Новый космический корабль НАСА не обещает астронавтам комфорта

Правообладатель иллюстрации NASA

Теснота, спертый воздух да еще и, возможно, морская болезнь - звучит не очень вдохновляюще, но именно такая перспектива открывается перед теми смельчаками, которым предстоит полететь на новом космическом корабле НАСА "Орион".

В 1959 году, когда члены самого первого отряда астронавтов НАСА увидели, в какой крошечной капсуле корабля "Меркурий" одному из них предстоит отправиться в космос, они были, мягко говоря, разочарованы.

Ни одного иллюминатора и почти без возможности управления - для лучших из лучших летчиков-испытателей страны это выглядело чуть ли не оскорблением. Они пожаловались, что астронавт во время полета будет чем-то вроде тушенки в банке.

Этот конфликт - между желанием астронавтов управлять звездолетом и практичными планами инженеров запустить человека на орбиту и благополучно вернуть его оттуда на Землю - был изображен в фильме 1983 года "Парни что надо" (The Right Stuff).

Героически выглядящий в своем серебристом скафандре Джон Гленн угрожал рассказать все, что он думает об устройстве "Меркурия" журналистам, толпящимся у ворот ангара, и проектировщики уступили - предусмотрели иллюминаторы и органы управления.

Почти 60 лет спустя похожий сценарий разыгрывается в Хьюстоне - только не так конфликтно. Астронавты обсуждают с инженерами-конструкторами, как будет выглядеть изнутри четырехместный корабль "Орион" и как он будет управляться.

В 2014 году уже был осуществлен его первый беспилотный испытательный полет. Пилотируемый полет должен состояться в ближайшие пять лет.

Сегодня роль Джона Гленна возложена на бывшего командира атомной подводной лодки и ветерана трех миссий шаттла (семь выходов в открытый космос) Стива Боуэна.

Я попросил его поделиться впечатлениями от "Ориона". "Все очень тесно, - сказал он. - Особенно для четырех человек. Два члена экипажа, сидящие сзади, будут упираться взглядом в сиденья пилота и командира".

На первый взгляд, "Орион" выглядит очень похоже на "Аполлон", доставивший в свое время трех астронавтов на Луну - и конической формой, и тепловым экраном в нижней цилиндрической части.

Новый космический корабль, конечно, больше, но не слишком, поскольку он все равно должен уместиться на верхушке ракеты-носителя.

Миссии "Аполлона" длились лишь несколько дней, причем с "перерывом" на прогулку по Луне. Полеты "Ориона" планируются как минимум на три недели, и без возможности для членов экипажа выйти и размяться.

Правообладатель иллюстрации NASA Image caption Инженеры НАСА уже построили макет "Ориона", чтобы астронавты могли попробовать, как они будут чувствовать себя внутри

"Не знаю, смогут ли все четверо в одно и то же время комфортно для себя вытянуть свои конечности внутри кабины, - говорит Боуэн, имеющий большой опыт работы и жизни в ограниченных пространствах. - Но так уже бывало не раз, и не думаю, что это как-то осложнит нам задачу - главное, вы должны быть привычны к работе в таких условиях".

Помимо экипажа и органов управления, инженерам предстоит разместить внутри капсулы кухню, туалет и зону отдыха.

"Кое-что мы можем усовершенствовать - например, поменять расположение кресел экипажа. После того, как мы найдем оптимальное решение, нам будет проще понять, как лучше распорядиться оставшимся пространством и как мы будем жить и работать в его рамках", - рассказывает Боуэн.

Для долгих космических путешествий - скажем, для полета на Марс - "Орион" почти наверняка будет дополнен жилым модулем. Но во время первых полетов 9 кубических метров - это всё, что будет у четырех астронавтов, в этом пространстве им предстоит работать, спать, выполнять упражнения для поддержания физической формы и отдыхать.

Представьте, что вам придется провести несколько недель запертым с тремя коллегами по работе в маленькой комнатушке с туалетом. И вокруг - космос.

"На каком-то этапе мы придем к оптимальному варианту внутреннего устройства капсулы, и нам будет более или менее ясно, в каких условиях будут проходить недели полета, - говорит Боуэн. - Не думаю, что здесь будет просторно, но я ни разу не слышал, чтобы кто-то жаловался на условия".

Астронавты, кроме того, участвуют в испытаниях запуска и приземления. Космический челнок в свое время критиковали за то, что в нем не было предусмотрено возможности спасения астронавтов в случае аварии ракеты-носителя на старте (в 1986 году шаттл "Челленджер" разрушился вскоре после взлета, его топливный бак взорвался, все семь членов экипажа погибли).

На орбиту "Орионы" будут выводиться новой сверхтяжелой ракетой-носителем SLS (Space Launch System, Система космических запусков). Как и "Аполлон", "Орион" будет оборудован маленьким ракетным двигателем, который в случае аварии поможет убрать капсулу с экипажем от носителя.

Правообладатель иллюстрации NASA Image caption "Орион" будет выводиться на орбиту новой гигантской ракетой-носителем НАСА

"Испытания системы аварийного прерывания запуска нам предстоят в ближайшие несколько месяцев, - рассказывает Боуэн. - Ждем этого с нетерпением - как и проигрывания ситуаций, когда что-то случается во время полета. У экипажа будет возможность проверить себя".

Если говорить о возвращении "Ориона" на Землю, то тут опыт Боуэна-подводника будет как нельзя кстати. Потенциально приводнение - один из самых рискованных элементов любой миссии.

Шаттлы приземлялись на взлетно-посадочную полосу, "Орион" же будет приводняться в океан после того, как войдет в атмосферу планеты на скорости примерно 11 км в секунду и применит парашюты для торможения и спуска.

Не так давно Боуэн наблюдал за испытаниями приводнения капсулы, которые успешно прошли у берегов Калифорнии.

"У него ["Ориона"] нет киля, нет собственного двигателя, он просто будет болтаться в волнах - даже при спокойном море это не самое приятное испытание для экипажа, - рассказывает он. - Мой опыт говорит, что даже самых подготовленных в таких ситуациях настигает жестокая морская болезнь".

Поскольку "Орион" очень тяжелый, невозможно применить вертолеты для того, чтобы поднять его на борт судна.

И хотя после недель - а может быть, месяцев, а то и лет - космического полета экипаж будет стремиться покинуть капсулу как можно скорей, разумнее будет подождать и не рисковать выбираться наружу, когда вокруг океан.

"Этот корабль - для длительных путешествий в космосе. Если астронавты будут возвращаться, предположим, с Марса, то их физическое состояние будет очень сильно отличаться от того, в котором они сейчас возвращаются на Землю", - подчеркивает Боуэн.

"Так что это важный вопрос - когда именно извлекать экипаж из капсулы: когда она плавает в океане или позже, после того, как ее втащат на борт судна".

Правообладатель иллюстрации NASA Image caption Миссии "Ориона" будут длиться недели и месяцы, если не годы

"Орион" был задуман более 10 лет назад, но только сейчас, после того как было решено, что очередная цель НАСА - возвращение на Луну, программа наконец стала обретать конкретные очертания.

Над гигантской ракетой-носителем SLS тоже кипит работа, и вполне резонно предположить, что первый пилотируемый полет "Ориона" состоится до 2025 года.

"На прошлой неделе начались сварочные работы на первом космическом корабле, который будет запущен с экипажем за пределы низкой околоземной орбиты - впервые за последние 50 лет [для НАСА], - рассказывает Боуэн. - Они начали его строить, настоящий, не макет, и это очень волнующе".

Несмотря на не очень комфортные условия, на все возможные опасности и непредсказуемый исход приводнения в океан, 54-летний Боуэн очень хотел бы слетать на "Орионе" - космическом корабле, который он помогает разрабатывать и совершенствовать. Есть ли шансы?

"Кто знает, - дипломатично отвечает он. - Я в команде астронавтов, я участвую во всей этой работе… Да, я здесь уже довольно давно, но я по-прежнему чувствую себя отлично!"

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.