"Убил столько людей? Да он просто сумасшедший!" Вы уверены?

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Каждый раз, когда человек посреди мирной жизни убивает много других людей - открывает стрельбу в школе или универмаге, на улице или в офисе, - наша первая, почти инстинктивная реакция: "Да он просто сумасшедший!". Корреспондент BBC Future решила разобраться на примере США, если ли основания для подобной реакции.

В романе ужасов Стивена Кинга "Сияние" главный герой Джек Торренс воплощает собой популярное представление о сумасшедшем убийце, который не в состоянии отличить реальность от галлюцинаций.

По мере того, как Джек все глубже погружается в безумие, он подпадает под влияние призраков, живущих в пустом отеле, куда он устроился смотрителем на зиму. Призраки в итоге убеждают Джека, что он должен убить жену и сына.

Читатели этой книги (или зрители одноименного фильма) могут заключить, что Торренс пал жертвой сил зла, населяющих отель.

Или же интерпретировать его постепенное сползание в безумие совершенно иначе: Джек был психически болен - возможно, шизофренией - и его поступки объясняются острыми психопатическими приступами.

"Сияние" - это, конечно, беллетристика. Но и в жизни, когда речь заходит о психических заболеваниях и их связи с насилием, общество, СМИ и политики часто затрудняются отличить факты от фантазий.

Опросы общественного мнения постоянно свидетельствуют: большинство взрослых граждан США верит в то, что люди, страдающие психическими заболеваниями, более склонны к насильственным действиям.

И это мнение укрепляется каждый раз, когда происходит очередная стрельба с множеством невинных жертв, что в результате ведет к нарастающим призывам реформировать систему психиатрической помощи.

Но есть ли доказательства того, что психическое нездоровье и случаи насилия связаны между собой?

Страдают ли психическим заболеванием те, кто открывает стрельбу в школах и универмагах, на улицах и в офисах?

Правообладатель иллюстрации DAVID GANNON/AFP/Getty Images Image caption История Джека Торренса, сыгранного Джеком Николсоном, - это, конечно, выдумка. Но главный герой этого романа Кинга - воплощение популярного представления о сумасшедшем убийце, который не в состоянии отличить реальность от галлюцинаций

Если верить соцсетям и сенсационным заголовкам в СМИ, то страх необычайно жестоких, насильственных действий со стороны психически больных людей можно считать довольно распространенным явлением.

"Одна мысль о том, что кто-то может потерять контроль над своими мыслями и действиями, вызывает у людей страх", - говорит Пол Аппельбаум, психиатр из медицинского колледжа Колумбийского университета.

"Кроме того, нам всем свойственно крепче запоминать необычные события, поэтому акты насилия, совершенные психически больными людьми, надолго остаются в нашей памяти".

Ужасные по своей бессмысленности массовые убийства, как правило, разжигают жажду быстрого ответа на вопрос, почему это произошло и как этого избежать в будущем. Причем желательно простого и легкого для понимания ответа, подчеркивает Джеффри Суонсон, профессор психиатрии из школы медицины Университета Дьюк.

"Мы хотим, чтобы наша жизнь была безопасной, предсказуемой и имеющей смысл, - говорит он. - Это нормальная человеческая реакция - хотеть быстро получить очень простое и исчерпывающее объяснение. Чтобы мы могли положить его в коробочку и написать на ней: "Сумасшедший".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ужасные по своей бессмысленности массовые убийства разжигают жажду быстрого и простого ответа на вопрос, почему это произошло

Однако такая инстинктивная реакция общества рождает проблему, продолжает он, поскольку усиливает остракизм, которому подвергаются психически больные граждане, и без того достаточно страдающие от дискриминации самого разного рода.

Достаточно сказать, что такие люди в три раза чаще, чем среднестатистические американцы, становятся жертвами насилия, они гораздо более уязвимы.

Да, некоторые акты насилия, в том числе и массовые убийства, были действительно совершены психически нездоровыми людьми. Например, у студента-юриста Уэнделла Уильямсона, застрелившего двух незнакомых ему людей на улице Чейпел-Хилла в Северной Каролине, впоследствии была диагностирована параноидная шизофрения.

Крайне небольшое количество совершивших массовое убийство страдает серьезными психическими заболеваниями

Уильямсон утверждал, что он действовал так, убежденный, что спасает мир, и суд в итоге признал его невиновным на том основании, что он психически болен.

Однако таких случаев меньшинство, подчеркивает Суонсон. На самом деле крайне небольшое количество совершивших массовое убийство страдает серьезными психическими заболеваниями, которые можно диагностировать - скажем, шизофренией или биполярным расстройством.

Проведенное в 2004 году исследование более чем 60 человек, совершивших массовое убийство в Северной Америке, показало: только 6% из них были в состоянии психоза во время совершения преступления.

Психические заболевания ответственны "менее чем за 1% случаев убийств с применением огнестрельного оружия в год", сказано в исследовании, опубликованном в 2016 г.

И другие научные работы свидетельствуют: в США люди с психическими отклонениями ответственны только за 3-5% случаев насилия (значительно ниже, чем доля психически больных граждан среди населения США в целом - около 18%).

Как подчеркивает Аппельбаум, на долю остальных все равно приходится около 96% случаев насилия.

Правообладатель иллюстрации Taimy Alvarez-Pool/Getty Images Image caption Стрельба в школе в Паркленде (Флорида) унесла жизни 17 человек. 19-летний Николас Круз (на снимке в суде 27 апреля 2018 г.) спустя час был задержан и полностью признал свою вину. На сумасшедшего был непохож...

Более того, те случаи насилия, в которых замешаны люди с серьезными психическими заболеваниями, - не самые тяжелые нарушения. Например, это словесное оскорбление или нанесение побоев, а вовсе не убийство (есть, правда, проблема самоубийств), и направлены они, как правило, против тех, с кем живет этот человек, а не на незнакомцев, и массового масштаба не носят.

Кроме того, серьезные нападения требуют планирования и организации, что часто недоступно людям с психическими отклонениями.

Например, исследование, опубликованное в 2014 году, обнаружило, что только 2% из 951 выписанного из больницы пациента совершили акт насилия с применением огнестрельного оружия, и лишь 6% из них сделало это в отношении незнакомого человека.

Осуществленный в 2011 году мета-анализ более 700 случаев убийств, совершенных людьми с диагностированными психическими заболеваниями, показал, что только от 3 до 14% пострадавших были незнакомы убийце.

Но даже в тех случаях, когда за насилие несут ответственность люди с серьезными психическими отклонениями, очень сложно однозначно назвать их заболевание причиной этих преступлений, отмечает Суонсон.

Различные сопутствующие переменные - такие как случаи жестокого обращения в детстве, злоупотребление алкоголем или наркотиками - повышают вероятность того, что человек прибегнет к насилию.

Правообладатель иллюстрации Drew Angerer/Getty Images Image caption Американская молодежь на демонстрации требует запретить право владеть стрелковым оружием. Вы хотите предложить им вместо этого укрепление системы психиатрической помощи?

"Уберите дополнительные факторы риска и возьмите психическое заболевание как таковое - оно почти не имеет отношения к насилию, - говорит Суонсон. - Среди специалистов есть по этому поводу консенсус: вклад психопатологии в криминальную статистику крайне невелик".

В свете очередной трагедии, однако, многим крайне трудно будет принять эти заключения ученых.

"Например, когда случается очередная стрельба в школе, люди говорят: тот, кто сделал такую ужасную вещь, должно быть, сумасшедший", - отмечает Рени Байндер, профессор Калифорнийского университета и директор программы по психиатрии и праву медицинской школы в Сан-Франциско.

"Но нам надо быть очень осторожными с такими определениями, потому что, хотя с такими людьми точно что-то не в порядке, часто это - вовсе не психическое заболевание".

Кроме того, в США, связывая убийства и психические отклонения без должных на то оснований, мы смещаем фокус дебатов с обсуждения возможности запрета владения огнестрельным оружием на усовершенствование системы психиатрической помощи, что, безусловно, на руку влиятельному оружейному лобби этой страны.

Довольно трудно точно определить степень психического здоровья тех, кто осуществляет массовые убийства мирных граждан, поскольку они часто кончают с собой сразу после преступления - или их находит пуля полицейского.

Но вот что ученые и врачи знают точно: часто эти преступники - обозленные молодые люди, которые считают, что общество с ними обходится несправедливо, и жаждут мести.

Проблема, впрочем, в том, что под такое определение - "озлобленных молодых людей" - подпадают десятки тысяч, однако подавляющее большинство из них не убивает из-за этого.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Большинство взрослых граждан США верит в то, что люди, страдающие психическими заболеваниями, более склонны к насильственным действиям

"Если бы мы могли что-то сделать с мужским населением, нам точно удалось бы снизить количество случаев насилия и преступлений вообще, - говорит Суонсон. - Но нейтрализовать всех мужчин невозможно".

Спрогнозировать и просчитать, кто именно пойдет на массовое убийство, практически нереально, говорит он.

Некоторые из таких убийц даже навещали психотерапевта накануне совершения преступления, но никакого конкретного диагноза, связанного с психическими заболеваниями, им не было поставлено.

"Большинство из тех, кто совершает такие преступления, не хотят лечиться и не подпадают под критерии тех, кого необходимо лечить", - подчеркивает Байндер.

Точно так же нельзя помещать в психиатрическую лечебницу только за то, что ты зол на весь мир.

Все это означает, что укрепление системы лечения психически больных граждан (что само по себе, конечно, хорошо) не решит проблемы насилия с применением огнестрельного оружия в США, настаивает Суонсон.

Если рассматривать случаи стрельбы на улицах мирных городов как дело рук психически ненормальных граждан, это никак не поможет избежать новых трагедий, а только добавит страхов перед людьми, страдающими психическими расстройствами - а страхи эти основаны не на фактах, а на выдумке.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.