди прочего, раком челюстных костей.

Поэтому Уокер старается не подвергать себя ненужному риску. О своей слегка радиоактивной посуде он говорит: "Если бы они не были радиоактивны, я бы, наверное, выставил их напоказ, но сейчас я их прячу".

Так или иначе, хобби Уокера вызывает большой интерес у его близких и друзей. "Они постоянно спрашивают, зачем я езжу в такие места и что я там ищу, - смеется он. - А мне это просто интересно, меня это захватывает".

Правообладатель иллюстрации Andrew Walker Image caption Объектов, излучающих чуть больший, чем обычно, уровень радиации, много повсюду - в том числе в антикварных магазинах

Он даже обнаружил несколько мест в городах (в том числе железнодорожных вокзалов), где облицовка обеспечивает несколько больший, чем обычно, уровень радиоактивности - скорее всего, это результат применения в производстве такой плитки определенных красок или глазури.

Счетчик Гейгера несложно сделать даже самому - некоторые энтузиасты мастерят их и потом экспериментируют с измерением уровней радиации в разных местах.

Сам Уокер купил себе счетчик за 1300 долларов, он называется RadEye и засекает альфа-, бета- и гамма-излучение.

Специалист по радиохимии Ник Эванс из университета Ноттингем Трент подчеркивает, что радиоактивность можно измерять разными способами.

Один подход - следить на протяжении времени за показателями ядерного распада: в международной системе СИ единица измерения активности радиоактивного источника называется беккерель. Кому-то, возможно, более знакома другая единица - зиверт, микрозиверт или миллизиверт (единица измерения эффективной и эквивалентной доз ионизирующего излучения. - Прим. переводчика). Уокер пользуется именно зивертами.

Как говорит Эванс, стандартный способ точно измерять радиоактивное излучение - держать счетчик Гейгера в одном метре от источника.

Не опасней, чем загрязнение атмосферы?

Самое поразительное в поездках Уокера - это легкость, с которой он находит такое большое количество радиоактивных предметов.

Эванс говорит, что отчасти это наследие отраслей промышленности, которые на протяжении десятилетий после открытия явления радиоактивности (в конце XIX века) относились к ней как к маркетинговой уловке, позволяющей продавать странные новые товары.

Правообладатель иллюстрации Andrew Walker Image caption Уокер - далеко не единственный коллекционер радиоактивных предметов. Таких энтузиастов много, и некоторые из них сами собирают счетчики Гейгера

"Это было ни на что не похоже, - рассказывает Эванс. - В радиации было что-то мистическое, и людям хотелось попробовать все, что можно с ней сделать - так сказать, поиграть с ней".

Некоторые из вещей, которые в то время предлагались, сейчас, мягко говоря, удивляют.

Взять хотя бы суппозитории из радия - средство, "лечебные свойства" которого медициной никак не подкреплялись. Как мы теперь понимаем, есть гораздо более безопасные способы восстановить "вашу нормальную мужскую силу".

И это было не единственным предложением в сфере "товаров для здоровья". Например, были еще радиоактивные зубная паста и презервативы.

"Я просто не могу себе представить, что, какие обоснования могли стоять за подобными предложениями, - говорит Эванс. - У меня хранится банка с последними - поспешу добавить, что я ими никогда не пользовался".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В австрийском городке Бад-Гаштайне курортники могут попробовать улучшить здоровье, вдыхая радон

Представление о том, что повышенные дозы радиации могут быть каким-то образом полезны для вас, никуда не делось и поныне.

Например, на австрийском альпийском курорте Бад-Гаштайн приезжающим предлагают спускаться во влажные туннели бывшего золотого рудника и, вдыхая газ радон, вместе с потом избавляться от болезней.

Многие ученые давно и с глубоким сожалением говорят об инстинктивном недоверии общества ко всему, что связано с радиацией. Некоторые из них утверждают, что беспокойство, вызываемое ею, сильно преувеличено.

Действительно, загрязнение окружающей среды, например, почему-то не вызывает подобной тревоги, хотя от него ежегодно погибают миллионы людей.

В одном исследовании подчеркивается, что в результате непосредственного облучения в мире с 1980 по 2013 год умерло лишь 190 человек.

Уокер говорит, что, по мере того, как по ходу своих розысков он стал все больше разбираться в предмете, многие страхи, связанные с радиоактивностью, представляются ему все более и более иррациональными.

И действительно, если взглянуть на его маршруты, на регулярные визиты в антикварные лавки, убеждаешься, насколько повсеместно распространена радиоактивность в нашем мире.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.